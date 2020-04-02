Выпуск NetBSD 8.2

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 8.2. В соответствии с новым процессом подготовки выпусков, NetBSD 8.2 отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в основном исправления проблем, выявленных с момента публикации NetBSD 8.1. Для тех кому важна новая функциональность недавно был выпущен значительный релиз NetBSD 9.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 740 Мб, доступные в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Основные изменения: Устранены регрессивные изменения, проявляющиеся при загрузке на системах со старыми CPU x86;

Добавлена поддержка фреймбуфера при работе в виртуальных машинах на базе Hyper-V Gen.2;

Устранены уязвимости в httpd;

Улучшена работа драйвера ixg;

В загрузчик efiboot добавлена поддержка tftp;

Устранены утечки памяти в ядре;

Пакет expat обновлён до выпуска 2.2.8;

Устранены проблемы с USB на чипах Ryzen и добавлена поддержка xHCI 3.10;

Реализована возможность обращения к устройству с корневым разделом через метку NAME=label;

В загрузчик для x86 добавлена поддержка multiboot 2;

Устранена уязвимость CVE-2019-9506 (атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth);

В драйвере nouveau решены проблемы с загрузкой прошивки и ограничено число поддерживаемых устройств;

В драйвере radeon решена проблема с загрузкой прошивки TAHITI VCE;

В named прекращено использование устаревшей опции dnssec-lookaside.



