07.12.2018 12:11  Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium

Компания Microsoft официально подтвердила информацию о переводе браузера Edge на движок Chromium. Название браузера будет сохранено. Новый вариант Edge будет подготовлен для всех поддерживаемых настольных платформ Windows. В дальнейшем планируется создание версии для других платформ, таких как macOS. Первый тестовый выпуск Edge на движке Chromium ожидается в начале 2019 года. В процессе работы над браузером Microsoft присоединится к разработке Chromium и будет возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления.

Компания Mozilla считает, что переход Edge на движок Chromium негативно скажется на Web из-за снижения конкуренции на рынке браузеров и уменьшения выбора альтернатив. Именно конкуренция между продуктами Microsoft, Google и Mozilla послужила основным стимулом для расширения функциональности браузеров и становления современных Web-технологий в последние 10 лет. Переход Microsoft на Chromium сделает данный движок окончательно доминирующим на рынке.

С одной стороны это уменьшит фрагментацию в Web и упростит жизнь web-разработчикам, которым не придётся адаптировать свои продукты к особенностям разных браузеров, но с другой стороны создаст опасность замедления развития и затруднит продвижения инноваций (например, если раньше новшество могло появиться в Edge и его подхватывали другие браузеры, то теперь в качестве альтернативы остаётся только Firefox).

Несмотря на то, что проект Chromium является свободным и в его разработке может принимать участие любой желающий, инфраструктура по разработке Chromium и процесс принятия решений полностью контролируется компанией Google. Представители Mozilla опасаются, что применение Chromium в качестве основы для большинства браузеров даст возможность одной компании контролировать всю online-инфраструктуру.

Возникают риски по навязыванию web-разработчикам или компаниям определённых технологий (например, в Chrome уже попытались уйти от показа традиционного URL в адресной строке, что выгодно для создания иллюзии обращения напрямую к сайту при применении продвигаемой Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages)).

Также существует опасность повторения кризиса и застоя, наблюдаемого во времена монополии Internet Explorer. Когда 90% всех браузеров построены на основе одного движка, Web-разработчикам проще полагаться при разработке только на один движок и использовать его специфичные возможности, не рассматривая вопрос совместимости с альтернативами. Частично, подобное поведение уже наблюдается в области мобильных web-приложений, для которых разработчики часто применяют экспериментальные тестовые возможности с префиксом "-webkit-", не считаясь со стандартами и не утруждая себя обеспечением совместимости с менее популярными движками.



