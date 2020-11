Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.1

1.1 , leibniz ( ok ), 19:55, 13/11/2020 [ответить] + / – До чего же отрадно видеть упоминание фортрана. Наставник в универе вёл вычмат и от ПК ему требовались только FAR и Fortran - эх, были времена... Работало у него всё чётко и ладно.

2.2 , Аноним ( 2 ), 19:56, 13/11/2020 Fortran и сейчас активно используется для вычислений и в научной среде.

3.4 , leibniz ( ok ), 19:59, 13/11/2020 > Fortran *2018* ЗдОрово, ничего не скажешь (:

3.5 , Аноним ( 5 ), 20:01, 13/11/2020 Это точно. Например, GAMESS на фортран.

3.8 , Аноним ( 8 ), 20:42, 13/11/2020 К сожалению, сейчас питона больше чем фортрана.

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:27, 13/11/2020 > FAR вантузоид что ли? все понятно



1.3 , Аноним ( 5 ), 19:58, 13/11/2020 Уф, я уж подумал OpenMW в релиз вышел.

1.6 , Аноним ( 6 ), 20:17, 13/11/2020 > стандартов C11, C18, C++11, C++14, C++17 и C++20 Вот же зоопарк нагородили...

2.9 , Аноним ( 8 ), 20:44, 13/11/2020 Смузихлебы дорвались до комитета - сначала делают, потом думают.