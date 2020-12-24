Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.1

> Ну а чего ещё делать?

> VS Code плагинировать... Ну такое себе.

> Qt Creator вон завинчивается.

> Emacs... несмешно. Ну, смотря какую задачу надо решать. Мне странно слышать, что Eclipse решает какую-то задачу нормально... или хоть как-то. Ну, то есть, даже плагин для VS Code кажется лучше идеей. Ну, или для JetBrains системы. Даже имаксер, склонный к оверинжинирингу на лиспе (я), уважает IDEA. Ну, и, на самом деле, Emacs с CUA довольно дружелюбен, особенно если это DOOM или aquamacs, что-то такое. Ну, а вообще говоря, лучше выпустить коллекцию независимых инструментов, и втыкать куда надо. Зачем эмулятору вообще зависеть от IDE? Пусть кто хочет, своим любимым GUI для GDB и подключается. А эмулятор отдельно.

