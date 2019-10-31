Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5

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|3.8, Аноним (-), 15:27, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реквестирую мобильную платформу для труб, рояля и дудочек! Системные требования : минимум 4 гигабайта оперативной памяти!
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|1.6, Аноним (-), 15:20, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному нравиться название MeeGO больше, чем Tizen? Как - то мелодичнее, что ли...
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|1.7, Аноним (-), 15:25, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> распределенный web - движок
> разносить обработку web - контента на разные устройства
Мало им многоядерности! Они вообще, в состоянии просто писать нормальные web - страницы? Вы в курсе, что некоторые веб - страницы открываются в текстовых браузерах без проблем, и за несколько мегабайт оперативки?
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|3.11, Аноним (-), 15:35, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я был в шоке когда узнал что минимальные системные требования для андроид 1 гигабайт. Что ж там такого? Куда мир катится?
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|2.13, Аноним (13), 15:50, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разносить обработку web - контента на разные устройства
Нагреваться должна и кофеварка, и микроволновка, а контент пусть показывает холодильник.
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|3.14, Холодильник (?), 16:00, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я тут при чем?? Эй, пылесос! Пылесо-о-ос! Тебя к телефону, почта пришла, и заодно скажи унитазу, чтобы контент показал в комментах на опеннете, там человек спрашивал!
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