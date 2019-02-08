08.02.2019 08:59  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8

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Фонд Свободного ПО представил третью материнскую плату, получившую сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.
Сертификат получила материнская плата Vikings D8 (ASUS KCMA-D8) и построенная на её основе рабочая станция Vikings D8 Workstation. Материнская плата ориентирована на использование с выпускаемыми с 2011 года процессорами AMD Opteron 42xx на базе микроархитектуры Bulldozer. Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны в исходных текстах под свободной лицензией. Вместо проприетарного BIOS в качестве прошивки применяется очищенный от блобов вариант Coreboot. Плата полностью совместима с дистрибутивом Trisquel, который рекомендован для установки по умолчанию.
Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:
- поставка свободных драйверов и прошивок;
- всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
- отсутствие ограничений DRM;
- возможность полного контроля за работой устройства;
- поддержка замены прошивок;
- поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
- использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
- наличие свободной документации.
Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:
- Ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), Vikings X200, Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400);
- Беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin, ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100;
- 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6;
- Беспроводные USB-адаптеры Tehnoetic TET-N150, TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB,;
- Материнские платы TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), Vikings D16;
- Внешняя звуковая карта Vikings;
- Док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500,
- Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB;
- Программатор Zerocat Chipflasher;
- Планшет Minifree Libreboot X200 Tablet.