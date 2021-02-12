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Выпуск языка программирования Rust 1.50

12.02.2021 14:54

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.50, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Продолжена работа по стабилизации константных дженериков ("const generics"), которые теперь могут применяться для индексации массивов не только через оператор "[]", но и при помощи типажей ops::Index и IndexMut (добавлены реализации ops::Index и IndexMut для массивов "[T; N]" с любым размером const N). 
    
   fn second<C>(container: &C) -> &C::Output
   where
       C: std::ops::Index<usize> + ?Sized, 
   {
       &container[1]
   }

   fn main() {
       let array: [i32; 3] = [1, 2, 3];
       assert_eq!(second(&array[..]), &2); // slices worked before
       assert_eq!(second(&array), &2); // now it also works directly
   }
  • Стабилизировано применение любых const-значений при определении массивов с использованием синтаксиса "[x; N]". Ранее при числе повторов "N" больше единицы const-выражения в значении "x" разрешалось использовать только для типажа Copy. Теперь это ограничение снято. 
    
  fn main() {
      const NONE: Option<Vec<i32>> = None;
      const EMPTY: Option<Vec<i32>> = Some(Vec::new());

      let nones = [NONE; 10];
      let empties = [EMPTY; 10];
  }
  • Разрешено безопасное назначение полей ManuallyDrop<T> в объединениях (union). Ранее, в режиме safe могли использоваться только типажи Copy, так как имеется неопределённость по поводу того, какой вариант остаётся действительным после применения Drop. ManuallyDrop<T> не требует Drop, поэтому назначение данных полей можно считать безопасным.
  • Для типа File на Unix-системах реализована поддержка нишевого значения (niche) "-1", которое кодирует ошибку при работе с файловым дескриптором. Под нишевым значением подразумевается особое значение, которое может влиять на оптимизацию размещения типа в памяти, но является недопустимым для типа (например, нишевым является значение 0 для типов NonZero). Структура File в окружениях Unix определяет файловый дескриптор, который не может быть отрицательным, но, при этом системные вызовы могут возвращать в дескрипторе значения "-1", сигнализирующие об ошибке операции. Добавление нишевого значения позволило сделать размер Option<File> идентичным размеру File.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах
      IpAddr::is_ipv4
    • IpAddr::is_ipv6
    • Layout::size
    • Layout::align
    • Layout::from_size_align
    • pow для всех целых типов.
    • checked_pow для всех целых типов.
    • saturating_pow для всех целых типов.
    • wrapping_pow для всех целых типов.
    • next_power_of_two для всех беззнаковых целых типов.
    • checked_power_of_two для всех беззнаковых целых типов.
  • Изменения в пакетном менеджере cargo:
    • В команде "update" реализована опция "--workspace", позволяющая ограничить обновление только членами выбранного рабочего пространства, не трогая их зависимости.
    • В метаданные добавлено новое поле "doc" для определения того, что цель документирована.
    • Запрещено применение git-зависимостей, в которых указано более одной ветки, тега или ревизии.
    • Для загруженных в реестр crate-файлов реализована сборка с повторяемыми (reproducible) настройками, которые остаются неизменными для разных типов систем.
  • Обеспечена поддержка сборки целевой платформы x86_64-unknown-freebsd с полным инструментарием. Реализован третий уровень поддержки для платформ armv5te-unknown-linux-uclibceabi и aarch64-apple-ios-macabi. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Дополнительно можно отметить результаты сравнения производительности переключения контекста и потребления памяти при использовании Rust async и потоков, предоставляемых ядром Linux. Время переключение контекста между async-задачами составило 0.2µs, а переключение контекста между потоками ядра в Linux - 1.7µs, но разница исчезает если переключение контекста вызвано готовностью ввода/вывода и в обоих случаях приближается к 1.7µs. Преимущества async также пропадают в случае привязки потока к одному ядру CPU.

Время создания новой задачи составляет для async ~300ns, а для Linux-потоков - ~17µs. На обычном ноутбуке с 4-ядерным CPU и 32 ГБ ОЗУ не возникло проблем с созданием 150 тысяч async-задач, но удалось запустить только 80 тысяч Linux-потоков. Минимальное потребление памяти на задачу составило нескольких сотен байт для async и 20КБ (9.5КБ в пространстве пользователя + 10КБ в ядре) для Linux-потоков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
  3. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.49
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54575-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (164) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, растоним (?), 16:00, 12/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.2, uis (ok), 16:01, 12/02/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 16:06, 12/02/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (3), 16:07, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда же они уже угомоняться и поймут, что их поделие - жалкая пародия на (конечно же современный, т.е. modern) C++
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    вы все еще на стадии отрицания? тогда мы идем к вам)
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 16:09, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и что там в расте есть такого, что нельзя на плюсах? Он быстрее плюсов? Он безопаснее? Что, утечек памяти нет? Для этого в плюсах ещё с 2011 года используются умные указатели
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 16:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое главное это конечно гаранитии корректности и подход к UB. Еще модель работы с ошибками, и стройная система трейтов, которую так хвалит например Александреску. Но помимо синтаксиса еще есть такие вещи как комьюнити, и инфраструктура вокруг с реестром библиотек с единообразной структурой, тулингом и документацией. Вообще раст это то какими должны быть плюсы если бы им не надо было тянуть лямку обратной совместимости с сями.
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 16:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Идея подобного языка действительно выглядит хорошей и нужной, но когда язык развивается не целым сообществом, а мозилой... Да и молод он ещё. Те же си и плюсы многими годами развивались, тестировались, проходили целый практический путь до становления тем, чем они стали. Хотя всё же скажу, что возможность компилить си в плюсах очень удобная, системщикам не особо нужен мудрёные плюсы.
     
     
  • 6.28, Аноним (6), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так раст же развивается сообществом. Недавно туда вошли еще участники из гугла, майкрософта, авс. Да, язык молод - это факт, но очень быстро развивается.
     
     
  • 7.42, Аноним (42), 16:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, язык молод - это факт, но очень быстро развивается.

    15 лет, Карл, 15 лет уже развивается... С 2006-го.

     
     
  • 8.45, Аноним (45), 16:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, очередной хейтер, выучивший 15 лет , даже не понимающий, что первые 7 лет от... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, Аноним (42), 17:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус в одиночку за год продвинулся от концепции оси до работающей X Window ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Аноним (62), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Написал ядро на 20к строк, по мануалу от Таненбаума, и прикрутил к нему гнутые т... текст свёрнут, показать
     
  • 10.68, Аноним (45), 17:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Раз Вы прекрасно осведомлены в биографии Торвальдса, то знаете, что он один из е... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.126, Школьник (ok), 18:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ему прощают токсичность отнюдь не потому, что он гений А потому что большим дяд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.132, Аноним (45), 18:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и фильм смотрел и знаю, что по вроождении некоторого времени Линус признавал, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.142, Школьник (ok), 19:13, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, человек, который в принципе своих ошибок признавать неспособен, - он мало на... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.147, Аноним (45), 19:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, подмена понятий, так подмена понятий Будем использовать Ваши термины На... большой текст свёрнут, показать
     
  • 12.150, Ordu (ok), 19:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы это было так, linux был бы не нужен корпорастам Корпорастов совершенно ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 9.56, Michael Shigorin (ok), 17:05, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы когда-нибудь что-нибудь сколь-нибудь заметное проектировали Такое ощущение,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.141, Аноним (45), 19:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я действительно не проектировал что-нибудь сколь-нибудь заметное Но я следил за... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Александреску неосилятор, хруст не нужен.
     
  • 5.54, Gemorroj (ok), 17:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > раст это то какими должны быть плюсы

    Dlang - это то какими должны быть плюсы. Исправил. Не благодари.

     
  • 4.29, Ordu (ok), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ты знаток плюсов, да Я тут столкнулся с ними, и всё никак не пойму, как заст... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 16:40, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чувак, а ты давно собеседование по C++ проходил?
    Хоть понимаешь что и почему в твоём коде происходит?)
     
     
  • 6.43, Аноним (45), 16:50, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный вопрос. Ты давно продакшн код писал? Он требует мыслительного процесса не о том, как не выстрелить в ногу ЯП, а о бизнес процессах. Заказчики платят деньги именно за бизнес-логику, а не инфраструктурный код или бойлерплейт. В конкретном приведённом примере прекрасно показана явно лишняя и совершенно ненужная когнитивная нагрузка на и так занятые мозговые ресурсы разработчика.
     
     
  • 7.49, Школьник (ok), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конкретно в этом примере дело не столько в C++, сколько в том, что вопрошающий в принципе не знает его основ. Плюсы много за что можно критиковать, но в этом коде критиковать особо не за что.
     
     
  • 8.60, Ordu (ok), 17:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где ты там увидел критику, родный У вас мнительность отклеилась Там задан ВОПР... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Школьник (ok), 17:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, вот здесь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.113, Ordu (ok), 17:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы рекомендовал тебе пить какие-нибудь таблетки, чтобы не триггериться без пов... текст свёрнут, показать
     
  • 9.120, заминированный тапок (ok), 18:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тебе ответ Example program include iostream include string includ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.123, Ordu (ok), 18:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я думал об этом варианте, но он мне не нравится, потому что приходится тормо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.144, Аноним (42), 19:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный ты какой-то Заставляешь компилятор делать какую-то чушь из твоей гол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.156, Ordu (ok), 19:42, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты называешь чушью Избегание тех new, которых можно избежать Если ты это с... текст свёрнут, показать
     
  • 7.51, Аноним (42), 16:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В конкретном приведённом примере прекрасно показана ...

    ...безграмотность автора в базовых основах языка С++.

     
  • 6.57, Ordu (ok), 17:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чувак, а ты давно собеседование по C++ проходил?

    Чувак, я ни разу не проходил, и не собираюсь.

    > Хоть понимаешь что и почему в твоём коде происходит?)

    Чувак, я задал конкретный вопрос. Если у тебя нет ответа, проходи мимо.

     
     
  • 7.94, Аноним (35), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не собираешься - то не пиши на C++. И на Rust тоже не пиши. И там, и там думать надо.

    А если захочешь подумать (или, для начала, почитать), то посмотри что такое в C++ implicit copy constructor (он же неявный конструктор копирования).

    Вот, чтобы даже искать на надо было:
    https://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_constructor
    >Implicitly-declared copy constructor

     
     
  • 8.101, Ordu (ok), 17:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Где там написано, как заставить деструктор отработать вовремя Что ты меня от... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.104, Аноним (42), 17:46, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все деструкторы из твоего примера отработали вовремя, ровно как ты написал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.109, Ordu (ok), 17:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АЛЁ ГАРАЖ Слышно меня Как слышите Приём Как сделать так, чтобы деструктор от... текст свёрнут, показать
     
  • 9.121, Аноним (35), 18:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо, вот ещё подсказка https en cppreference com w cpp language copy_elisio... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.128, Ordu (ok), 18:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что Там опять же не написано, как эту copy_elision запретить для типа Я не п... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, Аноним (42), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Два объекта типа Test создаётся...

    Мальчик, а ты точно знаешь Си++?

     
     
  • 6.52, Аноним (45), 17:00, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Девочка, а ты точно читала вопрос? Или хотя бы пробовала понять почему такие вопросы задаются? Люди работают, на работе нужно писать код. А какой код нужен, я чуточку выше уже достаточно ясно обозначил.
     
     
  • 7.55, Аноним (42), 17:04, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > почему такие вопросы задаются?

    Потому что автор вопроса - ничего не знающий школьник. А надо просто взять и прочитать документацию и понять, что сморозил чушь, задавая вопрос.

     
     
  • 8.82, Аноним (45), 17:26, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо сейчас лично Вы и Школьник доказали то, что растохейтеры утверждают про на... текст свёрнут, показать
     
  • 6.58, Ordu (ok), 17:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Два объекта типа Test создаётся...
    > Мальчик, а ты точно знаешь Си++?

    Блеать. Точно НЕ знаю. Знал бы, не задавал бы вопроса. Вы что совсем отупели тут, поливая помоями раст?

     
     
  • 7.85, null (??), 17:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мож, надо посмотреть на конструктор копирования? сам я С++ не знаю, так что претензии не принимаются
     
  • 5.63, San (??), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    int main() {
    Test a = Test(std::string("first"));
    Test b = Test(std::string("second"));
    return 0;
    }

    Constructor called with name: first
    Constructor called with name: second
    Destructor called for second
    Destructor called for first

    Твой пример работает ровно так, как ты написал программу.

     
     
  • 6.72, Аноним (42), 17:17, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманам это не понять, что программа делает ровно то, что выдумал погромист.
     
  • 6.74, Ordu (ok), 17:20, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > int main() {
    > Test a = Test(std::string("first"));
    > Test b = Test(std::string("second"));
    > return 0;
    > }
    > Constructor called with name: first
    > Constructor called with name: second
    > Destructor called for second
    > Destructor called for first
    > Твой пример работает ровно так, как ты написал программу.

    Я знаю что он работает так, как я написал. Мне надо, чтобы он работал иначе, в том то собственно и вопрос, как написать иначе. Твой вариант сработает, но он не решает проблемы. Пример просто упрощён до предела. Представь что a -- это член класса. Мне надоело его значение, и я хочу заменить его на другое. Но при этом a содержит всяких ресурсов, которые надо почистить обязательно -- возможно это указатели, может файловые дескрипторы, или всё что угодно ещё.

     
     
  • 7.90, San (??), 17:32, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ниже описали, почему два раза освобождается second. А GC в С++ нет. Удаление объекта first на совести программиста (перед тем как присвоить "a" новое значение).
     
     
  • 8.97, Ordu (ok), 17:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне не надо _удалять_ объекты Они на стеке лежат, их память будет автоматически... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, Аноним (106), 17:47, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи a Test ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.110, Аноним (42), 17:50, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он у тебя и вызывается Ровно столько и там, как ты написал Все претензии - к с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.115, Ordu (ok), 17:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот интересно, сколько раз это можно повторять И возникает второй вопрос ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.145, Аноним (42), 19:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, С просто так не позволяет писать чушь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.149, Аноним (45), 19:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм, чушь как раз он позволяет писать, количество его undefined для стажёров и дж... текст свёрнут, показать
     
  • 7.139, yet another anonymous (?), 19:08, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ... Представь что a -- это член класса. Мне надоело его значение, и я хочу заменить
    > его на другое. Но при этом a содержит всяких ресурсов, которые надо почистить
    > обязательно -- возможно это указатели, может файловые дескрипторы, или всё что угодно ещё.

    В данном случае утечки ресурсов не будет. Но если к патологическому идиотизму добавить оч.умелые ручки, то и утечку вполне можно организовать.

    Неявные ctors/assignments вполне логичны.

    Возможно, происхождение столь затейливого недопонимания в том, что подросло поколение, которое считает что Test --- "это я написал", а string --- это часть языка. D или клоунада Александреску этому способствует.

     
  • 5.64, Аноним (64), 17:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).
     
     
  • 6.76, Аноним (42), 17:21, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что, совсем не знаете, как конструкторы в С++ работают?!
     
     
  • 7.84, Аноним (64), 17:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я плюсы не осилил. Не вижу в этом ничего плохого.
    Выше никто не написал ответа, я предположил (причём обозначил, что не знаток С++), какие могут быть вопросы? Может быть лично Вы дадите развёрнутый ответ?
     
  • 6.91, Ordu (ok), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но
    > при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не
    > move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно
    > указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня
    > нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).

    Оно не освобождает ни разу, потому что не выделяет. Ну, то есть выделяет, но на стеке, это не считается. А то, что два деструктора вызывается -- это норм: два значения создаётся, два раза деструктор вызывается. Просто первый вызов деструктора происходит после того, как значение в a переписано новым.

     
     
  • 7.111, Аноним (42), 17:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе Школьник подробно разжевал, но ты так и не можешь допереть, что чушь сморозил...
     
     
  • 8.118, Ordu (ok), 17:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он разжевал, что делает эта программа Но если ты перечитаешь мой коммент с вопр... текст свёрнут, показать
     
  • 6.122, Ordu (ok), 18:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я конечно могу ошибаться, на плюсах только учился, а не программировал, но
    > при конструкции "Test a = Test(std::string("first"));" происходит copy объекта, а не
    > move, как в расте, потому и освобождает 2 раза. Если явно
    > указать перемещение объекта, то возможно и 1 раз освободит (у меня
    > нет желания проверять, я просто воздух тут сотрясаю).

    А, кстати, реально. Я не задумывался раньше, но в расте оказывается нельзя комбинировать Copy+Drop. Там какие-то технические причины[1], но в принципе даже без них такая комбинация выглядит подозрительно, если подумать. То есть, осталось придумать, как отломать копирующий конструктор, не поломав возможность делать move... В C++0x17 есть move конструктор, я что-то читал про это... Надо будет попробовать, может сработает.

    [1] https://github.com/rust-lang/rust/issues/20126

     
  • 5.73, Школьник (ok), 17:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.

    Сначала вызывается конструктор объекта Test(std::string("first")), затем из-за применения компилятором техники оптимизации копирования (copy elision) содержимое этого объекта становится объектом a. Без этой техники было бы так: вызывался бы конструктор временного объекта Test(std::string("first")), далее бы вызывался конструктор копирования по умолчанию объекта a, далее бы вызывался деструктор временного объекта Test(std::string("first")).

    Что происходит во второй строке? Там вызывается конструктор объекта Test(std::string("second")), и неперегруженный метод присваивания (operator=) заново инициализирует поля объекта a соответствующими полями временного объекта Test(std::string("second")). После этого временный объект Test(std::string("second")) прекращает свое существование, и вызывается его деструктор.

    Затем выполнение подходит к концу функции, начинается освобождение всех объектов - локальных переменных, и вызывается уже деструктор объекта a, который содержит в себе строку second, перезаписанную ранее методом присваивания.

     
     
  • 6.78, Аноним (42), 17:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это слишком сложно для растаманов :) Они сами придумывают байки у себя в голове вместе с тараканами.
     
  • 6.81, Ordu (ok), 17:26, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.

    Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так, чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде чем затирать его.

    > Что происходит во второй строке? ... бла-бла-бла... operator= ...

    Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this?

    > из-за применения компилятором техники оптимизации копирования

    Эмм... ну отключать оптимизацию это не вариант. Да и будет странно если при -O0 код будет работать иначе.

     
     
  • 7.107, Аноним (107), 17:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не на тот деструктор тыкаешь.
    Запрети все неиспользуемые тобой конструкторы, деструкторы и операторы копирования, а потом принтфами отлаживайся.
     
  • 7.114, Аноним (42), 17:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вызвать деструктор

    Ты что, сейчас будешь по всем спекам С++ тупые вопросы спрашивать? Может, тебе ещё рассказать, как бинарные числа проц складывает?

     
     
  • 8.119, Ordu (ok), 18:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно Мне понравилась реакция мнимых знатоков C , которые не могут ответить... текст свёрнут, показать
     
  • 7.124, Маняним (?), 18:17, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W this?

    В С++ не надо вызывать деструкторы руками, RAII для этого и придуман. Компилятор сгенерит код, который вызовет деструкторы где и когда нужно в нужном порядке. Если у тебя есть выделение памяти в хипе для дейта-мемберов используй смарт-поинтеры с их конструкторами, деструкторами и присваиваниями, которые тоже будут вызваны автоматически. Твой std::string это и есть пример - его деструктор будет вызван во время вызова деструктора объекта а, но до исполнения кода самого деструктора объекта a. Если ты используешь нетривиальное присваивание, то переопределяй оператор присваивания и руками управляй выделениями и освобождениями памяти для мемберов объекта. Обычно пишут обёртки над такими специфическими объектами с имплементацией конструирования, присваивания и удаления. А потом везде используют без всякого гемора. Такое нужно раз в сто лет. С++ смарт-поинтеры это примеры "владеющих" обёрток над голыми указателями и хандлерами ОС. Такой автоматикой С++ и отличается от всяких говноязыков со всякими defer'ами, ManuallyDrop'ами и прочими закатами солнца вручную. Именно RAII позволяет описать один раз работу с сущностью и везде пользоваться ей единообразно.

     
     
  • 8.134, Ordu (ok), 18:55, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут ты меня потерял Во время вызова деструктора но до исполнения деструктора... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.133, Школьник (ok), 18:48, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Там всё правильно, никто там ничего не "забывал", естественно.
    > Ну, правильно, и что дальше? Я ведь не задал вопрос "не баг
    > ли это в g++"? Нет, я задал вопрос, как сделать так,
    > чтобы деструктор вызывался бы так, чтобы зачистить существующее значение a, прежде
    > чем затирать его.

    Поля класса, которые сами умеют себя чистить (типа std::string), обычно имеют перегруженный operator=, который при присваивании не позволит, например, утечь внутреннему буферу, где лежат символы, составляющие строку.

    Если же у тебя в полях класса обычные указатели (char*), то будь уж добр перегрузить operator= в этом классе, чтобы operator= объемлющего класса правильно отрабатывал.

    > Ну, и? Перегружать operator=? Как из оператора = вызвать деструктор для self^W
    > this?

    Именно - перегружать operator= . Можно сделать какой-нибудь защищенный (protected) метод Finalize, где будут аккуратно чиститься все те поля класса, которые требуют ручной очистки, и дергать его и в перегруженном operator=, и в деструкторе.

    Все те комментарии, что тебе написали тут - они не столько со зла, сколько реакция на недоумение  прибывшего в монастырь гостя его уставом. Не всякий корректно ответит на такое. Представь себе, что ты приходишь к жабистам и говоришь: "Посаны, у чего это у вас тут деструкторов нет? А чего finalize перегруженный ни разу не вызвался? Нет, вы ответьте, вы ответьте, как мне добиться того, чтобы finalize дернулся при выходе из области видимости?!"

     
     
  • 8.137, Ordu (ok), 19:06, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу Понял Мне это непонятно Что-то бумкнуло и C фаны рванулись обсуждать ли... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.146, Школьник (ok), 19:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рунет, тут такое сплошь и рядом Не, мой вопрос был в том, как сделать полны... текст свёрнут, показать
     
  • 5.77, Кир (?), 17:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылочная модель головного мозга детектед.

    int a = 10;
    a = 20;

    Чему равна переменная a после присваивания?

     
     
  • 6.83, Ordu (ok), 17:27, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ссылочная модель головного мозга детектед.
    > int a = 10;
    > a = 20;
    > Чему равна переменная a после присваивания?

    3.14?

    Скажите, это вы все тролли поголовно, или это у C++ программистов коллективное психическое отклонение, не позволяющее им отвечать на чётко и ясно поставленные вопросы?

     
     
  • 7.88, Кир (?), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чётче вроде некуда, если не понимаешь, учи матчасть, я тут бессилен.
     
     
  • 8.99, Аноним (45), 17:40, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кир, ответ, на заданный Вами вопрос 20 Теперь ответьте, пожалуйста, на изначаль... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.129, Кир (?), 18:28, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрошающий имел в виду что-то вроде такого int main auto a make_shared ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.131, Кир (?), 18:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ошибаетесь В шарпе, скажем, копировались бы именно ссылки на объекты класса ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.135, Аноним (45), 19:05, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно приведённый Вами пример я выделил это разницы не показывает int a 10... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.159, Кир (?), 19:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вы про этот пример, пардон В нём вроде достаточно толстый намек на копирован... текст свёрнут, показать
     
  • 7.89, Аноним (42), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты, оказывается, даже не знаешь понятий "значение" и "ссылка"...
     
     
  • 8.143, Аноним (45), 19:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы вообще ветку читали Или на любое его сообщение будете бессмысленно токсить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.152, Аноним (42), 19:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Всё правильно код делает, как чел написал - так и делает В чём вопрос Почем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.160, Аноним (45), 19:46, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечитайте ветку, если не понимаете Могу немного помочь человек, задавший воп... текст свёрнут, показать
     
  • 3.8, Аноним (64), 16:11, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Людей вообще не стоит переубеждать, им кто-то донёс мысль, что С/С++ самые лучшие языки, они так и думают. А кого спроси на чём проекты пилят, то в большинстве случаев вообще на Go, потому что удобно, быстро и не надо бороду в пол отращивать.
     
     
  • 4.14, анон (?), 16:21, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это норм, если не надо работать с ассемблером, а с ассемблером не работает тот, кто пишет либо скрипты, либо велосипед.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 16:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это уже другое дело и не кросс-платформенное.
     
     
  • 6.26, Аноним (22), 16:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя в Го можно получить листинг на асм и подпилить.
     
     
  • 7.39, Аноним (45), 16:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А в каком зрелом компилируемом языке нет инструментов для получения листинга на АСМ? Как будто Го какой-то уникальный в этом плане.
     
  • 4.40, Аноним (45), 16:46, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, они просто отращивают бороду. Не в пол, а чтобы была.
     
  • 2.50, Аноним (45), 16:58, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чувак, мы в новости про твой C++ не лезем и не обсираем его, так и ты не поливай здесь, новость не интересна - пропустил.

    Или ты тролль? Тогда прошу прощения, уровень выше моего детектора.

     
     
  • 3.86, Аноним (42), 17:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, немного выше растаман уже пытался обсирать С++, но в результате обдристался сам.
     
     
  • 4.92, Аноним (45), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в качестве эксперимента покажите сообщения "обсиравшего" и Ваши любому знакомому и поинтересуйтесь, чьи сообщения обсирают, у кого токсичный тон.

    При этом не надо заранее говорить где чьи сообщения.

    Ну и для чистоты эксперимента человек не доожен знать ни C++, ни Rust, чтобы не было предвзятости.

    Результат может оказаться дл Вас малость неожиданным.

     
  • 2.116, SinoptikU (?), 17:58, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Rust моя жизнь изменилась!))) Молодцы!
     
     
  • 3.155, Аноним (42), 19:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомнило рекламу гербалайфа.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (96)

  • 1.5, Аноним (64), 16:07, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ради таких новостей и живу. Сейчас полетят комментаторы с аргументами(нет) про ненужность всего на свете и раста в том числе.
    З.Ы: Думал ещё вчера выйдет новость про обновление :с
     
     
  • 2.34, Аноним (42), 16:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Автоматическое управление памятью

    Ой, а где это мы уже слышали точь-в-точь? Неужели в С++?!

     
     
  • 3.38, Аноним (45), 16:44, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приведите, пожалуйста, ссылочку на 5-минутный туториал по автоматическое управление памятью в C++, а то когда я его изучал, преподы сказали, что память течёт. Как сделать, чтобы не текла, конечно же не рассказали - студенчество в России.

    И да, то был простой хеловорлд (5 лет назад), так что я понятия не имею, что имел ввиду препод.

     
     
  • 4.59, Аноним (42), 17:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где учился? Математик-информатик? Тогда понятно.
     
     
  • 5.79, Аноним (64), 17:24, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ясно, ну понятно.
    Я не знаю, как у человека выше проходила учёба, но у меня лично на магистратуре (нет, не на математика-информатика) это было так: пытались обучить С# и какого было мое удивление, когда препод просто элементарно гуглил, почему у него выдаёт ошибку в строке: double x = 5;
    Так что ты учиться можешь в хорошем универе питера, а препод не знает элементарного синтаксиса языка или как некоторые вместо своих лекций по "Теории принятия решений" выдают чужой урезанный конспект, где не может пояснить за матрицы нечеткого отношения предпочтения и весовые коэффициенты экспертов (господи, у меня по сей день горит с последнего).
     
     
  • 6.93, Аноним (42), 17:34, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом вот такие преподы сочиняют всякие расты и льют муть про другие языки, которые они не осилили даже открыть синтаксис почитать.
     
     
  • 7.112, Аноним (112), 17:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом всякие деятели пишут библиотеки для серьёзных вычислений на питоне
     
     
  • 8.158, анонимуслинус (?), 19:44, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    технически вопрос не в питоне он просто более простой инструмент вот и все те... текст свёрнут, показать
     
  • 6.130, Аноним (-), 18:29, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чо не понял, это Россия!
     
  • 5.87, Аноним (45), 17:31, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Интересно. За все комментарии к этой новости Вы не дали ни одного содержательного (не ответил на конкретные вопросы), при этом успели натоксить на целое сообщество.

    Пожалуйста, будьте добры отвтетить на заданные Вам вопросы, ведь их задали именно на конкретные Ваши заявления. Соответственно заявления либо Вами подтверждаются, либо вы остаётесь пустословом.

     
  • 4.138, Аноним (138), 19:07, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли shared_ptr, unique_ptr, weak_ptr
    Плюсы в вузах учат плохо (возможно очень)
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:15, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью"

    А от остальных ошибок? Если разработчик совершает ошибки -- ему не место в отрасли, пусть улицы метет.

     
     
  • 2.12, alex312 (?), 16:19, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тормоза придумали трусы!
     
     
  • 3.17, анон (?), 16:23, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    даешь раст для тех, кто не может осилить си, и синтекс жавы.
     
  • 3.24, Аноним (24), 16:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо! ТрусЫ придумали намного раньше.
     
  • 2.27, Аноним (35), 16:35, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот для того чтобы не делать "других ошибок" и нужна голова программиста.
    Rust же голову человека разгружает, т.к. не надо отвлекаться и думать о безопасной работе с памятью, потоками и UB - как это бывает когда пишешь что-то серьёзное на C++.
     

  • 1.15, pushy (?), 16:22, 12/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.23, A.Stahl (ok), 16:31, 12/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.18, ryoken (ok), 16:23, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да тьфу на вас. Опять пересобираться часа 3 будет...
     
  • 1.20, ДмитрийСССР (?), 16:26, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почему в последнее время на opennet так форсится эта тема? В какую новость не зайди в комментария обязательно будет упоминание Rust, прям как идол которому надо поклоняться. Что происходит? Складывается впечатление, что кроме Rust ничего в мире больше не развивается и не на чём больше не пишут...
     
     
  • 2.25, Аноним (64), 16:33, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если коротко: слишком кричащий пиар был у раста, что это убийца всего чего можно, у людей вспыхнуло, но отпустить их так и не может, дотлевают на опеннете.
    А так о расте первыми заводят разговор только хейтеры и тролли.
     
     
  • 3.36, Аноним (45), 16:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я понимаю, что Вы не хейтер, но о якобы пиаре говорят только хейтеры, потому что до сих пор не привели ни одной ссылки на этот самый пресловутый пиар. Если у Вас есть, поделитесь, пожалуйста. И если приведёте, скажите, чем это отличается от анонса или обычной новости о фичах инструмента.
     
     
  • 4.61, анон (?), 17:10, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заходишь на реддит, ищешь раст комьюнити, грепаешь список подписонов.
    Заходишь на технические сабреддиты, грепаешь самые заминусованные комментарии, собирешь ники.
    Удивляешься сорокам процентам ни с чем не коррелирующим совпадением, продолжаешь верить в отсутствие рептилоидов.
     
     
  • 5.154, Аноним (45), 19:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть пресловутые минусы на рандомных темах == пиар раста?

    Вопрос был задан один, а Вы про другое.
    Токсичные люди в любом сообществе есть. И необязательно, что они не троллят. Вот прямо под обсуждаемой сейчас новостью токсики от мира C/C++ ярко показали себя. Взять, к примеру, комментарии данного анонима https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54575#34

     
  • 2.30, Аноним (62), 16:36, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на opennet так форсится эта тема?
    > обязательно будет упоминание Rust, прям как идол которому надо поклоняться

    На opennet то? Ты ничего не путаешь? Здесь даже в новости про пыху раст вспомнят и выльют на него мировой океан помоев, в любой новости сишники с горящими жопами его принесут, будто бы раст - причина всех проблем в мире, высший грех, за которым следует высшее наказание

     
  • 2.32, Аноним (35), 16:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да просто Rust молодой ЯП и сейчас активно набирает кодовую базу.
    Потому каждая более-менее внятная поделка (а иногда - и изделие!) на нём генерит новость.
     
     
  • 3.108, Аноним (112), 17:49, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тьфу на вас
     
  • 2.33, Аноним (45), 16:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, всё начинается с обсирания языка. Наглядный пример - новость про GTK 4.0.1. Хейтеры ни к селу ни к городу приплели "убогость" раста, хотя никто и не упоминал его до этого, тем самым был спровоцирован срач, скрытый модераторами.

    Вы, кстати, зачем в новости про раст провоцируете очередной срач? Ведь тут как раз в тему обсудить НОВШЕСТВА Rust. Не обсирать, не говорить, что он лучше всех (кстати, никто всерьёз так не делал ни на одной новости на Opennet за всю историю Rust), а именно обсуждать новшества.

    Троллей не кормить, против них есть ссылочная кнопка "к модератору".

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 16:57, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Троллей не кормить, против них есть ссылочная кнопка "к модератору".

    Да какие там тролли.
    У тех, как правило, есть солидное знание матчасти, чтобы грамотно набрасывать.
    А тут "набросчики" то просто глупость от балды брякнут, то вообще чистейший ламеризм и непонимание азов продемонстрируют.

    ***
    Но!
    Будьте снисходительны!
    Не виноватые они!
    А мода сия,
    Пришла к нам вместе с смузями и латте!
    Ведь раньше было как?
    Сморозил глупость раз, сморозил два
    И балабокою тебя все записали!
    Теперь же можно смело все писать,
    И опеннеты субъективной правдой сотрясать!
    А на вопрос «какого *уя несешь пургу?» - гордо отвечать:
    «Вы все д**ьмо! Я Дартаньян и я так троллю!»
    © Аноним

     
  • 3.162, ИмяХ (?), 19:52, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>кстати, никто всерьёз так не делал ни на одной новости

    Потому что сам язык вообще не серьёзный.

     

  • 1.21, acroobat (?), 16:28, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Язык будущего. Всех раст-оманов с релизом.
     
     
  • 2.65, Аноним (42), 17:12, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Язык будущего

    белого пушного лиса.

     
     
  • 3.70, acroobat (?), 17:15, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Огнелиса чтоль?
     
     
  • 4.96, Аноним (42), 17:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > белого
    > Огнелиса чтоль?

    Н-да... Даже читать не умеем. Если ты не в курсе, тут просто цензура работает на <белого пушистого лиса>.

     
     
  • 5.103, acroobat (?), 17:45, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > белого пушистого лиса

    Ну так что сказать-то хотел, сишник?

     

  • 1.31, Аноним (22), 16:36, 12/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.37, Аноним (42), 16:42, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Преимущества async также пропадают в случае привязки потока к одному ядру

    Ух, ты! А если нет разницы, зачем использовать async? И тут же всплывает вопрос, а не привязкой ли к ядру сделан "быстрый" async?

     
     
  • 2.41, Аноним (62), 16:47, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Написано же дальше, в чем разница

    > Время создания новой задачи составляет для async ~300ns, а для Linux-потоков - ~17µs. На обычном
    > ноутбуке с 4-ядерным CPU и 32 ГБ ОЗУ не возникло проблем с созданием 150 тысяч async-задач, но
    > удалось запустить только 80 тысяч Linux-потоков. Минимальное потребление памяти на задачу
    > составило нескольких сотен байт для async и 20КБ (9.5КБ в пространстве пользователя + 10КБ в
    > ядре) для Linux-потоков.

     
     
  • 3.67, Аноним (42), 17:14, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Преимущества async также пропадают

    Карл, пропадают преимущества, понимаешь?

     
     
  • 4.80, Аноним (62), 17:25, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Карл, ты задавал вопрос, в чем разница, понимаешь?
     
     
  • 5.98, Аноним (42), 17:39, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты задавал вопрос, в чем разница

    Да ты ещё и читать не умеешь. Перечитай внимательно мой пост.

     
     
  • 6.165, Аноним (165), 20:01, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Преимущества async также пропадают в случае привязки потока к одному ядру
    > Ух, ты! А если нет разницы, зачем использовать async? И тут же всплывает вопрос, а не привязкой
    > ли к ядру сделан "быстрый" async?

    Я даже выделю

    > если нет разницы, зачем использовать async?
    > если нет разницы
    > если
    > нет
    > разницы

    А разница есть

     

  • 1.44, Аноним (44), 16:52, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Пять директоров представляют интересы компании AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, ставших учредителями и спонсорами Фонда
     
     
  • 2.69, Аноним (42), 17:15, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "независимый" язык :) "свободное" сообщество :)
     
  • 2.71, Аноним (71), 17:16, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У фонда финансирование 1 миллион долларов в год. На такое можно нанять трех вменяемых программистов в долине. Или десять в США. Но все деньги всё равно пойдут не на программистов, а на менеджеров. Которые будут внушать легковерным фракталятам как всё круто.
     
     
  • 3.100, Аноним (42), 17:41, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У фонда финансирование 1 миллион долларов в год.

    Это еле-еле разделится на 10 директоров фонда. Какие там программисты...

     

  • 1.66, Аноним (71), 17:14, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной выпуск этой дырени.
     
     
  • 2.151, йо ж (?), 19:37, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни! то антидырень!
     

  • 1.95, Аноним (95), 17:37, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Визуально, код на С++ воспринимается лучше и проще, чем на Rust.
     
     
  • 2.102, Аноним (42), 17:42, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, понятно, растаманы придумали раст, чтобы подчеркнуть, что С++ не такой и сложный.
     
  • 2.125, Аноним (125), 18:22, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я считаю наоборот
     

  • 1.105, Аноним (112), 17:46, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот групые, надо было указать, что версия "150"
     
     
  • 2.117, Аноним (42), 17:59, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, растаманы ещё не созрели до такого, всего-то 15 лет пилят свой раст.
     
     
  • 3.153, йо ж (?), 19:38, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, така ж фигня с перлом. только не пилят, а хоронят.
     

  • 1.127, Аноним (-), 18:23, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мужыки нашего колхоза сумневайуться. Люди говорят што без интырнета исходники на Расте нельзя скомпилировать!
     
  • 1.136, александреску (?), 19:05, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    был уже такой раст, тут же, на опеннете. точно с таким же апломбом.
    Язык назывался D.
     
  • 1.140, александреску (?), 19:09, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >удалось запустить только 80 тысяч Linux-потоков

    собственно, здесь не про ядро, да и не про раст. Тут про квалификацию

     
  • 1.148, Аноним (-), 19:31, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1.5 означает 15 лет разработки?
     
     
  • 2.157, Аноним (42), 19:43, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, по 0.1 прибавляли.
     

  • 1.161, ИмяХ (?), 19:50, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Автоматическое управление памятью

    Да у них автоматика эта вся течёт.

     
     
  • 2.163, Аноним (42), 19:53, 12/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет там у них никакой автоматики... Забыл освободить память - утекла. Всё через явные манипуляции делается. Вот в самом начале растаман офигевает, что в С++ не надо деструктор руками вызывать! Растаман хочет вызвать деструктор сам (привык, однако, к расту).
     

  • 1.164, Аноним (164), 19:57, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык, на котором невозможно реализовать ряд алгоритмов, не может считаться полноценным.
     
  • 1.166, Аноним (164), 20:03, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под воздействием шумихи и пиара взялся изучать этот с позволения сказать язык. Оказалось, что это тупо аналог уникальных и умных указателей из C++
     
  • 1.167, Аноним (167), 20:06, 12/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Zig так хайпили.
     

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