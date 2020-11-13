Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.1

После двух лет разработки опубликован набор спецификаций OpenMP 5.1 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования для языков Си, Си++ и Фортран на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Отдельные элементы OpenMP 5.1 будут включены в следующий выпуск LLVM/Clang 12.0, а также, возможно, успеют попасть в ветку GCC 11. Основные новшества OpenMP 5.1: Улучшено использование современного C++ в OpenMP. Добавлена полная поддержка распараллеливания программ, написанных с использованием стандартов C11, C18, C++11, C++14, C++17 и C++20. Вместо выражения "pragma" предоставлена поддержка синтаксиса атрибутов, который может применяться для указания директив OpenMP и более прост для интеграции с шаблонами.

Расширена поддержка специализированных аппаратных ускорителей. Добавлена конструкция "interop" для обеспечения совместимости с устройствами, напрямую не поддерживающими OpenMP, и использования поддерживаемых данными устройствами интерфейсов, таких как CUDA streams, HIP и OpenCL.

Добавлена возможность отражения указателей функций на устройство или ускоритель. Реализована поддержка специфичных для устройств переменных окружения.

Расширена предоставляемая компилятору информация, на основе которой можно задействовать дополнительные оптимизации. Для передачи дополнительной информации об использовании OpenMP в программе добавлена директива "assume". Кроме того предложена директива "tile" для определения локализации данных при выполнении циклов, и директива "unroll" для частичного разматывания цикла.

Добавлена директива "masked" для ограничения выполнения кода только заданным подмножеством потоков.

Предоставлена возможность генерации ошибок и предупреждений, выводимых на стадии компиляции. Добавлена новая директива "error".

Улучшена поддержка языка Fortran. Реализована полная совместимость со спецификацией Fortran 2008 и предоставлена начальная поддержка Fortran 2018.

Упрощено определение функций, специфичных для конкретных окружений. Сразу несколько функций теперь могут быть включены в один вариант конструкции "declare", а код можно более тщательно адаптировать к определённому окружению.



