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10.06.2018 09:58  Исключение файловой системы Lustre из ядра Linux

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за раздел "staging" в ядре Linux, сообщил об удалении из ветки linux-next, на основе которой формируется выпуск 4.18, кода кластерной файловой системы Lustre, которая применяется на 70% из 100 крупнейших кластеров. Код Lustre был добавлен в ядро пять лет назад, но с тех пор не продвинулся для перевода из экспериментальной ветки "staging" в число штатных файловых систем. Среди основных причин упоминается отсутствие должной активности по приведению имеющегося кода к соответствию с остальным ядром, плохая адаптация кода к изменениям в VFS, а также игнорирование проблем и периодическая публикация патчей, ломающих имеющуюся функциональность.

По мнению Грега всю необходимую работу по чистке стиля оформления и адаптации кода можно было провести за 6 месяцев, но по активности разработчиков Lustre видно, что они не заинтересованы в этом и поэтому код буксует в "staging" уже пять лет. Раз в несколько месяцев возникают несостыковки с другими подсистемами и Грегу приходится добиваться внесения правок и указывать на ошибки в коде, в то время как за этим должны следить непосредственно разработчики Lustre.

По сути имеется два варианта Lustre: отдельная от основного ядра ветка, в которой ведётся разработка и которая применяется в рабочих кластерах, и вариант в составе основного ядра, в который по возможности переносятся случайные исправления и изменения. Первичной рассматривается собственная ветка, а вариант в штатном ядре поддерживается по остаточному принципу. Грег считает, что ситуация с Lustre отлично демонстрирует принцип, что модель разработки подсистем ядра с двумя отдельными ветками никогда не работает.

Вместо поддержания Lustre в "staging" без какого-либо прогресса в развитии, разработчикам данной ФС предлагается адаптировать свою первичную ветку для включения в основной состав ядра. Разработчики Lustre уже выразили готовность предоставить переработанный патч для перевода кода из "staging" в "mainline" c сопровождением в linux-fsdevel, но Грег Кроа-Хартман настроен скептически и не думает, что ситуация изменится.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.lustre.org/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.11
  3. OpenNews: В ядро Linux 3.11 будет включена поддержка кластерной ФС Lustre
  4. OpenNews: Компания Xyratex выкупила у Oracle распределённую ФС Lustre
  5. OpenNews: Компания Whamcloud анонсировала создание независимого варианта ФС Lustre
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 3.11 с файловой системой Lustre
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: lustre, kernel
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  • 1.1, Fracta1L, 10:23, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А может, и не стоит тащить в главную ветку ядра всё подряд? Под что-то специфическое всегда можно создать отдельные ветки ядра.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:46, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    такая политика Емнип давеча были мысли на тему отделения дров от, собсна, ядра,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, fjftj, 10:54, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    FUSE
     
     
  • 3.15, nobody, 11:43, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для больших HPC?
     
  • 2.16, Crazy Alex, 12:02, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Здорово усложняется поддержка - при изменениях в ядре, естественно, не получится оглядываться на кучу сторонних модулей, о которых никто и не знает. Либо тогда надо таки вводить stable kernel API, что создаст кучу других проблем - от необходимости тащить массу костылей до расцвета блобов.
     
  • 1.5, Аноним, 10:42, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Все правильно сделал
     
  • 1.11, iPony, 11:03, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда что-то исключают из линуксового ядра  - это почти всегда хорошо. А то слишком жирно.
     
     
  • 2.12, Полее, 11:18, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше говорили прямо противоположное: *смотрите, в нашем крутом линуксе поддерживается всё и вся из коробки, не то что в этой дохлой винде!11*
    Времена изменились...
     
     
  • 3.17, Crazy Alex, 12:02, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И сейчас говорят. Но это ж iPony...
     
  • 2.13, A.Stahl, 11:18, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не смог найти пиктограммы для слов "ядро" и "хорошо"? Верю. Но неужели ты не смог найти пиктограмму для слова "жирно"?
     
  • 2.14, Аноним, 11:26, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чего жирно ФС, работающая с обычными файлами, всегда модулем оформлена Не нужн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 12:02, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На пятый год Орлиный Глаз... Все таки Грег гораздо мягче Линуса.
     
  • 1.19, VINRARUS, 12:06, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понял, с каких пор на этом ресурсе btrfs стал щитаться ругательством, шо коменты о нем удаляют?
    Модератору могу подсказать рецепт успокоительного.
     

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