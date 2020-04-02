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Выпуск NetBSD 8.2

02.04.2020 20:51

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 8.2. В соответствии с новым процессом подготовки выпусков, NetBSD 8.2 отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в основном исправления проблем, выявленных с момента публикации NetBSD 8.1. Для тех кому важна новая функциональность недавно был выпущен значительный релиз NetBSD 9.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 740 Мб, доступные в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Основные изменения:

  • Устранены регрессивные изменения, проявляющиеся при загрузке на системах со старыми CPU x86;
  • Добавлена поддержка фреймбуфера при работе в виртуальных машинах на базе Hyper-V Gen.2;
  • Устранены уязвимости в httpd;
  • Улучшена работа драйвера ixg;
  • В загрузчик efiboot добавлена поддержка tftp;
  • Устранены утечки памяти в ядре;
  • Пакет expat обновлён до выпуска 2.2.8;
  • Устранены проблемы с USB на чипах Ryzen и добавлена поддержка xHCI 3.10;
  • Реализована возможность обращения к устройству с корневым разделом через метку NAME=label;
  • В загрузчик для x86 добавлена поддержка multiboot 2;
  • Устранена уязвимость CVE-2019-9506 (атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth);
  • В драйвере nouveau решены проблемы с загрузкой прошивки и ограничено число поддерживаемых устройств;
  • В драйвере radeon решена проблема с загрузкой прошивки TAHITI VCE;
  • В named прекращено использование устаревшей опции dnssec-lookaside.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Выпуск NetBSD 8.1
  3. OpenNews: Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD
  4. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  5. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  6. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52663-netbsd
Ключевые слова: netbsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, abi (?), 21:46, 02/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Устранена уязвимость CVE-2019-9506 (атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth);

    А как у них с bluetooth стеком, по сравнению с FreeBSD ? На последней он представляет собой крайне печальное зрелище.

     
     
  • 2, Аноним (2), 22:57, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем печальное?
     
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