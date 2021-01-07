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Выпуск OpenZFS 2.0.1, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

07.01.2021 09:48

Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.0.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после переноса поддержки FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и был избавлен от упоминания Linux в названии. Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 3.10 по 5.10 (в прошлом выпуске поддерживались ядра, начиная с 2.6.32) и ветками FreeBSD 12.2, stable/12 и 13.0 (HEAD). Код распространяется под свободной лицензией CDDL.

Кроме исправлений, добавленных после формирования значительного релиза OpenZFS 2.0, в версии 2.0.1 добавлена поддержка ядра Linux 5.10 и проведена подготовка для поддержки будущего ядра 5.11. Улучшена поддержка FreeBSD, в том числе обеспечено совместное использование кода zfs_fsync, zfs_read и zfs_write в Linux и FreeBSD. Реализована совместимость с инструментарием Autoconf 2.70 и командой mktemp из пакета BusyBox. Устранено несколько утечек памяти. Сокращены задержки при неинтерактивном вводе/выводе.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
  4. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  5. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  6. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54368-zfs
Ключевые слова: zfs, openzfs
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 07/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    погодите-ка, так эта ФС используется в ядре или в пространстве пользователя??
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 10:04, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю.
     
  • 2.3, ИмяХ (?), 10:06, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это зависит только от тебя
     
  • 2.4, anonymous (??), 10:06, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenZFS - в ядре.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:08, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре модуля
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:51, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пространстве ядра пользователя модуля
     
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