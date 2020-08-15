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Релиз СУБД SQLite 3.33

15.08.2020 11:27

Опубликован релиз SQLite 3.33.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Реализовано выражение UPDATE FROM для обновление содержимого таблицы на основе выборки из другой таблицы. В выражении использован синтаксис, соответствующий PostgreSQL.
  • Максимальный размер БД увеличен до 281 TB.
  • В PRAGMA integrity_check обеспечена возможность выборочной проверки только определённой таблицы и связанных с ней индексов (ранее всегда проверялась вся БД).
  • Добавлено расширение decimal с функциями десятичной арифметики с произвольной точностью.
  • В расширение ieee754 внесены улучшения для поддержки чисел binary64.
  • В интерфейс командной строки (CLI) добавлены новые режимы форматирования вывода "box", "json", "markdown" и "table". В режиме вывода "column" обеспечено автоматическое раскрытие столбцов по содержимому самой длинной строки. В режиме вывода "quote" учтено значение разделителя, установленного командой ".separator".
  • В CLI встроены расширения decimal и ieee754.
  • Внесены улучшения в планировщик запросов. Повышена производительность запросов "SELECT min(x) FROM t WHERE y IN (?,?,?)" при наличии индекса t(x,y). Реализовано определения возможности использования плана запроса full-index-scan для запросов с выражением "INDEXED BY".
  • В режиме WAL (Write-Ahead Logging) в случае сбоя операции записи, ведущей к нарушению согласованности данных в файле shm, идущие следом транзакции теперь могут восстановить целостность файла shm при наличии активных транзакций на чтение, вместо вывода ошибки SQLITE_PROTOCOL.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.32. Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  3. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  4. OpenNews: Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite
  5. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  6. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53552-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 11:31, 15/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как понять, в каких условиях/задачах не хватает сабжа и нужно переходить на тяжеловесов типа mysql и postgresql?
     
     
  • 2, Михрютка (ok), 11:32, 15/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как понять, в каких условиях/задачах не хватает сабжа и нужно переходить на
    > тяжеловесов типа mysql и postgresql?

    когда расперделенные транзакции понадобятся

     

  • 3, Аноним (3), 11:32, 15/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Максимальный размер БД увеличен до 281 TB.

    Выглядит как искусственное ограничение. Это всего один-два десятка дисков, не серьёзно.

     
  • 4, Иваня (?), 11:39, 15/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, где применяют binary64 числа, в каких кейсах?🧐
     
     
  • 5, A.Stahl (ok), 11:55, 15/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    switch (type)
    case binary64: {

    Вот в таких кейсах, например. А ещё этот кейс можно распечатать и положить в кожаный кейс. И в дермантиновый тоже. Вот.

    P.S. РБЗ-127.2 §12, 13, 17 (а, б)

     
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