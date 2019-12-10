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Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.6

10.12.2019 11:44

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.6, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Обновлены образы с мобильной платформой Tizen 5.5;
  • Добавлена поддержка свойства "type" для приложений на базе фреймворка WRT (Web Runtime);
  • Переведена в разряд устаревших поддержка 32-разрядных систем, а также пакетов Java 9, OpenJDK 10, и Log Viewer.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.3
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, psv (??), 12:17, 10/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Home assitant может управлять теликом самсунга на тизен. А наоборот? Есть ли клиент на тизен, который управляет home assitant?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:14, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Home assitant может управлять теликом самсунга на тизен. А наоборот? Есть ли клиент на тизен, который управляет home assitant?

    Нет. Но есть Tizen Studio 3.6, с помощью которой не составит труда сделать клиент.

     

  • 1.2, X4asd (ok), 12:39, 10/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    '
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:12, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    согласен
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:00, 10/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Titizen Studio
     
  • 1.6, kk (??), 15:44, 10/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    а где весь этот софт который ктото под tizen пишет?
    вот у меня есть samsung watch ...там в маркете какойто тихий ужас который скорее никому не нужен чем нужен. Смарт ТВ...ну хз, я чёто не верю в эти костыли которые через 4-5 лет устаревают и типа 'покупайте новый телек за 200к или забудьте что доплатили за 'смарт' кучу бабла'
     
     
  • 2.7, Проходямимо (?), 15:50, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Появилось такое мнение, что Smart TV дешевле из-за функций слежки за пользователем...
     
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