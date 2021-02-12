Выпуск языка программирования Rust 1.50

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|1.4, Аноним (3), 16:07, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда же они уже угомоняться и поймут, что их поделие - жалкая пародия на (конечно же современный, т.е. modern) C++
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|3.7, Аноним (3), 16:09, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и что там в расте есть такого, что нельзя на плюсах? Он быстрее плюсов? Он безопаснее? Что, утечек памяти нет? Для этого в плюсах ещё с 2011 года используются умные указатели
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|4.13, Аноним (6), 16:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое главное это конечно гаранитии корректности и подход к UB. Еще модель работы с ошибками, и стройная система трейтов, которую так хвалит например Александреску. Но помимо синтаксиса еще есть такие вещи как комьюнити, и инфраструктура вокруг с реестром библиотек с единообразной структурой, тулингом и документацией. Вообще раст это то какими должны быть плюсы если бы им не надо было тянуть лямку обратной совместимости с сями.
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|5.19, Аноним (3), 16:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Идея подобного языка действительно выглядит хорошей и нужной, но когда язык развивается не целым сообществом, а мозилой... Да и молод он ещё. Те же си и плюсы многими годами развивались, тестировались, проходили целый практический путь до становления тем, чем они стали. Хотя всё же скажу, что возможность компилить си в плюсах очень удобная, системщикам не особо нужен мудрёные плюсы.
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|6.28, Аноним (6), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так раст же развивается сообществом. Недавно туда вошли еще участники из гугла, майкрософта, авс. Да, язык молод - это факт, но очень быстро развивается.
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|7.42, Аноним (42), 16:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, язык молод - это факт, но очень быстро развивается.
15 лет, Карл, 15 лет уже развивается... С 2006-го.
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|8.45, Аноним (45), 16:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
О, очередной хейтер, выучивший 15 лет , даже не понимающий, что первые 7 лет от... текст свёрнут, показать
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|10.62, Аноним (62), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Написал ядро на 20к строк, по мануалу от Таненбаума, и прикрутил к нему гнутые т... текст свёрнут, показать
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|10.68, Аноним (45), 17:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Раз Вы прекрасно осведомлены в биографии Торвальдса, то знаете, что он один из е... текст свёрнут, показать
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|12.132, Аноним (45), 18:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я и фильм смотрел и знаю, что по вроождении некоторого времени Линус признавал, ... большой текст свёрнут, показать
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|14.147, Аноним (45), 19:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ладно, подмена понятий, так подмена понятий Будем использовать Ваши термины На... большой текст свёрнут, показать
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|12.150, Ordu (ok), 19:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если бы это было так, linux был бы не нужен корпорастам Корпорастов совершенно ... большой текст свёрнут, показать
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|10.141, Аноним (45), 19:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я действительно не проектировал что-нибудь сколь-нибудь заметное Но я следил за... большой текст свёрнут, показать
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|5.54, Gemorroj (ok), 17:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> раст это то какими должны быть плюсы
Dlang - это то какими должны быть плюсы. Исправил. Не благодари.
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|4.29, Ordu (ok), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, ты знаток плюсов, да Я тут столкнулся с ними, и всё никак не пойму, как заст... большой текст свёрнут, показать
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|5.35, Аноним (35), 16:40, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Чувак, а ты давно собеседование по C++ проходил?
Хоть понимаешь что и почему в твоём коде происходит?)
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|6.43, Аноним (45), 16:50, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальный вопрос. Ты давно продакшн код писал? Он требует мыслительного процесса не о том, как не выстрелить в ногу ЯП, а о бизнес процессах. Заказчики платят деньги именно за бизнес-логику, а не инфраструктурный код или бойлерплейт. В конкретном приведённом примере прекрасно показана явно лишняя и совершенно ненужная когнитивная нагрузка на и так занятые мозговые ресурсы разработчика.
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|7.49, Школьник (ok), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конкретно в этом примере дело не столько в C++, сколько в том, что вопрошающий в принципе не знает его основ. Плюсы много за что можно критиковать, но в этом коде критиковать особо не за что.
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|8.60, Ordu (ok), 17:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Где ты там увидел критику, родный У вас мнительность отклеилась Там задан ВОПР... текст свёрнут, показать
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|10.113, Ordu (ok), 17:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я бы рекомендовал тебе пить какие-нибудь таблетки, чтобы не триггериться без пов... текст свёрнут, показать
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|10.123, Ordu (ok), 18:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, я думал об этом варианте, но он мне не нравится, потому что приходится тормо... текст свёрнут, показать
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|12.156, Ordu (ok), 19:42, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что ты называешь чушью Избегание тех new, которых можно избежать Если ты это с... текст свёрнут, показать
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|7.51, Аноним (42), 16:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В конкретном приведённом примере прекрасно показана ...
...безграмотность автора в базовых основах языка С++.
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|6.57, Ordu (ok), 17:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чувак, а ты давно собеседование по C++ проходил?
Чувак, я ни разу не проходил, и не собираюсь.
> Хоть понимаешь что и почему в твоём коде происходит?)
Чувак, я задал конкретный вопрос. Если у тебя нет ответа, проходи мимо.
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|7.94, Аноним (35), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не собираешься - то не пиши на C++. И на Rust тоже не пиши. И там, и там думать надо.
А если захочешь подумать (или, для начала, почитать), то посмотри что такое в C++ implicit copy constructor (он же неявный конструктор копирования).
Вот, чтобы даже искать на надо было:
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_constructor
>Implicitly-declared copy constructor
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|8.101, Ordu (ok), 17:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И Где там написано, как заставить деструктор отработать вовремя Что ты меня от... текст свёрнут, показать
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|9.121, Аноним (35), 18:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Хорошо, вот ещё подсказка https en cppreference com w cpp language copy_elisio... текст свёрнут, показать
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|10.128, Ordu (ok), 18:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И что Там опять же не написано, как эту copy_elision запретить для типа Я не п... текст свёрнут, показать
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|5.46, Аноним (42), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Два объекта типа Test создаётся...
Мальчик, а ты точно знаешь Си++?
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|6.52, Аноним (45), 17:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Девочка, а ты точно читала вопрос? Или хотя бы пробовала понять почему такие вопросы задаются? Люди работают, на работе нужно писать код. А какой код нужен, я чуточку выше уже достаточно ясно обозначил.
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|7.55, Аноним (42), 17:04, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> почему такие вопросы задаются?
Потому что автор вопроса - ничего не знающий школьник. А надо просто взять и прочитать документацию и понять, что сморозил чушь, задавая вопрос.
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|8.82, Аноним (45), 17:26, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Прямо сейчас лично Вы и Школьник доказали то, что растохейтеры утверждают про на... текст свёрнут, показать
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|6.58, Ordu (ok), 17:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Два объекта типа Test создаётся...
> Мальчик, а ты точно знаешь Си++?
Блеать. Точно НЕ знаю. Знал бы, не задавал бы вопроса. Вы что совсем отупели тут, поливая помоями раст?
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|7.85, null (??), 17:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мож, надо посмотреть на конструктор копирования? сам я С++ не знаю, так что претензии не принимаются
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|5.63, San (??), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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int main() {
Test a = Test(std::string("first"));
Test b = Test(std::string("second"));
return 0;
}
Constructor called with name: first
Constructor called with name: second
Destructor called for second
Destructor called for first
Твой пример работает ровно так, как ты написал программу.
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|6.72, Аноним (42), 17:17, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растаманам это не понять, что программа делает ровно то, что выдумал погромист.
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|6.74, Ordu (ok), 17:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> int main() {
> Test a = Test(std::string("first"));
> Test b = Test(std::string("second"));
> return 0;
> }
> Constructor called with name: first
> Constructor called with name: second
> Destructor called for second
> Destructor called for first
> Твой пример работает ровно так, как ты написал программу.
Я знаю что он работает так, как я написал. Мне надо, чтобы он работал иначе, в том то собственно и вопрос, как написать иначе. Твой вариант сработает, но он не решает проблемы. Пример просто упрощён до предела. Представь что a -- это член класса. Мне надоело его значение, и я хочу заменить его на другое. Но при этом a содержит всяких ресурсов, которые надо почистить обязательно -- возможно это указатели, может файловые дескрипторы, или всё что угодно ещё.
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|7.90, San (??), 17:32, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ниже описали, почему два раза освобождается second. А GC в С++ нет. Удаление объекта first на совести программиста (перед тем как присвоить "a" новое значение).
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|8.97, Ordu (ok), 17:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Мне не надо _удалять_ объекты Они на стеке лежат, их память будет автоматически... текст свёрнут, показать
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|10.115, Ordu (ok), 17:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мне вот интересно, сколько раз это можно повторять И возникает второй вопрос ч... текст свёрнут, показать
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|7.139, yet another anonymous (?), 19:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ... Представь что a -- это член класса. Мне надоело его значение, и я хочу заменить
> его на другое. Но при этом a содержит всяких ресурсов, которые надо почистить
> обязательно -- возможно это указатели, может файловые дескрипторы, или всё что угодно ещё.
В данном случае утечки ресурсов не будет. Но если к патологическому идиотизму добавить оч.умелые ручки, то и утечку вполне можно организовать.
Неявные ctors/assignments вполне логичны.
Возможно, происхождение столь затейливого недопонимания в том, что подросло поколение, которое считает что Test --- "это я написал", а string --- это часть языка. D или клоунада Александреску этому способствует.
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|5.64, Аноним (64), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).
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|7.84, Аноним (64), 17:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично я плюсы не осилил. Не вижу в этом ничего плохого.
Выше никто не написал ответа, я предположил (причём обозначил, что не знаток С++), какие могут быть вопросы? Может быть лично Вы дадите развёрнутый ответ?
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|6.91, Ordu (ok), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но
> при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не
> move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно
> указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня
> нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).
Оно не освобождает ни разу, потому что не выделяет. Ну, то есть выделяет, но на стеке, это не считается. А то, что два деструктора вызывается -- это норм: два значения создаётся, два раза деструктор вызывается. Просто первый вызов деструктора происходит после того, как значение в a переписано новым.
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|7.111, Аноним (42), 17:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе Школьник подробно разжевал, но ты так и не можешь допереть, что чушь сморозил...
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|8.118, Ordu (ok), 17:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Он разжевал, что делает эта программа Но если ты перечитаешь мой коммент с вопр... текст свёрнут, показать
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|6.122, Ordu (ok), 18:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но
> при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не
> move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно
> указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня
> нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).
А, кстати, реально. Я не задумывался раньше, но в расте оказывается нельзя комбинировать Copy+Drop. Там какие-то технические причины[1], но в принципе даже без них такая комбинация выглядит подозрительно, если подумать. То есть, осталось придумать, как отломать копирующий конструктор, не поломав возможность делать move... В C++0x17 есть move конструктор, я что-то читал про это... Надо будет попробовать, может сработает.
[1] https://github.com/rust-lang/rust/issues/20126
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|5.73, Школьник (ok), 17:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.
Сначала вызывается конструктор объекта Test(std::string("first")), затем из-за применения компилятором техники оптимизации копирования (copy elision) содержимое этого объекта становится объектом a. Без этой техники было бы так: вызывался бы конструктор временного объекта Test(std::string("first")), далее бы вызывался конструктор копирования по умолчанию объекта a, далее бы вызывался деструктор временного объекта Test(std::string("first")).
Что происходит во второй строке? Там вызывается конструктор объекта Test(std::string("second")), и неперегруженный метод присваивания (operator=) заново инициализирует поля объекта a соответствующими полями временного объекта Test(std::string("second")). После этого временный объект Test(std::string("second")) прекращает свое существование, и вызывается его деструктор.
Затем выполнение подходит к концу функции, начинается освобождение всех объектов - локальных переменных, и вызывается уже деструктор объекта a, который содержит в себе строку second, перезаписанную ранее методом присваивания.
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|6.78, Аноним (42), 17:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это слишком сложно для растаманов :) Они сами придумывают байки у себя в голове вместе с тараканами.
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|6.81, Ordu (ok), 17:26, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.
Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так, чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде чем затирать его.
> Что происходит во второй строке? ... бла-бла-бла... operator= ...
Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this?
> из-за применения компилятором техники оптимизации копирования
Эмм... ну отключать оптимизацию это не вариант. Да и будет странно если при -O0 код будет работать иначе.
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|7.107, Аноним (107), 17:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не на тот деструктор тыкаешь.
Запрети все неиспользуемые тобой конструкторы, деструкторы и операторы копирования, а потом принтфами отлаживайся.
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|7.114, Аноним (42), 17:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вызвать деструктор
Ты что, сейчас будешь по всем спекам С++ тупые вопросы спрашивать? Может, тебе ещё рассказать, как бинарные числа проц складывает?
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|8.119, Ordu (ok), 18:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Возможно Мне понравилась реакция мнимых знатоков C , которые не могут ответить... текст свёрнут, показать
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|7.124, Маняним (?), 18:17, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this?
В С++ не надо вызывать деструкторы руками, RAII для этого и придуман. Компилятор сгенерит код, который вызовет деструкторы где и когда нужно в нужном порядке. Если у тебя есть выделение памяти в хипе для дейта-мемберов используй смарт-поинтеры с их конструкторами, деструкторами и присваиваниями, которые тоже будут вызваны автоматически. Твой std::string это и есть пример - его деструктор будет вызван во время вызова деструктора объекта а, но до исполнения кода самого деструктора объекта a. Если ты используешь нетривиальное присваивание, то переопределяй оператор присваивания и руками управляй выделениями и освобождениями памяти для мемберов объекта. Обычно пишут обёртки над такими специфическими объектами с имплементацией конструирования, присваивания и удаления. А потом везде используют без всякого гемора. Такое нужно раз в сто лет. С++ смарт-поинтеры это примеры "владеющих" обёрток над голыми указателями и хандлерами ОС. Такой автоматикой С++ и отличается от всяких говноязыков со всякими defer'ами, ManuallyDrop'ами и прочими закатами солнца вручную. Именно RAII позволяет описать один раз работу с сущностью и везде пользоваться ей единообразно.
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|8.134, Ordu (ok), 18:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Тут ты меня потерял Во время вызова деструктора но до исполнения деструктора... большой текст свёрнут, показать
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|7.133, Школьник (ok), 18:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.
> Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг
> ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так,
> чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде
> чем затирать его.
Поля класса, которые сами умеют себя чистить (типа std::string), обычно имеют перегруженный operator=, который при присваивании не позволит, например, утечь внутреннему буферу, где лежат символы, составляющие строку.
Если же у тебя в полях класса обычные указатели (char*), то будь уж добр перегрузить operator= в этом классе, чтобы operator= объемлющего класса правильно отрабатывал.
> Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W
> this?
Именно - перегружать operator= . Можно сделать какой-нибудь защищенный (protected) метод Finalize, где будут аккуратно чиститься все те поля класса, которые требуют ручной очистки, и дергать его и в перегруженном operator=, и в деструкторе.
Все те комментарии, что тебе написали тут - они не столько со зла, сколько реакция на недоумение прибывшего в монастырь гостя его уставом. Не всякий корректно ответит на такое. Представь себе, что ты приходишь к жабистам и говоришь: "Посаны, у чего это у вас тут деструкторов нет? А чего finalize перегруженный ни разу не вызвался? Нет, вы ответьте, вы ответьте, как мне добиться того, чтобы finalize дернулся при выходе из области видимости?!"
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|8.137, Ordu (ok), 19:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Угу Понял Мне это непонятно Что-то бумкнуло и C фаны рванулись обсуждать ли... текст свёрнут, показать
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|5.77, Кир (?), 17:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ссылочная модель головного мозга детектед.
int a = 10;
a = 20;
Чему равна переменная a после присваивания?
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|6.83, Ordu (ok), 17:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ссылочная модель головного мозга детектед.
> int a = 10;
> a = 20;
> Чему равна переменная a после присваивания?
3.14?
Скажите, это вы все тролли поголовно, или это у C++ программистов коллективное психическое отклонение, не позволяющее им отвечать на чётко и ясно поставленные вопросы?
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|7.88, Кир (?), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чётче вроде некуда, если не понимаешь, учи матчасть, я тут бессилен.
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|8.99, Аноним (45), 17:40, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Кир, ответ, на заданный Вами вопрос 20 Теперь ответьте, пожалуйста, на изначаль... текст свёрнут, показать
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|9.129, Кир (?), 18:28, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вопрошающий имел в виду что-то вроде такого int main auto a make_shared ... текст свёрнут, показать
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|9.131, Кир (?), 18:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы ошибаетесь В шарпе, скажем, копировались бы именно ссылки на объекты класса ... текст свёрнут, показать
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|11.159, Кир (?), 19:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А, вы про этот пример, пардон В нём вроде достаточно толстый намек на копирован... текст свёрнут, показать
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|7.89, Аноним (42), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты, оказывается, даже не знаешь понятий "значение" и "ссылка"...
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|8.143, Аноним (45), 19:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вы вообще ветку читали Или на любое его сообщение будете бессмысленно токсить ... текст свёрнут, показать
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|3.8, Аноним (64), 16:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Людей вообще не стоит переубеждать, им кто-то донёс мысль, что С/С++ самые лучшие языки, они так и думают. А кого спроси на чём проекты пилят, то в большинстве случаев вообще на Go, потому что удобно, быстро и не надо бороду в пол отращивать.
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|4.14, анон (?), 16:21, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это норм, если не надо работать с ассемблером, а с ассемблером не работает тот, кто пишет либо скрипты, либо велосипед.
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|7.39, Аноним (45), 16:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А в каком зрелом компилируемом языке нет инструментов для получения листинга на АСМ? Как будто Го какой-то уникальный в этом плане.
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|2.50, Аноним (45), 16:58, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чувак, мы в новости про твой C++ не лезем и не обсираем его, так и ты не поливай здесь, новость не интересна - пропустил.
Или ты тролль? Тогда прошу прощения, уровень выше моего детектора.
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|3.86, Аноним (42), 17:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, немного выше растаман уже пытался обсирать С++, но в результате обдристался сам.
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|4.92, Аноним (45), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто в качестве эксперимента покажите сообщения "обсиравшего" и Ваши любому знакомому и поинтересуйтесь, чьи сообщения обсирают, у кого токсичный тон.
При этом не надо заранее говорить где чьи сообщения.
Ну и для чистоты эксперимента человек не доожен знать ни C++, ни Rust, чтобы не было предвзятости.
Результат может оказаться дл Вас малость неожиданным.
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|1.5, Аноним (64), 16:07, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ради таких новостей и живу. Сейчас полетят комментаторы с аргументами(нет) про ненужность всего на свете и раста в том числе.
З.Ы: Думал ещё вчера выйдет новость про обновление :с
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|2.34, Аноним (42), 16:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Автоматическое управление памятью
Ой, а где это мы уже слышали точь-в-точь? Неужели в С++?!
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|3.38, Аноним (45), 16:44, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Приведите, пожалуйста, ссылочку на 5-минутный туториал по автоматическое управление памятью в C++, а то когда я его изучал, преподы сказали, что память течёт. Как сделать, чтобы не текла, конечно же не рассказали - студенчество в России.
И да, то был простой хеловорлд (5 лет назад), так что я понятия не имею, что имел ввиду препод.
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|5.79, Аноним (64), 17:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ясно, ну понятно.
Я не знаю, как у человека выше проходила учёба, но у меня лично на магистратуре (нет, не на математика-информатика) это было так: пытались обучить С# и какого было мое удивление, когда препод просто элементарно гуглил, почему у него выдаёт ошибку в строке: double x = 5;
Так что ты учиться можешь в хорошем универе питера, а препод не знает элементарного синтаксиса языка или как некоторые вместо своих лекций по "Теории принятия решений" выдают чужой урезанный конспект, где не может пояснить за матрицы нечеткого отношения предпочтения и весовые коэффициенты экспертов (господи, у меня по сей день горит с последнего).
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|6.93, Аноним (42), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом вот такие преподы сочиняют всякие расты и льют муть про другие языки, которые они не осилили даже открыть синтаксис почитать.
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|7.112, Аноним (112), 17:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом всякие деятели пишут библиотеки для серьёзных вычислений на питоне
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|5.87, Аноним (45), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Интересно. За все комментарии к этой новости Вы не дали ни одного содержательного (не ответил на конкретные вопросы), при этом успели натоксить на целое сообщество.
Пожалуйста, будьте добры отвтетить на заданные Вам вопросы, ведь их задали именно на конкретные Ваши заявления. Соответственно заявления либо Вами подтверждаются, либо вы остаётесь пустословом.
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|4.138, Аноним (138), 19:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугли shared_ptr, unique_ptr, weak_ptr
Плюсы в вузах учат плохо (возможно очень)
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|1.9, Аноним (9), 16:15, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью"
А от остальных ошибок? Если разработчик совершает ошибки -- ему не место в отрасли, пусть улицы метет.
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|3.17, анон (?), 16:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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даешь раст для тех, кто не может осилить си, и синтекс жавы.
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|2.27, Аноним (35), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот для того чтобы не делать "других ошибок" и нужна голова программиста.
Rust же голову человека разгружает, т.к. не надо отвлекаться и думать о безопасной работе с памятью, потоками и UB - как это бывает когда пишешь что-то серьёзное на C++.
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|1.20, ДмитрийСССР (?), 16:26, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Почему в последнее время на opennet так форсится эта тема? В какую новость не зайди в комментария обязательно будет упоминание Rust, прям как идол которому надо поклоняться. Что происходит? Складывается впечатление, что кроме Rust ничего в мире больше не развивается и не на чём больше не пишут...
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|2.25, Аноним (64), 16:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если коротко: слишком кричащий пиар был у раста, что это убийца всего чего можно, у людей вспыхнуло, но отпустить их так и не может, дотлевают на опеннете.
А так о расте первыми заводят разговор только хейтеры и тролли.
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|3.36, Аноним (45), 16:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я понимаю, что Вы не хейтер, но о якобы пиаре говорят только хейтеры, потому что до сих пор не привели ни одной ссылки на этот самый пресловутый пиар. Если у Вас есть, поделитесь, пожалуйста. И если приведёте, скажите, чем это отличается от анонса или обычной новости о фичах инструмента.
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|4.61, анон (?), 17:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заходишь на реддит, ищешь раст комьюнити, грепаешь список подписонов.
Заходишь на технические сабреддиты, грепаешь самые заминусованные комментарии, собирешь ники.
Удивляешься сорокам процентам ни с чем не коррелирующим совпадением, продолжаешь верить в отсутствие рептилоидов.
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|5.154, Аноним (45), 19:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть пресловутые минусы на рандомных темах == пиар раста?
Вопрос был задан один, а Вы про другое.
Токсичные люди в любом сообществе есть. И необязательно, что они не троллят. Вот прямо под обсуждаемой сейчас новостью токсики от мира C/C++ ярко показали себя. Взять, к примеру, комментарии данного анонима https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54575#34
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|2.30, Аноним (62), 16:36, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на opennet так форсится эта тема?
> обязательно будет упоминание Rust, прям как идол которому надо поклоняться
На opennet то? Ты ничего не путаешь? Здесь даже в новости про пыху раст вспомнят и выльют на него мировой океан помоев, в любой новости сишники с горящими жопами его принесут, будто бы раст - причина всех проблем в мире, высший грех, за которым следует высшее наказание
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|2.32, Аноним (35), 16:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да просто Rust молодой ЯП и сейчас активно набирает кодовую базу.
Потому каждая более-менее внятная поделка (а иногда - и изделие!) на нём генерит новость.
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|2.33, Аноним (45), 16:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, всё начинается с обсирания языка. Наглядный пример - новость про GTK 4.0.1. Хейтеры ни к селу ни к городу приплели "убогость" раста, хотя никто и не упоминал его до этого, тем самым был спровоцирован срач, скрытый модераторами.
Вы, кстати, зачем в новости про раст провоцируете очередной срач? Ведь тут как раз в тему обсудить НОВШЕСТВА Rust. Не обсирать, не говорить, что он лучше всех (кстати, никто всерьёз так не делал ни на одной новости на Opennet за всю историю Rust), а именно обсуждать новшества.
Троллей не кормить, против них есть ссылочная кнопка "к модератору".
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|3.47, Аноним (-), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Троллей не кормить, против них есть ссылочная кнопка "к модератору".
Да какие там тролли.
У тех, как правило, есть солидное знание матчасти, чтобы грамотно набрасывать.
А тут "набросчики" то просто глупость от балды брякнут, то вообще чистейший ламеризм и непонимание азов продемонстрируют.
***
Но!
Будьте снисходительны!
Не виноватые они!
А мода сия,
Пришла к нам вместе с смузями и латте!
Ведь раньше было как?
Сморозил глупость раз, сморозил два
И балабокою тебя все записали!
Теперь же можно смело все писать,
И опеннеты субъективной правдой сотрясать!
А на вопрос «какого *уя несешь пургу?» - гордо отвечать:
«Вы все д**ьмо! Я Дартаньян и я так троллю!»
© Аноним
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|3.162, ИмяХ (?), 19:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>кстати, никто всерьёз так не делал ни на одной новости
Потому что сам язык вообще не серьёзный.
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|4.96, Аноним (42), 17:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> белого
> Огнелиса чтоль?
Н-да... Даже читать не умеем. Если ты не в курсе, тут просто цензура работает на <белого пушистого лиса>.
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|1.37, Аноним (42), 16:42, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Преимущества async также пропадают в случае привязки потока к одному ядру
Ух, ты! А если нет разницы, зачем использовать async? И тут же всплывает вопрос, а не привязкой ли к ядру сделан "быстрый" async?
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|2.41, Аноним (62), 16:47, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Написано же дальше, в чем разница
> Время создания новой задачи составляет для async ~300ns, а для Linux-потоков - ~17µs. На обычном
> ноутбуке с 4-ядерным CPU и 32 ГБ ОЗУ не возникло проблем с созданием 150 тысяч async-задач, но
> удалось запустить только 80 тысяч Linux-потоков. Минимальное потребление памяти на задачу
> составило нескольких сотен байт для async и 20КБ (9.5КБ в пространстве пользователя + 10КБ в
> ядре) для Linux-потоков.
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|3.67, Аноним (42), 17:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Преимущества async также пропадают
Карл, пропадают преимущества, понимаешь?
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|5.98, Аноним (42), 17:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ты задавал вопрос, в чем разница
Да ты ещё и читать не умеешь. Перечитай внимательно мой пост.
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|6.165, Аноним (165), 20:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Преимущества async также пропадают в случае привязки потока к одному ядру
> Ух, ты! А если нет разницы, зачем использовать async? И тут же всплывает вопрос, а не привязкой
> ли к ядру сделан "быстрый" async?
Я даже выделю
> если нет разницы, зачем использовать async?
> если нет разницы
> если
> нет
> разницы
А разница есть
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|1.44, Аноним (44), 16:52, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, ставших учредителями и спонсорами Фонда
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|2.71, Аноним (71), 17:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У фонда финансирование 1 миллион долларов в год. На такое можно нанять трех вменяемых программистов в долине. Или десять в США. Но все деньги всё равно пойдут не на программистов, а на менеджеров. Которые будут внушать легковерным фракталятам как всё круто.
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|3.100, Аноним (42), 17:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У фонда финансирование 1 миллион долларов в год.
Это еле-еле разделится на 10 директоров фонда. Какие там программисты...
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|2.102, Аноним (42), 17:42, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, понятно, растаманы придумали раст, чтобы подчеркнуть, что С++ не такой и сложный.
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|2.117, Аноним (42), 17:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Погоди, растаманы ещё не созрели до такого, всего-то 15 лет пилят свой раст.
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|1.127, Аноним (-), 18:23, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мужыки нашего колхоза сумневайуться. Люди говорят што без интырнета исходники на Расте нельзя скомпилировать!
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|1.140, александреску (?), 19:09, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>удалось запустить только 80 тысяч Linux-потоков
собственно, здесь не про ядро, да и не про раст. Тут про квалификацию
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|1.161, ИмяХ (?), 19:50, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Автоматическое управление памятью
Да у них автоматика эта вся течёт.
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|2.163, Аноним (42), 19:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет там у них никакой автоматики... Забыл освободить память - утекла. Всё через явные манипуляции делается. Вот в самом начале растаман офигевает, что в С++ не надо деструктор руками вызывать! Растаман хочет вызвать деструктор сам (привык, однако, к расту).
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|1.164, Аноним (164), 19:57, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Язык, на котором невозможно реализовать ряд алгоритмов, не может считаться полноценным.
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|1.166, Аноним (164), 20:03, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Под воздействием шумихи и пиара взялся изучать этот с позволения сказать язык. Оказалось, что это тупо аналог уникальных и умных указателей из C++
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