В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц

2.8 , Аноним ( 14 ), 23:12, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну всё же браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт. Которому необходимы и усиленная безопасность, и скорость/плавность работы.

Так что, очень глупый коммент.

3.9 , Агл ( ? ), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а как же каждый час пересчитывать сколько процессов запущено и "ни-ни", если их стало больше?

3.10 , user90 ( ? ), 23:17, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > плавность работы Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;) > браузер на сегодня - важнейший и наиболее используемый софт Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких.

4.13 , Аноним ( 14 ), 23:29, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как раз это словосочетание и является эталонным маркером глупости, приятель ;) С чего бы?) Плавность, что является редефайном 60 фпс - наиважнейшая вещь в любом софте.

Пользователи не согласны терпеть визуальные подтормаживания. А веб тяжелеет, аппетиты повышаются. Никто ж не хочет, чтоб Firefox вновь начал тормозить, правда ведь? > Ага, некоторые вообще ничего кроме браузера и не запускают, видал я таких. С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе?

Лично у меня Панда, идешечка и Телеграм прекрасно уживаются.

5.20 , user90 ( ? ), 23:45, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > С чем из повседневного ПО браузер не может успешно сосуществовать на среднем современном компе? - не на компе, а в мозгах юзеров)) У них туда кроме браузера часто больше ничего не влезает. > .. наиважнейшая вещь в любом софте. Например, в Emacs. Ыыы, мне прет.

