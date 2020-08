Релиз СУБД SQLite 3.33

Опубликован релиз SQLite 3.33.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные изменения: Реализовано выражение UPDATE FROM для обновление содержимого таблицы на основе выборки из другой таблицы. В выражении использован синтаксис, соответствующий PostgreSQL.

Максимальный размер БД увеличен до 281 TB.

В PRAGMA integrity_check обеспечена возможность выборочной проверки только определённой таблицы и связанных с ней индексов (ранее всегда проверялась вся БД).

Добавлено расширение decimal с функциями десятичной арифметики с произвольной точностью.

В расширение ieee754 внесены улучшения для поддержки чисел binary64.

В интерфейс командной строки (CLI) добавлены новые режимы форматирования вывода "box", "json", "markdown" и "table". В режиме вывода "column" обеспечено автоматическое раскрытие столбцов по содержимому самой длинной строки. В режиме вывода "quote" учтено значение разделителя, установленного командой ".separator".

В CLI встроены расширения decimal и ieee754.

Внесены улучшения в планировщик запросов. Повышена производительность запросов "SELECT min(x) FROM t WHERE y IN (?,?,?)" при наличии индекса t(x,y). Реализовано определения возможности использования плана запроса full-index-scan для запросов с выражением "INDEXED BY".

В режиме WAL (Write-Ahead Logging) в случае сбоя операции записи, ведущей к нарушению согласованности данных в файле shm, идущие следом транзакции теперь могут восстановить целостность файла shm при наличии активных транзакций на чтение, вместо вывода ошибки SQLITE_PROTOCOL.