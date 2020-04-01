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FCC обяжет телефонных операторов аутентифицировать звонки

01.04.2020 18:56

Федеральное агентство по связи США (FCC) утвердило новые требования к операторам связи, обязывающее применять технический стандарт STIR/SHAKEN для аутентификации идентификатора вызывающего абонента (Caller ID) с целью борьбы с фальсификацией телефонных номеров при автоматизированном обзвоне. Телефонным операторам и провайдерам голосовых сервисов из США, инициирующим и терминирующим звонки, предписано внедрить проверку соответствия Caller ID реальному номеру вызывающего до 30 июня 2021 года.

Мошенники и спамеры всё чаще прибегают к технике спуфинга Caller ID для передачи фиктивной информации о номере вызывающего абонента, чтобы обходить чёрные списки и подталкивать пользователя к ответу на звонок. Спецификация STIR/SHAKEN основывается на заверении Caller ID цифровой подписью, связанной с сертификатом оператора, через сеть которого был инициирован вызов. Оператор вызываемого абонента может проверить корректность цифровой подписи, используя распространяемые через публичный репозиторий открытые ключи.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  3. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  4. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  5. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  6. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52654-fcc
Ключевые слова: fcc, auth, callerid
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  • 1.1, К (?), 19:11, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ага, посмотрим, когда в России это внедрят. РТ, напр.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:35, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• –10 +/
     
     
  • 3.10, bootforce (?), 19:55, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.13, YetAnotherOnanym (ok), 20:00, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:00, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.16, lucentcode (ok), 20:25, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.26, нах. (?), 21:04, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.22, внедрятор (?), 20:52, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.30, Аноним (-), 21:14, 01/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.38, Michael Shigorin (ok), 21:31, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.47, Lex (??), 22:08, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.42, Аноним (42), 21:39, 01/04/2020 Скрыто модератором
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  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 19:57, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ух ты, как активно тебе минуса ставят. Не знал, что на опеннете столько телефонных спамеров.
     
     
  • 3.39, Michael Shigorin (ok), 21:32, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я ему минус поставил за дешёвую попытку перевода стрелок, например.
     
     
  • 4.46, YetAnotherOnanym (ok), 22:05, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, я там ничо такого не углядел.
     
  • 2.48, greevous (?), 22:17, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже.
     

  • 1.2, Корец (?), 19:30, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Мошенники и спамеры всё чаще прибегают к технике спуфинга Caller ID

    Уголовку за подобное надо ввести или что-то в этом роде.

     
     
  • 2.6, Licha Morada (ok), 19:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Я не юрист и не телефонист)
    Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств. Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств. Получились бы очень дорогие расселдования с мизерным выхлопом.
    Действенной была бы мера комплексная. Если не подделывать Caller ID, то во первых легче пресечь технически, во вторых легче сбор доказательств для преследования спамеров по закону. А если будут дальше спуфить, то это подделка сертификата и можно вменить обвинение потяжелее.

     
     
  • 3.9, нах. (?), 19:55, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств.

    угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства. Да можно хоть вообще сразу самовязов по месту отправлять - эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем. Дальше - либо "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия, сразу и без церемоний (но он - сдаст, как они всегда и делают, и никто никуда даже не выезжает - звонят, добрый вечер - просто они по другим поводам беспокоят). Вовсе не каждому васяну дадена возможность лепить любые A.
    Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная.

    > Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств.

    Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка по поводу вашей последней операции на стомиллионовтыщ. Полуторасекундная пауза. Нет, я не тормоз, просто очень неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.

     
     
  • 4.18, YetAnotherOnanym (ok), 20:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "владелец" исходящего соединения сдает логи и геолокацию, либо досвидос лицензия,

    Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление, а заявление подаётся после какого-то события. Суть изменений, о которых идёт речь - помешать такому событию произойти.
    > неудобно разговаривать из Москвы с Москвой через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.

    Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома окажется вполне технически подкованным, и быстро и легко выдаст все нужные данные своим полицаям, которые столь же оперативно передадут их коллегам из РФ в ответ на их запрос).

     
     
  • 5.23, нах. (?), 20:56, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Для этого надо, чтобы к провайдеру пришли за логами, а для этого нужно заявление

    вообще-то "заявление" на бумаге с подписью и печатью нужно только в одной ресурсной федерации - чтобы было что "потерять".

    В нормальной стране телефонный звонок "мне тут звонили с номера банка, только вряд ли это был банк" - вполне себе заявление. (Включая, кстати, ответственность за ложный донос и вранье должностному лицу по телефону)

    А в ненормальной приходят без всяких заявлений - но из службы охраны короны, почему-то. А ее телефонные мошенники не очень интересуют, она совсем другие вопросы задает.

    > Хе-хе, а персонал индийского помойкотелекома

    похоже, это единственные слова, которые ты там понял? Перевожу для недалекеньких 70% граждан, не имеющих загранпаспорта: общение через индийский телеком выглядит как разговор из анекдота про Васю-Тормоза. Где-то там то ли спутниковые каналы по дороге, то ли просто задержка на обычных кабелях такая (потому что на честном спутнике на самом деле хуже... или я давно не пользовался).  

    Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох.

    А в нормальной стране мутным рылам с уголовным прошлым вряд ли удастся получить доступ к гейту, и тем более не потерять его очень быстро.

    Пока что у нас они этим ни разу и не запаривались, и все эти звонки - с вполне себе местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение.

     
     
  • 6.37, Michael Shigorin (ok), 21:29, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А в нормальной стране мутным рылам с уголовным прошлым
    > вряд ли удастся получить доступ к гейту

    А, так вот чего Эпштейн повесился.
    Страна, видимо, уж больно нормальная.
    Ни одного уголовника в округе.

    Вы вроде уже до седых волос дожили, но вот эти сказочки... самому-то не надоело?

     
  • 6.45, YetAnotherOnanym (ok), 21:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поэтому скоспелить банковского служащего - не получится, каким бы бестолковым ни был разводимый лох

    Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась и остались только тревога и страх, и всё - и делай с ним что хошь.
    > местных чудо-операторов, неведомо за какие взятки вымутивших себе лицензии. Не удивлюсь, кстати, если к ребятам из охраны короны они имеют самое прямое отношение.

    Ну, вот я работал в чудо-операторе, с прямым отношением к таким ребятам. Они ещё СКЗИ делают с логотипом из красных квадратиков. Даже сайт Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла, но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому звонку. Так что "ни разу и не запаривались" - это ты несправедливо сказал.

     
     
  • 7.59, нах. (?), 23:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это для тебя такие лаги однозначное свидетельство развода. А кому-то первых слов
    > "вашу карточку взломали хакеры" достаточно чтобы вся критика в голове отключилась

    ну он начнет суетиться "а, что, кто, хакеры, где?" - а в ответ - тишина. А потом "вася меня зовут".
    В общем, существенно сложнее все станет и дороже для разводил - так что их количество волей-неволей сократится. А пока это просто невинная детская игра в крысу.

    > Гостехкомиссии хостился на их веб-сервере. Как раз при мне один такой
    > звонок разбирали. Девчёнка с АТС не только все свои логи выгребла,
    > но и коллег из провайдера-партнёра, от которого пришёл вызов, на уши
    > подняла чтобы те прислали всё, что у них есть по этому

    ну и делов-то? Я все это прямо в биллинге сразу увижу (потому что хз что за гейт, это может для нас стоить денег, нам надо их видеть), если абонент мой. Кстати, у товарищмайора в этот биллинг - прямой доступ и так есть, ему меня вообще спрашивать не надо. К геолокации нет, но когда ему надо - очень быстро позвонят "откуда надо".

    Но дай угадаю, чем кончилось - гейтом в другого партнера, а за ним - помойка-телеком, и вполне себе неиндусский, местный - где вообще ни на почту не ответили, ни на телефонные звонки, и вообще хрен его знает, кто это, на договоре с ним печать каких-то рогов и копыт.
    Вот откуда у него лицензия, а?

     
  • 4.41, Licha Morada (ok), 21:36, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы телефонист и/или юрист?

    >> Предпологаю, что вводить уголовку бесполезно, из-за трудности сбора доказательств.
    > угу, тебе и СОРМ мало, и просто биллинговых логов оператора (где прекрасно
    > видны все A-B) - очень-очень трудно собирать доказательства.

    В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает.

    > эти A добавить в скриптик, пришел не из того гейта - выезжаем.

    Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата.

    > Ты точно не начинающий полицаенок на удаленном обучении? Что-то риторика какая-то подозрительная.

    Давайте поговорим об этом. Почему вы спрашиваете? Поделитесь вашими подозрениями.

    >> Не говоря о выходе за границы юрисдикции отдельных госудрств.
    > Здравствуйте. Полуторасекундная пауза. Вам звонят из Росбанка
    > ...
    > через индийский помойколетеком, который спрячет меня от полицаев.

    Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает.


     
     
  • 5.55, нах. (?), 23:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы телефонист и/или юрист?

    да, я работал в том числе инженером оператора связи. С лицензиями и на телематику, и на телефонию. Еще вопросы?

    > В данном случае, трудно == дорого. Если делать по закону, то это

    дешево. открывается дело по факту мошенничества. В него подшиваются все подряд подобные звонки, без разбора. Получается решение судьи, если оно вообще нужно для запроса оператору - что-то мне подсказывает, что не нужно.

    > же какая бюрократия. СОРМ техническое средство, от бюрократии не спасает.

    вот когда надо закрыть национал-предателя, или иностранного агента - бюрократия что-то совсем не мешает. А банду телефонных воришек прижать к ногтю - мешает, ага.

    > Вот обязательность аутентификация заставит операторов явным образом отличать, из того
    > гейта он пришёл или нет. А к этому триггеру можно будет

    нет, это вообще о другом. Тут заставят "авторизовывать" номера, а кто там подписался под этой авторизацией, не индус-телеком ли тот же самый - всем похрен.

    > привязывать скриптик, уже не в рамках расследования преступного деяния "спам" которое
    > хрен докажешь, а за фальсификацию сертификата.

    лолшта?

    > Именно. И трудоёмкость сбора и анализа биллинговых логов многократно возрастает.

    еще один из 70%, не понявший ничего из той фразы.


     
  • 2.34, Аноним (34), 21:19, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хамут тебе на головку.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 19:31, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >для аутентификации идентификатора вызывающего абонента

    А кто-то может объяснить для не телефонистов где тут собака зарыта и какими правами человека хотят пренебречь? Или, может, наоборот -- давно надо было сделать и пострадают только спамеры.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:34, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Старый добрый стандарт, не учитывающий возможность спуфинга. Вот взялись. Если правильно понимаю.
     
     
  • 3.7, Licha Morada (ok), 19:41, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, с SMTP проходили.
     
     
  • 4.15, Sw00p aka Jerom (?), 20:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и с udp такая же хрень, пока провайдер не запретить спуфинг.
     
  • 2.8, нах. (?), 19:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только разводилы, звонящие с поддельного номера Росбанка. Спамеры звонят с легальных одноразовых номеров, они ничуть не пострадают, это ж хлебушек операторов, как может FCC его отнять.

    Другое-то дело, что будь у операторов или FCC такое _желание_ - этих разводил и так легко было бы найти и отловить (ну или как минимум - создать очень большие проблемы тем помойным телекомам, которые их к себе в сети включают). Удивительно, но у наших мусоров такого желания тоже ни разу не возникало. Дайте угадаю, почему?

    imsi ты и так, в общем-то, светишь, так что права недочеловеков не особо пострадают, да и нет у них никаких прав.

     
  • 2.33, Аноним (34), 21:18, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе и правда надо быть в каждой бочке затычкой? Почему я вижу твои yнылые каменты в каждой теме?
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 21:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему я вижу твои yнылые каменты в каждой теме?

    Он повышает самооценку, пытаясь сострить в коментариях.

     
  • 3.44, Fracta1L (ok), 21:45, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты до сих пор не выткнул себе глазки. Исправь это.
     

  • 1.11, Аноним 80_уровня (ok), 19:57, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FCC rules! (c)
     
  • 1.14, Коломойский (?), 20:00, 01/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 20:43, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, Fyjy (?), 20:44, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.40, Аноним84701 (ok), 21:35, 01/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.21, Аноним (43), 20:51, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ричард Столлман призывает не пользоваться телефонами и правильно делает!

    К сожалению в современном мире - это аналог цифрового паспорта:

    1. Обычно он привязан к рельному владельцу.
    2. Нет нормальной мобильной ОС с открытым исходным кодом, чтобы установить ее на телефон без танцов с бубном и потери гарантии.
    3. Огромное кол-во шпионского ПО. Как вы думаете Яндекс определяет вашу дом/работа или соблюдаете ли вы карантин.

    Какая альтернатива? Я не знаю. Возможно, защищенный мессенджеры с возможностью звонков. Но даже для этого нужно быть под колпаком у операторов для предоставления интернета. Если только постоянно не искать открытые wifi точки.

     
     
  • 2.25, нах. (?), 21:01, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Какая альтернатива? Я не знаю. Возможно, защищенный мессенджеры с возможностью звонков.

    перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.
    "Альтернативу" разработали, по-моему, еще до г-на Белла с г-ном Ватсоном.

     
     
  • 3.27, Аноним (43), 21:05, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.

    По себе людей не судят, фраер.

     
     
  • 4.60, нах. (?), 23:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> перестукивайтесь по трубам отопления. С соседней камерой.
    > По себе людей не судят, фраер.

    оу, Человек зашел, с крытой прям пишет, поди? Коли уж уделили внимания нам, фраерам - может, поделитесь, до чего дошел ваш технический прогресс - не только с соседней, но и на четыре следующих камеры по трубам связь налажена? Вам там может не говорят, но у нас тут последние дни жизнь стала сильно напоминать крытую, так что пацанам тут очень важно вовремя узнать детали, пока еще хотя бы интернет работает.


     
  • 2.28, Аноним (-), 21:10, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я телефоном пользовался пару раз, чтобы до HR дозвониться и назначить время собеседования. Больше мне он не нужен.
     
     
  • 3.31, Аноним (43), 21:15, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению большинство этих проблем не видит и пользуются им, а остальные подстраиваются под них.

    С HR на мой взгляд оптимально по почте общаться.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 21:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так надо подстраивать остальных под себя. Я например многих подстроил)
     
     
  • 5.58, Аноним (43), 23:38, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо работаешь значит раз мне до сих пор звонят (как, собственно, и многим других). Ну либо ты в бункере заперся.
     
  • 2.51, анон (?), 22:51, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
    1. нет
    2. есть
    3. нет

    Альтернатив огромное количество.

     
     
  • 3.57, Аноним (43), 23:36, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй
     

  • 1.36, pin (??), 21:28, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Росиии телекомы давно уже шлют лесом заявки от end user на подстановку callerid. Странно, что в за океанской деревне только проснулись.
     
     
  • 2.56, нах. (?), 23:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Росиии телекомы давно уже шлют лесом заявки от end user на
    > подстановку callerid.

    странно, что ж за "росбанк" мне такой звонит раз примерно в пару месяцев? С правильного росбановского номера, что характерно.

    В России, к сожалению, вращаясь в определенных кругах, можно получать лицензии и сравнительно-легальные гейты, совершенно не парясь.

    Полагаю, поэтому их и не ловит никто - что товарищмайору - самого себя правой рукой за левую, что-ли, хватать?

    > Странно, что в за океанской деревне только проснулись.

    так они и не подстановку запрещать собираются.

     

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