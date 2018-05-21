21.05.2018 08:31  Компания Tesla частично опубликовала GPL-код для формирования системного окружения

Организация Software Freedom Conservancy сообщила об успешном продолжении урегулирования вопроса по соблюдению компанией Tesla условий лицензии GPL. Первые замечания о нарушении лицензии GPL в информационных системах автомобилей Tesla, в которых активно используется Linux и открытое ПО, были направлены ещё в 2013 году, но только сейчас компания начала публикацию исходных текстов системных компонентов, в которых используется свободное программное обеспечение, распространяемое под копилефт лицензиями, требующими открытия кода производных работ. Компания Tesla публично признала наличие проблем с соблюдением условий GPL и инициировала программу постепенного устранения нарушений. Первым шагом стала публикация репозиториев с кодом ядра Linux и окружением buildroot. Компоненты buildroot применяются для создания системного образа платформы Autopilot, а ядро Linux применяется кроме данной платформе ещё и в информационно-развлекательном окружении Tesla Model S/X, построенном на SoC NVIDIA Tegra (по неофициальным сведениям данное IVI-окружение основано на Ubuntu). Опубликованный код соответствует выпуску платформы 2018.12 и будет регулярно обновляться по мере формирования новых релизов. Опубликованные материалы не включают проприетарные компоненты, которые используются в формируемом на базе открытого ПО системном окружении, такие как драйверы NVIDIA и программный стек Autopilot. Работа по выполнению требований GPL ещё не завершена и в ближайшее время можно ожидать публикацию исходных текстов других подсистем. Отмечается, что со времени первого обращения Software Freedom Conservancy в Telsa в июне 2013 года проводилась совместная работа по урегулированию вопроса полной публикации исходных текстов для всех исполняемых файлов на основе GPL-кода, созданных сторонними подрядчиками, такими как NVIDIA и Parrot. Периодически для рецензирования в Software Freedom Conservancy в частном порядке передавались промежуточные варианты наборов с кодом GPL-компонентов, но положение дел лишь перешло со стадии "отсутствие кода" к "предоставлению неполных исходных текстов", а Software Freedom Conservancy добивался приведения продуктов к полному соответствию с GPL и открытию всех необходимых исходных текстов, без каких либо исключений. Главными требованиями к набору опубликованных исходных текстов является его пригодность для сборки исполняемых файлов, которые должны полностью соответствовать исполняемым файлам поставляемым Tesla, и возможность замены файлов Telsa на файлы, собранные из исходных текстов (в том числе с возможностью внесения в них изменений), пользуясь предоставленными Telsa инструкциями по сборке. Несколько дней назад компания Tesla решила пойти другим путём и опубликовала в открытом доступе текущие неполные наборы исходных текстов, намереваясь постепенно доводить их до должного состояния и предоставив сообществу возможность контролировать дальнейший ход работы. Для обсуждения кода Tesla и его соответствия требованиям GPL создан специальный список рассылки. Первым письмом в рассылке опубликован отчёт с анализом остающихся проблем с соблюдением GPL. Software Freedom Conservancy приветствует решение Tesla о публичном освещении хода проекта по приведению разработок в соответствие с требованиями GPL. Обычно компании предпочитают проводить подобную работу без лишней огласки, лишний раз не привлекая внимание к своим оплошностям. В качестве примера адекватного публичного признания своих ошибок также отмечается компания Samsung, которая пять лет назад полностью признала правоту Software Freedom Conservancy после инцидента с драйвером exFAT (Samsung согласился, что проприетарный драйвер является производной разработкой от ядра Linux и открыл его код под GPL).



