Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

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|1.1, Дегенератор (ok), 21:23, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Господа № 203, кажется вам вскоре больше нечем будет понтоваться. 2020... "Компания Microsoft опубликовала открытую платформу Windows"... Зачем вы сопротивляетесь, мистер Андерсон?
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|2.18, пох. (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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главное чтоб не наоборот - "приняла решение о закрытии убыточной платформы windows, клиентам предложена миграция на продукты ibmhat. Компания microsoft после оптимизации планирует заняться производством умных унитазов, безумных кофеварок и уже выпустила концепт летающего тостера. Управляются интуитивно-приятным приложением, разумеется, через облачный сервис где-то в Azure. Мы видим свое будущее в Интернете дрянных Вещей, а не в развитии устаревшей концепции "десктопа"
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|3.32, Дегенератор (ok), 22:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Уверен, тебя 1%. Как и эвристика бота этого ресурса отличается от логики. Как и логика тех, кто понял пост так как надо))). Боже, я себя обожаю!!!
(Ну а стукачи стукачами)
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|4.41, Аноним (41), 23:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, только пройди сначала в школе составление предложений, чтобы не писать какую-то хрень.
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|5.44, Дегенератор (ok), 23:26, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ага, только пройди сначала в школе составление предложений, чтобы не писать какую-то
> хрень.
В коком годе твоя вопрос пришла избранный?
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|2.39, Аноним (-), 23:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может последовать в любой момент.
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|3.45, Дегенератор (ok), 23:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может
> последовать в любой момент.
Какую спину? Вы все "плохим игроком в доте" стоИте.
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|2.57, Ivan_83 (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А толку то?
Венда весьма уныла, это всё ещё хуже чем дела в опенсорце.
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|1.2, Аноним (2), 21:26, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> WPF, позволяющего создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя
А вот это уже интересно. И какой там у него бэкенд на линухе? GTK? Qt? Или что-то свое? А с вяленым как дела?
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|2.4, Ignis (?), 21:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В статье написано что ограничено платформамами Винды пока
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|3.22, Fracta1L (ok), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Кроссплатформенные интерфейсы пользователя, но только для Windows. Ясно.
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|2.6, Денис (??), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
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|2.9, Аноним (9), 21:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В тексте новости ошибка - WPF есессно win only, ибо завязан на рендеринг через directx. Что-то очень похожее делает проект https://avaloniaui.net , вот там действительно кроссплатформенно
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|1.5, Аноним (3), 21:30, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И все равно страшно на нем начинать делать что-то, хоть и сися неплоха сама по себе. Опыт вендорлока с майками (сильверлайт) еще долго выветриваться будет из сознания.
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|1.10, annual slayer (?), 21:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
это слегка глупо со стороны микрософта (и в контексте их политики последних пары лет):
на гтк и кути столько жалоб, что у впф были бы неиллюзорные шансы доминировать
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|2.11, Аноним (9), 21:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Овчинка выделки не стоит, там проще все с нуля переписать. Если вам нравится подход WPF, обратите внимание на https://avaloniaui.net/ (уже есть линк выше , ну да ладно). Они пока ещё в начале пути, но выглядит интересно’ есть даже РоС в Web Assembly
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|3.14, annual slayer (?), 21:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лично мне гтк нравится больше всех (но его главный недостаток, что т.к. они подневольны ред^wайбиэму, они не могут принимать все решения в рамках нормальных технических дискуссий как в настоящих опенсорс проектах, и часто идут на поводу у команды дизайнеров, которые, мягко говоря, имеют другие цели у себя в головах или где там)
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|4.17, annual slayer (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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например, эти у~бки чисто из принципа захардкодили отключение подчеркивания на кнопках (даже код не удален, а тупо значение настройки было изменено с чтения конфига на "0")
или ломание апи тем каждые пару релизов и принципиальное нежедание документировать эту часть апи
всякое такое
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|5.23, annual slayer (?), 21:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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но с положительной стороны гтк использует богоподобный гобжект, почит ванильный css для темок и, менее важно сейчас, но хорошо в плане перспективы -- на мобильных устройствах он использует те же наборы виджетов, что и на десктопе, без разделения на десктоп-онли виджеткит и какой-то отдельный инородный десктоп/мобайл набор
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|2.49, iLex (ok), 23:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WPF - это та хрень с вечно мыльными шрифтами, где даже пустая формочка уровня Hello World'а грузится секунд десять? Спасибо, Electron и то лучше.
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|1.12, Аноним (12), 21:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот пишут и спрашивают про гуй. Вы видели какой гуй в вин10? Там один венигрет. Что говорить о других платформах, если они норм гуй на одной запилить не в состоянии.
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|2.15, IRASoldier_registered (ok), 21:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы видели какой гуй в вин10? Там
...минимализм. Гуй, который не вырывает тебе глаза стеклянными кнопками и выпуклыми рамками.
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|3.25, Аноним (25), 22:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего минималистичного
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|2.21, Аноним (21), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тебе мешает отрисовать интерфейс самому? Qt декорируется каскадными таблица как сайт. Можешь сделать что угодно.
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|1.24, Аноним (25), 21:58, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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кто бы что ни говорил, но по скорости решения задач "запилить фичу А в продукте B" с майкрософтом по-прежнему не идут ни в какое сравнение ни гугл, ни все остальные. Эту бы энергию, да в мирных целях.
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|2.35, Аноним (12), 23:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто бы чтобы не говорил, но винда была, есть и будет всегда ОС номер один на настольном ПК. Они мобилки прокакали, сервера прокакали, они все прокакали, но вот настольные ПК в их руке и ни мак, ни линукс никогда не достигнут этой высоты,как бы линуксоиды не пердели.
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|1.29, Аноним (29), 22:21, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Через пару лет Поттеринг напишет DE на этом для линукса, все прочие DE вымрут.
Будет весело.)))
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|1.30, Аномномномнимус (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Больше всего ожидается как раз кроссплатформенный гуй и, раз на то пошло, то и HTTP/3. Докер, линух и распберри и до 3-ей версии прекрасно работали, непонятно почему это "некоторые другие новшества".
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|1.38, Аноним (38), 23:07, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще годика два и такими темпами можно будет закопать GTK как ненужно, и писать все на qt или дот.нете. Прекрасно.
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|2.47, аноним3 (?), 23:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ошибочка. проскочила новость , что мелкософт пилит новую ось виндовс коре на ядрышке линукса и все эти всплески открытости приурочены к новому набору желающих бесплатно помочь им в будущем продвижении их платформы. но это пока только не установленная новость. так что ничего сказать нельзя. но как то не похоже на то , что бы эта фирмочка страдала свободолюбием и открытостью за бесплатно.
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|1.48, Аноним (48), 23:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>.NET Core
Поздно они стали это предлагать вне винды. Для ынтырпрайза есть Go.
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|2.56, Аноним (56), 00:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты думаешь, они просто так его сделали? Если посмотреть на историю, то корпорации регулярно пытаются захватить рынок посмотрев на успех конкурентов на рынке. В данном случае корпорация "добра" (Микрософт) конкурирует с корпорацией "зла" (Гугл). Другой корпорации "зла" -- Ораклу, видимо и так норм, хотя она и барахтается. Раньше, когда ещё были живы санки, было всё наоборот.
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|1.51, richman1000000 (?), 00:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;
Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?
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|2.55, Аноним (-), 00:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покажи этим бeздарям как надо! Еще бaбла срубишь на курсах для рaзРAБов))
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