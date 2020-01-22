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Выпуск nginx 1.17.8 и njs 0.3.8

22.01.2020 14:54

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.8, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В директиве grpc_pass добавлена поддержка использования переменной в параметре, определяющем адрес. Если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью resolver’а;
  • Исправлена ошибка при обработке pipelined-запросов по SSL-соединению при которой мог произойти таймаут;
  • Внесены исправления в директиве debug_points при использовании протокола HTTP/2.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.8, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске в модуле nginx ​​добавлена поддержка Promise для r.subrequest и внесены изменения в обработчик свойства r.parent. Также:

  • добавлена ​​поддержка Promise;
  • добавлена ​​начальная поддержка Typed-массивов;
  • добавлена ​​поддержка ArrayBuffer;
  • добавлена ​​начальная поддержка символов;
  • добавлено внешнее управление для JSON.stringify();
  • добавлен Object.is();
  • добавлен Object.setPrototypeOf();
  • введен нулевой оператор объединения (coalescing);
  • внесено исправление в Object.getPrototypeOf() в соответствии с спецификацией;
  • внесено исправление в Object.prototype.valueOf() в соответствии с спецификацией;
  • внесено исправление в JSON.stringify() с непечатными значениями и функцией заменителя;
  • исправлен оператор «in» согласно спецификации;
  • внесено исправление в Object.defineProperties() в соответствии с с спецификацией;
  • внесено исправление в Object.create() согласно спецификации.
  • внесено исправление в Number.prototype.toString(radix), при включенной Быстрой математики;
  • исправлены свойства экземпляра RegExp();
  • исправлена ​​ошибка импорта при импорте.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14.0. Корректирующее обновление nginx 1.17.7
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.6 и njs 0.3.7
  4. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.5
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:23, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Можно lua-module готовиться выбрасывать, или пока рано?
     
     
  • 2.3, KonstantinB (??), 20:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотря для чего у вас lua используется.
     

  • 1.2, kemko (ok), 19:26, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Наверное, "В новом выпуске в модуле njs"?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:27, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    А засунули б туда qjs из соседней новости, и не велосипедели б, а) (понятно, что у них своя реализация и свои нюансы)
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:08, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    можно ли писать хайлоад-сайты на njs?
     
  • 1.6, Аноним (5), 21:10, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    > To build only njs command-line utility, run ./configure and make njs commands from njs root directory. The utility is available as ./build/nj

    можно ли писать скрипты на njs вместо bash например?

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:12, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю байкот, пока не вернут права рамблеру
     
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