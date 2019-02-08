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08.02.2019 08:59  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8

Фонд Свободного ПО представил третью материнскую плату, получившую сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получила материнская плата Vikings D8 (ASUS KCMA-D8) и построенная на её основе рабочая станция Vikings D8 Workstation. Материнская плата ориентирована на использование с выпускаемыми с 2011 года процессорами AMD Opteron 42xx на базе микроархитектуры Bulldozer. Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны в исходных текстах под свободной лицензией. Вместо проприетарного BIOS в качестве прошивки применяется очищенный от блобов вариант Coreboot. Плата полностью совместима с дистрибутивом Trisquel, который рекомендован для установки по умолчанию.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/vikin...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал Minifree Libreboot X200 Tablet
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf
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