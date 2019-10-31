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Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5

31.10.2019 14:13

Опубликован второй тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 5.5. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64.

Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 5.5 M2:

  • Добавлен высокоуровневый APIдля классификации изображений, выявления объектов на фотографиях и распознавания лиц с использование методов глубинного машинного обучения на базе нейронных сетей. Для обработки моделей применяется пакет TensorFlow Lite. Поддерживаются модели в форматах Caffe и TensorFlow. Добавлен набор GStreamer-плагинов NNStreamer 1.0;
  • Добавлена поддержка многооконных окружений и устройств с несколькими экранами;
  • В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлен бэкенд для использования API отрисовки платформы Android;
  • Добавлен API Motion для отрисовки векторной анимации, основанный на библиотеке Lottie;
  • Проведена оптимизация правил D-Bus и сокращено потребление памяти;
  • Добавлена поддержка платформы .NET Core 3.0 и добавлен API Native UI для C#;
  • Реализована возможность добавления собственных эффектов для анимации открытия окон при запуске приложений. Добавлен готовый эффект для анимирования переключения между окнами;
  • Добавлена поддержка протокола DPMS (Display Power Management Signaling) для перевода экрана в энергосберегающий режим;
  • Добавлен Sticker Framework для извлечения информации с идентификационных стикеров;
  • Добавлен распределённый web-движок Castanets (Multi-Device Distributed Web Engine) на базе Chromium, позволяющий разносить обработку web-контента на несколько устройств. Движок Chromium-efl обновлён до выпуска 69;
  • Добавлен режим быстрого подключения к беспроводной сети (DPP - Wi-Fi easy connect). Connman обновлён до выпуска 1.37 с поддержкой WPA3, а wpa_supplicant до выпуска 2.8;
  • Добавлен фреймворк Battery-Monitor для отслеживания потребления ресурсов приложениями и анализа их влияния на энергопотребление;
  • Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.23. Wayland обновлён до версии 1.17. Добавлена библиотека libwayland-egl. В дисплейном сервере Enlightenment добавлена поддержка программных клавиш.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.3
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  4. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:28, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, есть Салорыба
     
     
  • 2.2, Аноимин (?), 14:29, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как по мне, есть аксиома Эскобара.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 15:06, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как по мне притча про Буриданова осла.
     

  • 1.4, Аноним (3), 15:07, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хоть одна нормальная ось для часов.
     
     
  • 2.5, Попугай Кеша (?), 15:10, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы только вдумайтесь в эту фразу. Труба...
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 15:27, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реквестирую мобильную платформу для труб, рояля и дудочек! Системные требования : минимум 4 гигабайта оперативной памяти!
     

  • 1.6, Аноним (-), 15:20, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне одному нравиться название MeeGO больше, чем Tizen? Как - то мелодичнее, что ли...
     
  • 1.7, Аноним (-), 15:25, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > распределенный web - движок
    > разносить обработку web - контента на разные устройства

    Мало им многоядерности! Они вообще, в состоянии просто писать нормальные web - страницы? Вы в курсе, что некоторые веб - страницы открываются в текстовых браузерах без проблем, и за несколько мегабайт оперативки?

     
     
  • 2.9, Попугай Кеша (?), 15:32, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир изменился. К сожалению )
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 15:35, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я был в шоке когда узнал что минимальные системные требования для андроид 1 гигабайт. Что ж там такого? Куда мир катится?
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:50, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разносить обработку web - контента на разные устройства

    Нагреваться должна и кофеварка, и микроволновка, а контент пусть показывает холодильник.

     
     
  • 3.14, Холодильник (?), 16:00, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я тут при чем?? Эй, пылесос! Пылесо-о-ос! Тебя к телефону, почта пришла, и заодно скажи унитазу, чтобы контент показал в комментах на опеннете, там человек спрашивал!
     

  • 1.10, Клиторальный оргазм (?), 15:33, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Софта нет. Жутко неудобная.
    Непонятно, что за ниша у этой ОСи?
    Взлетит ли? Сильно сомневаюсь
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 15:36, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Взлетит. Потому что не нужно, тивоизация, и бесполезно.
     
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