Обновление компилятора языка программирования Vala 0.50.4

Вышла новая версия компилятора для языка программирования Vala 0.50.4. Также была обновлена ветка с долгосрочной поддержкой (LTS) Vala 0.48.14 (упаковывается для Ubuntu 18.04) и экспериментальная ветка Vala 0.51.3. Язык Vala является объектно-ориентированным языком программирования, предоставляет синтаксис, подобный языкам C# или Java. В качестве объектной модели используется Gobject (Glib Object System). Управление памятью осуществляется по владению (owned/unowned ссылки) либо с помощью ARC(подстановка деструкторов и декрементов счетчиков ссылок объектов на этапе компиляции). В языке имеется поддержка интроспекции, лямбда-функций, интерфейсов, делегатов и замыканий, сигналов и слотов, исключений, свойств, ненулевых типов, выведения типов для локальных переменных. В комплекте поставляется большое количество биндингов к библиотекам на языке C (vala-girs, vala-extra-vapis). Программы на языке Vala транслируются в представление на языке C, а затем компилируются штатным компилятором для языка C. Имеется возможность запуска программ в режиме сценария. Список изменений: Добавлена дополнительная поддержка ключевого слова params для конструкторов class Foo{ public Foo(params string[] args){ foreach (var arg in args) print(arg); } }

codegen: Улучшена поддержка конструкторов SimpleType struct (например используется чтобы забиндить typedef uint32_t people_inside; из C) [SimpleType] [CCode (cname = "people_inside")] public struct PeopleInside : uint32 {} Улучшена обработка аттрибута "NoWrapper". Для классов разрешен CCode.type_cname и get_ccode_type_name(). Всегда использован G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS/INTERFACE для внешних символов. Использован g_boxed_free в free-wrapper для размещения GLib.Value в куче. Исправлена утечка памяти во время неявного анбоксинга GLib.Value (универсальный контейнер любого value типа). Исправлена утечка памяти во время перемещения heap-allocated структуры в stack. Обеспечено наследование деструктора родительской структуры Налажено правильное получение symbol_reference вложенных cast-выражений. Удалены все вложенные вхождения CCodeCastExpression. Прекращён некорректный вызов обработчика сигналов по умолчанию. Подключен "string.h" для strcmp() (POSIX профайл, режим при котором Vala генерирует код используя только стандартную С библитотеку).

Vala: Улучшено обнаружение дубликатов исходных файлов пакетов. Поля/свойства GtkChild должны быть объявлены как unowned. Запрещено переназначения поля/свойства GtkChild. Применено более строгое условие для лямбды при делегировании назначения. Запрещено применеине одноразовых структур SimpleType. В GLib.Value unboxing обеспечен возврат unowned-зничения. Запрещено приведение GLib.Value к типу nullable struct/simple. Добавлена проверка аргументов типа в базовых типах/предусловий класса/интерфейса. Запрещён захват параметров/переменных va_list. Дженерики, содержащие указатель на структуру, должны быть приведены к нужному типу при доступе для избежания С UB. Реализован вывод типов для "in" внутри enum. Улучшена проверка контекста при присвоениях в поле writeable. Подключён "stdlib.h" для Enum.to_string() (POSIX). Установлен правильный source_reference для неявных переменных "this" и "result" Обеспечен вывод сообщения об ошибке для недопустимого внутреннего операнда унарных выражений.

Сodewriter: Прекращено добавление завершающего ";" после тела WithStatement.

Girparser: Обеспечена оработка анонимного делегата, не подкрепленного виртуальным методом или сигналом. Применены метаданные "delegate_target" для методов и параметров Применены метаданные "destroy_notify_cname" для полей Применены метаданные "type_get_function" для классов и интерфейсов Установлен CCode.type_cname для классов, если он не соответствует значению по умолчанию.

girwriter: Обеспечена запись элементов параметров экземпляра.

girwriter: Реализован вывод обработчика сигналов по умолчанию.

libvaladoc/html: Убрана сортировка полей структур чтобы оставить их оригинальный порядок при генерации html документации valadoc.org

libvaladoc: Обеспечено правильное получение значений для Api.Class.is_compact

libvaladoc: Добавлен врапер для "agedge" библиотеки graphviz

Биндинги: Мелкие исправления при генерации привязок: cairo, gobject-2.0, pango, goocanvas-2.0, curses, alsa, bzlib, sqlite3, libgvc, posix, gstreamer-1.0, gdk-3.0, gdk-x11-3.0, gtk+-3.0, gtk4, fuse, libxml-2.0 gdk-pixbuf-2.0: Исправление Pixbuf.save_to_streamv_async() gio-2.0: Исправление привязки PollableOutputStream.write*_nonblocking() gio-2.0,gtk+-3.0,gtk4: Отброшены явные аттрибуты c-типа параметров va_list gio-2.0: Выбран отсутствующий invoker для некоторых методов AppInfo/File.*() glib-2.0: Добавлен GLib.[S]List.is_empty() convenience methods for non-null glib-2.0: Биндинг функции assert_cmp* [#395] glib-2.0: Улучшен тип поля OptionEntry.flags glib-2.0: PtrArray теперь подкласс GenericArray gstreamer-1.0: CCode.type_id мини-объекта(MiniObject) выставляется как G_TYPE_BOXED [#1133] gtk+-2.0,javascriptcoregtk-4.0: Откорректировано использование атрибута CCode.type_cname gtk+-3.0,gtk4: Исправлены некоторые возвращаемые делегатом значения и параметры gtk4: Обновлён до версии 4.0.2.