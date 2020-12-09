Доступен GNU Autoconf 2.70

После восьми лет с момента публикации версии 2.69 представлен выпуск пакета GNU Autoconf 2.70, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерация скрипта "configure"). В новую версию включены изменения, которые потенциально могут привести к нарушению совместимости с существующими скриптами Autoconf. Перед переходом на Autoconf 2.70 пользователям рекомендуется протестировать свои скрипты на предмет корректности их работы. Среди изменений: Обеспечена совместимость с выпущенными в 2011 году стандартами C и C++.

Добавлена поддержка повторяемых сборок, результат которых будет одинаковым на разных системах.

Улучшена поддержка кросс-компиляции.

Улучшена совместимость с современными версиями компиляторов и вызываемых утилит.

Повышена эффективность работы генерируемого shell-кода.

В скрипт configure добавлена опция '--runstatedir' для определения пути к каталогу /run с pid-файлами.

В autoreconf добавлена поддержка запуска утилит gtkdocize и intltoolize, а также обеспечена обработка макроса AM_GNU_GETTEXT_REQUIRE_VERSION, определяющего минимальную версию gettext.

В autoheader улучшена поддержка дополнительных файлов конфигурации, в которых теперь не обязательно дублировать шаблоны AC_DEFINE.

Добавлен макрос AC_C__GENERIC для проверки поддержки ключевого слова _Generic, определённого в спецификации C2011. Реализация макроса AC_C_VARARRAYS приведена в соответствие со спецификацией C2011.

Добавлен макрос AC_CONFIG_MACRO_DIRS для определения списка каталогов, в которых размещаются локальные макросы M4.

В макрос AC_USE_SYSTEM_EXTENSIONS добавлена информация о дополнительных системных расширениях, которые включены для HP-UX, macOS и MINIX.

Добавлен макрос AC_CHECK_INCLUDES_DEFAULT для выполнения проверок, выполняемых при обработке макроса AC_INCLUDES_DEFAULT.

Объявлены устаревшими макросы AC_PROG_CC_STDC, AC_PROG_CC_C89, AC_PROG_CC_C99, вместо которых следует использовать AC_PROG_CC.

Изменения, потенциально нарушающие совместимость: Обеспечено экранирование аргументов config.log в заголовочном комментарии. Улучшена читаемость вывода "config.status --config". В autoreconf прекращена поддержка версий automake и aclocal, выпущенных раньше 1.8. Рекомендовано использовать printf вместо echo, макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N теперь преобразуются в 'printf "%s

"' и 'printf %s'. Переведены в разряд устаревших недокументированные переменные $as_echo и $as_echo_n, вместо которых следует использовать макросы AS_ECHO и AS_ECHO_N. Многие макросы изменены для раскрытия аргументов только один раз для ускорения выполнения autoconf, что может сказаться на совместимости с некоторыми скриптами, не выполняющими корректных квотинг аргументов. Некоторые макросы, такие как AC_PROG_CC, обычно используемые на начальной стадии работы скрипта configure, оптимизированы и больше не вызывают так много вторичных макросов. Изменение позволяет выявить несколько классов ошибок, как правило, вызванных использованием макроса AC_REQUIRE. Макросы, принимающие списки аргументов, разделённых пробелом, теперь всегда раскрываются с каждым из перечисленных аргументов. Изменение затрагивает макросы AC_CHECK_FILES, AC_CHECK_FUNCS, AC_CHECK_FUNCS_ONCE, AC_CHECK_HEADERS, AC_CHECK_HEADERS_ONCE, AC_CONFIG_MACRO_DIRS, AC_CONFIG_SUBDIRS и AC_REPLACE_FUNCS. В макросе AC_PROG_CC при наличии теперь выбирается компилятор с поддержкой C11 (с откатом до C99 и C89, если не найден), а в AC_PROG_CXX - C++11 с откатом до C++98.





