Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.7

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра 5.7 - Linux-libre 5.7-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации. Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni. В новом выпуске: Отключена загрузка блобов в драйверах для Marvell OcteonTX CPT, Mediatek MT7622 WMAC, Qualcomm IPA, Azoteq IQS62x MFD, IDT 82P33xxx PTP и шины MHI.

Прекращена чистка драйвера i1480 uwb, в связи с его удалением из состава ядра.

Модифицирован код чистки блобов с учётом нового интерфейса загрузки прошивок и новых блобов в драйверах и подсистемах AMD GPU, Arm64 DTS, Meson VDec, Realtek Bluetooth, m88ds3103 dvb frontend, Mediatek mt8173 VPU, Qualcomm Venus, Broadcom FMAC, Mediatek 7622/7663 wifi и silead.

Учтено перемещение драйвера mscc и документации на wd719x.

Удалены исполняемые блобы, оформленные в виде массивов чисел, добавленные в драйвере i915 и используемые для GPU Gen7.

В скрипте deblob-check решены проблемы с самопроверкой и переделаны некоторые стандартные шаблоны выделения блобов.





