Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера

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|3.15, ryoken (ok), 11:19, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ethernet Team Driver, должно работать даже с самыми простыми картами.
Это чей драйвер? Вендовый?
Понятно, что в линухе даже на самых деревянных свичах можно бондинг поднять, другой вопрос - в каком режиме (у мну дома в balance-alb сидит один сундук, свич деревянный, из всех достоинств - гигабитный).
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|2.13, Аноним (13), 11:06, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ребятам тоже надо кушать, поэтому чисто случайно обычные железки именно под своим лейблом становятся свободными.
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