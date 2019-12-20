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Вышел менеджер состояний Reatom 1.0, позиционируемый как альтернатива Redux

20.12.2019 20:32

Состоялся релиз Reatom 1.0.0, менеджера состояния для веб-приложений, работающих по модели flux. Проект может применяться в качестве альтернативы Redux. Код написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT. Автор проекта: Артём Арутюнян.

Основные возможности:

  • Преемственность экосистемы Redux;
  • Наличие типизации и хороший вывод типов;
  • Оптимизированное оповещение подписчиков;
  • Лёгкость при тестировании;
  • Ленивые вычисления (только при наличии подписчиков);
  • Обеспечение атомарности и консистентности.


  1. Главная ссылка к новости (https://reatom.js.org...)
  2. Русскоязычный Telegram-канал разработчиков Reatom
  3. OpenNews: Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0
  4. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0
  5. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  6. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
Автор новости: Сергей Белозёрцев
Тип: Программы
Ключевые слова: redux, javascript
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonymoustus (ok), 21:51, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Читая такие безумные новости, я склоняюсь к мысли, что люди не понимают, зачем нужны компьютеры. А давайте ими будем выгуливать собак и клеить обои?
     
     
  • 2.3, Растобой (?), 22:12, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём безумство-то?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:42, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну как же! люди забыли, что компьютеры для того, чтобы компилировать генту!
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 00:02, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компьютеры для научных вычислений и сложных рассчетов, а генты придумали хипсторы.
     
  • 2.7, пох. (?), 22:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну их таких нaxep. Потом собаку либо сам лови по улицам, либо лечи, либо то и другое, а обои отвалятся вместе со штукатуркой.
    Пусть лучше "менеджеры состояний" кодют, так гораздо меньше вреда.

     
  • 2.16, neanonim (?), 01:30, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компьютеры придумали для того, чтобы появился web-way: сделать пару реактивных кнопочек и продавать за миллиард.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:08, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редукс же буквально не более 100 строк занимает. Могли бы за место новости исходник выложить
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Там это, file на этой неделе обновился. Чего новость не написали. :(

    >Основные возможности

    Такое ощущение, что новость маркетолух писал. :/ Но непонятно, зачем это тут. Проплаченный рекламный пост? Может, пометку для таких делать?

     
  • 1.5, kai3341 (ok), 22:22, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Остро напоминает работу со state в elm lang (ахтунг, диалект хаскеля)
     
     
  • 2.9, kai3341 (ok), 23:30, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посмотрел внимательнее

    Пионером был flux. Читал о нём мельком -- когда потребовалось вкатиться во фронт-энд, уже был redux
    Общая тенденция -- flux позволял слишком много, redux ввёл ограничения -- стало удобнее. Появились best practice, в частности, константы (названия actions) рекомендуется определять в отдельном файле и впредь импортировать их; из личного -- redux позволяет делать состояния вложенными, но я пришёл к их нормализации (возможно, я болен и мой мозг сожрали реляционные базочки)
    Reatom точно эти и возможно другие best practice возвёл в ограничения: теперь не просто придётся определять константы (считай, 'declareAction') в отдельном файле и после их импортировать, теперь не получится сделать иначе. Вложенные состояния теперь невозможны. Зато простые обработчики стали предельно просты и читаемы. Немного стрёмно насчёт CRUD -- там бывает хитрая логика, плохо выносимая в однострочник. Но и тут можно крутиться
    Иногда требуется обработать константу другого редьюсера -- при logout нужно очистить состояние. Вроде, такую возможность не потеряли.

    Посмотрел в код. Если мне не изменяет память, redux прогоняет константу по всем редьюсерам. Просто и достаточно эффективно. Reatom строит дерево -- можно немного тактов сэкономить. На фоне расходов на рендеринг очень смешно, но тем не менее это хорошо

     
     
  • 3.11, vitalif (ok), 23:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать
     
     
  • 4.12, kai3341 (ok), 23:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать

    Не стоит путать длинное и зелёное :) Классический пример правильного использования redux -- логин пользователя. Откройте форму ответа на opennet: имя пользователя отображается и в правом верхнем углу, и на форме ответа. Так вот, redux гарантирует, что это одни и те же данные, которые можно изменить в одном месте и они обновят разные компоненты одинаково

     
  • 3.14, Аноним (14), 23:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конструктивно расписал! :) Спасибо
     
  • 3.17, neanonim (?), 01:31, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты на себя сперва посмотри.. потом подумаешь как программировать.
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:33, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логика, плохо выносимая в однострочник, лол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:02, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно использую https://effector.now.sh/
    В котором реализовано гораздо больше фич и до сих пор не сломана обратная совместимость
     
     
  • 2.10, kai3341 (ok), 23:33, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опачке. Два чаю вам. Красивое решение
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:46, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел, что Илья Климов о нём нелестно отзывался после работы над реальным проектом (хотя до этого хвалил)...

    Походу ещё посидим на редаксе.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:46, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так же отзовусь о нём нелестно, так же после работы на реальных проектах. Но имхо оно всё же лучше костыльного редакса.
     
     
  • 4.22, Аноним (14), 02:12, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, явно лучше чем редакс.

    Недавно выкатили reduxjs/toolkit, решающий грехи редакса. Забавно, что половину этого пакета занимает immer.

     

  • 1.19, Аноним (20), 01:45, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На фи га, если т. н. менеджер стейта для 99% задач реализуется в 15 строк кода?
     
     
  • 2.21, Аноним (14), 02:08, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём стейт менеджер в 15 строк кода, решающий 99% задач (без сторонних зависимостей) ;)
     
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