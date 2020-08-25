Ядру Linux исполнилось 29 лет

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|2.14, Аноним (14), 08:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всего-то на 4 года младше меня. До старости еще уйма времени.
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|2.50, тот_же_Гугель (?), 11:02, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ещё лет 10 назад было больше двух, сейчас, наверное, около пяти уже. Больше слушай всяких ипоней про 1%.
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|2.66, EuPhobos (ok), 13:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Есть шансы за год успеть выйти за пределы 1,5%?
Куда ещё +1.5% если на самом деле уже свыше 90% - если брать Android и все IoT устройства. Тут ведь тема про ЯДРО, верно? Поэтому отговорки про "имелось ввиду десктоп" идут лесом.
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|1.5, m.makhno (ok), 08:40, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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С ДР, Linux! Серверы, сетевое оборудование и мобильные устройства твои, желаю пополнить этот список и ПК (:
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|2.54, Аноним (54), 11:18, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если список ПК пополнится неX86-архитектурами, то пополнит пропорционально.
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|1.6, twister_hipster (?), 08:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Красивая легенда. Прямо как у Apple с их нищим Джобсом, который собирал кампуктеры в дедушкином гараже.
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|2.33, пох. (?), 09:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чо не так? Только нищим был и собирал кампутеры (в _джобсовом_ гараже) Воз, а денешшшки достались - Йопсу.
Тут тоже все ок - да, чтобы повторить ЭТО - нужны три ярда, и тех троих обратно, причем, что-то мне подсказывает, что T'Tso/Кох/ank@/Axboe/Бекер кого я там еще забыл - богаче нифига не стали, но с другой стороны - пересобирая ведро, пришлось поотвечать на вопросы oldconfig - мама дорогая, какой же это стал п-ц...
То есть из тех миллиардов хорошо бы только пара потрачены на "google hardware", антифичи и ломание всего и вся, сверхсложные и неэффективные поделки, фичи нужные только полутора суперкорпорациям типа мордокниги и т д.
Вот глядя на свое ведро 3.0.101 (которое тоже ничем совершенно не выдающееся - и вполне сосуществовало рядом с 2.6.каким-то там редхатовским в одном и том же временном интервале, причем 2.6.31 его даже пережило на несколько лет, просто с тем я давно не работал, мож забыл чо...вряд ли) - решительно _ничего_ не вижу такого, на что угроблены миллионы человеко-часов за прошедшие годы, и чего, кстати, нельзя было бы повторить на коленке, если кормом обеспечат с неба. (Забавно при этом, что громадный кусок того чем я пользуюсь, и что на коленке не наговнякать - не имеет шансов быть включенным в освященное пингвиньей гузкой.)
Заметим, что драйвера не в счет - в основном их вынуждены писать производители железа, и их стоимость включена в цену железа. Причем опять же очень многое потрачено не на на самом деле написание, а на ублажение "правильных пацанов" и гонку за механическим зайцем "stable api nonsense"
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|3.37, Аноним (37), 09:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сама архитектура драйверы в ядре, тормозит весь этот велосипед в развитии. Кто-то скажет что в 1991 по-другому было нельзя и будет прав, но сейчас 2020 год
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|4.68, Аноним (68), 13:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где должны быть драйверы?
Если на микроядро намекаете, то давайте посмотрим, действительно ли развитие микроядерных идёт быстрее. Сходу в голову приходят только Minix и Hurd, особых новостей о развитии которых я не слышал... ну лет 10 вообще никаких новостей не слышал об их развитии.
Если знаете, что-то действительно активно развивающееся, чем можно заменить Linux, напишите пожалуйста. А то местами хочется уже бежать с Linux, а кажется, что некуда.
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|5.71, Аноним (71), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходу приходит гибридное ядро из макос. Ждем и надеемся на Фуксию
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|3.47, Tita_M (ok), 10:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну учитывая, что из России ежегодно утекает зарубеж где-то 100 млрд. долларов в год то мы могли бы хоть сто операционок уровня линукс ежегодно выдавать если этот поток прекратить.
Да таже Европа могла бы создать кучу альтернатив линуксу и венде на любой вкус если захотела.
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|4.77, пох. (?), 14:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если этот поток прекратить.
боюсь что если этот поток прекратить - начнется поток беженцев, который не смогут остановить даже заборы с автоматическими огнеметами. И "выдавать" станет уже окончательно некому и нечего.
Хинт: 90% моей зарплаты - "утекает за рубеж". Было бы очень странно ожидать от людей, из миллиардов которых мне ее выплачивают, какого-то другого поведения.
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|2.36, Nonymous (?), 09:36, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы 😄
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|3.43, Аноним (43), 10:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы
А так и есть. Умных людей вообще много, в том числе и в России. Только везёт далеко не всем.
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|4.60, anonymous (??), 12:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Доверие к российским судам и прочему околонулевое, поэтому, например, я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье. Убеждён, что многие IT-инженеры мыслял так же.
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|5.63, Аноним (63), 12:23, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье.
Ну, если тупо для того, чтобы сотрудников на ИП держать, то самое оно. Остальное в написанной фразе - фоновый шум.
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|5.74, Аноним (74), 14:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первое правило российского бизнеса: не регистрировать бизнес в России. Кто этого не делал рано или поздно страдали и уходили.
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|3.62, Аноним (63), 12:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в РФ.
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|4.76, Аноним (76), 14:32, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чо сереврные Скандинавы живут лучше чем Рашке? Ты на климат не пеняй.
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|5.78, Аноним (63), 14:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так у нас и IT-шники как-то больше получают на руки, чем в Скандинашке. И ни одного Джобса там не завелось, почему-то, в отличии от нас.
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|4.79, пох. (?), 14:44, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В
> норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в
> РФ.
дерьмо вопрос - я тебе даже непосредственно гараж могу показать, я в нем жил некоторое время.
Только это место находится - в городе Сочи. Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-)
P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления.
А nokia (и, кстати, linux) - родились в Финляндии. Где, конечно, летом температура не опускается обычно ниже нуля, но оно короткое, зато малоснежное. А все остальное время - полярная ночь и -30.
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|5.83, Аноним (-), 14:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус не в Финляшке с этим проектом вышел, а в Амстердаме. Потому про гаражи с -30 не надо.
Ну ни Nokia, кстати, это китайская компания.
> P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления.
Не путай железки с homo sapience.
> Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-)
Да, безусловно. Но пойми, что и у Джобса ничего не получилось бы, не будь в этом месте пары крупных университетов с постоянными правительственными грантами.
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|3.17, Аноним (17), 09:01, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что значит не долго? Это же не GC!
Будет свободен сразу после как перестанет быть нужным.
Но в любом случае думаю в нашей памяти будет висеть вплоть до system shutdown (или скорее до reboot...).
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|1.11, Аноним (11), 08:46, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Устаревшее ядро давно пора заменить чем-то новым. С небинарным CoC и поддержкой гироскутеров из коробки.
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|1.23, Аноним (23), 09:19, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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За почти 30 ничего хорошего сделать так и не смогли, как бы костыликс, так и остался.
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|4.69, Аноним (-), 13:45, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да вон выше бсдшники бегают.
Ага. А в соседней новости о WSL2 исключительно бсдшники целою толпою о тонкостях и трудностях запуска пингвиникса из-под WSL спорили.
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|3.70, Аноним (-), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кому здесь дело до Шиндошс?
У пингвиняток теперь мода на МакОСь (или из под чего они там очередной "год линукса на десктопах!" объявляют)?
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|2.64, Аноним (63), 12:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересно, хотя бы 1% пользователей через 5 лет после её выпуска остался? 98-я уже более менее стабильная была. Но не 95-я.
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|3.81, пох. (?), 14:52, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, хотя бы 1% пользователей через 5 лет после её выпуска остался?
Я как раз в 2000м заменил ее на 98. Не потому что с 95й что-то случилось, а потому что сорвавшаяся головка заклинила винчестер.
> 98-я уже более менее стабильная была. Но не 95-я.
лично я на не гнилом железе никакой разницы не заметил.
95 не поддерживала usb, от слова совсем, но я его тоже не особенно любил.
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