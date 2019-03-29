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Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly

29.03.2019 20:23

Следом за технологией WASI (WebAssembly System Interface), нацеленной на использование WebAssembly вне браузера, представлен проект Lucet, предлагающий компилятор lucetc и runtime для выполнения программ в формате WebAssembly. Lucet позволяет скомпилировать модули в псевдокоде WebAssembly (.wasm или .wat) в машинный код, пригодный прямого исполнения. Результат сохраняется в виде разделяемой библиотеки или объектных файлов, которые можно связать с приложениями на языках Си или Rust. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основной задачей проекта является предоставление возможности безопасного исполнения сторонних программ на WebAssembly внутри других приложений (например, для реализации плагинов). Исходные приложения для встраивания могут быть написаны на языках Си (компилируется в WebAssembly при помощи clang), Rust и AssemblyScript (TypeScript). Для использования в окружении WebAssembly предлагается Си-библиотека lucet-builtins, предоставляющая базовые функции libc.

Проектом поставляется runtime для модулей, скомпилированных при помощи lucetc. Указанный runtime предоставляет функции для загрузки модулей из объектных файлов, их активации и организации вызова функций из базового приложения. Lucet-runtime также выполняет задачи по управлению ресурсами для каждого экземпляра WebAssembly и обработке исключений, возникающих при сбоях. Компонент может использоваться как crate-пакет для Rust или как разделяемая библиотека для Си.

Дополнительно предлагается Lucet-wasi, расширение к runtime с реализацией режима изоляции и системных прослоек WASI, позволяющих напрямую запускать WebAssembly-приложения с применение расширенных механизмов контроля доступа и с возможностью обращения к ресурсам системы (файлы, сокеты и т.п.). Lucet-wasi также может использоваться в виде библиотеки для интеграции поддержки WASI в другие приложения. В настоящее время lucet-wasi пока поддерживает только запуск в Linux-системах на базе архитектуры x86-64.

Код открыт компанией Fastly, которая использует Lucet в качестве основы движка облачных вычислений, использующего WebAssembly для обработчиков. Так как модель "edge cloud" подразумевает запуск обработчика на каждый запрос, а запросов может быть десятки тысяч в секунду, проект изначально рассчитан на потребление минимальных ресурсов и очень быстрый запуск новых экземпляров окружений для выполнения WebAssembly. Запуск модуля WebAssembly производится менее чем на 50 микросекунд, а дополнительное потребление памяти составляет всего несколько килобайт на каждый экземпляр (для сравнения движок Chromium V8 требует для запуска JavaScript или WebAssembly 5 миллисекунд и десятки мегабайт).

Для достижения подобного уровня производительности программы WebAssembly запускаются в рамках одного процесса с изоляцией на уровне runtime, который предоставляет каждой программе WebAssembly доступ только к собственным ресурсам. В отличие от других окружений для выполнения WebAssembly, в Lucet используется не JIT, а полноценная упреждающая компиляция в машинный код (AOT, ahead-of-time).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fastly.com/blog/an...)
  2. OpenNews: Компилятор Emscripten достиг возможности собственной пересборки
  3. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  4. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  5. OpenNews: Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux
  6. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webassembly, lucet
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  • 1.1, grayich (ok), 21:17, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ожидаемо

    а вообще всё плохо, а будет ещё хуже.. ага

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:23, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –2 +/
    А зачем городить лишние сущности В примерах берут код на Си, компилируют clang-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, имя (?), 21:40, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Напрямую скомпилированный машинный код, во-первых, не переносим, во-вторых, не предотвращает фокусов вроде манипуляции указателями или прямого вызова сисколлов, а исполнять ведь предполагается засланный пользователем код. Да и си там, скорее, для примера взят, в большинстве своём люди всё равно будут компилировать из привычных им джаваскриптов.

    Здесь скорее напрашивается вопрос о причинах NIH при наличии JVM/CLR.

     
     
  • 3.5, Илья (??), 21:58, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем исплнять код, которому не доверяешь?
     
     
  • 4.7, Аноним (-), 22:16, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы деньги за это получать же.
     
  • 3.11, Crazy Alex (ok), 22:47, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    джаваскрипты в wasm? Где ж такое? Знаю си, плюсы, вроде go был... джаваскрипт в wasm совать - это вообще бессмвыслица какая-то
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:39, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот джва года жду транслятор wasm -> llvm.
     
     
  • 2.6, Анон Анонов (?), 22:05, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    wasm это таргет llvm. Какой смысл обратно компилить, да ещё и с потерей информации?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 22:18, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Какой смысл обратно компилить, да ещё и с потерей информации?

    Очевидно же - когда нет исходника.

     
     
  • 4.14, ig0r (??), 22:53, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть вы планируете запускать код не имея исходников? присылайте мне wasm бинарник, я сконвертирую.
     
  • 1.9, Аноним (-), 22:19, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Представляю как браузер внутри себя будет делать сначала:
    $ lucetc-wasi hello.wasm -o hello.so
    а потом:
    $ lucet-wasi hello.so.
     
     
  • 2.12, Crazy Alex (ok), 22:49, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    браузер wasm умеет исполнять прямо сейчас, никакие сторонние кмопиляторы ему для этого не нужны
     
  • 1.10, X4asd (ok), 22:39, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Результат сохраняется в виде разделяемой библиотеки или объектных файлов, которые можно связать с приложениями на языках Си или Rust. [...] возможности безопасного исполнения сторонних программ на WebAssembly внутри других приложений

    разбежались с "безопасным".

    Спектр (который будут исправлять последущие 10 лет) не даст возможности так просто взять и "безопасно" исполнить

     
     
  • 2.13, Crazy Alex (ok), 22:50, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поруби таймеры и будет счастье. Впрочем, что-то другое найдётся. Песочницы и недоверенный код - это всегда игры с огнём.
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:23, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Одни и те же библиотеки для браузера и десктопа. Да еще и на любом компилируемом языке...
    Разработчики молодцы, раньше о таком только и мечтать можно было.
     

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