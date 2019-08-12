В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела

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|1.1, имя (?), 22:42, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предвижу реакцию поха: под предлогом заботы о пользователях будут доламывать некогда хорошую файловую систему.
> демон zsys, который позволит запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере
А без демона они совсем не умеют? Что тут такого нештатного, что аж целый демон понадобился?
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|2.3, пох. (?), 22:54, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не переживайте, без них все хорошее доломают.
Если еще осталось что недоломанное.
А эти доламывают систему интеграции в свой нескучный дистр - приключения с dkms видать показалось маловато и скучновато.
Кстати, попутно, это намек,что btrfs. видимо, все еще почти уже окончательно но немного не.
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|3.5, имя (?), 22:59, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, попутно, это намек,что btrfs. видимо, все еще почти уже окончательно но
> немного не.
Что ж, тем забавнее будут читаться рекламные потуги Мейсона в блогах его рекламодателя.
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|2.9, Аноним (9), 23:14, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя слишком много свободного времени чтобы разбираться кто из местных анонимов как отреагирует
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|3.10, майор ДГБ КНДР (?), 23:26, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У тебя слишком много свободного времени чтобы разбираться кто из местных анонимов
> как отреагирует
А во всех разбираться и не надо.
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|1.2, Аноним (2), 22:43, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для десктопа есть профиты относительно btrfs?
Спрашиваю серьезно, не ради ср^W нездоровой дискуссии.
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|2.4, пох. (?), 22:57, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для десктопа - навряд ли, во всяком случае, в текущий момент. Но убунта смотрит в будущее, и явно не видит там места для btrfs'а.
А для недесктопа вам эти профиты, типа, известны?
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|3.13, Аноним (2), 23:44, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообщета убунта смотрит не в будущее, а в редхат, уж тебе ли не знать.
Вряд ли они станут прямо таки выпиливать btrfs, ведь получится что в дебиане есть, а в убунте нет.
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|3.18, user (??), 00:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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btrfs лучше работает с дисками какие были в наличии, когда нет специально купленых одинаковых. Проблема в том, что отладить не могут.
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|2.6, Gannet (ok), 22:59, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Снепшоты, онлайн-дефрагментация (для HDD), сжатие с различными алгоритмами на выбор. Какой ещё профит нужен? Мне достаточно первого и второго.
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|3.8, Аноним (8), 23:07, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>онлайн-дефрагментация (для HDD), сжатие с различными алгоритмами на выбор. Какой ещё профит нужен? Мне достаточно первого и второго.
Есть в NTFS.
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|3.12, Аноним (2), 23:42, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Второе меня как предпочитающего ext4 на HDD не интересует, а остальное итак есть в btrfs.
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|4.15, имя (?), 23:57, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И чем это грозит скорости чтения с ссд?
В случае btrfs это влияет на скорость получения ENOSPC.
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|2.14, VINRARUS (ok), 23:45, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для десктопа есть профиты относительно btrfs?
Юзаю btrfs больше года на SSD под непрерывно обновляющуюся Manjaro.
Перед каждым обновлением ОС делаю снапшот. Со временем старые снапшоты переношу на HDD с резервной кубунтой (переношу именно разницу между старее и новее снапшотом).
Несколько раз спасало от неспособности ОС запуститься (кривое обновление)... или поломки профиля браузера (возможно по вине ФС при жестоком ребуте).
К стати при TBW 100 Tб ресурс SSD 250 Гб за год снизился до 90%.
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|3.19, tyrtyruurir (?), 01:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У btrfs есть сжатие и новое сжатие zstd не помню в какой версии ядра появилось сжатие zstd в 5 ядре точно есть.
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|1.20, НеАноним (?), 02:22, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотелось бы NOVA FS увидеть, не ясно сколько его ещё делать будут, но SSD вытесняет HDD и не плохо было бы увидеть файловую систему разработанную только для SSD, так как тема актуальная.
А новостей о NOVA FS уже давно не было :(
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