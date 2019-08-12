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В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела

12.08.2019 22:37

Компания Canonical сообщила о предоставлении в Ubuntu 19.10 возможности установки дистрибутива с использованием файловой системы ZFS на корневом разделе. Реализация основана на использовании проекта ZFS on Linux, поставляемого в виде модуля для ядра Linux, который начиная с Ubuntu 16.04 входит в штатную поставку пакета с ядром.

В Ubuntu 19.10 поддержка ZFS будет обновлена до версии 0.8.1, а в инсталлятор десктоп-редакции добавлена экспериментальная опция для применения ZFS для всех разделов, включая корневой. Соответствующие изменения будут внесены в GRUB, в том числе в загрузочном меню появится опция для отката изменений с использованием снапшотов ZFS.

Для управления ZFS в разработке находится новый демон zsys, который позволит запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирует создание снапштов и управляет разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. Основная идея в том, что в разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также будут использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/enhanc...)
  2. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.8.0, реализации ZFS для ядра Linux
  3. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  4. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  5. OpenNews: Организация SFC заявила, что поставка модуля ZFS в Ubuntu нарушает лицензию GPL
  6. OpenNews: Юристы Canonical проанализировали лицензионную совместимость модуля ZFS с ядром Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: zfs, ubuntu
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  • 1.1, имя (?), 22:42, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предвижу реакцию поха: под предлогом заботы о пользователях будут доламывать некогда хорошую файловую систему.

    > демон zsys, который позволит запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере

    А без демона они совсем не умеют? Что тут такого нештатного, что аж целый демон понадобился?

     
     
  • 2.3, пох. (?), 22:54, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не переживайте, без них все хорошее доломают.
    Если еще осталось что недоломанное.

    А эти доламывают систему интеграции в свой нескучный дистр - приключения с dkms видать показалось маловато и скучновато.

    Кстати, попутно, это намек,что btrfs. видимо, все еще почти уже окончательно но немного не.

     
     
  • 3.5, имя (?), 22:59, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, попутно, это намек,что btrfs. видимо, все еще почти уже окончательно но
    > немного не.

    Что ж, тем забавнее будут читаться рекламные потуги Мейсона в блогах его рекламодателя.

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:14, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя слишком много свободного времени чтобы разбираться кто из местных анонимов как отреагирует
     
     
  • 3.10, майор ДГБ КНДР (?), 23:26, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тебя слишком много свободного времени чтобы разбираться кто из местных анонимов
    > как отреагирует

    А во всех разбираться и не надо.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:43, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для десктопа есть профиты относительно btrfs?
    Спрашиваю серьезно, не ради ср^W нездоровой дискуссии.
     
     
  • 2.4, пох. (?), 22:57, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для десктопа - навряд ли, во всяком случае, в текущий момент. Но убунта смотрит в будущее, и явно не видит там места для btrfs'а.

    А для недесктопа вам эти профиты, типа, известны?

     
     
  • 3.13, Аноним (2), 23:44, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообщета убунта смотрит не в будущее, а в редхат, уж тебе ли не знать.
    Вряд ли они станут прямо таки выпиливать btrfs, ведь получится что в дебиане есть, а в убунте нет.
     
  • 3.16, BlackRot (?), 00:13, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в будущее смотрит только федора, но никак не ваша убунта
     
  • 3.18, user (??), 00:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    btrfs лучше работает с дисками какие были в наличии, когда нет специально купленых одинаковых. Проблема в том, что отладить не могут.
     
  • 2.6, Gannet (ok), 22:59, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снепшоты, онлайн-дефрагментация (для HDD), сжатие с различными алгоритмами на выбор. Какой ещё профит нужен? Мне достаточно первого и второго.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:07, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >онлайн-дефрагментация (для HDD), сжатие с различными алгоритмами на выбор. Какой ещё профит нужен? Мне достаточно первого и второго.

    Есть в NTFS.

     
  • 3.12, Аноним (2), 23:42, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе меня как предпочитающего ext4 на HDD не интересует, а остальное итак есть в btrfs.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:03, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня бтр фрагментировался дико, даже на ссд.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 23:40, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем это грозит скорости чтения с ссд?
     
     
  • 4.15, имя (?), 23:57, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем это грозит скорости чтения с ссд?

    В случае btrfs это влияет на скорость получения ENOSPC.

     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 23:45, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для десктопа есть профиты относительно btrfs?

    Юзаю btrfs больше года на SSD под непрерывно обновляющуюся Manjaro.
    Перед каждым обновлением ОС делаю снапшот. Со временем старые снапшоты переношу на HDD с резервной кубунтой (переношу именно разницу между старее и новее снапшотом).

    Несколько раз спасало от неспособности ОС запуститься (кривое обновление)... или поломки профиля браузера (возможно по вине ФС при жестоком ребуте).

    К стати при TBW 100 Tб ресурс SSD 250 Гб за год снизился до 90%.

     
     
  • 3.19, tyrtyruurir (?), 01:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У btrfs есть сжатие и новое сжатие zstd не помню в какой версии ядра появилось сжатие zstd в 5 ядре точно есть.
     

  • 1.20, НеАноним (?), 02:22, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы NOVA FS увидеть, не ясно сколько его ещё делать будут, но SSD вытесняет HDD и не плохо было бы увидеть файловую систему разработанную только для SSD, так как тема актуальная.
    А новостей о NOVA FS уже давно не было :(
     

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