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17.07.2018 23:44  Для Linux представлена файловая система TxFS с поддержкой ACID-транзакций

Группа исследователей из Техасского университета в Остине разработала новую файловую систему TxFS, предоставляющую встроенную поддержку транзакций, удовлетворяющих требованиям ACID (атомарность, согласованность, изолированность, надежность). Код ФС доступен только в виде модифицированный исходных текстов ядра Linux 3.18, патчей для других версий пока нет.

TxFS даёт возможность выполнить атомарное применение сразу группы операций над файлами. Например, в рамках изолированной транзации можно выполнить несколько операций записи в разные файлы, а затем атомарно разом применить накопленные изменения, используя синтаксис begin/commit, похожий на транзакции в СУБД. Или можно откатить все внесённые в разные файлы изменения в случае, если в процессе обработки данных были выявлены какие-то проблемы. 


   ret = fs_tx_begin();
   fd1 = open("file1.txt", O_RDWR | O_APPEND, 0644);
   fd2 = open("file2.txt", O_RDWR | O_APPEND, 0644);
   write(fd1, "foo\n", 4);
   write(fd2, "bar\n", 4);
   ret = fs_tx_commit(); // или fs_tx_abort() для отмены транзакции

ФС TxFS построена поверх штатной инфраструктуры журналирования jbd2 (Journaling block device) и файловой системы Ext4. Производительность системы сопоставима с производительностью обычной файловой системы Ext4. Реализация достаточно компактная и включает в себя всего 5200 строк кода, из которых 1300 составляет внутренний код (разрешение конфликтов, реализация системных вызовов), 1600 - изменения в VFS, 900 - изменения кода журналирования JBD2, 1200 - изменения в ext4 и 200 - изменения кода управления памятью. Помимо кода для расширения ext4 и jbd2 все остальные компоненты универсальны и в будущем могут быть использованы для адаптации TxFS для других ФС, таких как ZFS.

API для управления транзакциями реализован через надстройку над тремя новыми системными вызовами, обеспечивающими открытие, фиксацию и отмену транзакций. В настоящее время подготовлены порты SQLite и Git, использующие TxFS для обеспечения гарантированной устойчивости к сбоям. Благодаря упрощению логики обеспечения атомарности в приложениях и сокращению числа сбросов буферов через fsync(), порт SQLite на базе TxFS показал в тесте TPC-C увеличение производительности в 1.6 раза. Пропускная способность приложения Android Mail при использовании порта SQLite возросла в 2.3 раза. Порт Git продемонстрировал существенное увеличение надёжности и способность предотвращать повреждения данных и нарушения целостности при сбоях во время выполнения операций с репозиторем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.usenix.org/confere...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: txfs, transaction, acid, ext4
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  • 1, Аноним (1), 01:19, 18/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Фига они быстрые! Я только месяц назад начал размышлять, как по настоящему транзакционная ФС должна выглядеть, а эти уже реализовали. Молодцы!
     
     
  • 3, Андрей (??), 01:33, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Год назад:

    https://www.sqlite.org/fasterthanfs.html

    > SQLite reads and writes small blobs (for example, thumbnail images)
    > approx. 35% faster than the same blobs can be read from or written
    > to individual files on disk using fread() or fwrite().
    > Furthermore, a single SQLite database holding
    > 10-kilobyte blobs uses about 20% less disk space than
    > storing the blobs in individual files.
    > The measurements in this article were made during the week of 2017-06-05
    > using a version of SQLite in between 3.19.2 and 3.20.0.  You may expect
    > future versions of SQLite to perform even better.

     
  • 2, Вареник (?), 01:30, 18/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если базы данных начнут эти расширения поддерживать - то взлетит. Но только в этом случае.
     

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