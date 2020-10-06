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Доступна альфа-версия Qt 6.0

06.10.2020 16:03

Компания Qt Company объявила о переводе ветки Qt 6 на стадию альфа-тестирования. Qt 6 включает значительные архитектурные изменения, а для сборки требуется компилятор, поддерживающий стандарт C++17. Релиз намечен на 1 декабря 2020 года.

Ключевые особенности Qt 6:

  • Абстрагированный графический API, не зависящий от 3D API операционной системы. Ключевым компонентом нового графического стека Qt является движок рендеринга сцен, использующий прослойку RHI (Rendering Hardware Interface) для обеспечения работы приложений Qt Quick не только с OpenGL, но и поверх API Vulkan, Metal и Direct 3D.
  • Модуль Qt Quick 3D с API для создания интерфейсов пользователя на базе Qt Quick, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Qt Quick 3D позволяет использовать QML для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В Qt Quick 3D для 2D и 3D можно использовать один runtime (Qt Quick), один макет сцены и один анимационный фреймворк, а для визуальной разработки интерфейса применять Qt Design Studio. Модуль решает такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и предоставляет возможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.
  • Реструктуризация кодовой базы с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через каталог-магазин Qt Marketplace.
  • Существенная модернизация QML:
    • Поддержка строгой типизации.
    • Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    • Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    • Отказ от версионирования в QML.
    • Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
    • Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    • Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств.
    • Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции.
  • Добавление инструментов для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования.
  • Встраивание унифицированного движка для тем оформления и стилей, позволяющего добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ.
  • В качестве системы сборки решено использовать CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake будет сохранена, но сам Qt будет собираться с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, продолжена сообществом.
  • Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.
  • Возможность использования в коде на C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt будет интегрирован движок для работы с привязками (binding), что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick.
  • Расширение поддержки дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.0-...)
  2. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск Qt 6
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53841-qt
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, Аноним (1), 16:07, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поддержка строгой типизации.
    > Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    > Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций

    Мирок смузихлебов дал трещину.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:10, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закономерное развитие, зачем там скрипты? Тем более, крутится оно не только на диких печах формата x86.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 16:12, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    После последних новостей об их лицензионной политике, как-то даже не хочется это трогать. :-|
     
     
  • 2.4, n00by (ok), 16:17, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонсировано же:

    Реструктуризация ... с ... сокращением размера базового продукта. компоненты ... через каталог-магазин Qt Marketplace.

     
  • 2.5, Аноним (5), 16:19, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> После последних новостей об их лицензионной политике, как-то даже не хочется это трогать. :-|

    Новости неприятные, согласен, но какая есть альтернатива?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME ToolKit 3.10
     
  • 3.7, Im banana man (?), 16:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wxWidgets
    Epic Games на чем-то свой Unreal написали. Blender тоже свой тулкит сделали. Вот
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:27, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тема лицензирования и распространения не раскрыта...
     
  • 1.9, Total Anonimus (?), 16:28, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    И обновление минимальных требований к ОС :
    Windows 10 2004 (64bit Intel; msvc2019 or mingw81/gcc8.1)
    macOS 10.15 (64bit Intel; XCode 11)
    Linux:
      Ubuntu 20.04 (64bit Intel; gcc9)
      CentOS 8.1 (64bit Intel; gcc9)
      SLES 15 (SUSE Linux Enterprise Server, 64bit Intel; gcc10)
      Open SUSE 15.1 (64bit; gcc9)
    Плюшкиных послали лесом ...

     
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