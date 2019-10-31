Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5

Опубликован второй тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 5.5. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 5.5 M2: Добавлен высокоуровневый APIдля классификации изображений, выявления объектов на фотографиях и распознавания лиц с использование методов глубинного машинного обучения на базе нейронных сетей. Для обработки моделей применяется пакет TensorFlow Lite. Поддерживаются модели в форматах Caffe и TensorFlow. Добавлен набор GStreamer-плагинов NNStreamer 1.0;

Добавлена поддержка многооконных окружений и устройств с несколькими экранами;

В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлен бэкенд для использования API отрисовки платформы Android;

Добавлен API Motion для отрисовки векторной анимации, основанный на библиотеке Lottie;

Проведена оптимизация правил D-Bus и сокращено потребление памяти;

Добавлена поддержка платформы .NET Core 3.0 и добавлен API Native UI для C#;

Реализована возможность добавления собственных эффектов для анимации открытия окон при запуске приложений. Добавлен готовый эффект для анимирования переключения между окнами;

Добавлена поддержка протокола DPMS (Display Power Management Signaling) для перевода экрана в энергосберегающий режим;

Добавлен Sticker Framework для извлечения информации с идентификационных стикеров;

Добавлен распределённый web-движок Castanets (Multi-Device Distributed Web Engine) на базе Chromium, позволяющий разносить обработку web-контента на несколько устройств. Движок Chromium-efl обновлён до выпуска 69;

Добавлен режим быстрого подключения к беспроводной сети (DPP - Wi-Fi easy connect). Connman обновлён до выпуска 1.37 с поддержкой WPA3, а wpa_supplicant до выпуска 2.8;

Добавлен фреймворк Battery-Monitor для отслеживания потребления ресурсов приложениями и анализа их влияния на энергопотребление;

Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.23. Wayland обновлён до версии 1.17. Добавлена библиотека libwayland-egl. В дисплейном сервере Enlightenment добавлена поддержка программных клавиш.



