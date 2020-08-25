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Ядру Linux исполнилось 29 лет

25.08.2020 08:26

25 августа 1991 года после пяти месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портирования bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 28 млн строк кода. По данным исследования, проведённого в 2010 году по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США (расчёт производился, когда в ядре было 13 млн строк кода), по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода.
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода.
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода;
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода;
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода;
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода;
  • 4.18 - август 2018, 25.3 млн. строк кода.
  • 5.2 - июль 2019, 26.55 млн. строк кода.
  • 5.8 - август 2020, 28.36 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997: основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год: запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x. Число объектов в Git-репозитории достигло 2 млн;
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0. Число git-объектов в репозитории достигло 4 млн;
  • В апреле 2018 года преодолён рубеж в 6 млн git-объектов в репозитории ядра.
  • В январе 2019 года сформирована ветка ядра Linux 5.0. Репозиторий достиг уровня 6.5 млн git-объектов.
  • Опубликованное в августе 2020 года ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта.


  1. OpenNews: Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет
  2. OpenNews: Ubuntu исполнилось 15 лет
  3. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  4. OpenNews: Операционной системе Unix исполнилось 50 лет
  5. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53593-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Приближается старость...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всего-то на 4 года младше меня. До старости еще уйма времени.
     
     
  • 3.48, pincher2012 (ok), 10:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Утешай себя
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:35, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Есть шансы за год успеть выйти за пределы 1,5%?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 09:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Не думаю что есть. 😂
     
  • 2.50, тот_же_Гугель (?), 11:02, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ещё лет 10 назад было больше двух, сейчас, наверное, около пяти уже. Больше слушай всяких ипоней про 1%.
     
  • 2.66, EuPhobos (ok), 13:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Есть шансы за год успеть выйти за пределы 1,5%?

    Куда ещё +1.5% если на самом деле уже свыше 90% - если брать Android и все IoT устройства. Тут ведь тема про ЯДРО, верно? Поэтому отговорки про "имелось ввиду десктоп" идут лесом.

     
  • 2.67, Zenitur (ok), 13:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На десктопах?
     

  • 1.5, m.makhno (ok), 08:40, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    С ДР, Linux! Серверы, сетевое оборудование и мобильные устройства твои, желаю пополнить этот список и ПК (:
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 11:18, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если список ПК пополнится неX86-архитектурами, то пополнит пропорционально.
     

  • 1.6, twister_hipster (?), 08:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивая легенда. Прямо как у Apple с их нищим Джобсом, который собирал кампуктеры в дедушкином гараже.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:10, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу. Так всегда бывает.
     
  • 2.33, пох. (?), 09:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чо не так? Только нищим был и собирал кампутеры (в _джобсовом_ гараже) Воз, а денешшшки достались - Йопсу.

    Тут тоже все ок - да, чтобы повторить ЭТО - нужны три ярда, и тех троих обратно, причем, что-то мне подсказывает, что T'Tso/Кох/ank@/Axboe/Бекер кого я там еще забыл - богаче нифига не стали, но с другой стороны - пересобирая ведро, пришлось поотвечать на вопросы oldconfig - мама дорогая, какой же это стал п-ц...

    То есть из тех миллиардов хорошо бы только пара потрачены на "google hardware", антифичи и ломание всего и вся, сверхсложные и неэффективные поделки, фичи нужные только полутора суперкорпорациям типа мордокниги и т д.

    Вот глядя на свое ведро 3.0.101 (которое тоже ничем совершенно не выдающееся - и вполне сосуществовало рядом с 2.6.каким-то там редхатовским в одном и том же временном интервале, причем 2.6.31 его даже пережило на несколько лет, просто с тем я давно не работал, мож забыл чо...вряд ли) - решительно _ничего_ не вижу такого, на что угроблены миллионы человеко-часов за прошедшие годы, и чего, кстати, нельзя было бы повторить на коленке, если кормом обеспечат с неба. (Забавно при этом, что громадный кусок того чем я пользуюсь, и что на коленке не наговнякать - не имеет шансов быть включенным в освященное пингвиньей гузкой.)

    Заметим, что драйвера не в счет - в основном их вынуждены писать производители железа, и их стоимость включена в цену железа. Причем опять же очень многое потрачено не на на самом деле написание, а на ублажение "правильных пацанов" и гонку за механическим зайцем "stable api nonsense"

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 09:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сама архитектура драйверы в ядре, тормозит весь этот велосипед в развитии. Кто-то скажет что в 1991 по-другому было нельзя и будет прав, но сейчас 2020 год
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 13:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где должны быть драйверы?

    Если на микроядро намекаете, то давайте посмотрим, действительно ли развитие микроядерных идёт быстрее. Сходу в голову приходят только Minix и Hurd, особых новостей о развитии которых я не слышал... ну лет 10 вообще никаких новостей не слышал об их развитии.

    Если знаете, что-то действительно активно развивающееся, чем можно заменить Linux, напишите пожалуйста. А то местами хочется уже бежать с Linux, а кажется, что некуда.

     
     
  • 5.71, Аноним (71), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходу приходит гибридное ядро из макос. Ждем и надеемся на Фуксию
     
  • 3.47, Tita_M (ok), 10:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну учитывая, что из России ежегодно утекает зарубеж где-то 100 млрд. долларов в год то мы могли бы хоть сто операционок уровня линукс ежегодно выдавать если этот поток прекратить.
    Да таже Европа могла бы создать кучу альтернатив линуксу и венде на любой вкус если захотела.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:11, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поток прекратить

    И способ можете предложить?

     
     
  • 5.55, Аноним (54), 11:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь нельзя, это экстремизм.
     
  • 4.77, пох. (?), 14:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если этот поток прекратить.

    боюсь что если этот поток прекратить - начнется поток беженцев, который не смогут остановить даже заборы с автоматическими огнеметами. И "выдавать" станет уже окончательно некому и нечего.

    Хинт: 90% моей зарплаты - "утекает за рубеж". Было бы очень странно ожидать от людей, из миллиардов которых мне ее выплачивают, какого-то другого поведения.

     
  • 2.36, Nonymous (?), 09:36, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы 😄
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 10:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Очкредная эксплуатация мифа "нищий Джобс в гараже". Получается пол России потенциальные Джобсы

    А так и есть. Умных людей вообще много, в том числе и в России. Только везёт далеко не всем.

     
     
  • 4.46, Fracta1L (ok), 10:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Только социально-политические системы везде разные

    Починил

     
  • 4.60, anonymous (??), 12:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Доверие к российским судам и прочему околонулевое, поэтому, например, я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье. Убеждён, что многие IT-инженеры мыслял так же.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 12:23, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я готовлюсь открывать бизнес в зарубежье.

    Ну, если тупо для того, чтобы сотрудников на ИП держать, то самое оно. Остальное в написанной фразе - фоновый шум.

     
  • 5.74, Аноним (74), 14:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первое правило российского бизнеса: не регистрировать бизнес в России. Кто этого не делал рано или поздно страдали и уходили.
     
  • 4.82, Nonymous (?), 14:52, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я говорю что это миф. И деньги, и связи были у Джобса.
     
  • 3.62, Аноним (63), 12:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в РФ.
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 14:32, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо сереврные Скандинавы живут лучше чем Рашке? Ты на климат не пеняй.
     
     
  • 5.78, Аноним (63), 14:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так у нас и IT-шники как-то больше получают на руки, чем в Скандинашке. И ни одного Джобса там не завелось, почему-то, в отличии от нас.
     
  • 4.79, пох. (?), 14:44, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В гараже Джобса даже лютой зимой температура не опускается ниже 0. В
    > норме - около плюс 5-10 ночью. Найдите такое географическое место в
    > РФ.

    дерьмо вопрос - я тебе даже непосредственно гараж могу показать, я в нем жил некоторое время.
    Только это место находится - в городе Сочи. Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-)

    P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления.
    А nokia (и, кстати, linux) - родились в Финляндии. Где, конечно, летом температура не опускается обычно ниже нуля, но оно короткое, зато малоснежное. А все остальное время - полярная ночь и -30.

     
     
  • 5.83, Аноним (-), 14:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус не в Финляшке с этим проектом вышел, а в Амстердаме. Потому про гаражи с -30 не надо.
    Ну ни Nokia, кстати, это китайская компания.

    > P.S. ну и учти, вообще-то охлаждение - всегда получается дороже отопления.

    Не путай железки с homo sapience.

    > Как ты понимаешь, если каким-то чудом ты станешь владельцем того гаража - никакого эпла там не родится, потому что ты и так неплохо будешь жить, сдавая его в аренду понаехавшим ;-)

    Да, безусловно. Но пойми, что и у Джобса ничего не получилось бы, не будь в этом месте пары крупных университетов с постоянными правительственными грантами.

     

  • 1.7, Аноним (14), 08:42, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох ты ж блин. Ну поздравляем, поздравляем)
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    2.6 forever
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ура и долгой жизни! Ждём миграции на Rust
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не долго жить он будет в таком случае. :)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:01, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что значит не долго? Это же не GC!
    Будет свободен сразу после как перестанет быть нужным.
    Но в любом случае думаю в нашей памяти будет висеть вплоть до system shutdown (или скорее до reboot...).
     
     
  • 4.61, anonymous (??), 12:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирно, глупо, не грамотно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:46, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Устаревшее ядро давно пора заменить чем-то новым. С небинарным CoC и поддержкой гироскутеров из коробки.
     
     
  • 2.72, Аноним (71), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпы его тащат как легаси и не хотят ничего переписывать
     

  • 1.15, Ненавижу SJW (?), 09:00, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слава Линуксу! Линусу слава! :)
     
     
  • 2.19, Неа (?), 09:06, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жыве systemd!
     
  • 2.41, Аноним (41), 09:59, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жыве BSD!
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:00, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    2020 - идёт важная работа по замене слов.
     
  • 1.18, Неа (?), 09:05, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я до сих пор на 0.95, работает как часы.
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 09:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тоже дважды в день показывают самое точное время?
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:19, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    За почти 30 ничего хорошего сделать так и не смогли, как бы костыликс, так и остался.
     
     
  • 2.38, Аноним (14), 09:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что хорошего они должны были сделать?
     
  • 2.42, Sw00p aka Jerom (?), 10:02, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амбулаторикс)
     

  • 1.30, Аноним (30), 09:26, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скоро развалится под собственным весом?
     
  • 1.32, Юрий Иванов (?), 09:28, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот выйдет новая версия тогда заживем)).
     
  • 1.40, Аноним (39), 09:59, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    С нетерпением ждём фуксию. Нужны современные ос.
     
     
  • 2.75, Аноним (74), 14:22, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не от гугл и не фикусия.
     

  • 1.44, Аноним (44), 10:23, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все лучшее уже позади
     
     
  • 2.52, Аноним (54), 11:12, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В эпоху до systemd.
     

  • 1.45, oni666789101112 (?), 10:30, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    29, а всё с родителями живёт и папаша тиран.
     
  • 1.49, Bill G. (?), 10:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows 95 исполнилось 25 лет
     
     
  • 2.53, Аноним (51), 11:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 25 исполнилось 95 лет
     
  • 2.56, Аноним (54), 11:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому здесь дело до Шиндошс?
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 11:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вон выше бсдшники бегают.
     
     
  • 4.69, Аноним (-), 13:45, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да вон выше бсдшники бегают.

    Ага. А в соседней новости о WSL2 исключительно бсдшники целою толпою о тонкостях и трудностях запуска пингвиникса из-под WSL спорили.


     
  • 3.70, Аноним (-), 13:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кому здесь дело до Шиндошс?

    У пингвиняток теперь мода на МакОСь (или из под чего они там очередной "год линукса на десктопах!" объявляют)?


     
  • 2.59, InuYasha (??), 12:19, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришло время её переустанавливать?
     
  • 2.64, Аноним (63), 12:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, хотя бы 1% пользователей через 5 лет после её выпуска остался? 98-я уже более менее стабильная была. Но не 95-я.
     
     
  • 3.81, пох. (?), 14:52, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, хотя бы 1% пользователей через 5 лет после её выпуска остался?

    Я как раз в 2000м заменил ее на 98. Не потому что с 95й что-то случилось, а потому что сорвавшаяся головка заклинила винчестер.

    > 98-я уже более менее стабильная была. Но не 95-я.

    лично я на не гнилом железе никакой разницы не заметил.
    95 не поддерживала usb, от слова совсем, но я его тоже не особенно любил.


     
  • 2.65, Аноним (44), 12:36, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько лет прошло со смерти Win95?
     

  • 1.58, InuYasha (??), 12:18, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выпьем-ка ряженки! :3
     
  • 1.73, Анонимус111ЧЧЧ (?), 14:20, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В следующем году будем петь "Сектор Газа" =)
     

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