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Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.1

13.11.2020 19:42

После двух лет разработки опубликован набор спецификаций OpenMP 5.1 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования для языков Си, Си++ и Фортран на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Отдельные элементы OpenMP 5.1 будут включены в следующий выпуск LLVM/Clang 12.0, а также, возможно, успеют попасть в ветку GCC 11.

Основные новшества OpenMP 5.1:

  • Улучшено использование современного C++ в OpenMP. Добавлена полная поддержка распараллеливания программ, написанных с использованием стандартов C11, C18, C++11, C++14, C++17 и C++20. Вместо выражения "pragma" предоставлена поддержка синтаксиса атрибутов, который может применяться для указания директив OpenMP и более прост для интеграции с шаблонами.
  • Расширена поддержка специализированных аппаратных ускорителей. Добавлена конструкция "interop" для обеспечения совместимости с устройствами, напрямую не поддерживающими OpenMP, и использования поддерживаемых данными устройствами интерфейсов, таких как CUDA streams, HIP и OpenCL.
  • Добавлена возможность отражения указателей функций на устройство или ускоритель. Реализована поддержка специфичных для устройств переменных окружения.
  • Расширена предоставляемая компилятору информация, на основе которой можно задействовать дополнительные оптимизации. Для передачи дополнительной информации об использовании OpenMP в программе добавлена директива "assume". Кроме того предложена директива "tile" для определения локализации данных при выполнении циклов, и директива "unroll" для частичного разматывания цикла.
  • Добавлена директива "masked" для ограничения выполнения кода только заданным подмножеством потоков.
  • Предоставлена возможность генерации ошибок и предупреждений, выводимых на стадии компиляции. Добавлена новая директива "error".
  • Улучшена поддержка языка Fortran. Реализована полная совместимость со спецификацией Fortran 2008 и предоставлена начальная поддержка Fortran 2018.
  • Упрощено определение функций, специфичных для конкретных окружений. Сразу несколько функций теперь могут быть включены в один вариант конструкции "declare", а код можно более тщательно адаптировать к определённому окружению.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmp.org/press-r...)
  2. OpenNews: Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.0
  3. OpenNews: В Clang обеспечена полноценная поддержка OpenMP
  4. OpenNews: Утверждён стандарт C++20
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 10
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54082-openmp
Ключевые слова: openmp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 19:55, 13/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    До чего же отрадно видеть упоминание фортрана. Наставник в универе вёл вычмат и от ПК ему требовались только FAR и Fortran - эх, были времена... Работало у него всё чётко и ладно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:56, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fortran и сейчас активно используется для вычислений и в научной среде.
     
     
  • 3.4, leibniz (ok), 19:59, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Fortran *2018*

    ЗдОрово, ничего не скажешь (:

     
  • 3.5, Аноним (5), 20:01, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно. Например, GAMESS на фортран.
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:42, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, сейчас питона больше чем фортрана.
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:27, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FAR

    вантузоид что ли? все понятно

     

  • 1.3, Аноним (5), 19:58, 13/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Уф, я уж подумал OpenMW в релиз вышел.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:17, 13/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > стандартов C11, C18, C++11, C++14, C++17 и C++20

    Вот же зоопарк нагородили...

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 20:44, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузихлебы дорвались до комитета - сначала делают, потом думают.
     
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