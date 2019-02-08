08.02.2019 08:59  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8

Фонд Свободного ПО представил третью материнскую плату, получившую сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получила материнская плата Vikings D8 (ASUS KCMA-D8) и построенная на её основе рабочая станция Vikings D8 Workstation. Материнская плата ориентирована на использование с выпускаемыми с 2011 года процессорами AMD Opteron 42xx на базе микроархитектуры Bulldozer. Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны в исходных текстах под свободной лицензией. Вместо проприетарного BIOS в качестве прошивки применяется очищенный от блобов вариант Coreboot. Плата полностью совместима с дистрибутивом Trisquel, который рекомендован для установки по умолчанию.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

поставка свободных драйверов и прошивок;

всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;

отсутствие ограничений DRM;

возможность полного контроля за работой устройства;

поддержка замены прошивок;

поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;

использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;

наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить: