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02.08.2018 14:11  Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc

Для включения в основной состав ядра Linux предложены патчи с реализацией VPN-интерфейса от проекта WireGuard, который развивается последние три года, прошёл аудит применяемых методов шифрования и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. До сих пор WireGuard поставлялся в виде отдельного модуля к ядру, но сейчас разработчики считают, что проект достиг готовности для включения в основное ядро. WireGuard сочетает применение проверенных современных методов шифрования с предоставлением минималистичной реализации, очень быстрой, простой в использовании и лишенной усложнений. Подробнее о проекте можно прочитать в первом анонсе.

Обновлённая реализация WireGuard примечательна созданием новой криптографической библиотеки Zinc, в которую вынесены все применяемые проектом криптоалгоритмы. Отмечается, что при разработке создатели Zinc попытались избежать усложнений и на основе написанных для WireGuard криптографических примитивов подготовили решение, которое было бы меньше библиотеки, но больше просто набора файлов с кодом.

Zinc предлагает криптографический API, более минималистичный и низкоуровневый, чем текущее crypto API ядра. Zinc может дополнить текущий crypto API, предоставить основу для его реализации и со временем вытеснить его. Zinc предоставляет готовый к применению, протестированный и верифицированный набор криптографических примитивов, код которых собран в одном месте и представлен как lib/zinc/ (без выноса ассемблерного кода в arch/). Код оптимизирован для достижения высокой производительности и автоматически задействует инструкции SIMD для ускорения вычислений.

Из основные принципов построения нового API отмечается желание избежать лишних высокоуровневых абстракций, которые становятся источником проблем при некорректном использовании разработчиками. В Zinc предоставляется только простой набор готовых функций, которые можно применять только по прямому назначению без неоднозначных трактовок.

В текущем виде предлагаются следующие криптографические примитивы:

  • Потоковые шифры ChaCha20 и HChaCha20 (реализованы оптимизации для x86_64 SSSE3, x86_64 AVX-2, x86_64 AVX-512F, x86_64 AVX-512VL, ARM NEON, ARM64 NEON, MIPS);
  • Алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305 (оптимизации x86_64, x86_64 AVX, x86_64 AVX-2, x86_64 AVX-512F, ARM NEON, ARM64 NEON, MIPS, MIPS64);
  • Протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, используемый для генерации совместного секретного ключа (оптимизации x86_64 BMI2, x86_64 ADX, ARM NEON);
  • Алгоритм хэширования BLAKE2s (RFC7693) (оптимизации x86_64 AVX, x86_64 AVX-512VL);
  • Механизмы аутентифицированного шифрования ChaCha20-Poly1305 и XChaCha20-Poly1305.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/8/1...)
  2. OpenNews: В systemd 237 запланирована поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  4. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wireguard, zinc, crypt
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  • 1, Аноним (1), 15:54, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Дааа,больше новых криптографических библиотек богу библиотек!!!
    Особенно в ядре...
     
  • 2, Аноним (2), 16:09, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем еще одна крипто либа, если все необходимое уже есть в ядре?
     
     
  • 3, Aknor (?), 16:25, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Больше бекдоров богу бекдоров. Даже если там ничего нет, то проверяльшики будут разделены на большее кол-во кода , и меньше вероятность, что заметят
     

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