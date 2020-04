FCC обяжет телефонных операторов аутентифицировать звонки

2.6 , Licha Morada ( ok ), 19:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (Я не юрист и не телефонист)

Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств. Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств. Получились бы очень дорогие расселдования с мизерным выхлопом.

Действенной была бы мера комплексная. Если не подделывать Caller ID, то во первых легче пресечь технически, во вторых легче сбор доказательств для преследования спамеров по закону. А если будут дальше спуфить, то это подделка сертификата и можно вменить обвинение потяжелее. 3.9 , нах. ( ? ), 19:55, 01/04/2020

> Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств. угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства. Да можно хоть вообще сразу самовязов по месту отправлять - эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем. Дальше - либо "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия, сразу и без церемоний (но он - сдаст, как они всегда и делают, и никто никуда даже не выезжает - звонят, добрый вечер - просто они по другим поводам беспокоят). Вовсе не каждому васяну дадена возможность лепить любые A.

Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная. > Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств. Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка по поводу вашей последней операции на стомиллионовтыщ. Полуторасекундная пауза. Нет, я не тормоз, просто очень неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.

4.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 20:41, 01/04/2020

> "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия, Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление, а заявление подаётся после какого-то события. Суть изменений, о которых идёт речь - помешать такому событию произойти.

> неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев. Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома окажется вполне технически подкованным, и быстро и легко выдаст все нужные данные своим полицаям, которые столь же оперативно передадут их коллегам из РФ в ответ на их запрос).

> неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев. Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома окажется вполне технически подкованным, и быстро и легко выдаст все нужные данные своим полицаям, которые столь же оперативно передадут их коллегам из РФ в ответ на их запрос).

5.23 , нах. ( ? ), 20:56, 01/04/2020

> Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление вообще-то "заявление" на бумаге с подписью и печатью нужно только в одной ресурсной федерации - чтобы было что "потерять". В нормальной стране телефонный звонок "мне тут звонили с номера банка, только вряд ли это был банк" - вполне себе заявление. (Включая, кстати, ответственность за ложный донос и вранье должностному лицу по телефону) А в ненормальной приходят без всяких заявлений - но из службы охраны короны, почему-то. А ее телефонные мошенники не очень интересуют, она совсем другие вопросы задает. > Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома похоже, это единственные слова, которые ты там понял? Перевожу для недалекеньких 70% граждан, не имеющих загранпаспорта: общение через индийский телеком выглядит как разговор из анекдота про Васю-Тормоза. Где-то там то ли спутниковые каналы по дороге, то ли просто задержка на обычных кабелях такая (потому что на честном спутнике на самом деле хуже... или я давно не пользовался). Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох. А в нормальной стране мутным рылам с уголовным прошлым вряд ли удастся получить доступ к гейту, и тем более не потерять его очень быстро. Пока что у нас они этим ни разу и не запаривались, и все эти звонки - с вполне себе местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение.

> вряд ли удастся получить доступ к гейту А, так вот чего Эпштейн повесился.

Страна, видимо, уж больно нормальная.

Ни одного уголовника в округе. Вы вроде уже до седых волос дожили, но вот эти сказочки... самому-то не надоело?

6.45 , YetAnotherOnanym ( ok ), 21:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась и остались только тревога и страх, и всё - и делай с ним что хошь.

> местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение. Ну, вот я работал в чудо-операторе, с прямым отношением к таким ребятам. Они ещё СКЗИ делают с логотипом из красных квадратиков. Даже сайт Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла, но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому звонку. Так что "ни разу и не запаривались" - это ты несправедливо сказал.

7.59 , нах. ( ? ), 23:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов

> "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась ну он начнет суетиться "а, что, кто, хакеры, где?" - а в ответ - тишина. А потом "вася меня зовут".

В общем, существенно сложнее все станет и дороже для разводил - так что их количество волей-неволей сократится. А пока это просто невинная детская игра в крысу. > Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой

> звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла,

> но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши

> подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому ну и делов-то? Я все это прямо в биллинге сразу увижу (потому что хз что за гейт, это может для нас стоить денег, нам надо их видеть), если абонент мой. Кстати, у товарищмайора в этот биллинг - прямой доступ и так есть, ему меня вообще спрашивать не надо. К геолокации нет, но когда ему надо - очень быстро позвонят "откуда надо". Но дай угадаю, чем кончилось - гейтом в другого партнера, а за ним - помойка-телеком, и вполне себе неиндусский, местный - где вообще ни на почту не ответили, ни на телефонные звонки, и вообще хрен его знает, кто это, на договоре с ним печать каких-то рогов и копыт.

Вот откуда у него лицензия, а? 4.41 , Licha Morada ( ok ), 21:36, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы телефонист и/или юрист? >> Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств.

> угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно

> видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства. В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает. > эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем. Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата. > Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная. Давайте поговорим об этом. Почему вы спрашиваете? Поделитесь вашими подозрениями.



>> Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств.

> Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка

> ...

> через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев. Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает.

5.55 , нах. ( ? ), 23:22, 01/04/2020

> Вы телефонист и/или юрист? да, я работал в том числе инженером оператора связи. С лицензиями и на телематику, и на телефонию. Еще вопросы? > В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это дешево. открывается дело по факту мошенничества. В него подшиваются все подряд подобные звонки, без разбора. Получается решение судьи, если оно вообще нужно для запроса оператору - что-то мне подсказывает, что не нужно. > же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает. вот когда надо закрыть национал-предателя, или иностранного агента - бюрократия что-то совсем не мешает. А банду телефонных воришек прижать к ногтю - мешает, ага. > Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того

> гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет нет, это вообще о другом. Тут заставят "авторизовывать" номера, а кто там подписался под этой авторизацией, не индус-телеком ли тот же

> гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет нет, это вообще о другом. Тут заставят "авторизовывать" номера, а кто там подписался под этой авторизацией, не индус-телеком ли тот же самый - всем похрен. > привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое

> хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата. лолшта? > Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает. еще один из 70%, не понявший ничего из той фразы.

