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Обновление компилятора языка программирования Vala 0.50.4

28.02.2021 22:02

Вышла новая версия компилятора для языка программирования Vala 0.50.4. Также была обновлена ветка с долгосрочной поддержкой (LTS) Vala 0.48.14 (упаковывается для Ubuntu 18.04) и экспериментальная ветка Vala 0.51.3.

Язык Vala является объектно-ориентированным языком программирования, предоставляет синтаксис, подобный языкам C# или Java. В качестве объектной модели используется Gobject (Glib Object System). Управление памятью осуществляется по владению (owned/unowned ссылки) либо с помощью ARC(подстановка деструкторов и декрементов счетчиков ссылок объектов на этапе компиляции).

В языке имеется поддержка интроспекции, лямбда-функций, интерфейсов, делегатов и замыканий, сигналов и слотов, исключений, свойств, ненулевых типов, выведения типов для локальных переменных. В комплекте поставляется большое количество биндингов к библиотекам на языке C (vala-girs, vala-extra-vapis). Программы на языке Vala транслируются в представление на языке C, а затем компилируются штатным компилятором для языка C. Имеется возможность запуска программ в режиме сценария.

Список изменений:

  • Добавлена дополнительная поддержка ключевого слова params для конструкторов 
    
   class Foo{
       public Foo(params string[] args){
           foreach (var arg in args) print(arg);
       }
}
  • codegen:
    • Улучшена поддержка конструкторов SimpleType struct (например используется чтобы забиндить typedef uint32_t people_inside; из C) 
      
   [SimpleType]
   [CCode (cname = "people_inside")]
   public struct PeopleInside : uint32 {}
    • Улучшена обработка аттрибута "NoWrapper".
    • Для классов разрешен CCode.type_cname и get_ccode_type_name().
    • Всегда использован G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS/INTERFACE для внешних символов.
    • Использован g_boxed_free в free-wrapper для размещения GLib.Value в куче.
    • Исправлена утечка памяти во время неявного анбоксинга GLib.Value (универсальный контейнер любого value типа).
    • Исправлена утечка памяти во время перемещения heap-allocated структуры в stack.
    • Обеспечено наследование деструктора родительской структуры
    • Налажено правильное получение symbol_reference вложенных cast-выражений.
    • Удалены все вложенные вхождения CCodeCastExpression.
    • Прекращён некорректный вызов обработчика сигналов по умолчанию.
    • Подключен "string.h" для strcmp() (POSIX профайл, режим при котором Vala генерирует код используя только стандартную С библитотеку).
  • Vala:
    • Улучшено обнаружение дубликатов исходных файлов пакетов.
    • Поля/свойства GtkChild должны быть объявлены как unowned.
    • Запрещено переназначения поля/свойства GtkChild.
    • Применено более строгое условие для лямбды при делегировании назначения.
    • Запрещено применеине одноразовых структур SimpleType.
    • В GLib.Value unboxing обеспечен возврат unowned-зничения.
    • Запрещено приведение GLib.Value к типу nullable struct/simple.
    • Добавлена проверка аргументов типа в базовых типах/предусловий класса/интерфейса.
    • Запрещён захват параметров/переменных va_list.
    • Дженерики, содержащие указатель на структуру, должны быть приведены к нужному типу при доступе для избежания С UB.
    • Реализован вывод типов для "in" внутри enum.
    • Улучшена проверка контекста при присвоениях в поле writeable.
    • Подключён "stdlib.h" для Enum.to_string() (POSIX).
    • Установлен правильный source_reference для неявных переменных "this" и "result"
    • Обеспечен вывод сообщения об ошибке для недопустимого внутреннего операнда унарных выражений.
  • Сodewriter: Прекращено добавление завершающего ";" после тела WithStatement.
  • Girparser:
    • Обеспечена оработка анонимного делегата, не подкрепленного виртуальным методом или сигналом.
    • Применены метаданные "delegate_target" для методов и параметров
    • Применены метаданные "destroy_notify_cname" для полей
    • Применены метаданные "type_get_function" для классов и интерфейсов
    • Установлен CCode.type_cname для классов, если он не соответствует значению по умолчанию.
  • girwriter: Обеспечена запись элементов параметров экземпляра.
  • girwriter: Реализован вывод обработчика сигналов по умолчанию.
  • libvaladoc/html: Убрана сортировка полей структур чтобы оставить их оригинальный порядок при генерации html документации valadoc.org
  • libvaladoc: Обеспечено правильное получение значений для Api.Class.is_compact
  • libvaladoc: Добавлен врапер для "agedge" библиотеки graphviz
  • Биндинги:
    • Мелкие исправления при генерации привязок: cairo, gobject-2.0, pango, goocanvas-2.0, curses, alsa, bzlib, sqlite3, libgvc, posix, gstreamer-1.0, gdk-3.0, gdk-x11-3.0, gtk+-3.0, gtk4, fuse, libxml-2.0
    • gdk-pixbuf-2.0: Исправление Pixbuf.save_to_streamv_async()
    • gio-2.0: Исправление привязки PollableOutputStream.write*_nonblocking()
    • gio-2.0,gtk+-3.0,gtk4: Отброшены явные аттрибуты c-типа параметров va_list
    • gio-2.0: Выбран отсутствующий invoker для некоторых методов AppInfo/File.*()
    • glib-2.0: Добавлен GLib.[S]List.is_empty() convenience methods for non-null
    • glib-2.0: Биндинг функции assert_cmp* [#395]
    • glib-2.0: Улучшен тип поля OptionEntry.flags
    • glib-2.0: PtrArray теперь подкласс GenericArray
    • gstreamer-1.0: CCode.type_id мини-объекта(MiniObject) выставляется как G_TYPE_BOXED [#1133]
    • gtk+-2.0,javascriptcoregtk-4.0: Откорректировано использование атрибута CCode.type_cname
    • gtk+-3.0,gtk4: Исправлены некоторые возвращаемые делегатом значения и параметры
    • gtk4: Обновлён до версии 4.0.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Выпуск экспериментальной версии транслятора языка программирования Vala 0.51.1
  3. OpenNews: Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.50.0
  4. OpenNews: Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1
Автор новости: gavr
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54675-vala
Ключевые слова: vala
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    может, проще сразу цпп?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:44, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Цпп и проще в одном предложении?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:51, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё было просто, пока не пришли шаблоны.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 00:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так метапрограммирование это один из трендов. Рано или поздно, что-то подобное появится и в Vala.
    Не пользуйтесь шаблонами, никто же не заставляет.
     
  • 4.10, Аноним (10), 02:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На макросах хуже, чем на шаблонах
     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 00:09, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Минусуйте сколько влезет, но без нормальной работы с чем бы то ни было кроме гетека (Qt, wxWidgets) - не нужен.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 00:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vala не стремится распространиться во все сферы и на весь мир. Это язык чисто для своих, для работы с GLib-овским ООП и линуксовыми сервисами/библиотеками. Скажем, у эпла есть свой собственный ЯП, обслуживающий интересы эпла. Vala - то же самое, обслуживает интересы GNU/Linux и предоставляет чрезвычайно удобный синтаксис по работе с сишным ООП, D-Bus-сервисами, GTK+ и так далее. И как приятное дополнение, биндинги к наиболее популярным языкам: все, что напишешь на вале, может пригодиться и тем, кто кроме питона или JS ничего не знает. Это в отличие от крестов, которые продолжают оставаться вещью в себе.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все, что напишешь на вале, может пригодиться и тем, кто кроме питона или JS ничего не знает

    Каким образом, не сильно понимаю?

     
  • 2.8, gavr (ok), 00:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему еще не обязаны быть биндинги к WPF, MAUI, Swing, JavaFX?
     
     
  • 3.11, topin89 (ok), 02:19, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошее сравнение. Vala для GTK это ровно то же, что и C# для WPF или Swing для Java. Минус гигантские деньги на раскрутку самого языка. Отсюда и язык идёт в один ряд с Nim, Zig или D: в меру интересные проекты, которые могут выйти из периферии если внезапно их подхватит какая-то достаточно крупная контора, как было с питоном в своё время.
     

  • 1.7, gavr (ok), 00:38, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всем интересующимся, хороший гайд на русском тут https://wiki.gnome.org/Projects/Vala/Tutorial/ru  
    Общие ссылки, в том числе где найти сообщества тут https://wiki.gnome.org/Projects/Vala/Documentation#Places_to_discuss_and_ask_q
     
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