Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера

> Ethernet Team Driver, должно работать даже с самыми простыми картами. Это чей драйвер? Вендовый?

Понятно, что в линухе даже на самых деревянных свичах можно бондинг поднять, другой вопрос - в каком режиме (у мну дома в balance-alb сидит один сундук, свич деревянный, из всех достоинств - гигабитный).

