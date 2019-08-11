В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц

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|1.3, Аноним (3), 22:47, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сегодня ночнушку обновил и поймал себя на мысли, что страницы грузиться стали как-то быстрее. Но изоляцию не включал еще.
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|1.4, BlackRot (?), 22:48, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"в каждом из которых применяется свой sandbox"
неужели так сложно написать "своя песочница"
ну честное слово, не понимаю я такого...
давайте уже тогда через каждое слово писать иностранное, уровень крутости взлетит до небес "наверное".
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|2.5, VINRARUS (ok), 23:06, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Начни с локализации свого ника.
ПС: такие же упоротые расияне локализировали навание функций для формул в EXCEL...
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|3.14, Аноним (14), 23:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Упоротые скорее изначально _придумывали_ названия для формул, и вообще запили тупильный синтаксис в целом. Не говоря уже об использования Васика :)
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|1.7, user90 (?), 23:08, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ага, так я ему и разрешил N процессов юзать, щаз! Какой-то там всего-лишь-браузер перебьется и с одним.
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|2.8, Аноним (14), 23:12, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну всё же браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт. Которому необходимы и усиленная безопасность, и скорость/плавность работы.
Так что, очень глупый коммент.
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|3.9, Агл (?), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а как же каждый час пересчитывать сколько процессов запущено и "ни-ни", если их стало больше?
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|3.10, user90 (?), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> плавность работы
Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;)
> браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт
Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких.
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|4.13, Аноним (14), 23:29, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;)
С чего бы?) Плавность, что является редефайном 60 фпс - наиважнейшая вещь в любом софте.
Пользователи не согласны терпеть визуальные подтормаживания. А веб тяжелеет, аппетиты повышаются. Никто ж не хочет, чтоб Firefox вновь начал тормозить, правда ведь?
> Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких.
С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе?
Лично у меня Панда, идешечка и Телеграм прекрасно уживаются.
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|5.20, user90 (?), 23:45, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе?
- не на компе, а в мозгах юзеров)) У них туда кроме браузера часто больше ничего не влезает.
> .. наиважнейшая вещь в любом софте.
Например, в Emacs. Ыыы, мне прет.
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|1.11, Аноним (11), 23:19, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня дежавю, я точно помню, как читал такую новость несколько лет назад. Тогда еще файерфокс становился быстрее с каждой версией.
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|1.12, user90 (?), 23:23, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков.
Немного не туда. 50% внешних скриптов можно (нужно!) блокировать по доменам, а iframe у меня по дефолту вообще не загружаются. И так веб становится гораздо чище.
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|3.19, user90 (?), 23:38, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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cdn с контентом и cdn с мусором (скриптами) как правило разные. Пока еще разные ;)
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|3.23, Аноним (23), 00:07, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Decentraleyes с блокировкой всего остального, что не входит в комплект, может помочь (а может и нет).
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|1.17, Аноним (17), 23:33, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> When Fission is enabled, each cross-site iframe is loaded in the different content process, meaning lots of different processes participate in drawing a single tab.”
Круто. Одна страница может спокойно отожрать гиг оперативки. О, и браузер и ОС уронить можно как нефиг делать.
// b.
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|2.25, НяшМяш (ok), 00:20, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто сейчас, да и 5 лет назад страница не могла сожрать гиг, уронить браузер и ОС.
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|1.18, Аноним (18), 23:33, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> смена названия с Firefox Quantum на Firefox Browser.
Давно пора. А то люди ищут браузер, а находят какой-то Quantum.
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|1.21, Аноним (21), 23:56, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>fission.autostart=true
Вангую, что потом это опять дропнут и пользователи систем с числом ядер меньше чем 32 и оперативы меньше 1 ТБ проследуют по следам пользователей систем с 1 ядром и оперативы меньше 16 гигов.
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|2.22, Аноним (22), 00:06, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это излюбленный метод действий мозилловцев, доказано практикой. Все гадаю, чем им помешал их же формат MAFF - было все просто, удобно и логично. Нет же, выпилили.
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|4.26, Аноним (26), 00:23, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас что-то всё вообще плохо стало, и mhtml из Оперы куда-то пропал (пошли вслед за Хромиумом я так полагаю). Стало невозможно странички сохранять.
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|2.28, Аноним (28), 01:04, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но в хромиуме вместе с этим есть зонды. А в файрфоксе зондов нет вообще. То есть это хромиум отстает от файрфокса. А еще вспомнить например что в Google есть Google Analitiks и все встает на свои места, а в файрфоксе нету Firefix Analitixs поэтому в файрфоксе зондов нету. А в хромиуме напротив, зонд на зонде. Я изучал исходники хромиума и спустя восемь дней поисков наконец с трудом нашел хоть что-то что не является зондами. А в файрфоксе, напоминаю, зорндов нет в принципе.
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