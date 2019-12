Вышел менеджер состояний Reatom 1.0, позиционируемый как альтернатива Redux

2.9 , kai3341 ( ok ), 23:30, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Посмотрел внимательнее Пионером был flux. Читал о нём мельком -- когда потребовалось вкатиться во фронт-энд, уже был redux

Общая тенденция -- flux позволял слишком много, redux ввёл ограничения -- стало удобнее. Появились best practice, в частности, константы (названия actions) рекомендуется определять в отдельном файле и впредь импортировать их; из личного -- redux позволяет делать состояния вложенными, но я пришёл к их нормализации (возможно, я болен и мой мозг сожрали реляционные базочки)

Reatom точно эти и возможно другие best practice возвёл в ограничения: теперь не просто придётся определять константы (считай, 'declareAction') в отдельном файле и после их импортировать, теперь не получится сделать иначе. Вложенные состояния теперь невозможны. Зато простые обработчики стали предельно просты и читаемы. Немного стрёмно насчёт CRUD -- там бывает хитрая логика, плохо выносимая в однострочник. Но и тут можно крутиться

Иногда требуется обработать константу другого редьюсера -- при logout нужно очистить состояние. Вроде, такую возможность не потеряли. Посмотрел в код. Если мне не изменяет память, redux прогоняет константу по всем редьюсерам. Просто и достаточно эффективно. Reatom строит дерево -- можно немного тактов сэкономить. На фоне расходов на рендеринг очень смешно, но тем не менее это хорошо

3.11 , vitalif ( ok ), 23:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать

4.12 , kai3341 ( ok ), 23:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > reatom не смотрел, а redux попробовал и ушёл. Он ломает ГЛАВНОЕ преимущество реакта - компонентность. На чистом React лучше писать Не стоит путать длинное и зелёное :) Классический пример правильного использования redux -- логин пользователя. Откройте форму ответа на opennet: имя пользователя отображается и в правом верхнем углу, и на форме ответа. Так вот, redux гарантирует, что это одни и те же данные, которые можно изменить в одном месте и они обновят разные компоненты одинаково

3.14 , Аноним ( 14 ), 23:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конструктивно расписал! :) Спасибо

