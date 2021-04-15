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Компания Google представила патчи многоуровневого LRU для Linux

15.04.2021 09:01

Компания Google представила патчи с улучшенной реализацией механизма LRU для Linux. LRU (Least Recently Used) - это механизм, позволяющий отбрасывать или выгружать в своп неиспользуемые страницы памяти. По мнению корпорации Google, существующая реализация механизма определения подлежащих вытеснению страниц создаёт слишком высокую нагрузку на CPU, а также часто принимает неудачные решения о том, какие именно страницы выгружать.

В экспериментах, проведённых компанией, новая реализация LRU сократила количество принудительных завершений программ из-за нехватки памяти в системе (OOM kill) на 18%, в Chrome OS на 96% снизилось число отброшенных вкладок браузера из-за недостатка памяти и на 59% уменьшилось число OOM kill в нагруженных устройствах. Это вторая версия патчей, где устранена регрессия производительности и иные замеченные при тестировании недостатки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.12 принята подсистема KFence для выявления ошибок при работе с памятью
  4. OpenNews: Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux
  5. OpenNews: Facebook предложил новый механизм управления памятью slab для ядра Linux
  6. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54972-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, lru
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  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Bug 12309 опять пофиксили?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:20, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почти. Позорную реализацию своппинга в линуксе. Может быть теперь без zram и ssd swap будет жить
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании, раньше такого точно не было. Переключил на swappiness=60 и стало ещё хуже. Не знаю. Правда, что удивительно, до OOM так и не дошло, да и сам OOM вроде стал приходить быстрее (без многочасовых насилований диска со свопом). А вот по поводу позорной реализации свопа в проприетарных ОС мне есть что сказать. Если в линуксе своп совершенно прозрачен и ты его не замечаешь, то там ты сразу видишь эти тормоза.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:22, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Год назад меня поведение свопа более чем устраивало, всё было прекрасно со swappiness=90. Но теперь он стал создавать очень ощутимые задержки при использовании

    Оперативы стало не хватать, ОС стала шуршать свопом. Пора апгрейдить память, только и всего

     
     
  • 5.23, Аноним (13), 13:41, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, наверное. Плазма и квин протекают, kwrite тоже, когда на kwite переключаешься ощутимый лаг (он на гигабайт протекает примерно за день). Т.е. там никаких данных, эти протёкшие страницы сразу в своп улетают. Кде кстати не может показать сколько памяти в свопе. Вон qps от корейского нонейма может (а заодно он может приостановить обновление, чтобы можно бы проанализировать скачущие данные), а кдеешный шлак не способен на такое. Ещё лаг наблюдается когда контекстное меню (пкм) пытаешься открыть в жырнолисе. Прямо секунд 20 ждёшь, хотя весь браузер на ссд и только пара мегабайт в свопе. Иного софта на гтк нет, не с чем сравнить. Если выкинуть kwin, отваливается интеграция с плазмой и кутешный софт не лагает.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:19, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомневаюсь, что zram менял стратегию подкачки страниц. Есть большая вероятность, что эффективнее станет работать все, что так или иначе относится к swap.
     
  • 3.25, анон (?), 14:14, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел бы ты код свапа в хрюше с проходами O(n^5), а ведь эту некроту хвалят за управление памятью.
     

  • 1.2, zloykakpes (ok), 10:03, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    > в Chrome OS на 96% снизилось число отброшенных вкладок браузера из-за недостатка памяти

    '''
    If process.name == Chrome:
        return
    '''

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:45, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >новая реализация LRU сократила количество принудительных завершений программ из-за нехватки памяти в системе (OOM kill) на 18%, в Chrome OS на 96% снизилось число отброшенных вкладок браузера

    Что недвуссмысленно говорит о качестве кода в Хроме по сравнению с остальными приложениями.

     
     
  • 2.7, anonenka (?), 10:49, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Скорее о раздутых веп2.0-стандартах.
     
     
  • 3.24, хромогль (?), 13:55, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ваш новый стандарт!
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:58, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что недвуссмысленно говорит о качестве кода в Хроме по сравнению с остальными приложениями.

    Скорее недвусмысленно говорит о качестве анонима.

     

  • 1.6, КО (?), 10:48, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё патч новости у гуглинукса будут?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:29, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    s/Least Recently User/Least Recently Used/
     
     
  • 2.16, a (??), 12:25, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    s/\(Least Recently Use\)r/\1d/

    (Чтоб было видно, что именно меняется.)

     

  • 1.12, InuYasha (??), 12:13, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >на 96% снизилось число отброшенных вкладок

    На 96%??! O_O

    Отброшенные вкладки - это те, которые "открыты", но содержимое уже давно улетучилось и при нажатии будут загружаться заново?

     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:27, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, так как используется zram, а следовательно размер не резиновый - приходится что отбрасывать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:25, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала про то, как всё ускорилось, а потом

    > Это вторая версия патчей, где устранена регрессия производительности

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:37, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а как там во фре с этим обстоят дела? ;)
    кто там орет, что линух вперде планеты всей?!
     
     
  • 2.19, Led (ok), 12:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    chrome через pussy.exe не работает.
     
  • 2.26, xm (ok), 15:28, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отродясь таких проблем не было. ООМ там что надо.
     

  • 1.21, RNZ (ok), 13:19, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 41 files changed, 3603 insertions(+), 180 deletions(-)

    20 к одному - многовато кода насыпали...

     

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