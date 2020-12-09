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Доступен GNU Autoconf 2.70

09.12.2020 12:18

После восьми лет с момента публикации версии 2.69 представлен выпуск пакета GNU Autoconf 2.70, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерация скрипта "configure").

В новую версию включены изменения, которые потенциально могут привести к нарушению совместимости с существующими скриптами Autoconf. Перед переходом на Autoconf 2.70 пользователям рекомендуется протестировать свои скрипты на предмет корректности их работы.

Среди изменений:

  • Обеспечена совместимость с выпущенными в 2011 году стандартами C и C++.
  • Добавлена поддержка повторяемых сборок, результат которых будет одинаковым на разных системах.
  • Улучшена поддержка кросс-компиляции.
  • Улучшена совместимость с современными версиями компиляторов и вызываемых утилит.
  • Повышена эффективность работы генерируемого shell-кода.
  • В скрипт configure добавлена опция '--runstatedir' для определения пути к каталогу /run с pid-файлами.
  • В autoreconf добавлена поддержка запуска утилит gtkdocize и intltoolize, а также обеспечена обработка макроса AM_GNU_GETTEXT_REQUIRE_VERSION, определяющего минимальную версию gettext.
  • В autoheader улучшена поддержка дополнительных файлов конфигурации, в которых теперь не обязательно дублировать шаблоны AC_DEFINE.
  • Добавлен макрос AC_C__GENERIC для проверки поддержки ключевого слова _Generic, определённого в спецификации C2011. Реализация макроса AC_C_VARARRAYS приведена в соответствие со спецификацией C2011.
  • Добавлен макрос AC_CONFIG_MACRO_DIRS для определения списка каталогов, в которых размещаются локальные макросы M4.
  • В макрос AC_USE_SYSTEM_EXTENSIONS добавлена информация о дополнительных системных расширениях, которые включены для HP-UX, macOS и MINIX.
  • Добавлен макрос AC_CHECK_INCLUDES_DEFAULT для выполнения проверок, выполняемых при обработке макроса AC_INCLUDES_DEFAULT.
  • Объявлены устаревшими макросы AC_PROG_CC_STDC, AC_PROG_CC_C89, AC_PROG_CC_C99, вместо которых следует использовать AC_PROG_CC.
  • Изменения, потенциально нарушающие совместимость:
    • Обеспечено экранирование аргументов config.log в заголовочном комментарии. Улучшена читаемость вывода "config.status --config".
    • В autoreconf прекращена поддержка версий automake и aclocal, выпущенных раньше 1.8.
    • Рекомендовано использовать printf вместо echo, макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N теперь преобразуются в 'printf "%s\n"' и 'printf %s'. Переведены в разряд устаревших недокументированные переменные $as_echo и $as_echo_n, вместо которых следует использовать макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N.
    • Многие макросы изменены для раскрытия аргументов только один раз для ускорения выполнения autoconf, что может сказаться на совместимости с некоторыми скриптами, не выполняющими корректных квотинг аргументов.
    • Некоторые макросы, такие как AC_PROG_CC, обычно используемые на начальной стадии работы скрипта configure, оптимизированы и больше не вызывают так много вторичных макросов. Изменение позволяет выявить несколько классов ошибок, как правило, вызванных использованием макроса AC_REQUIRE.
    • Макросы, принимающие списки аргументов, разделённых пробелом, теперь всегда раскрываются с каждым из перечисленных аргументов. Изменение затрагивает макросы AC_CHECK_FILES, AC_CHECK_FUNCS, AC_CHECK_FUNCS_ONCE, AC_CHECK_HEADERS, AC_CHECK_HEADERS_ONCE, AC_CONFIG_MACRO_DIRS, AC_CONFIG_SUBDIRS и AC_REPLACE_FUNCS.
    • В макросе AC_PROG_CC при наличии теперь выбирается компилятор с поддержкой C11 (с откатом до C99 и C89, если не найден), а в AC_PROG_CXX - C++11 с откатом до C++98.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  3. OpenNews: Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16
  4. OpenNews: Релиз GNU autoconf 2.69
  5. OpenNews: Вышел GNU Autoconf 2.65, теперь под лицензией GPLv3
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD подчеркнули проблемы с поддержкой не-GNU платформ в Autoconf
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54226-autoconf
Ключевые слова: autoconf, make
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, little Bobby tables (?), 12:50, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    старый, добрый, ламповый автоконф. Но и на солнце есть пятна, например можно было в config.log указывать строчку, где именно описывается вызов непрошедшего теста. Сэкономило б чутка времени при анализе окружения.
     
  • 1.4, lockywolf (ok), 12:57, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, теперь книга John Calcote выйдет поскорее!
     
  • 1.5, mikhailnov (ok), 13:10, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Автокрап сила
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:29, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Обеспечена совместимость с выпущенными в 2011 году стандартами C и C++.

    Не прошло и 10 лет!!!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:25, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё суетитесь?
     

  • 1.7, Zenitur (ok), 13:44, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню, когда прекратилась поддержка CentOS 5, в Firefox сразу перешли на GTK3 и PulseAudio. Сейчас, когда прекратилась поддержка CentOS 6, Autoconf 2.70 вышел. Эх, а ведь 2.69 это целая эпоха.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:08, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас, когда прекратилась поддержка CentOS вообще. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54219
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:57, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена совместимость с выпущенными в 2011 году стандартами C и C++.

    Сверил календарь.

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:24, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Закопайте вы уже это. Самый большой позор гну/линукса. Есть божественный meson от RedHat.
     
     
  • 2.12, Урри (ok), 14:32, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстовато.
     

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