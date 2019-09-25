Неисправленная критическая уязвимость в движке для создания web-форумов vBulletin

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|1.3, Аноним (3), 09:02, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Так а чего они её так рано раскрыли?
Или там vbulletin не реагирует на проиходящее пока его не клюнет в одно место?
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|2.25, Нанобот (ok), 13:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"они" и не раскрывали. какой-то добрый человек отправил эксплоит в список рассылки с анонимного почтового ящика. врядли мы когда-то узнаем, зачем он это сделал
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|3.28, пох. (?), 13:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "они" и не раскрывали. какой-то добрый человек отправил эксплоит в список рассылки
> с анонимного почтового ящика. врядли мы когда-то узнаем, зачем он это
> сделал
скучно стало. А за попытки делать жизнь интереснее - его всюду банят ;-)
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|1.4, Аноним (4), 09:36, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Потому что почему бы и не исполнить данные, пришедшие извне. Действительно.
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|2.5, Аноним (5), 09:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ну так компьютеры для того и изобрели, чтобы выполнять код, который им дадут люди. Считаю, что не уязвимость, а удобная фича.
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|1.9, Аноним (9), 09:55, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поэтому профессионалы используют TOMOYO Linux как mandatory access control. Очевидно же, что любой сетевой софт содержит неограниченное количество уязвимостей.
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|3.34, биба (?), 15:18, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НИКТО НИКОГДА НЕ НАСТРАИВАЕТ СЕЛИНУКС, кроме шляпников, которые, собственно пишут конфиги, и юзеров, которые этот селинукс отключают.
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|4.35, СеменСеменыч777 (?), 16:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> НИКТО НИКОГДА НЕ НАСТРАИВАЕТ СЕЛИНУКС
еще АНБшники настраивают (если ничего на замену не придумали).
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|2.17, Hex (??), 11:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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смысл защищаться на уровне операционки, если имея уязвимость уровня приложения я могу вытащить пароли из бд?
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|3.29, биба (?), 13:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>уязвимость уровня приложения
- Можно предотвратить этим эксплуатацию уязвимости.
- Не вытащишь пароли.
- если вытащишь, то тролько из разрешенной таблицы
- не сможешь отправить эти пароли на произвольн сервер
Можно так обтянуть приложуху, что вообще всё по белому списку будет, каждая операция с каждым файлом и все сетевые запросы по типу порта, направлению трафика и тд
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|3.44, Аноним84701 (ok), 20:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> смысл защищаться на уровне операционки, если имея уязвимость уровня приложения я могу вытащить пароли из бд?
Вообще-то это свидетельство кривости дизайна приложения (ну или старое доброе наследие ограничений дешевых шаред-хостингов).
Потому что фиксится даже классическими методами, без всяких молодежных SE-наворотов -- БД-файл с правами 0600 лежит под другим пользователем.
Доступ есть только через демон-прокси-авторизатор (по модномолодежному: микросервис, благо БДшки позволяют иметь больше одного пользователя) , принимающий пару пароль/логин и возвращающий "да/нет".
Удачи вытащить пароли из БД через уязвимость в приложении.
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|2.12, пох. (?), 10:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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давай, переписывай на хрусте - а мы пока попкорном похрустим
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|3.23, Аноним (22), 12:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В твоей секте Сатьи Наделлы все веб-ресурсы должны быть на благословленной им .NET и ни на чем другом.
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|4.27, пох. (?), 13:32, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В твоей секте Сатьи Наделлы все веб-ресурсы должны быть на благословленной им
> .NET и ни на чем другом.
ну вот что-то халявных bulletin board'ов на ем не видно - может, молимся плохо, или постимся недостаточно? На asp были, кстати.
давайте на хрусте - вон, мазила точно правильно молится!
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|1.13, Аноним (13), 10:43, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> на базе данного движка работают форумы Ubuntu
Вот и найдена причина неадекватных ответов на форуме Ubuntu.
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|2.20, пох. (?), 11:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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твой единственный шанс понапихать им туда - адекватных, пока дыра открыта, действуй!
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|2.31, Аноним (31), 14:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Бэкдоры и криптомайнеры в GEM используете на машинах разрабов и в проде?
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|2.42, Аноним (43), 19:32, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эффективный менеджер на марше? Питон еще куда ни шло, но руби вы серьёзно? В 2019 году? Он может быть оправдан только жестким легаси, надеюсь у вас это так.
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|1.32, Аноним (32), 14:49, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вполне возможно что все эти 7 лет и использовалась, тут просто кому-то уже надоело и он решил показать, чего стоит эта софтина и её авторы.
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|2.33, пох. (?), 14:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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может просто им начали пользоваться, а сам он осилить - не сшмог.
А поскольку копия была краденая, другого способа обратиться в техподдержку не нашел.
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|1.38, Аноним (38), 17:48, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это же фича - удалённое управление. Веб-макаки знают что нужно пользователю.
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|1.39, iLex (ok), 17:55, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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vBulletin в переводе на русский означает "хрен тебе, незарегистрированный пользователь, а не картинки". Ничто так не бесит при попытке нагуглить диаграмму или скриншот, как форум на vBulletin, где нужное изображение приаттачено к посту.
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|2.40, robot228 (?), 18:15, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> vBulletin в переводе на русский означает "хрен тебе, незарегистрированный пользователь,
> а не картинки". Ничто так не бесит при попытке нагуглить диаграмму
> или скриншот, как форум на vBulletin, где нужное изображение приаттачено к
> посту.
Та забей. Щас есть только 2 адекватных (советую погуглить значение слова) движка. Ну мб 3. Остальное дичь полнейшная.
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|3.46, anonimous (?), 21:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть только 2 адекватных (советую погуглить значение слова)
адекватных чему? Сам-то погуглил слово?
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|2.47, пох. (?), 21:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> vBulletin в переводе на русский означает "хрен тебе, незарегистрированный пользователь,
> а не картинки". Ничто так не бесит при попытке нагуглить диаграмму
вообще-то это настраивается в админке.
> или скриншот, как форум на vBulletin, где нужное изображение приаттачено к
> посту.
эммм, твоя "диаграмма", походу, заканчивается на .torrent, а скриншот называется "crack.exe" ?
Вообще-то это и есть целевая аудитория данной фичи, как и всего vB в целом ;-)
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