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07.12.2018 12:11  Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium

Компания Microsoft официально подтвердила информацию о переводе браузера Edge на движок Chromium. Название браузера будет сохранено. Новый вариант Edge будет подготовлен для всех поддерживаемых настольных платформ Windows. В дальнейшем планируется создание версии для других платформ, таких как macOS. Первый тестовый выпуск Edge на движке Chromium ожидается в начале 2019 года. В процессе работы над браузером Microsoft присоединится к разработке Chromium и будет возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления.

Компания Mozilla считает, что переход Edge на движок Chromium негативно скажется на Web из-за снижения конкуренции на рынке браузеров и уменьшения выбора альтернатив. Именно конкуренция между продуктами Microsoft, Google и Mozilla послужила основным стимулом для расширения функциональности браузеров и становления современных Web-технологий в последние 10 лет. Переход Microsoft на Chromium сделает данный движок окончательно доминирующим на рынке.

С одной стороны это уменьшит фрагментацию в Web и упростит жизнь web-разработчикам, которым не придётся адаптировать свои продукты к особенностям разных браузеров, но с другой стороны создаст опасность замедления развития и затруднит продвижения инноваций (например, если раньше новшество могло появиться в Edge и его подхватывали другие браузеры, то теперь в качестве альтернативы остаётся только Firefox).

Несмотря на то, что проект Chromium является свободным и в его разработке может принимать участие любой желающий, инфраструктура по разработке Chromium и процесс принятия решений полностью контролируется компанией Google. Представители Mozilla опасаются, что применение Chromium в качестве основы для большинства браузеров даст возможность одной компании контролировать всю online-инфраструктуру.

Возникают риски по навязыванию web-разработчикам или компаниям определённых технологий (например, в Chrome уже попытались уйти от показа традиционного URL в адресной строке, что выгодно для создания иллюзии обращения напрямую к сайту при применении продвигаемой Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages)).

Также существует опасность повторения кризиса и застоя, наблюдаемого во времена монополии Internet Explorer. Когда 90% всех браузеров построены на основе одного движка, Web-разработчикам проще полагаться при разработке только на один движок и использовать его специфичные возможности, не рассматривая вопрос совместимости с альтернативами. Частично, подобное поведение уже наблюдается в области мобильных web-приложений, для которых разработчики часто применяют экспериментальные тестовые возможности с префиксом "-webkit-", не считаясь со стандартами и не утруждая себя обеспечением совместимости с менее популярными движками.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/wind...)
  2. OpenNews: Microsoft заменит Edge браузером на основе свободного движка Chromium
  3. OpenNews: Настольные и мобильные версии браузера Opera мигрируют на WebKit и Chromium
  4. OpenNews: Microsoft считает, что WebKit повторяет опыт IE6 и разрушает идею web-стандартов
  5. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  6. OpenNews: Firefox будет поддерживать нестандартные элементы CSS, специфичные для WebKit
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: edge, chrome
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 12:45, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Есть надежда, что Microsoft форкнет Chromium и переведёт разработку на свой же GitHub, чтобы избежать тирании Google. Чёрт, мир перевернулся.
     
     
  • 2.8, commiethebeastie (ok), 12:54, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    ungoogled-binged-chromium
     
  • 1.2, Дмитрий (??), 12:45, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Какие новшества??? Последние релизы сплошная деградация веба, астанавитесь, браузер должен просто показывать странички, а не выполнять работу ОС, как сейчас.
     
     
  • 2.17, mnsbdfv (?), 13:17, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вебмахт уже не остановить https://habr.com/company/ruvds/blog/418439/
     
  • 2.21, anonumbl (?), 13:37, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >браузер должен просто показывать странички

    Не должен. Веб-приложения уже давно переросли тот момент, когда их можно было называть "страничками". Это полноценные приложения. Да, делают их обычно через задницу, но это уже другое дело.

    >не выполнять работу ОС
    >деградация веба

    Кричите громче, не слышно.

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:47, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Даже не знаю, это плохо но хорошо или хорошо но плохо.
     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 13:06, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это просто плохо.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:47, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А IE останется?
     
  • 1.6, grsec (ok), 12:51, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично. Ждем новость о переходе ОС на ядро Hurd.
     
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov (?), 12:57, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Отлично. Ждем новость о переходе ОС на ядро Hurd.

    Когда вурдалак выработает иммунитет к GPLv3+ , нам всем _много_лет_ уже нужно будет быть на GPLv{4-минимум!}+ .

    +++Я очень сложно?  Да?  Спасибо!1  [I]lim dV/dT -> и проч.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:59, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ++++ кто **** о {чем} ;;;;;

    ____________________
    А ((митрофанов)) %(${со} _?своими}) спецсIмвол@ми

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:52, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это получается что раньше ms был хоть какой-то крупной в плане бабла альтернати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 13:09, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это получается что раньше ms был хоть какой-то крупной(в плане бабла) альтернативой
    > корпорации бора на рынке браузеров, а теперь они слились и гугл
    > продолжен продвигать ненужности в web в еще больших масштабах. Короче web
    > - rip и очень скоро.

    Да, нет больше свободного веба.   _Опять_.

    /
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/101166.html#75
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105731.html#33
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105838.html#36
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111150.html#8

     
  • 1.9, Аноним (4), 12:56, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда уже создатдут браузер на движке WebKit или Blink, а не Chromium В хромиу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, тоже Аноним (ok), 13:42, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кроме Safari, Konqueror и Epiphany не знаю таких браузеров

    Ну, это не проблема веба, а ваше невежество. Например, недавно обновился Midori.

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:07, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Некрософт слился. Не то что бы я любил Некроофт (нет) но это все равно печально.
    Фактически Гугль теперь - монополист.
    Куда смотрят антимонопольные органы? Пора, пора его расчленять. Или членить?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:41, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее это гугл слился - сейчас МС получит право влияния на код хромого, ибо пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Android (??), 13:10, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём новость о переходе Windows на KDE.
     
     
  • 2.18, DerRoteBaron (ok), 13:18, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да они скорее на электроне DE сделают, когда переведут винду с  NT на Linux.Тем более армия преданных веб-разработчиков под десктоп у них есть, в VS Code контрибьютят много и часто
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:15, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не понял, все же вантузы так нахваливал Edge и постили таблицы, что он даже хромого рвет в клочья. А тут такой финт... Кто пояснит?
     
     
  • 2.20, 123 (??), 13:34, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Главная проблема Edge ровно та же, что и Firefox - вебразработчики, которые плюют на стандарты и лепят chrome-only. Так-то сам браузер от Хрома выгодно отличается экономичным жором ресурсов и нормальной работой со шрифтами, плюс весьма годными возможностями интегрированными с onenote. От FF выгодно отличается плавностью прокрутки.
    Но... Веб-разработчики плевать хотели на веб-стандарты, а ещё, даже FF пришлось начать chrome-ать ради дополнений, а на Эдж за время его существования было написано всего-то 3 десятка дополнений.
    Плюс менеджеры Майков просто решили сэкономить на разработчиках, зачем делать свой уникальный продукт, когда можно просто разгуглить хром и заменить все зонды на bing-овские.
     
  • 2.22, d20 (?), 13:40, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Chrome так не победить.
    Надо взять его к себе, занять большую долю рынка и соответственно получить больше возможности продвигать своих "хороших" нововведений в движок. Засрать его со временем, потихоньку превращая в говно, а потом выкатить на свою ОС другой движок быстрый и красивый. Заметьте название браузера они не меняют.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:19, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А, теперь Микрософт решил еще и Хром сломать?
    Запасаемся попкорном...
     

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