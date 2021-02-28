Обновление компилятора языка программирования Vala 0.50.4

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|4.4, Аноним (4), 00:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так метапрограммирование это один из трендов. Рано или поздно, что-то подобное появится и в Vala.
Не пользуйтесь шаблонами, никто же не заставляет.
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|1.5, Dzen Python (ok), 00:09, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Минусуйте сколько влезет, но без нормальной работы с чем бы то ни было кроме гетека (Qt, wxWidgets) - не нужен.
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|2.6, Аноним (2), 00:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Vala не стремится распространиться во все сферы и на весь мир. Это язык чисто для своих, для работы с GLib-овским ООП и линуксовыми сервисами/библиотеками. Скажем, у эпла есть свой собственный ЯП, обслуживающий интересы эпла. Vala - то же самое, обслуживает интересы GNU/Linux и предоставляет чрезвычайно удобный синтаксис по работе с сишным ООП, D-Bus-сервисами, GTK+ и так далее. И как приятное дополнение, биндинги к наиболее популярным языкам: все, что напишешь на вале, может пригодиться и тем, кто кроме питона или JS ничего не знает. Это в отличие от крестов, которые продолжают оставаться вещью в себе.
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|3.9, Аноним (9), 01:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все, что напишешь на вале, может пригодиться и тем, кто кроме питона или JS ничего не знает
Каким образом, не сильно понимаю?
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|2.8, gavr (ok), 00:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему еще не обязаны быть биндинги к WPF, MAUI, Swing, JavaFX?
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|3.11, topin89 (ok), 02:19, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошее сравнение. Vala для GTK это ровно то же, что и C# для WPF или Swing для Java. Минус гигантские деньги на раскрутку самого языка. Отсюда и язык идёт в один ряд с Nim, Zig или D: в меру интересные проекты, которые могут выйти из периферии если внезапно их подхватит какая-то достаточно крупная контора, как было с питоном в своё время.
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