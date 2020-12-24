Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.1

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|4.6, хацкер (ok), 10:46, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Цой так-то жив, вон, даже поляки не преминули об этом сказать миру в своём сайберпунке 2077.
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|4.12, Anonn (?), 11:59, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стахл, посоветуй книгу на английском - легкое и интересное чтиво для наработки английского.
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|5.17, 1 (??), 12:27, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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The C++ Programming Language by Bjarne Stroustrup — Addison–Wesley Pub Co; 3rd edition (February 15, 2000); ISBN 0-201-70073-5
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|2.7, iPony129412 (?), 10:56, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно.
Samsung часы и ТВ - это большой рынок.
Намного больше того же линуксового десктопа.
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|3.10, Аноним (10), 11:21, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Большой рынок ширпотреба, в котором мало кто из пользователей знает как вообще его ОС называется и что такое ОС, и вообще ему пофиг - берёт что дают.
Поэтому количественное сравнение немного не уместно.
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|4.11, iPony129412 (?), 11:28, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Поэтому количественное сравнение немного не уместно.
Уместно - это бызнес.
А вся вот эта "элитарность" как раз такое себе...
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|2.9, iPony129412 (?), 11:20, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а чего ещё делать?
VS Code плагинировать... Ну такое себе.
Qt Creator вон завинчивается.
Emacs... несмешно.
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|3.15, lockywolf (ok), 12:04, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну а чего ещё делать?
> VS Code плагинировать... Ну такое себе.
> Qt Creator вон завинчивается.
> Emacs... несмешно.
Ну, смотря какую задачу надо решать. Мне странно слышать, что Eclipse решает какую-то задачу нормально... или хоть как-то. Ну, то есть, даже плагин для VS Code кажется лучше идеей. Ну, или для JetBrains системы. Даже имаксер, склонный к оверинжинирингу на лиспе (я), уважает IDEA.
Ну, и, на самом деле, Emacs с CUA довольно дружелюбен, особенно если это DOOM или aquamacs, что-то такое.
Ну, а вообще говоря, лучше выпустить коллекцию независимых инструментов, и втыкать куда надо. Зачем эмулятору вообще зависеть от IDE? Пусть кто хочет, своим любимым GUI для GDB и подключается. А эмулятор отдельно.
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|4.16, iPony129412 (?), 12:10, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пусть кто хочет петрушится
И зачем оно надо?
Кому-то надо ЧСВ чесать и кому-то что-то доказывать.
А кому-то надо просто поставить скопом рабочий инструментарий и поехать.
У всех свои задачи. Разработчики в том числе IDE, ориентируются на вторых.
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