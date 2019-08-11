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В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц

11.08.2019 22:30

В ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 70, добавлена поддержка режима строгой изоляции страниц, развиваемого под кодовым именем Fission. При активации нового режима страницы разных сайтов всегда будут размещаться в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой sandbox. При этом разделение по процессам будет осуществляться не по вкладкам, а по доменам, что позволит дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков. Для включения режима строгой изоляции следует запустить firefox с опцией "--enable-fission" или установить в about:config переменную "fission.autostart=true".

В Firefox 70 также отмечается переход на использование обновлённого логотипа и смена названия с Firefox Quantum на Firefox Browser.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/08/m...)
  2. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
  3. OpenNews: Релиз Firefox 68
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: В Firefox 70 страницы открытые по HTTP начнут помечаться как небезопасные
  6. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гениально!
     
  • 1.2, devops (?), 22:37, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    школа Devops devops-school.ru
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:47, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сегодня ночнушку обновил и поймал себя на мысли, что страницы грузиться стали как-то быстрее. Но изоляцию не включал еще.
     
  • 1.4, BlackRot (?), 22:48, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "в каждом из которых применяется свой sandbox"
    неужели так сложно написать "своя песочница"
    ну честное слово, не понимаю я такого...
    давайте уже тогда через каждое слово писать иностранное, уровень крутости взлетит до небес "наверное".
     
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 23:06, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Начни с локализации свого ника.
    ПС: такие же упоротые расияне локализировали навание функций для формул в EXCEL...
     
     
  • 3.6, Агл (?), 23:08, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и глобальные хоткеи в некоторых никсах
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упоротые скорее изначально _придумывали_ названия для формул, и вообще запили тупильный синтаксис в целом. Не говоря уже об использования Васика :)
     

  • 1.7, user90 (?), 23:08, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ага, так я ему и разрешил N процессов юзать, щаз! Какой-то там всего-лишь-браузер перебьется и с одним.
     
     
  • 2.8, Аноним (14), 23:12, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну всё же браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт. Которому необходимы и усиленная безопасность, и скорость/плавность работы.
    Так что, очень глупый коммент.
     
     
  • 3.9, Агл (?), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а как же каждый час пересчитывать сколько процессов запущено и "ни-ни", если их стало больше?
     
  • 3.10, user90 (?), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > плавность работы

    Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;)

    > браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт

    Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких.

     
     
  • 4.13, Аноним (14), 23:29, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;)

    С чего бы?) Плавность, что является редефайном 60 фпс - наиважнейшая вещь в любом софте.
    Пользователи не согласны терпеть визуальные подтормаживания. А веб тяжелеет, аппетиты повышаются. Никто ж не хочет, чтоб Firefox вновь начал тормозить, правда ведь?

    > Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких.

    С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе?
    Лично у меня Панда, идешечка и Телеграм прекрасно уживаются.

     
     
  • 5.20, user90 (?), 23:45, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе?

    - не на компе, а в мозгах юзеров)) У них туда кроме браузера часто больше ничего не влезает.

    > .. наиважнейшая вещь в любом софте.

    Например, в Emacs. Ыыы, мне прет.

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:19, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня дежавю, я точно помню, как читал такую новость несколько лет назад. Тогда еще файерфокс становился быстрее с каждой версией.
     
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 23:32, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее пришло!
     

  • 1.12, user90 (?), 23:23, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков.

    Немного не туда. 50% внешних скриптов можно (нужно!) блокировать по доменам, а iframe у меня по дефолту вообще не загружаются. И так веб становится гораздо чище.

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:32, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет ли проблем, если скрипты подгружаются с cdn?
     
     
  • 3.19, user90 (?), 23:38, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cdn с контентом и cdn с мусором (скриптами) как правило разные. Пока еще разные ;)
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:07, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Decentraleyes с блокировкой всего остального, что не входит в комплект, может помочь (а может и нет).
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:33, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > When Fission is enabled, each cross-site iframe is loaded in the different content process, meaning lots of different processes participate in drawing a single tab.”

    Круто. Одна страница может спокойно отожрать гиг оперативки. О, и браузер и ОС уронить можно как нефиг делать.

    // b.

     
     
  • 2.25, НяшМяш (ok), 00:20, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто сейчас, да и 5 лет назад страница не могла сожрать гиг, уронить браузер и ОС.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:33, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > смена названия с Firefox Quantum на Firefox Browser.

    Давно пора. А то люди ищут браузер, а находят какой-то Quantum.

     
  • 1.21, Аноним (21), 23:56, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >fission.autostart=true

    Вангую, что потом это опять дропнут и пользователи систем с числом ядер меньше чем 32 и оперативы меньше 1 ТБ проследуют по следам пользователей систем с 1 ядром и оперативы меньше 16 гигов.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:06, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это излюбленный метод действий мозилловцев, доказано практикой. Все гадаю, чем им помешал их же формат MAFF - было все просто, удобно и логично. Нет же, выпилили.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 00:08, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сейчас вместо него, кстати?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 00:23, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас что-то всё вообще плохо стало, и mhtml из Оперы куда-то пропал (пошли вслед за Хромиумом я так полагаю). Стало невозможно странички сохранять.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 01:19, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аддон SingleFile
    https://github.com/gildas-lormeau/SingleFile
    // Не благодари.
     

  • 1.27, Аноним (27), 00:35, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Chromium режим строгой изоляции был с конца 2017 года.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 01:04, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но в хромиуме вместе с этим есть зонды. А в файрфоксе зондов нет вообще. То есть это хромиум отстает от файрфокса. А еще вспомнить например что в Google есть Google Analitiks и все встает на свои места,  а в файрфоксе нету Firefix Analitixs поэтому в файрфоксе зондов нету. А в хромиуме напротив, зонд на зонде. Я изучал исходники хромиума и спустя восемь дней поисков наконец с трудом нашел хоть что-то что не является зондами. А в файрфоксе, напоминаю, зорндов нет в принципе.
     
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