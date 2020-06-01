Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.7

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|1.1, онанимуз (?), 22:34, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены исполняемые блобы, оформленные в виде массивов чисел, добавленные в драйвере i915 и используемые для GPU Gen7.
то есть встроенная видеокарта Intel работать перестанет?
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|3.11, Сейд (ok), 00:59, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для почтового сервера видеокарта не нужна, а вот защита системы от взломов и прочего со свободным ядром выше.
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|2.6, Аноним (6), 23:54, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стойте, но ведь линуксоиды постоянно орут, что проприетаршина не нужна и должна умереть.
У линуксоидов есть уникальный шанс использовать это чистое ядро без проприетарного кода!!
А, что вы говорите? Ваш десктоп прекратил работать без проприетарных драйверов и вы будете продолжать использовать проприетарные драйвера?
Лицемерно выходит же, тут вы вовсю орете, смерть проприетарщине!!
А сами потихоньку её используете.
Лживые лицемеры, вот кем являются линуксоиды.
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|3.7, Аноним (7), 00:04, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все видеокарты с блобами, no exceptions. Многие сетевые карты блобы, раньше ещё были звуковухи блобы? Как минимум out-of-tree драйвера звука, а из сетевух r8168 и сегодня больше возможностей чем ядерный r8169 поддерживает. Правда у него проблемы с совместимостью с нынешним ядром и он у меня крашился на этой почве.
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|3.8, Аноним (7), 00:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И кстати блобы не проприетарщина, ты купил железку, производитель тебе предоставил драйвер. Это гораздо лучше, чем когда он его не предоставил. Конечно, они утверждают, закрытые блобы это всё для пущей безопасности. Особо верить в это не стоит, но доля правды в том есть.
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|3.16, Аноним (4), 02:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ваш десктоп прекратил работать без проприетарных драйверов и вы будете продолжать использовать проприетарные драйвера?
Не устаю повторять, что без открытого аппаратного обеспечения, СПО тоже смысла не много имеет.
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|3.18, Аноним (4), 02:09, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не готов использовать полностью открытые дистрибутивы рекомендованные GNU. Скучно без игр.
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|2.9, Аноним (6), 00:07, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но ведь линукс же для богов и написан богами, чтобы работать без проприетарных драйверов ?
Линуксоиды рассказывали мне, что их системы полностью работают без проприетарных драйверов, а проприетарщина вообще должна умереть.
Или мне линуксоиды ЛГАЛИ про это?
И они сами втихую гоняют проприетарщину у себя на машинах?
Какие же они ЛИЦЕМЕРЫ!!!
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|2.19, Аноним (14), 02:20, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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8 лайков сам себе поставил, бельчонок? Тут у самой темы столько не наберется. Это весь запас, драчунишка?
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