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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.7

01.06.2020 22:24

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 5.7 - Linux-libre 5.7-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В новом выпуске:

  • Отключена загрузка блобов в драйверах для Marvell OcteonTX CPT, Mediatek MT7622 WMAC, Qualcomm IPA, Azoteq IQS62x MFD, IDT 82P33xxx PTP и шины MHI.
  • Прекращена чистка драйвера i1480 uwb, в связи с его удалением из состава ядра.
  • Модифицирован код чистки блобов с учётом нового интерфейса загрузки прошивок и новых блобов в драйверах и подсистемах AMD GPU, Arm64 DTS, Meson VDec, Realtek Bluetooth, m88ds3103 dvb frontend, Mediatek mt8173 VPU, Qualcomm Venus, Broadcom FMAC, Mediatek 7622/7663 wifi и silead.
  • Учтено перемещение драйвера mscc и документации на wd719x.
  • Удалены исполняемые блобы, оформленные в виде массивов чисел, добавленные в драйвере i915 и используемые для GPU Gen7.
  • В скрипте deblob-check решены проблемы с самопроверкой и переделаны некоторые стандартные шаблоны выделения блобов.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsfla.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.7
  3. OpenNews: Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.1 и дистрибутив на его основе
  5. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53067-linux-libre
Ключевые слова: linux-libre, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, онанимуз (?), 22:34, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалены исполняемые блобы, оформленные в виде массивов чисел, добавленные в драйвере i915 и используемые для GPU Gen7.

    то есть встроенная видеокарта Intel работать перестанет?

     
     
  • 2.10, vantoo (ok), 00:13, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато швaбода!
     
     
  • 3.11, Сейд (ok), 00:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для почтового сервера видеокарта не нужна, а вот защита системы от взломов и прочего со свободным ядром выше.
     

  • 1.2, Надим (?), 22:47, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, чувствую на десктопе эта **ень не заведется.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:28, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux-libre#Дистрибутивы,_использующие_Linux-Lib
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:54, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стойте, но ведь линуксоиды постоянно орут, что проприетаршина не нужна и должна умереть.
    У линуксоидов есть уникальный шанс использовать это чистое ядро без проприетарного кода!!
    А, что вы говорите? Ваш десктоп прекратил работать без проприетарных драйверов и вы будете продолжать использовать проприетарные драйвера?

    Лицемерно выходит же, тут вы вовсю орете, смерть проприетарщине!!
    А сами потихоньку её используете.

    Лживые лицемеры, вот кем являются линуксоиды.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все видеокарты с блобами, no exceptions. Многие сетевые карты блобы, раньше ещё были звуковухи блобы? Как минимум out-of-tree драйвера звука, а из сетевух r8168 и сегодня больше возможностей чем ядерный r8169 поддерживает. Правда у него проблемы с совместимостью с нынешним ядром и он у меня крашился на этой почве.
     
     
  • 4.12, Сейд (ok), 01:12, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open Graphics Project без блоба.
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:34, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openchrome тоже?
     
  • 3.8, Аноним (7), 00:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И кстати блобы не проприетарщина, ты купил железку, производитель тебе предоставил драйвер. Это гораздо лучше, чем когда он его не предоставил. Конечно, они утверждают, закрытые блобы это всё для пущей безопасности. Особо верить в это не стоит, но доля правды в том есть.
     
  • 3.16, Аноним (4), 02:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ваш десктоп прекратил работать без проприетарных драйверов и вы будете продолжать использовать проприетарные драйвера?

    Не устаю повторять, что без открытого аппаратного обеспечения, СПО тоже смысла не много имеет.

     
  • 3.17, Аноним (4), 02:08, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинать надо с центрального процессора открытой архитектуры.
     
  • 3.18, Аноним (4), 02:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не готов использовать полностью открытые дистрибутивы рекомендованные GNU. Скучно без игр.  
     

  • 1.3, Ананас (?), 22:48, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    -Ядро Linux, кто ты без проприетарных элементов?
    -kernel panic
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 00:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но ведь линукс же для богов и написан богами, чтобы работать без проприетарных драйверов ?

    Линуксоиды рассказывали мне, что их системы полностью работают без проприетарных драйверов, а проприетарщина вообще должна умереть.

    Или мне линуксоиды ЛГАЛИ про это?
    И они сами втихую гоняют проприетарщину у себя на машинах?

    Какие же они ЛИЦЕМЕРЫ!!!

     
  • 2.19, Аноним (14), 02:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8 лайков сам себе поставил, бельчонок? Тут у самой темы столько не наберется. Это весь запас, драчунишка?
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:50, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Good.
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:31, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро для людей, ненавидящих wifi.
     
     
  • 2.15, Сейд (ok), 01:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ryf.fsf.org/products?category=7&vendor=All&sort_by=created&sort_order=
     
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