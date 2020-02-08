Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15.0

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

Обеспечена совместимость с Ruby 2.7;

Динамически запрашиваемые PHP-скрипты ограничены расширением ".php";

Устранён крах процесса маршрутизации, который мог произойти при наличии нескольких нагруженных процессов выполнения приложений. Проблема вызвана ошибкой, появившейся в ветке 1.14;

Решена проблема с приостановкой отдачи тела запроса через соединения поверх TLS.

В следующем выпуске ожидается добавление в модуль proxy поддержки балансировки нагрузки и возможность задания гибких правил маршрутизации запросов, похожих на функциональность "try_files" в nginx.



