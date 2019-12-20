Вышел менеджер состояний Reatom 1.0, позиционируемый как альтернатива Redux

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|1.1, Anonymoustus (ok), 21:51, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Читая такие безумные новости, я склоняюсь к мысли, что люди не понимают, зачем нужны компьютеры. А давайте ими будем выгуливать собак и клеить обои?
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|3.6, Аноним (6), 22:42, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну как же! люди забыли, что компьютеры для того, чтобы компилировать генту!
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|4.15, Аноним (15), 00:02, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компьютеры для научных вычислений и сложных рассчетов, а генты придумали хипсторы.
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|2.7, пох. (?), 22:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну их таких нaxep. Потом собаку либо сам лови по улицам, либо лечи, либо то и другое, а обои отвалятся вместе со штукатуркой.
Пусть лучше "менеджеры состояний" кодют, так гораздо меньше вреда.
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|2.16, neanonim (?), 01:30, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компьютеры придумали для того, чтобы появился web-way: сделать пару реактивных кнопочек и продавать за миллиард.
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|1.2, Аноним (2), 22:08, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редукс же буквально не более 100 строк занимает. Могли бы за место новости исходник выложить
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|1.4, Аноним (4), 22:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Там это, file на этой неделе обновился. Чего новость не написали. :(
>Основные возможности
Такое ощущение, что новость маркетолух писал. :/ Но непонятно, зачем это тут. Проплаченный рекламный пост? Может, пометку для таких делать?
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|1.5, kai3341 (ok), 22:22, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Остро напоминает работу со state в elm lang (ахтунг, диалект хаскеля)
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|2.9, kai3341 (ok), 23:30, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Посмотрел внимательнее
Пионером был flux. Читал о нём мельком -- когда потребовалось вкатиться во фронт-энд, уже был redux
Общая тенденция -- flux позволял слишком много, redux ввёл ограничения -- стало удобнее. Появились best practice, в частности, константы (названия actions) рекомендуется определять в отдельном файле и впредь импортировать их; из личного -- redux позволяет делать состояния вложенными, но я пришёл к их нормализации (возможно, я болен и мой мозг сожрали реляционные базочки)
Reatom точно эти и возможно другие best practice возвёл в ограничения: теперь не просто придётся определять константы (считай, 'declareAction') в отдельном файле и после их импортировать, теперь не получится сделать иначе. Вложенные состояния теперь невозможны. Зато простые обработчики стали предельно просты и читаемы. Немного стрёмно насчёт CRUD -- там бывает хитрая логика, плохо выносимая в однострочник. Но и тут можно крутиться
Иногда требуется обработать константу другого редьюсера -- при logout нужно очистить состояние. Вроде, такую возможность не потеряли.
Посмотрел в код. Если мне не изменяет память, redux прогоняет константу по всем редьюсерам. Просто и достаточно эффективно. Reatom строит дерево -- можно немного тактов сэкономить. На фоне расходов на рендеринг очень смешно, но тем не менее это хорошо
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|3.11, vitalif (ok), 23:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать
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|4.12, kai3341 (ok), 23:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать
Не стоит путать длинное и зелёное :) Классический пример правильного использования redux -- логин пользователя. Откройте форму ответа на opennet: имя пользователя отображается и в правом верхнем углу, и на форме ответа. Так вот, redux гарантирует, что это одни и те же данные, которые можно изменить в одном месте и они обновят разные компоненты одинаково
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|3.18, Аноним (18), 01:33, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логика, плохо выносимая в однострочник, лол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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|2.13, Аноним (13), 23:46, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел, что Илья Климов о нём нелестно отзывался после работы над реальным проектом (хотя до этого хвалил)...
Походу ещё посидим на редаксе.
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|3.20, Аноним (20), 01:46, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же отзовусь о нём нелестно, так же после работы на реальных проектах. Но имхо оно всё же лучше костыльного редакса.
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|4.22, Аноним (14), 02:12, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да, явно лучше чем редакс.
Недавно выкатили reduxjs/toolkit, решающий грехи редакса. Забавно, что половину этого пакета занимает immer.
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|1.19, Аноним (20), 01:45, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На фи га, если т. н. менеджер стейта для 99% задач реализуется в 15 строк кода?
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|2.21, Аноним (14), 02:08, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждём стейт менеджер в 15 строк кода, решающий 99% задач (без сторонних зависимостей) ;)
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