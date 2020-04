Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2020Q1

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2020Q1, который стал 66 по счёту выпуском проекта. Система pkgsrc была создана 22 года назад на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией дополнительных приложений в NetBSD и Minix, в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS. В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare. В новом выпуске pkgsrc число доступных в репозитории приложений преодолело отметку в 22500: добавлено 335 новых пакетов, обновлены версии 2323 пакетов, удалены 163 пакета. В новом выпуске улучшена поддержка пакетов на Haskell и Fortran, добавлена возможность использования хэшей SHA256 для идентификации файлов (вместо CVS-идентификатора $NetBSD$). Прекращена поставка многих устаревших пакетов для GNOME2, а также старых выпусков Go 1.11/1.12, MySQL 5.1, Ruby 2.2 и Ruby On Rails 4.2. Из обновлений версий отмечается: Blender 2.82a

Firefox 68.6.0, 74.0

Go 1.13.9, 1.14.1

LibreOffice 6.4.1.2

MATE 1.22.2

Mesa 20.0.2

Mono 6.8.0.105

Mutt 1.13.4

MySQL 5.6.47, 5.7.29

NeoMutt 20200320

Nextcloud 18.0.2

Node.js 8.17.0, 10.19.0, 12.16.1, 13.11.0

PHP 7.2.29, 7.3.16, 7.4.4

pkgin 0.15.0

pkglint 20.1.1

PostgreSQL 9.4.26, 9.5.21, 9.6.17, 10.12, 11.7, 12.2

Python 3.6.10, 3.7.7, 3.8.2

Ruby 2.7.0

Ruby On Rails 6.0.2.2

Rust 1.42.0

SQLite 3.31.1

VLC 3.0.8

WebKitGTK 2.28.0

WeeChat 2.7.1

Xfce 4.14.2