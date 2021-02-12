Выпуск языка программирования Rust 1.50

6.78 , Аноним ( 42 ), 17:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это слишком сложно для растаманов :) Они сами придумывают байки у себя в голове вместе с тараканами.

6.81 , Ordu ( ok ), 17:26, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно. Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так, чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде чем затирать его. > Что происходит во второй строке? ... бла-бла-бла... operator= ... Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this? > из-за применения компилятором техники оптимизации копирования Эмм... ну отключать оптимизацию это не вариант. Да и будет странно если при -O0 код будет работать иначе.

7.107 , Аноним ( 107 ), 17:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не на тот деструктор тыкаешь.

Запрети все неиспользуемые тобой конструкторы, деструкторы и операторы копирования, а потом принтфами отлаживайся.

7.114 , Аноним ( 42 ), 17:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вызвать деструктор Ты что, сейчас будешь по всем спекам С++ тупые вопросы спрашивать? Может, тебе ещё рассказать, как бинарные числа проц складывает?

8.119 , Ordu ( ok ), 18:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Возможно Мне понравилась реакция мнимых знатоков C , которые не могут ответить... 7.124 , Маняним ( ? ), 18:17, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this? В С++ не надо вызывать деструкторы руками, RAII для этого и придуман. Компилятор сгенерит код, который вызовет деструкторы где и когда нужно в нужном порядке. Если у тебя есть выделение памяти в хипе для дейта-мемберов используй смарт-поинтеры с их конструкторами, деструкторами и присваиваниями, которые тоже будут вызваны автоматически. Твой std::string это и есть пример - его деструктор будет вызван во время вызова деструктора объекта а, но до исполнения кода самого деструктора объекта a. Если ты используешь нетривиальное присваивание, то переопределяй оператор присваивания и руками управляй выделениями и освобождениями памяти для мемберов объекта. Обычно пишут обёртки над такими специфическими объектами с имплементацией конструирования, присваивания и удаления. А потом везде используют без всякого гемора. Такое нужно раз в сто лет. С++ смарт-поинтеры это примеры "владеющих" обёрток над голыми указателями и хандлерами ОС. Такой автоматикой С++ и отличается от всяких говноязыков со всякими defer'ами, ManuallyDrop'ами и прочими закатами солнца вручную. Именно RAII позволяет описать один раз работу с сущностью и везде пользоваться ей единообразно.

8.134 , Ordu ( ok ), 18:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Тут ты меня потерял Во время вызова деструктора но до исполнения деструктора... 7.133 , Школьник ( ok ), 18:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.

> Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг

> ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так,

> чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде

> чем затирать его. Поля класса, которые сами умеют себя чистить (типа std::string), обычно имеют перегруженный operator=, который при присваивании не позволит, например, утечь внутреннему буферу, где лежат символы, составляющие строку. Если же у тебя в полях класса обычные указатели (char*), то будь уж добр перегрузить operator= в этом классе, чтобы operator= объемлющего класса правильно отрабатывал. > Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W

> this? Именно - перегружать operator= . Можно сделать какой-нибудь защищенный (protected) метод Finalize, где будут аккуратно чиститься все те поля класса, которые требуют ручной очистки, и дергать его и в перегруженном operator=, и в деструкторе. Все те комментарии, что тебе написали тут - они не столько со зла, сколько реакция на недоумение прибывшего в монастырь гостя его уставом. Не всякий корректно ответит на такое. Представь себе, что ты приходишь к жабистам и говоришь: "Посаны, у чего это у вас тут деструкторов нет? А чего finalize перегруженный ни разу не вызвался? Нет, вы ответьте, вы ответьте, как мне добиться того, чтобы finalize дернулся при выходе из области видимости?!"

8.137 , Ordu ( ok ), 19:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Угу Понял Мне это непонятно Что-то бумкнуло и C фаны рванулись обсуждать ли... 9.146 , Школьник ( ok ), 19:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это рунет, тут такое сплошь и рядом Не, мой вопрос был в том, как сделать полны...