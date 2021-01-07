Выпуск OpenZFS 2.0.1, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.0.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после переноса поддержки FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и был избавлен от упоминания Linux в названии. Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 3.10 по 5.10 (в прошлом выпуске поддерживались ядра, начиная с 2.6.32) и ветками FreeBSD 12.2, stable/12 и 13.0 (HEAD). Код распространяется под свободной лицензией CDDL.

Кроме исправлений, добавленных после формирования значительного релиза OpenZFS 2.0, в версии 2.0.1 добавлена поддержка ядра Linux 5.10 и проведена подготовка для поддержки будущего ядра 5.11. Улучшена поддержка FreeBSD, в том числе обеспечено совместное использование кода zfs_fsync, zfs_read и zfs_write в Linux и FreeBSD. Реализована совместимость с инструментарием Autoconf 2.70 и командой mktemp из пакета BusyBox. Устранено несколько утечек памяти. Сокращены задержки при неинтерактивном вводе/выводе.



