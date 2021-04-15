Компания Google представила патчи многоуровневого LRU для Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:20, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну почти. Позорную реализацию своппинга в линуксе. Может быть теперь без zram и ssd swap будет жить

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании, раньше такого точно не было. Переключил на swappiness=60 и стало ещё хуже. Не знаю. Правда, что удивительно, до OOM так и не дошло, да и сам OOM вроде стал приходить быстрее (без многочасовых насилований диска со свопом). А вот по поводу позорной реализации свопа в проприетарных ОС мне есть что сказать. Если в линуксе своп совершенно прозрачен и ты его не замечаешь, то там ты сразу видишь эти тормоза.

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании Оперативы стало не хватать, ОС стала шуршать свопом. Пора апгрейдить память, только и всего

5.23 , Аноним ( 13 ), 13:41, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах да, наверное. Плазма и квин протекают, kwrite тоже, когда на kwite переключаешься ощутимый лаг (он на гигабайт протекает примерно за день). Т.е. там никаких данных, эти протёкшие страницы сразу в своп улетают. Кде кстати не может показать сколько памяти в свопе. Вон qps от корейского нонейма может (а заодно он может приостановить обновление, чтобы можно бы проанализировать скачущие данные), а кдеешный шлак не способен на такое. Ещё лаг наблюдается когда контекстное меню (пкм) пытаешься открыть в жырнолисе. Прямо секунд 20 ждёшь, хотя весь браузер на ссд и только пара мегабайт в свопе. Иного софта на гтк нет, не с чем сравнить. Если выкинуть kwin, отваливается интеграция с плазмой и кутешный софт не лагает.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:19, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сомневаюсь, что zram менял стратегию подкачки страниц. Есть большая вероятность, что эффективнее станет работать все, что так или иначе относится к swap.

3.25 , анон ( ? ), 14:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видел бы ты код свапа в хрюше с проходами O(n^5), а ведь эту некроту хвалят за управление памятью.

