Pixar передал проект OpenTimelineIO под покровительство Linux Foundation

Созданная под эгидой Linux Foundation организация Academy Software Foundation, нацеленная на продвижение открытого ПО в киноиндустрии, представила свой первый совместный проект OpenTimelineIO (OTIO), изначально созданный анимационной студией Pixar и впоследствии развиваемый при участии Lucasfilm и Netflix. Пакет был использован при создании таких фильмов, как Тайна Коко, Суперсемейка 2 и История игрушек 4.

OpenTimelineIO включает в себя применяемый на стадии пост-продакшн формат для обмена данными, связанными с редактированием и монтажом видеоряда, между различными подразделениями студии, отвечающими за сценарий, редактирование и производство. Формат сам по себе не является контейнером для видео, но позволяет передать информацию о порядке и размере отрывков, ссылаясь на эталонный внешний носитель. Проектом предоставляется открытый API, позволяющий манипулировать данным форматом и интегрировать его поддержку в сторонние проекты, а также набор плагинов для преобразования из других монтажных форматов. Плагины импорта/экспорта подготовлены для таких форматов, как Final Cut Pro XML, AAF и CMX 3600 EDL.

Кроме нового совместного проекта организация Linux Foundation также объявила о присоединении к инициативе Academy Software Foundation новых участников, в числе которых Netflix, Rodeo FX и MovieLabs. Среди ранее присоединившихся компаний: Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, Walt Disney Studios и Weta Digital.

Academy Software Foundation рассматривается как нейтральная площадка для координации взаимодействия между разными проектами, обмена ресурсами и накопления передового опыта в областях, связанных с медиаиндустрией и кинопроизводством. Подключившиеся к инициативе компании намерены сообща продвигать открытое ПО, решать вопросы применения открытых лицензий, управлять совместными открытыми проектами и развивать открытые технологии для создания изображений, визуальных эффектов, анимации и звука.



