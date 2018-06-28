28.06.2018 21:30  Выпуск web-браузера Opera 54

Состоялся выпуск проприетарного браузера Opera 54, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новом выпуске представлена новая реализация стартовой страницы Speed Dial, в которой представлена выборка новостей, соответствующих выбранным тематическим фильтрам, языку и регионам. При желании кроме предопределённых новостных ресурсов можно добавить и собственные новостные ленты. Также оставлена возможность отключить показ новостей и как раньше отображать закреплённые ссылки на избранные страницы.

Кроме того, в новой версии добавлено новое меню "Update and Recovery", в которое вынесены опции, связанные с установкой и проверкой обновлений, а также со сбросом настроек. Браузерный движок обновлён до Chromium 67 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.