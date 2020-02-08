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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15.0

08.02.2020 08:47

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Обеспечена совместимость с Ruby 2.7;
  • Динамически запрашиваемые PHP-скрипты ограничены расширением ".php";
  • Устранён крах процесса маршрутизации, который мог произойти при наличии нескольких нагруженных процессов выполнения приложений. Проблема вызвана ошибкой, появившейся в ветке 1.14;
  • Решена проблема с приостановкой отдачи тела запроса через соединения поверх TLS.

В следующем выпуске ожидается добавление в модуль proxy поддержки балансировки нагрузки и возможность задания гибких правил маршрутизации запросов, похожих на функциональность "try_files" в nginx.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.8 и njs 0.3.8
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14.0. Корректирующее обновление nginx 1.17.7
  4. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  5. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
  6. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 09:51, 08/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2, Геракл (?), 10:21, 08/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не густо...
     

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