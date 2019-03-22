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Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера

22.03.2019 08:19

Фонд Свободного ПО представил семь новых устройств компании ThinkPenguin, получивших сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получили:

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/seven...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал Minifree Libreboot X200 Tablet
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, ryf, hardware
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  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Свободный микрофон? O tempora! O mores!
     
     
  • 2.2, Банка с ананасами (?), 08:56, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    USB микрофон.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:14, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Проблема действительно имеет место. С научным анализом можно ознакомиться здесь https://cyberleninka.ru/article/v/ahillesova-pyata-usb-ustroystv-ataka-i-zasch
     
     
  • 3.12, cat666 (ok), 10:59, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Какой же это научный анализ? Болтовня и вода, вода, вода...
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 11:13, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Недавно попалась партия мышек, с которых пытались грузиться компьютеры.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:59, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это первый микрофон, сертифицированный Фондом СПО

    Большинство микрофонов вообще не содержат сложной электроники, там нечего сертифицировать.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:17, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    USB микрофон.
     
  • 1.4, ryoken (ok), 09:01, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Ethernet-адаптеры PCIe Gigabit Ethernet (TPE-1000MPCIE, двухпортовый)

    Посмотрел... Хня на рыгалтеке 8111, даже без LACP... За 68$... Безумцы.

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 10:50, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ethernet Team Driver, должно работать даже с самыми простыми картами.
     
     
  • 3.15, ryoken (ok), 11:19, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ethernet Team Driver, должно работать даже с самыми простыми картами.

    Это чей драйвер? Вендовый?
    Понятно, что в линухе даже на самых деревянных свичах можно бондинг поднять, другой вопрос - в каком режиме (у мну дома в balance-alb сидит один сундук, свич деревянный, из всех достоинств - гигабитный).

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:06, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ребятам тоже надо кушать, поэтому чисто случайно обычные железки именно под своим лейблом становятся свободными.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:53, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему цены от TET выше чем от Minifree? Дело только в ssd? Или они не выше?
     
  • 1.7, йййй (?), 09:59, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не зря деньги ребята получают
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:08, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь- то заживем.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:27, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон

    Это победа, ящитаю.

     

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