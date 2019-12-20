Вышел менеджер состояний Reatom 1.0, позиционируемый как альтернатива Redux

Посмотрел внимательнее Пионером был flux. Читал о нём мельком -- когда потребовалось вкатиться во фронт-энд, уже был redux

Общая тенденция -- flux позволял слишком много, redux ввёл ограничения -- стало удобнее. Появились best practice, в частности, константы (названия actions) рекомендуется определять в отдельном файле и впредь импортировать их; из личного -- redux позволяет делать состояния вложенными, но я пришёл к их нормализации (возможно, я болен и мой мозг сожрали реляционные базочки)

Reatom точно эти и возможно другие best practice возвёл в ограничения: теперь не просто придётся определять константы (считай, 'declareAction') в отдельном файле и после их импортировать, теперь не получится сделать иначе. Вложенные состояния теперь невозможны. Зато простые обработчики стали предельно просты и читаемы. Немного стрёмно насчёт CRUD -- там бывает хитрая логика, плохо выносимая в однострочник. Но и тут можно крутиться

Иногда требуется обработать константу другого редьюсера -- при logout нужно очистить состояние. Вроде, такую возможность не потеряли. Посмотрел в код. Если мне не изменяет память, redux прогоняет константу по всем редьюсерам. Просто и достаточно эффективно. Reatom строит дерево -- можно немного тактов сэкономить. На фоне расходов на рендеринг очень смешно, но тем не менее это хорошо

