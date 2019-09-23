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Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

23.09.2019 20:55

Компания Microsoft представила выпуск открытой платформы .NET Core 3.0 для Windows, macOS и Linux. Исходные тексты компонентов .NET Core распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Кроме Windows заявлена поддержка Red Hat Enterprise Linux 6 и 7, CentOS 7, Debian 9+, Fedora 28+, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2+, openSUSE 15+, Oracle Linux 7, Alpine Linux 3.8+, Ubuntu 16.04+, Linux Mint 18+, macOS 10.13+. Также сообщается о согласовании поставки .NET Core 3.0 в составе дистрибутива RHEL 8 в наборе Red Hat Application Streams.

В состав .NET Core входят CoreCLR (.NET runtime c низкоуровневыми классами, сборщиком мусора, JIT-компилятором RyuJIT, средствами для загрузки байткода и его компиляции в машинный код), стандартные библиотеки, библиотеки CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework и утилиты, предоставляющие средства для разработки микросервисов, библиотек, серверных и консольных приложений на базе платформы .NET. .NET Core построен на модульной основе и изначально развивается как многоплатформенный продукт, обеспечивающий полноценную поддержку Linux. Для запуска и сборки приложений .NET Core предлагается интерфейс командной строки dotnet, который предоставляет типовой набор команд для выбора runtime, определения политики загрузки, инициализации проекта, сборки, создания пакета, публикации и выполнения приложения.

Новый выпуск примечателен включением в состав фреймворка для разработки клиентских приложений WPF, позволяющего создавать интерфейсы пользователя с использованием языка разметки XAML и библиотеки готовых элементов интерфейса WinUI (Windows UI Library). В состав также включены компоненты для создания интерфейсов с использованием классической библиотеки классов Windows Forms, которая представляет собой надстройку над Windows API (User32 и GDI+). Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

Некоторые другие новшества .NET Core 3.0:

  • Возможность создания самодостаточных приложений (формируется исполняемый файл, включающий .NET Core и зависимости);
  • Поддержка TLS 1.3 и HTTP/2.0;
  • Реализация API для встраиваемых и IoT устройств (GPIO, PWM, SPI, I2C);
  • Поддержка архитектуры ARM64 (для Linux) и плат Raspberry Pi;
  • Возможность одновременного запуска нескольких экземпляров .NET Core на одной системе;
  • Новый высокопроизводительный API для работы с форматом JSON;
  • Поддержка языка C# 8 с реализацией асинхронных потоков, типов System.Index и System.Range, операторов "??=" и "^", рекурсивных шаблонов, выражений switch и ссылочных типов, которые могут или не могут принимать значение null;
  • Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;
  • Проведена адаптация .NET Core для работы в изолированных контейнерах на базе Docker;
  • Проведена большая оптимизация производительности.

Помимо .NET Core 3.0 также опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 3.0, ORM-прослойка Entity Framework Core 3.0 (драйверы, имеются в том числе для SQLite и PostgreSQL) и Entity Framework 6.3 (EF6). Из улучшений в ASP.NET Core 3.0 выделяется возможность создания клиентских web-приложений на языке C# вместо JavaScript (используется Blazor и WebAssembly), поддержка бэкендов на базе gRPC, включение HTTP/2, поддержка аутентификации для Web API, поддержка Kerberos.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
  4. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  5. OpenNews: Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dotnet
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  • 1.1, Дегенератор (ok), 21:23, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Господа № 203, кажется вам вскоре больше нечем будет понтоваться. 2020... "Компания Microsoft опубликовала открытую платформу Windows"... Зачем вы сопротивляетесь, мистер Андерсон?
     
     
  • 2.18, пох. (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    главное чтоб не наоборот - "приняла решение о закрытии убыточной платформы windows, клиентам предложена миграция на продукты ibmhat. Компания microsoft после оптимизации планирует заняться производством умных унитазов, безумных кофеварок и уже выпустила концепт летающего тостера. Управляются интуитивно-приятным приложением, разумеется, через облачный сервис где-то в Azure. Мы видим свое будущее в Интернете дрянных Вещей, а не в развитии устаревшей концепции "десктопа"

     
     
  • 3.32, Дегенератор (ok), 22:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Уверен, тебя 1%. Как и эвристика бота этого ресурса отличается от логики. Как и логика тех, кто понял пост так как надо))). Боже, я себя обожаю!!!
    (Ну а стукачи стукачами)
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 23:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, только пройди сначала в школе составление предложений, чтобы не писать какую-то хрень.
     
     
  • 5.44, Дегенератор (ok), 23:26, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ага, только пройди сначала в школе составление предложений, чтобы не писать какую-то
    > хрень.

    В коком годе твоя вопрос пришла избранный?

     
  • 2.39, Аноним (-), 23:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может последовать в любой момент.
     
     
  • 3.45, Дегенератор (ok), 23:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может
    > последовать в любой момент.

    Какую спину? Вы все "плохим игроком в доте" стоИте.

     
  • 2.57, Ivan_83 (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку то?
    Венда весьма уныла, это всё ещё хуже чем дела в опенсорце.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:26, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  WPF, позволяющего создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя

    А вот это уже интересно. И какой там у него бэкенд на линухе? GTK? Qt? Или что-то свое? А с вяленым как дела?

     
     
  • 2.4, Ignis (?), 21:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В статье написано что ограничено платформамами Винды пока
     
     
  • 3.22, Fracta1L (ok), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Кроссплатформенные интерфейсы пользователя, но только для Windows. Ясно.
     
  • 2.6, Денис (??), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
     
  • 2.7, Keroosha (?), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрень, никто даже и не думает об этом
    https://github.com/dotnet/wpf/issues/48
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В тексте новости ошибка - WPF есессно win only, ибо завязан на рендеринг через directx. Что-то очень похожее делает проект https://avaloniaui.net , вот там действительно кроссплатформенно
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:28, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там гуй вменяемый кроссплатформенный не появился еще?
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 23:11, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "M$" и "вменяемый" в одном предложении? LOL
     

  • 1.5, Аноним (3), 21:30, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И все равно страшно на нем начинать делать что-то, хоть и сися неплоха сама по себе. Опыт вендорлока с майками (сильверлайт) еще долго выветриваться будет из сознания.
     
     
  • 2.26, Аномномномнимус (?), 22:07, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И с флешами. И с ойпхонами. И с джавой. По сравнению с ними дотнет кор совсем не страшный
     

  • 1.10, annual slayer (?), 21:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

    это слегка глупо со стороны микрософта (и в контексте их политики последних пары лет):

    на гтк и кути столько жалоб, что у впф были бы неиллюзорные шансы доминировать

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 21:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овчинка выделки не стоит, там проще все с нуля переписать. Если вам нравится подход WPF, обратите внимание на https://avaloniaui.net/ (уже есть линк выше , ну да ладно). Они пока ещё в начале пути, но выглядит интересно’ есть даже РоС в Web Assembly
     
     
  • 3.14, annual slayer (?), 21:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лично мне гтк нравится больше всех (но его главный недостаток, что т.к. они подневольны ред^wайбиэму, они не могут принимать все решения в рамках нормальных технических дискуссий как в настоящих опенсорс проектах, и часто идут на поводу у команды дизайнеров, которые, мягко говоря, имеют другие цели у себя в головах или где там)
     
     
  • 4.17, annual slayer (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, эти у~бки чисто из принципа захардкодили отключение подчеркивания на кнопках (даже код не удален, а тупо значение настройки было изменено с чтения конфига на "0")

    или ломание апи тем каждые пару релизов и принципиальное нежедание документировать эту часть апи


    всякое такое

     
     
  • 5.23, annual slayer (?), 21:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но с положительной стороны гтк использует богоподобный гобжект, почит ванильный css для темок и, менее важно сейчас, но хорошо в плане перспективы -- на мобильных устройствах он использует те же наборы виджетов, что и на десктопе, без разделения на десктоп-онли виджеткит и какой-то отдельный инородный десктоп/мобайл набор
     
  • 2.19, Аноним вопрошающий (?), 21:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше QML?
     
  • 2.27, Аномномномнимус (?), 22:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сам по себе куть жалоб практически нет, это отличный инструмент.
    Ну и до кучи https://wiki.qt.io/Language_Bindings#Qt_for_C.23.2FMono.2F.Net_.28QtSharp.29
     
  • 2.46, Аноним (-), 23:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Жалобы на Qt только у криворуких бoлванов вроде тебя.
     
     
  • 3.50, annual slayer (?), 23:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Жалобы на Qt только у криворуких бoлванов вроде тебя.

    как там си биндинги поживают?

     
     
  • 4.52, Аноним (-), 00:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тыб еще про паскаль вспомнил, axaxa.
     
  • 2.49, iLex (ok), 23:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WPF - это та хрень с вечно мыльными шрифтами, где даже пустая формочка уровня Hello World'а грузится секунд десять? Спасибо, Electron и то лучше.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот пишут и спрашивают про гуй. Вы видели какой гуй в вин10? Там один венигрет. Что говорить о других платформах, если они норм гуй на одной запилить не в состоянии.
     
     
  • 2.15, IRASoldier_registered (ok), 21:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы видели какой гуй в вин10? Там

    ...минимализм. Гуй, который не вырывает тебе глаза стеклянными кнопками и выпуклыми рамками.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего минималистичного
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе мешает отрисовать интерфейс самому? Qt декорируется каскадными таблица как сайт. Можешь сделать что угодно.
     

  • 1.24, Аноним (25), 21:58, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто бы что ни говорил, но по скорости решения задач "запилить фичу А в продукте B" с майкрософтом по-прежнему не идут ни в какое сравнение ни гугл, ни все остальные. Эту бы энергию, да в мирных целях.
     
     
  • 2.35, Аноним (12), 23:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто бы чтобы не говорил, но винда была, есть и будет всегда ОС номер один на настольном ПК. Они мобилки прокакали, сервера прокакали, они все прокакали, но вот настольные ПК в их руке и ни мак, ни линукс никогда не достигнут этой высоты,как бы линуксоиды не пердели.
     

  • 1.28, Мимоход (?), 22:15, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пофиг на гуй. Вот C# 8 — это гуд.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 00:43, 24/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.54, JL2001 (ok), 00:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C# 8 — это гуд.

    чем?

     

  • 1.29, Аноним (29), 22:21, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через пару лет Поттеринг напишет DE на этом для линукса, все прочие DE вымрут.

    Будет весело.)))

     
  • 1.30, Аномномномнимус (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше всего ожидается как раз кроссплатформенный гуй и, раз на то пошло, то и HTTP/3. Докер, линух и распберри и до 3-ей версии прекрасно  работали, непонятно почему это "некоторые другие новшества".
     
  • 1.31, suse (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то не вижу я в репе openSuse 3ий версии.Пока ещё только 2ая
     
     
  • 2.33, Аномномномнимус (?), 22:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на бубунте уже накатилось
     

  • 1.34, Аноним (34), 22:43, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как программист на шарпе, доволен такими новостями.
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:06, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто в курсе, Xamarin больше не нужен?
     
  • 1.37, Аноним (37), 23:06, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mono теперь не нужен?
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 23:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда-то был нужен?
     

  • 1.38, Аноним (38), 23:07, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще годика два и такими темпами можно будет закопать GTK как ненужно, и писать все на qt или дот.нете. Прекрасно.
     
     
  • 2.47, аноним3 (?), 23:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ошибочка. проскочила новость , что мелкософт пилит новую ось виндовс коре на ядрышке линукса и все эти всплески открытости приурочены к новому набору желающих бесплатно помочь им в будущем продвижении их платформы. но это пока только не установленная новость. так что ничего сказать нельзя. но как то не похоже на то , что бы эта фирмочка страдала свободолюбием и открытостью за бесплатно.
     

  • 1.48, Аноним (48), 23:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >.NET Core

    Поздно они стали это предлагать вне винды. Для ынтырпрайза есть Go.

     
     
  • 2.56, Аноним (56), 00:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, они просто так его сделали? Если посмотреть на историю, то корпорации регулярно пытаются захватить рынок посмотрев на успех конкурентов на рынке. В данном случае корпорация "добра" (Микрософт) конкурирует с корпорацией "зла" (Гугл). Другой корпорации "зла" -- Ораклу, видимо и так норм, хотя она и барахтается. Раньше, когда ещё были живы санки, было всё наоборот.
     

  • 1.51, richman1000000 (?), 00:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;

    Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 00:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покажи этим бeздарям как надо! Еще бaбла срубишь на курсах для рaзРAБов))
     

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