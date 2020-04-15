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Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.1 и дистрибутив на его основе

15.04.2020 20:52

Состоялся релиз пакетного менеджера GNU Guix 1.1 и построенного на его основе дистрибутива GNU/Linux. Для загрузки сформированы образы для установки на USB Flash (241 Мб)и использования в системах виртуализации (479 Мб). Поддерживается работа на архитектурах i686, x86_64, armv7 и aarch64.

Дистрибутив допускает установку как в качестве обособленной ОС в системах виртуализации, в контейнерах и на обычном оборудовании, так и запуск в уже установленных дистрибутивах GNU/Linux, выступая в роли платформы для развёртывания приложений. Пользователю предоставляются такие функции, как учёт зависимостей, повторяемые сборки, работа без root, откат на прошлые версии в случае проблем, управление конфигурацией, клонирование окружений (создание точной копии программного окружения на других компьютерах) и т.п.

Основные новшества:

  • Добавлена новая команда "guix deploy", предназначенная для развёртывания разом начинки нескольких компьютеров, например, новых окружений в VPS или удалённых систем, доступных по SSH.
  • Авторам сторонних репозиториев пакетов (каналов) предоставлены средства для написания новостных сообщений, которые пользователь может прочитать при выполнении команды "guix pull --news".
  • Добавлена команда "guix system describe", дающая возможность при развёртывании оценить изменения между двумя разными экземплярами системы.
  • В команду "guix pack" добавлена поддержка генерации образов для Singularity и Docker.
  • Добавлена команда "guix time-machine", позволяющая откатиться до любого выпуска пакета, сохранённого в архиве Software Heritage.
  • В "guix system" добавлена опция "--target", предоставляющая частичную поддержку кросс-компиляции;
  • Обеспечено выполнение Guix с использованием Guile 3, что положительно отражается на производительности.
  • Граф зависимостей пакетов ограничен сокращённым набором бинарных исходных компонентов сборки (seed), что является большим шагом к реализации полностью проверяемого бутстрэппинга (bootstrap).
  • Реализован фреймворк для автоматизированного тестирования графического инсталлятора. Инсталлятор теперь собирается в системе непрерывной интеграции и тестируется в разных конфигурациях (шифрованный и обычный корневой раздел, установка с рабочими столами и т.п.).
  • Добавлены сборочные системы для Node.js, Julia и Qt, упрощающие написание пакетов для связанных с данными проектами приложений.
  • Добавлены новые системные сервисы auditd, fontconfig-file-system, getmail, gnome-keyring, kernel-module-loader, knot-resolver, mumi, nfs, nftables, nix, pagekite, pam-mount, patchwork, polkit-wheel, provenance, pulseaudio, sane, singularity, usb-modeswitch
  • Обновлены версии программ в 3368 пакетах, добавлено 3514 новых пакетов. В том числе обновлены версии xfce 4.14.0, gnome 3.32.2, mate 1.24.0, xorg-server 1.20.7, bash 5.0.7, binutils 2.32, cups 2.3.1, emacs 26.3, enlightenment 0.23.1, gcc 9.3.0, gimp 2.10.18, glibc 2.29, gnupg 2.2.20, go 1.13.9, guile 2.2.7, icecat 68.7.0-guix0-preview1, icedtea 3.7.0, libreoffice 6.4.2.2, linux-libre 5.4.31, , openjdk 12.33, perl 5.30.0, python 3.7.4, rust 1.39.0.

Напомним, что пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства уборки мусора (выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов). Для определения сценариев сборки приложений и правил формирования пакетов предлагается использовать специализированный высокоуровневый предметно-ориентированный язык и компоненты Guile Scheme API, позволяющие выполнять все операции по управлению пакетами на функциональном языке программирования Scheme.

Поддерживается возможность использования пакетов, подготовленных для пакетного менеджера Nix и размещённых в репозитории Nixpkgs. Кроме операций с пакетами возможно создание сценариев для управления конфигурацией приложений. При сборке пакета автоматически загружаются и собираются все связанные с ним зависимости. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория, так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Реализованы средства для поддержания версий установленных программ в актуальном состоянии через организацию установки обновлений из внешнего репозитория.

Сборочное окружение для пакетов формируется в виде контейнера, содержащего все необходимые для работы приложений компоненты, что позволяет сформировать набор пакетов, способный работать без оглядки на состав базового системного окружения дистрибутива, в котором Guix используется в качестве надстройки. Между пакетами Guix возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий или поддиректорию в каталоге пользователя, что позволяет обеспечить его параллельное сосуществование с другими пакетными менеджерами и обеспечить поддержку широкого спектра существующих дистрибутивов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f42a5878f3a0b426064a2b64a0c6f92-firefox-75.0.0/, где "f42a58..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей.

Дистрибутив включает только свободные компоненты и поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Для сборки применяется GCC 9.3. В качестве системы инициализации используется сервисный менеджер GNU Shepherd (бывший dmd), развиваемый как альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. Базовый образ поддерживает работу в консольном режиме, но для установки подготовлено 13162 готовых пакета, среди которых и компоненты графического стека на базе X.Org, оконные менеджеры dwm и ratpoison, рабочий стол Xfce, а также подборка графических приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.7
  3. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2020 года
  4. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.22, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  5. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  6. OpenNews: Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52743-guix
Ключевые слова: guix
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  • 1.2, Аноним (2), 21:58, 15/04/2020 [ответить]  
    		• –7 +/
    > пакет устанавливается как /nix/store/f42a5878f3a0b426064a2b64a0c6f92-firefox-75.0.0

    Зачем нам FHS. Давайте придумаем свою собственную нескучную прикольную иерархию дерева каталогов.

     
     
  • 2.3, JL2001 (ok), 22:16, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> пакет устанавливается как /nix/store/f42a5878f3a0b426064a2b64a0c6f92-firefox-75.0.0
    > Зачем нам FHS. Давайте придумаем свою собственную нескучную прикольную иерархию дерева
    > каталогов

    вы бы хоть новость и решаемые цели прочитали чтоль
    и на сколько я помню, FHS там есть

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:56, 15/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше генты с портежом?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:04, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ниет, не совсем оно хуже. В генту у тебя чистая гибкая система (развернуть "точно так же 1 в 1" может оказаться несколько проблематично, из-за лто и изменений в компиляторах и библиотеках), тут же (я имею в виду nix) ты собираешь систему из готовых блоков (каждый из которых зависит от других готовых блоков), и можно восстановить некоторое состояние этих блоков в любой момент времени. Из минусов, слишком много файлов самых разных версий. Если наложить проблемы генты, начнётся ад на Земле. Я не знаю, как они их решают, наверное, просто не пользуются лто (так не интересно). Или используют эти "блоки" как есть, в бинарном виде, кончено напрашиваясь на проблемы с лто.
     
     
  • 3.6, Alen (??), 23:37, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни каких проблем поднять генту на нужную дату в прошлом нет. Берём последний перед датой автобилд, накатываем на него снепшёт потртов за нужную дату и собираем мир. Небольшие проблемы бывают при сборках минус пару лет и более - на зеркалах начинают пропадать пакеты, но они все равно легко находятся в других местах и подкладываются в дистфайлс для сборки.
     

  • 1.7, n1rdeks (ok), 00:08, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистрибутив сырой, а они докер прикручивают?
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:23, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вышло ненужно и ненужно на его основе.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:07, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне полезная вещь...
     

  • 1.10, Аноним (10), 01:57, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Объясните мне почему среди опенсорцных (линукс) разработчиков такая тяга к написанию пакетных менеджеров с каким-нибудь особенным выпендрежем, а затем трата нескольких лет своей жизни на обновление пакетов ради полторы калек пользователей? Неужели нельзя свое время тратить на улучшение линукса на десктопах как в то свое время делала Mandriva со всеми drak* утилитами? Сейчас средний дистрибутив выглядит так: Gnome или KDE со своими обоями, со своим набором программ, своими патчами но полностью отсутствуют свои разработки как раньше делали в Mandrake/Mandriva или OpenSUSE (у обоих дистрибутивов что yast что drak утилиты находятся в полурабочем состоянии).
     

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