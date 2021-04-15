Компания Google представила патчи многоуровневого LRU для Linux

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|2.3, Аноним (3), 10:20, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну почти. Позорную реализацию своппинга в линуксе. Может быть теперь без zram и ssd swap будет жить
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|3.13, Аноним (13), 12:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании, раньше такого точно не было. Переключил на swappiness=60 и стало ещё хуже. Не знаю. Правда, что удивительно, до OOM так и не дошло, да и сам OOM вроде стал приходить быстрее (без многочасовых насилований диска со свопом). А вот по поводу позорной реализации свопа в проприетарных ОС мне есть что сказать. Если в линуксе своп совершенно прозрачен и ты его не замечаешь, то там ты сразу видишь эти тормоза.
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|4.22, Аноним (22), 13:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании
Оперативы стало не хватать, ОС стала шуршать свопом. Пора апгрейдить память, только и всего
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|5.23, Аноним (13), 13:41, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах да, наверное. Плазма и квин протекают, kwrite тоже, когда на kwite переключаешься ощутимый лаг (он на гигабайт протекает примерно за день). Т.е. там никаких данных, эти протёкшие страницы сразу в своп улетают. Кде кстати не может показать сколько памяти в свопе. Вон qps от корейского нонейма может (а заодно он может приостановить обновление, чтобы можно бы проанализировать скачущие данные), а кдеешный шлак не способен на такое. Ещё лаг наблюдается когда контекстное меню (пкм) пытаешься открыть в жырнолисе. Прямо секунд 20 ждёшь, хотя весь браузер на ссд и только пара мегабайт в свопе. Иного софта на гтк нет, не с чем сравнить. Если выкинуть kwin, отваливается интеграция с плазмой и кутешный софт не лагает.
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|3.14, Аноним (14), 12:19, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сомневаюсь, что zram менял стратегию подкачки страниц. Есть большая вероятность, что эффективнее станет работать все, что так или иначе относится к swap.
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|3.25, анон (?), 14:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видел бы ты код свапа в хрюше с проходами O(n^5), а ведь эту некроту хвалят за управление памятью.
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|1.2, zloykakpes (ok), 10:03, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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> в Chrome OS на 96% снизилось число отброшенных вкладок браузера из-за недостатка памяти
'''
If process.name == Chrome:
return
'''
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|1.5, Аноним (5), 10:45, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>новая реализация LRU сократила количество принудительных завершений программ из-за нехватки памяти в системе (OOM kill) на 18%, в Chrome OS на 96% снизилось число отброшенных вкладок браузера
Что недвуссмысленно говорит о качестве кода в Хроме по сравнению с остальными приложениями.
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|2.20, Аноним (20), 12:58, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что недвуссмысленно говорит о качестве кода в Хроме по сравнению с остальными приложениями.
Скорее недвусмысленно говорит о качестве анонима.
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|2.16, a (??), 12:25, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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s/\(Least Recently Use\)r/\1d/
(Чтоб было видно, что именно меняется.)
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|1.12, InuYasha (??), 12:13, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>на 96% снизилось число отброшенных вкладок
На 96%??! O_O
Отброшенные вкладки - это те, которые "открыты", но содержимое уже давно улетучилось и при нажатии будут загружаться заново?
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|2.17, Аноним (14), 12:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего, так как используется zram, а следовательно размер не резиновый - приходится что отбрасывать.
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|1.15, Аноним (15), 12:25, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сначала про то, как всё ускорилось, а потом
> Это вторая версия патчей, где устранена регрессия производительности
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|1.18, Аноним (18), 12:37, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а как там во фре с этим обстоят дела? ;)
кто там орет, что линух вперде планеты всей?!
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|2.26, xm (ok), 15:28, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отродясь таких проблем не было. ООМ там что надо.
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|1.21, RNZ (ok), 13:19, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 41 files changed, 3603 insertions(+), 180 deletions(-)
20 к одному - многовато кода насыпали...
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