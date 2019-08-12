В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела

Компания Canonical сообщила о предоставлении в Ubuntu 19.10 возможности установки дистрибутива с использованием файловой системы ZFS на корневом разделе. Реализация основана на использовании проекта ZFS on Linux, поставляемого в виде модуля для ядра Linux, который начиная с Ubuntu 16.04 входит в штатную поставку пакета с ядром.

В Ubuntu 19.10 поддержка ZFS будет обновлена до версии 0.8.1, а в инсталлятор десктоп-редакции добавлена экспериментальная опция для применения ZFS для всех разделов, включая корневой. Соответствующие изменения будут внесены в GRUB, в том числе в загрузочном меню появится опция для отката изменений с использованием снапшотов ZFS.

Для управления ZFS в разработке находится новый демон zsys, который позволит запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирует создание снапштов и управляет разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. Основная идея в том, что в разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также будут использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.



