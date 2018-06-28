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28.06.2018 21:30  Выпуск web-браузера Opera 54

Состоялся выпуск проприетарного браузера Opera 54, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новом выпуске представлена новая реализация стартовой страницы Speed Dial, в которой представлена выборка новостей, соответствующих выбранным тематическим фильтрам, языку и регионам. При желании кроме предопределённых новостных ресурсов можно добавить и собственные новостные ленты. Также оставлена возможность отключить показ новостей и как раньше отображать закреплённые ссылки на избранные страницы.

Кроме того, в новой версии добавлено новое меню "Update and Recovery", в которое вынесены опции, связанные с установкой и проверкой обновлений, а также со сбросом настроек. Браузерный движок обновлён до Chromium 67 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.opera.com/deskto...)
  2. OpenNews: Доступен web-браузер Opera 53
  3. OpenNews: Доступен web-браузер Opera 52
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 49
  6. OpenNews: Девятый кандидат в релизы браузера Otter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
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  • 1, Аноним, 21:42, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На мобильном задрала реклама в Опере - снёс
     
  • 2, Анончик999999, 21:43, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Проприоритарное без значимых нововведений.
     
     
  • 3, th3m3, 21:47, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какие там обновления? Они же движок Хрома используют. Так, завезут пару костылей и всё.
     
  • 4, Аноним, 21:56, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    хотел скачать, потыкать, но на сайте мне предлагают какой-то deb вместо нормал... весь текст скрыт [показать]
     

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