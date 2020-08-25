Ядру Linux исполнилось 29 лет

2.22 , Аноним ( 22 ), 09:10, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Угу. Так всегда бывает.

2.33 , пох. ( ? ), 09:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чо не так? Только нищим был и собирал кампутеры (в _джобсовом_ гараже) Воз, а денешшшки достались - Йопсу. Тут тоже все ок - да, чтобы повторить ЭТО - нужны три ярда, и тех троих обратно, причем, что-то мне подсказывает, что T'Tso/Кох/ank@/Axboe/Бекер кого я там еще забыл - богаче нифига не стали, но с другой стороны - пересобирая ведро, пришлось поотвечать на вопросы oldconfig - мама дорогая, какой же это стал п-ц... То есть из тех миллиардов хорошо бы только пара потрачены на "google hardware", антифичи и ломание всего и вся, сверхсложные и неэффективные поделки, фичи нужные только полутора суперкорпорациям типа мордокниги и т д. Вот глядя на свое ведро 3.0.101 (которое тоже ничем совершенно не выдающееся - и вполне сосуществовало рядом с 2.6.каким-то там редхатовским в одном и том же временном интервале, причем 2.6.31 его даже пережило на несколько лет, просто с тем я давно не работал, мож забыл чо...вряд ли) - решительно _ничего_ не вижу такого, на что угроблены миллионы человеко-часов за прошедшие годы, и чего, кстати, нельзя было бы повторить на коленке, если кормом обеспечат с неба. (Забавно при этом, что громадный кусок того чем я пользуюсь, и что на коленке не наговнякать - не имеет шансов быть включенным в освященное пингвиньей гузкой.) Заметим, что драйвера не в счет - в основном их вынуждены писать производители железа, и их стоимость включена в цену железа. Причем опять же очень многое потрачено не на на самом деле написание, а на ублажение "правильных пацанов" и гонку за механическим зайцем "stable api nonsense" 3.37 , Аноним ( 37 ), 09:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сама архитектура драйверы в ядре, тормозит весь этот велосипед в развитии. Кто-то скажет что в 1991 по-другому было нельзя и будет прав, но сейчас 2020 год

4.68 , Аноним ( 68 ), 13:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где должны быть драйверы? Если на микроядро намекаете, то давайте посмотрим, действительно ли развитие микроядерных идёт быстрее. Сходу в голову приходят только Minix и Hurd, особых новостей о развитии которых я не слышал... ну лет 10 вообще никаких новостей не слышал об их развитии. Если знаете, что-то действительно активно развивающееся, чем можно заменить Linux, напишите пожалуйста. А то местами хочется уже бежать с Linux, а кажется, что некуда.

5.71 , Аноним ( 71 ), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сходу приходит гибридное ядро из макос. Ждем и надеемся на Фуксию

3.47 , Tita_M ( ok ), 10:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну учитывая, что из России ежегодно утекает зарубеж где-то 100 млрд. долларов в год то мы могли бы хоть сто операционок уровня линукс ежегодно выдавать если этот поток прекратить.

Да таже Европа могла бы создать кучу альтернатив линуксу и венде на любой вкус если захотела.

4.51 , Аноним ( 51 ), 11:11, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поток прекратить И способ можете предложить?

5.55 , Аноним ( 54 ), 11:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь нельзя, это экстремизм.

4.77 , пох. ( ? ), 14:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если этот поток прекратить. боюсь что если этот поток прекратить - начнется поток беженцев, который не смогут остановить даже заборы с автоматическими огнеметами. И "выдавать" станет уже окончательно некому и нечего. Хинт: 90% моей зарплаты - "утекает за рубеж". Было бы очень странно ожидать от людей, из миллиардов которых мне ее выплачивают, какого-то другого поведения. 2.36 , Nonymous ( ? ), 09:36, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы 😄

3.43 , Аноним ( 43 ), 10:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы А так и есть. Умных людей вообще много, в том числе и в России. Только везёт далеко не всем.

4.46 , Fracta1L ( ok ), 10:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Только социально-политические системы везде разные Починил

4.60 , anonymous ( ?? ), 12:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Доверие к российским судам и прочему околонулевое, поэтому, например, я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье. Убеждён, что многие IT-инженеры мыслял так же.

5.63 , Аноним ( 63 ), 12:23, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье. Ну, если тупо для того, чтобы сотрудников на ИП держать, то самое оно. Остальное в написанной фразе - фоновый шум.

5.74 , Аноним ( 74 ), 14:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Первое правило российского бизнеса: не регистрировать бизнес в России. Кто этого не делал рано или поздно страдали и уходили.

4.82 , Nonymous ( ? ), 14:52, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я говорю что это миф. И деньги, и связи были у Джобса.

3.62 , Аноним ( 63 ), 12:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в РФ.

4.76 , Аноним ( 76 ), 14:32, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чо сереврные Скандинавы живут лучше чем Рашке? Ты на климат не пеняй.

5.78 , Аноним ( 63 ), 14:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так у нас и IT-шники как-то больше получают на руки, чем в Скандинашке. И ни одного Джобса там не завелось, почему-то, в отличии от нас.

4.79 , пох. ( ? ), 14:44, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В

> норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в

> РФ. дерьмо вопрос - я тебе даже непосредственно гараж могу показать, я в нем жил некоторое время.

Только это место находится - в городе Сочи. Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-) P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления.

А nokia (и, кстати, linux) - родились в Финляндии. Где, конечно, летом температура не опускается обычно ниже нуля, но оно короткое, зато малоснежное. А все остальное время - полярная ночь и -30.

5.83 , Аноним ( - ), 14:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линус не в Финляшке с этим проектом вышел, а в Амстердаме. Потому про гаражи с -30 не надо.

Ну ни Nokia, кстати, это китайская компания. > P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления. Не путай железки с homo sapience. > Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-) Да, безусловно. Но пойми, что и у Джобса ничего не получилось бы, не будь в этом месте пары крупных университетов с постоянными правительственными грантами.

