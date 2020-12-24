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Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.1

24.12.2020 09:17

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 4.1, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Обновлены эмуляторы платформы Tizen 5.5.
  • Улучшен интерфейс для настройки и установки на оборудование сборок Tizen для IoT-устройств (IoT Setup Manager).
  • Объявлена устаревшей среда Tizen RT IDE.
  • В Tizen CLI прекращена поддержка проектов C# для Tizen 5.5.
  • В эмуляторе объявлена устаревшей организация сетевого доступа при помощи сетевых мостов (Bridge Networking).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/bi...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.6
  4. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54310-tizen
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Riddick (?), 10:20, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ооо! Оно живое!
     
     
  • 2.3, хацкер (ok), 10:22, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в отличии от Лорда Маршала
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 10:34, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь заменить его на Цоя.
     
     
  • 4.6, хацкер (ok), 10:46, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цой так-то жив, вон, даже поляки не преминули об этом сказать миру в своём сайберпунке 2077.
     
  • 4.12, Anonn (?), 11:59, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стахл, посоветуй книгу на английском - легкое и интересное чтиво для наработки английского.
     
     
  • 5.17, 1 (??), 12:27, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The C++ Programming Language by Bjarne Stroustrup — Addison–Wesley Pub Co; 3rd edition (February 15, 2000); ISBN 0-201-70073-5
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 10:56, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно.
    Samsung часы и ТВ - это большой рынок.
    Намного больше того же линуксового десктопа.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:21, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Большой рынок ширпотреба, в котором мало кто из пользователей знает как вообще его ОС называется и что такое ОС, и вообще ему пофиг - берёт что дают.
    Поэтому количественное сравнение немного не уместно.
     
     
  • 4.11, iPony129412 (?), 11:28, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поэтому количественное сравнение немного не уместно.

    Уместно - это бызнес.
    А вся вот эта "элитарность" как раз такое себе...

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:21, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно шевелится!
     
     
  • 2.4, Отпетый Анимешник (?), 10:29, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шевелятся тентакли
     

  • 1.8, lockywolf (ok), 11:07, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse

    нервный смех

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 11:20, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а чего ещё делать?
    VS Code плагинировать... Ну такое себе.
    Qt Creator вон завинчивается.
    Emacs... несмешно.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:04, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> VS Code плагинировать... Ну такое себе.

    Да.

     
  • 3.15, lockywolf (ok), 12:04, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а чего ещё делать?
    > VS Code плагинировать... Ну такое себе.
    > Qt Creator вон завинчивается.
    > Emacs... несмешно.

    Ну, смотря какую задачу надо решать. Мне странно слышать, что Eclipse решает какую-то задачу нормально... или хоть как-то. Ну, то есть, даже плагин для VS Code кажется лучше идеей. Ну, или  для JetBrains системы. Даже имаксер, склонный к оверинжинирингу на лиспе (я), уважает IDEA.

    Ну, и, на самом деле, Emacs с CUA довольно дружелюбен, особенно если это DOOM или aquamacs, что-то такое.

    Ну, а вообще говоря, лучше выпустить коллекцию независимых инструментов, и втыкать куда надо. Зачем эмулятору вообще зависеть от IDE? Пусть кто хочет, своим любимым GUI для GDB и подключается. А эмулятор отдельно.

     
     
  • 4.16, iPony129412 (?), 12:10, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть кто хочет петрушится

    И зачем оно надо?
    Кому-то надо ЧСВ чесать и кому-то что-то доказывать.
    А кому-то надо просто поставить скопом рабочий инструментарий и поехать.

    У всех свои задачи. Разработчики в том числе IDE, ориентируются на вторых.

     

  • 1.13, Аноним (14), 12:03, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас 2020 какой еще, нафиг, eclipse?
     
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