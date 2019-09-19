Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации

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|1.2, Аноним (2), 11:50, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот не понимаю, давно всем известно же, что systemd - лучший init, выбор профессионалов, созданный лучшим инженерами опенсорс
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|4.8, Аноним (8), 12:00, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я могу понять только, что вы плохо разбираетесь в init системах.
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|2.34, Аноним (34), 12:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас тебе попялярно объяснят что айбиэмзондоД не инит, а системный менеджер.
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|2.46, SR_team (?), 12:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИМХО, upstart выглядела лучше, но она меньше вмешивалась в жизнь сервисов, что сыграло не в её пользу
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|3.81, Аноним (81), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там основной проблемой была политика Canonical, которая требовала полной передачи всех авторских прав компании, чтобы она распоряжалась ими по своему усмотрению.
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|3.56, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато как активно считали, когда разработчики покидали команду ООО. Потому что тогда эта шумиха была выгодна гугелу с красношапкой, а сейчас никто за шум не платит.
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|1.7, Аноним (7), 11:59, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что мешает вырвать из systemd часть, создать интерфейс между ней и systemd, добавить немного метаинформации и превратить её в заменяемый плагин?
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|3.17, Аноним (81), 12:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Причём, что характерно, это решение именно разработчиков elogind. Ну не хотят они повторять чужое API (пусть даже с заглушками), им нужно своё, нескучное.
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|4.24, разработчики (?), 12:26, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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разумеется не хотим - зачем вам еще один systemd ?
Мы специально сделали утилиту, которая позволяет невозбранно пользоваться гомом тем, кому хочется гома, а шиттиды - не хочется.
НУ НАДО ЖЕ - она ломается если...установить в системе шиттиD. кто бы мог подумать (особенно из female asian black alternatively-gifted transgender debian developers - было бы им, чем?)
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|5.51, Аноним (81), 12:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она ломается если...установить в системе шиттиD.
Это вы так elogind обозвали?
> С другой стороны в текущем виде попытки через APT обновить конфигурацию с systemd на вариант с sysvinit и elogind приводят к получению повреждённой системы с неработающим APT.
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|6.63, разработчики (?), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну конечно же ж - это ведь мы заставили их банальную примитивную обертку вокруг пакетного распаковщика намертво завязать на shittyD
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|2.13, Восьмерной (?), 12:09, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все должны сидеть на игле. Тот кто пытается каким-либо способом с нее слезть - ВРАГ.
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|2.62, SR_team (?), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если у тебя есть systemd, то elogind тебе не нужен, а если у тебя нет systemd, то тебе не нужна совместимость с ней. Вопрос то не в их совместимости, а в том, что не всем нужна systemd, в связи с чем предлагается добавить другие системы инициализации в стандартную поставку
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|3.65, разработчики (?), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в том, что не всем нужна systemd
этих отщепенцев - накажут!
так чтоб все запомнили, что у нас - новый стандарт.
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|1.10, Аноним (10), 12:05, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вижу два варика развития данной ситуёвины:
1) голосуют за системдос, и всё возвращается на круги своя, а новость оказалась пустышкой-желтизной.
2) голосуют за башпортянки вместо системдоса. Ключевые мейнтейнеры уходят, так как писать нескучные портянки и перелопачивать тысячу пакетов не каждому хочется. Дебиан подыхает в течение года-два. В бубунто-мирке паника, но каноникал такой: "спокуха, не кипишуйте, мы остаемся на системдосе, а распад дебиана был геополитической катастрофой. Ред хат, душою мы с вами, гном, системдос, вот это всё"
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|3.59, Аноним (10), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А то, что системд чуть больше чем на 90% из портянок состоит это ничего? :)
Баш-портянок? А то гитхаб показывает* такую вот стату:
C 87.0% Python 7.1% Shell 2.2% Meson 1.4% HTML 1.1% Perl 0.4% Other 0.8%
______
* Не исключено, что это заговор, и на самом деле системдос написан на баше, и не просто целиком, а аж на 146%. Всякое может быть, нельзя исключать заговор. Ведь имеем дело с красной шапкой и нотабуг-поттерингом.
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|4.64, Аноним (33), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, изменим методичку.
s-d на 87% состоит из пайтонопортянок.
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|5.71, Аноним (10), 12:50, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> s-d на 87% состоит из пайтонопортянок.
>
> пайтон
>
> пайтон
Любопытный вариант прочтения символа "С".
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|6.78, мое правило (?), 12:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У человека зрение плохое, видит что ему хочется, а не что на самом деле. Не мешайте ему.
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|5.79, Аноним (34), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пайтон он же быстр и совсем не есть оперативную память. Все хотят его исользовать.
P.S. На самом деле нет.
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|6.87, Аноним (81), 13:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пайтон он же быстр и совсем не есть оперативную память.
Я не знаю, почему вы называете Сишку Пайтоном, но да, она очень быстра и нетребовательна к ресурсам. Немножко утрируя, это синтаксический сахарок над ассемблером.
> Все хотят его исользовать.
Неа. Людям определённого склада ума лучше писать на языке с GC и без управления памятью, чтобы ногу себе не отстрелить — Bash там, PHP...
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|4.66, Аноним (81), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> * Не исключено, что это заговор, и на самом деле системдос написан на баше, и не просто целиком, а аж на 146%. Всякое может быть, нельзя исключать заговор. Ведь имеем дело с красной шапкой и нотабуг-поттерингом.
И ядро Linux тоже на баше написано, но красношапка скрывает это, подсовывая блоб /vmlinuz
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|4.88, Аноним84701 (ok), 13:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А то, что системд чуть больше чем на 90% из портянок состоит это ничего? :)
> Баш-портянок? А то гитхаб показывает* такую вот стату:
> C 87.0% Python 7.1% Shell 2.2% Meson 1.4%
> HTML 1.1% Perl 0.4% Other 0.8%
https://github.com/bminor/bash
> C 83.7% Yacc 4.0% Shell 3.5% Perl 3.0% Makefile 2.6% C++ 2.3% Other 0.9%
https://github.com/nyuichi/dash
> C 96.2% C++ 3.0% Other 0.8%
И какой интерпретатор теперь более труЪ - sh-файлов или юнит-файлов?
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|2.38, Аноним (38), 12:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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3) systemd остаётся, маинтейнеры остаются, анонимчек продолжает писать чушь на опеннете.
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|2.76, Mikevmk (?), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> распад дебиана был геополитической катастрофой
второй раз за новость взоржал как конь :-)
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|1.14, ryoken (ok), 12:15, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Деб - рули обратно на SysVInit:D.
Ждём развития событий. В Диване (devuan) с репой experimental туго, с дровами гефорсов свежими там тяжело :).
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|1.16, Аноним (81), 12:20, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> разработчики elogind не желают добиться полного соответствия API
> все мэйнтейнеры будут вовлечены в совместную работу по решению этой задачи или будут назначены специальные ответственные разработчики для работы над данной проблемой и сопровождающие больше не смогут игнорировать альтернативную систему инициализации
Краткое резюме: из-за полутора неадекватов, сотни разработчиков Дебиана должны будут впахивать как папа Карло, впиливая костыли. Угадайте, проголосуют ли эти разработчики за такой вариант?
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|2.18, Аноним (10), 12:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Говорю как эксперт-опеннетчик:
Конечно проголосуют, системдос был пропихнут насильственным образом путем голосования с разницей в 1 человек. От системдоса проблемы. Бинарные логи, карл!11 Неюниксвейно! Конечно проголосуют против системдоса. Красная шапка капиталисты Поттеринг нотабуг!
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|2.21, имя_ (?), 12:25, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, гнать Леннарта и Ко в шею, везде пытаются пропихнуть свою систему инита.
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|3.55, Аноним (81), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости написано, что какие-то неадекваты так упорно пропихивали sysvinit, что задолбали аж самого лидера проекта Дебиан.
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|3.44, крокодил мимо.. (?), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Хрюкс" == "Crux".. собсно с aix-ом, hpux-ом (который "чпукс"), "ириской" и "соляркой" тоже имел Высокие Отношения.. м-дэ..
искренне Ваш, Svin.jpg
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|4.53, Jjj (?), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи пожалуйста, мил человек, а в краксе есть возможность не конпиляния, а установки бинарных готовых пакетов из какой-нибудь соответствующей бинарной репы? или кроме как компиляния пакетов нет никаких возможностей установки софта?
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|1.20, Аноним (22), 12:25, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>We like systemd. We realize that there are people out there that hate
it. You're welcome to use elogind for whatever purpose you like --
as-is, or as a jumping-off point for other things -- but please don't
use it as part of some anti-systemd vendetta. Systemd hackers are
smart folks that are trying to solve interesting problems on the free
desktop, and their large adoption is largely because they solve
problems that users and developers of user-focused applications care
about.
Интересно то, что сами разработчики elogind вовсе не против systemd, а даже наоборот.
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|2.27, разработчики (?), 12:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно то, что сами разработчики elogind вовсе не против systemd, а даже наоборот.
одного не поймем - зачем мы эту ненужно вообще тогда разрабатывали?
Ведь systemd solves "interesting problems", а мы ему только мешаем в этой полезной бурной деятельности.
пойдем, пожалуй, в макдональдс, там всегда нужны уборщики сортиров.
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|3.57, Аноним (81), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одного не поймем - зачем мы эту ненужно вообще тогда разрабатывали?
Видимо, NIH syndrome заразен.
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|3.85, Аноним (85), 12:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они разрабатывали это для гуикса, у которого своя система инициализации
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|1.25, Корец (?), 12:28, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А смысл? Если пользователю нужен ненужноД - ставит дебиан, а если опенРЦ - диван. Разве нет?
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|2.36, ilyafedin (ok), 12:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Очень вероятно, если из дебиана полностью вырежут другие системы инициализации и начнут юзать systemd нативно, без всяких прослоек к init.d-скриптам - качество пакетов в девуане упадет сильно (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
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|3.40, Аноним (33), 12:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
Как же я бедненький на Артиксе то сижу без s-d да без init.d скриптов то? Ай-яй-яй.
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|4.41, ilyafedin (ok), 12:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
> Как же я бедненький на Артиксе то сижу без s-d да без
> init.d скриптов то? Ай-яй-яй.
Ну, пиши, раз нравится тратить на это время
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|5.50, Аноним (33), 12:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ни одного скрипта не написал для init.d, как же у меня всё работает то а? Да ещё и сервера? Ой-ой. Бедный я бедный.
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|6.52, ilyafedin (ok), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я ни одного скрипта не написал для init.d, как же у меня
> всё работает то а? Да ещё и сервера? Ой-ой. Бедный я
> бедный.
Ну, если ты можешь позволить макак для написания этих скриптов, то ты нифига не бедный.
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|7.58, Аноним (33), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты дурачок или прикидываешься? Есть другие системы инициализации это раз. Во вторых написать 2 строчки это тоже самое что написать юнит. Всё будет так же и для юнита в 99% случае понадобится костыль. Потому что кое-кто не умеет демонов писать и придумывают костыли в виде s-d и runit.
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|5.54, Аноним (33), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для написания юнитов типа времени не надо тратить? Ни разу не смог написать рабочий юнит для сервера. Ни разу, Карл! Сколько документацию не читал, столько оно не работало. Снёс s-d к херам, поставил OpenRC + SysVInit. Небо и земля!
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|6.70, ilyafedin (ok), 12:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А для написания юнитов типа времени не надо тратить? Ни разу не
> смог написать рабочий юнит для сервера. Ни разу, Карл! Сколько документацию
> не читал, столько оно не работало. Снёс s-d к херам, поставил
> OpenRC + SysVInit. Небо и земля!
Не надо, если родительский дистрибутив на systemd, то же самое справедливо и для других инитов - в том же Void все пакеты имеют скрипты для runit.
В случае же форков дистрибутивов, целью которых избавление от системды - мейнтейнеров намного меньше, сделать скрипты для всех пакетов невозможно физически.
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|2.37, Аноним (33), 12:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бывший пользователь дебьяна я скажу так: можно поставить OpenRC и на дебьян, никаких проблем не будет, если не использовать GNOME. Остальное в s-d не нуждается, внезаптно. И загрузка с OpenRC быстрее в разы на HDD.
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|3.77, разработчики kde (?), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Остальное в s-d не нуждается, внезаптно.
неправда. Нуждаемся,и в следующей версии без него работать вообще не будем.
он решает "интересные проблемы", возникающие когда тyпизна юзверя зашкаливает, как и его желание чтобы система сама за него ела. Причем ставить ту, в которой все эти проблемы решены и картавая с удовольствием за него есть - почему-то не хочет, верещит "там телеметрия!"
А остальным немногочисленным отщепенцам - не нужны "десктопные системы" как таковые. Ну им и демьян не особо зачем...
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|1.26, noize (ok), 12:28, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Systemd прекрасен, как бы его ни хаяли. Я могу понять логику его противников и тех, кто разрабатывает альтернативные варианты, но для себя я давно уже определился, что это будет моя единственная система инициализации на моих рабочих машинах и серверах.
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|2.47, Аноним (33), 12:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Я могу понять логику его противников
Логика простая. Перестаньте нам (противникам s-d) впаривать этот самый s-d и мы перестанем его хаять. Потому что s-d сейчас затычка в каждой дырке и рекламируют его как средство от всех болезней.
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|3.60, Аноним (81), 12:45, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Логика простая. Перестаньте нам (противникам s-d) впаривать этот самый s-d и мы перестанем его хаять.
Противники s-d уже десять лет как пользуются svchost.exe и могут спать спокойно, потому что systemd на их ОС никто и никогда не портирует. Зачем они делают вид, что их интересуют проблемы линукса — непонятно.
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|4.75, Аноним (33), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> svchost.exe
Даже не представляю, что это такое. Но раз ты о нём знаешь, и судя по расширению файла, ты сидишь на венде. Так что шёл бы ты отсюда...
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|5.84, Аноним (81), 12:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но раз ты о нём знаешь, и судя по расширению файла, ты сидишь на венде.
Естественно, я же вице-президент Московской группы противников SyStEmD.
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|4.83, Аноним (-), 12:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Школьники открыли в Windows процесс svhost и сообщают об это миру. Детский садик.
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|1.31, fuf (?), 12:32, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поди будут голосовать как и раньше - много много раз до тех пор, пока большинство это достанет, они пойдут курить и тут воспользовавшись момент системдщики наконец то наберут большинство голосов?. :))
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|2.42, Дон Ягон (ok), 12:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как будто он когда-то выступал против systemd. GPL? Всё ок, какой бы ад внутри не был!
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|3.69, Аноним (34), 12:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он не выступал за системд и GNOME его выгнали. Сейчас все тот же гном выкидывает пакеты которые пытаются делать что-то вместо системд. Может хотя бы сейчас дебианщикам хватит решаемости выпилить системд. Ну или все другие иниты, чтобы GNOME/SystemD/IBM окончательно победили.
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|4.80, Дон Ягон (ok), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сейчас дебианщикам хватит решаемости выпилить системд
Выглядит всё так, будто они ищут решимость выпилить инитскрипты.
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|1.39, Сергей (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как все класно начиналось, грузить быстро и паралельно сервисы, одни только юниты, инит скриптов не надо, они такие большие, что на экране не умещаются...
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|1.48, Аноним (48), 12:40, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы не поняли, они решили еще раз проголосовать, чтобы окончательно выпилить init скрипты. Типа, чтобы сбросить груз прошлых поколений (читай "старьё").
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|1.49, user90 (?), 12:40, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Суся в свое время пыталась, но в итоге не смогла. Примерно тогда-то я и послал ее нах ;)
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