Выпуск nginx 1.17.8 и njs 0.3.8

1.1 , Аноним ( 1 ), 18:23, 22/01/2020 [ответить] + / – Можно lua-module готовиться выбрасывать, или пока рано?

2.3 , KonstantinB ( ?? ), 20:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смотря для чего у вас lua используется.



1.2 , kemko ( ok ), 19:26, 22/01/2020 [ответить] + / – Наверное, "В новом выпуске в модуле njs"?

1.4 , Аноним ( 4 ), 20:27, 22/01/2020 [ответить] + / – А засунули б туда qjs из соседней новости, и не велосипедели б, а) (понятно, что у них своя реализация и свои нюансы)

1.5 , Аноним ( 5 ), 21:08, 22/01/2020 [ответить] + / – можно ли писать хайлоад-сайты на njs?

1.6 , Аноним ( 5 ), 21:10, 22/01/2020 [ответить] + / – > To build only njs command-line utility, run ./configure and make njs commands from njs root directory. The utility is available as ./build/nj можно ли писать скрипты на njs вместо bash например?

1.7 , Аноним ( 7 ), 21:12, 22/01/2020 [ответить] + / – Предлагаю байкот, пока не вернут права рамблеру