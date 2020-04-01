FCC обяжет телефонных операторов аутентифицировать звонки

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|1.1, К (?), 19:11, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Ага, посмотрим, когда в России это внедрят. РТ, напр.
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|1.2, Корец (?), 19:30, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Мошенники и спамеры всё чаще прибегают к технике спуфинга Caller ID
Уголовку за подобное надо ввести или что-то в этом роде.
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|2.6, Licha Morada (ok), 19:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(Я не юрист и не телефонист)
Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств. Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств. Получились бы очень дорогие расселдования с мизерным выхлопом.
Действенной была бы мера комплексная. Если не подделывать Caller ID, то во первых легче пресечь технически, во вторых легче сбор доказательств для преследования спамеров по закону. А если будут дальше спуфить, то это подделка сертификата и можно вменить обвинение потяжелее.
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|3.9, нах. (?), 19:55, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств.
угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства. Да можно хоть вообще сразу самовязов по месту отправлять - эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем. Дальше - либо "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия, сразу и без церемоний (но он - сдаст, как они всегда и делают, и никто никуда даже не выезжает - звонят, добрый вечер - просто они по другим поводам беспокоят). Вовсе не каждому васяну дадена возможность лепить любые A.
Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная.
> Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств.
Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка по поводу вашей последней операции на стомиллионовтыщ. Полуторасекундная пауза. Нет, я не тормоз, просто очень неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.
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|4.18, YetAnotherOnanym (ok), 20:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия,
Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление, а заявление подаётся после какого-то события. Суть изменений, о которых идёт речь - помешать такому событию произойти.
> неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.
Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома окажется вполне технически подкованным, и быстро и легко выдаст все нужные данные своим полицаям, которые столь же оперативно передадут их коллегам из РФ в ответ на их запрос).
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|5.23, нах. (?), 20:56, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление
вообще-то "заявление" на бумаге с подписью и печатью нужно только в одной ресурсной федерации - чтобы было что "потерять".
В нормальной стране телефонный звонок "мне тут звонили с номера банка, только вряд ли это был банк" - вполне себе заявление. (Включая, кстати, ответственность за ложный донос и вранье должностному лицу по телефону)
А в ненормальной приходят без всяких заявлений - но из службы охраны короны, почему-то. А ее телефонные мошенники не очень интересуют, она совсем другие вопросы задает.
> Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома
похоже, это единственные слова, которые ты там понял? Перевожу для недалекеньких 70% граждан, не имеющих загранпаспорта: общение через индийский телеком выглядит как разговор из анекдота про Васю-Тормоза. Где-то там то ли спутниковые каналы по дороге, то ли просто задержка на обычных кабелях такая (потому что на честном спутнике на самом деле хуже... или я давно не пользовался).
Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох.
А в нормальной стране мутным рылам с уголовным прошлым вряд ли удастся получить доступ к гейту, и тем более не потерять его очень быстро.
Пока что у нас они этим ни разу и не запаривались, и все эти звонки - с вполне себе местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение.
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|6.37, Michael Shigorin (ok), 21:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А в нормальной стране мутным рылам с уголовным прошлым
> вряд ли удастся получить доступ к гейту
А, так вот чего Эпштейн повесился.
Страна, видимо, уж больно нормальная.
Ни одного уголовника в округе.
Вы вроде уже до седых волос дожили, но вот эти сказочки... самому-то не надоело?
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|6.45, YetAnotherOnanym (ok), 21:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох
Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась и остались только тревога и страх, и всё - и делай с ним что хошь.
> местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение.
Ну, вот я работал в чудо-операторе, с прямым отношением к таким ребятам. Они ещё СКЗИ делают с логотипом из красных квадратиков. Даже сайт Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла, но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому звонку. Так что "ни разу и не запаривались" - это ты несправедливо сказал.
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|7.59, нах. (?), 23:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов
> "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась
ну он начнет суетиться "а, что, кто, хакеры, где?" - а в ответ - тишина. А потом "вася меня зовут".
В общем, существенно сложнее все станет и дороже для разводил - так что их количество волей-неволей сократится. А пока это просто невинная детская игра в крысу.
> Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой
> звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла,
> но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши
> подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому
ну и делов-то? Я все это прямо в биллинге сразу увижу (потому что хз что за гейт, это может для нас стоить денег, нам надо их видеть), если абонент мой. Кстати, у товарищмайора в этот биллинг - прямой доступ и так есть, ему меня вообще спрашивать не надо. К геолокации нет, но когда ему надо - очень быстро позвонят "откуда надо".
Но дай угадаю, чем кончилось - гейтом в другого партнера, а за ним - помойка-телеком, и вполне себе неиндусский, местный - где вообще ни на почту не ответили, ни на телефонные звонки, и вообще хрен его знает, кто это, на договоре с ним печать каких-то рогов и копыт.
Вот откуда у него лицензия, а?
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|4.41, Licha Morada (ok), 21:36, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы телефонист и/или юрист?
>> Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств.
> угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно
> видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства.
В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает.
> эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем.
Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата.
> Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная.
Давайте поговорим об этом. Почему вы спрашиваете? Поделитесь вашими подозрениями.
>> Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств.
> Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка
> ...
> через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.
Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает.
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|5.55, нах. (?), 23:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы телефонист и/или юрист?
да, я работал в том числе инженером оператора связи. С лицензиями и на телематику, и на телефонию. Еще вопросы?
> В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это
дешево. открывается дело по факту мошенничества. В него подшиваются все подряд подобные звонки, без разбора. Получается решение судьи, если оно вообще нужно для запроса оператору - что-то мне подсказывает, что не нужно.
> же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает.
вот когда надо закрыть национал-предателя, или иностранного агента - бюрократия что-то совсем не мешает. А банду телефонных воришек прижать к ногтю - мешает, ага.
> Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того
> гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет
нет, это вообще о другом. Тут заставят "авторизовывать" номера, а кто там подписался под этой авторизацией, не индус-телеком ли тот же самый - всем похрен.
> привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое
> хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата.
лолшта?
> Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает.
еще один из 70%, не понявший ничего из той фразы.
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|1.3, A.Stahl (ok), 19:31, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>для аутентификации идентификатора вызывающего абонента
А кто-то может объяснить для не телефонистов где тут собака зарыта и какими правами человека хотят пренебречь? Или, может, наоборот -- давно надо было сделать и пострадают только спамеры.
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|2.4, Аноним (4), 19:34, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Старый добрый стандарт, не учитывающий возможность спуфинга. Вот взялись. Если правильно понимаю.
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|2.8, нах. (?), 19:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только разводилы, звонящие с поддельного номера Росбанка. Спамеры звонят с легальных одноразовых номеров, они ничуть не пострадают, это ж хлебушек операторов, как может FCC его отнять.
Другое-то дело, что будь у операторов или FCC такое _желание_ - этих разводил и так легко было бы найти и отловить (ну или как минимум - создать очень большие проблемы тем помойным телекомам, которые их к себе в сети включают). Удивительно, но у наших мусоров такого желания тоже ни разу не возникало. Дайте угадаю, почему?
imsi ты и так, в общем-то, светишь, так что права недочеловеков не особо пострадают, да и нет у них никаких прав.
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|2.33, Аноним (34), 21:18, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тебе и правда надо быть в каждой бочке затычкой? Почему я вижу твои yнылые каменты в каждой теме?
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|3.43, Аноним (43), 21:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему я вижу твои yнылые каменты в каждой теме?
Он повышает самооценку, пытаясь сострить в коментариях.
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|1.21, Аноним (43), 20:51, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ричард Столлман призывает не пользоваться телефонами и правильно делает!
К сожалению в современном мире - это аналог цифрового паспорта:
1. Обычно он привязан к рельному владельцу.
2. Нет нормальной мобильной ОС с открытым исходным кодом, чтобы установить ее на телефон без танцов с бубном и потери гарантии.
3. Огромное кол-во шпионского ПО. Как вы думаете Яндекс определяет вашу дом/работа или соблюдаете ли вы карантин.
Какая альтернатива? Я не знаю. Возможно, защищенный мессенджеры с возможностью звонков. Но даже для этого нужно быть под колпаком у операторов для предоставления интернета. Если только постоянно не искать открытые wifi точки.
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|2.25, нах. (?), 21:01, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Какая альтернатива? Я не знаю. Возможно, защищенный мессенджеры с возможностью звонков.
перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.
"Альтернативу" разработали, по-моему, еще до г-на Белла с г-ном Ватсоном.
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|3.27, Аноним (43), 21:05, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.
По себе людей не судят, фраер.
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|4.60, нах. (?), 23:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.
> По себе людей не судят, фраер.
оу, Человек зашел, с крытой прям пишет, поди? Коли уж уделили внимания нам, фраерам - может, поделитесь, до чего дошел ваш технический прогресс - не только с соседней, но и на четыре следующих камеры по трубам связь налажена? Вам там может не говорят, но у нас тут последние дни жизнь стала сильно напоминать крытую, так что пацанам тут очень важно вовремя узнать детали, пока еще хотя бы интернет работает.
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|2.28, Аноним (-), 21:10, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я телефоном пользовался пару раз, чтобы до HR дозвониться и назначить время собеседования. Больше мне он не нужен.
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|3.31, Аноним (43), 21:15, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению большинство этих проблем не видит и пользуются им, а остальные подстраиваются под них.
С HR на мой взгляд оптимально по почте общаться.
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|4.32, Аноним (32), 21:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так надо подстраивать остальных под себя. Я например многих подстроил)
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|5.58, Аноним (43), 23:38, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо работаешь значит раз мне до сих пор звонят (как, собственно, и многим других). Ну либо ты в бункере заперся.
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|2.51, анон (?), 22:51, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет
1. нет
2. есть
3. нет
Альтернатив огромное количество.
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|1.36, pin (??), 21:28, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Росиии телекомы давно уже шлют лесом заявки от end user на подстановку callerid. Странно, что в за океанской деревне только проснулись.
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|2.56, нах. (?), 23:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Росиии телекомы давно уже шлют лесом заявки от end user на
> подстановку callerid.
странно, что ж за "росбанк" мне такой звонит раз примерно в пару месяцев? С правильного росбановского номера, что характерно.
В России, к сожалению, вращаясь в определенных кругах, можно получать лицензии и сравнительно-легальные гейты, совершенно не парясь.
Полагаю, поэтому их и не ловит никто - что товарищмайору - самого себя правой рукой за левую, что-ли, хватать?
> Странно, что в за океанской деревне только проснулись.
так они и не подстановку запрещать собираются.
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