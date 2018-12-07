07.12.2018 12:11  Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium

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|1.2, Дмитрий (??), 12:45, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Какие новшества??? Последние релизы сплошная деградация веба, астанавитесь, браузер должен просто показывать странички, а не выполнять работу ОС, как сейчас.
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|2.21, anonumbl (?), 13:37, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>браузер должен просто показывать странички
Не должен. Веб-приложения уже давно переросли тот момент, когда их можно было называть "страничками". Это полноценные приложения. Да, делают их обычно через задницу, но это уже другое дело.
>не выполнять работу ОС
>деградация веба
Кричите громче, не слышно.
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|2.10, Andrey Mitrofanov (?), 12:57, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Отлично. Ждем новость о переходе ОС на ядро Hurd.
Когда вурдалак выработает иммунитет к GPLv3+ , нам всем _много_лет_ уже нужно будет быть на GPLv{4-минимум!}+ .
+++Я очень сложно? Да? Спасибо!1 [I]lim dV/dT -> и проч.
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|3.11, Аноним (11), 12:59, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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++++ кто **** о {чем} ;;;;;
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А ((митрофанов)) %(${со} _?своими}) спецсIмвол@ми
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|2.24, тоже Аноним (ok), 13:42, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Кроме Safari, Konqueror и Epiphany не знаю таких браузеров
Ну, это не проблема веба, а ваше невежество. Например, недавно обновился Midori.
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|1.13, Аноним (13), 13:07, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Некрософт слился. Не то что бы я любил Некроофт (нет) но это все равно печально.
Фактически Гугль теперь - монополист.
Куда смотрят антимонопольные органы? Пора, пора его расчленять. Или членить?
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|2.18, DerRoteBaron (ok), 13:18, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да они скорее на электроне DE сделают, когда переведут винду с NT на Linux.Тем более армия преданных веб-разработчиков под десктоп у них есть, в VS Code контрибьютят много и часто
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|2.20, 123 (??), 13:34, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Главная проблема Edge ровно та же, что и Firefox - вебразработчики, которые плюют на стандарты и лепят chrome-only. Так-то сам браузер от Хрома выгодно отличается экономичным жором ресурсов и нормальной работой со шрифтами, плюс весьма годными возможностями интегрированными с onenote. От FF выгодно отличается плавностью прокрутки.
Но... Веб-разработчики плевать хотели на веб-стандарты, а ещё, даже FF пришлось начать chrome-ать ради дополнений, а на Эдж за время его существования было написано всего-то 3 десятка дополнений.
Плюс менеджеры Майков просто решили сэкономить на разработчиках, зачем делать свой уникальный продукт, когда можно просто разгуглить хром и заменить все зонды на bing-овские.
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|2.22, d20 (?), 13:40, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Chrome так не победить.
Надо взять его к себе, занять большую долю рынка и соответственно получить больше возможности продвигать своих "хороших" нововведений в движок. Засрать его со временем, потихоньку превращая в говно, а потом выкатить на свою ОС другой движок быстрый и красивый. Заметьте название браузера они не меняют.
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