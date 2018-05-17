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17.05.2018 10:53  Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета

Сенат США проголосовал за отмену изменений, внесённых Федеральным агентством по связи (FCC) в правила соблюдения сетевого нейтралитета. За отмену проголосовало 52 сенатора, против - 47. Если число сторонников и противников сетевого нейтралитета среди законодателей примерно равно, то при опросе обычных граждан, 86% склоняются в пользу обеспечения сетевого нейтралитета.

Для окончательной отмены решения теперь требуется добиться поддержки в Палате представителей. В случае одобрения в Палате представителей 11 июня правила FCC будут возвращены к варианту 2015 года, декларирующему сохранение сетевого нейтралитета, т.е. запрещающему платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет обеспечен в классификации "Title II", ставящей распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускающей дискриминацию одной из сторон (отменённые изменения FCC сдвинули баланс в пользу операторов связи).

Сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добиваются возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета
  3. OpenNews: Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета
  4. OpenNews: Федеральное агентство по связи США проголосовало за сохранение сетевого нейтралитета
  5. OpenNews: Федеральное агентство по связи США стало на сторону сторонников сетевого нейтралитета
  6. OpenNews: Конгресс США отложил рассмотрение законопроектов PIPA и SOPA в ответ на массовые протесты в Сети
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: law, freedom
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  • 1.1, Annoynymous, 11:10, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –16 +/
    Почему нас должно это волновать?
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:14, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +27 +/
    Потому что это происходит в США. Все IT события, происходящие в США, так или иначе влияют на весь мир.
     
     
  • 3.22, Тот_Самый_Анонимус, 12:29, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Не на весь мир, а на зависимых Хотят, пусть хоть всё запрещают Их достаточно б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 12:32, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кто независимый? Северная Корея и Китай?
     
     
  • 5.26, анон, 12:36, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Северная Корея

    Ага, а кто гуманитарную помощь получает от США ?

     
     
  • 6.45, asand3r, 13:31, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Украина?
     
     
  • 7.48, Аноним, 13:34, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про вас https://www.youtube.com/watch?v=m85HLrJPi14
     
  • 7.53, Аноним, 13:39, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю не скатываться в говеную политоту. Будьте выше этого...
     
     
  • 8.54, asand3r, 13:40, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так шутка же, что вы такие зануды?
     
  • 4.62, Аноним, 14:02, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты про Кваймен чтоли? :)
     
  • 2.4, AntonAlekseevich, 11:16, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Данного рода поправки в отмену сетевого нейтралитета отразятся на всех странах, включая те страны которые не приняли нейтралитет.
     
     
  • 3.28, Аноним, 12:39, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну кстати по голосованию, результаты почти равны, так что думаю это не окончател... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, Аноним, 13:51, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Битва Света и Тьмы...
     
     
  • 5.66, Аноним, 14:10, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Добра и здравого смысла
     
  • 2.16, Аноним, 12:11, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что почти весь ТОП it-компаний из США 15 Comcast 39,7 млрд США 14 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:17, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Называть Samsung IT-компанией -- это круто Как и Sony Обе делают далеко не тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 12:26, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если не считать Samsung и Sony ИТ-компаниями ИТ Информационные технологии O_o ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.58, Якше, 13:48, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо придираться к словам. Samsung мега-корпорация, котоаря строит корабли и летательные аппараты. Но еще это ИТ кампания, которая производит больше половины всей мировой электроники.
     
  • 2.44, Dmitri Savchenko, 13:29, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Весьма показательно (и завидно), что есть страны, в которых работает закон и есть независимые силы. Заметь, "Единая Дрисня" голосует 99.9% за все репрессивные законы. Меня вот это волнует. А новость - просто повод позавидовать. :(
     
     
  • 3.57, pavlinux, 13:44, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –15 +/
    Шкoлoта ты унылая.
     
  • 1.2, A.Stahl, 11:13, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А ведь сколько было танцоров, откаблучивающих "линчевание негров" и т.п. национальные танцы.
    Но нет, похоже в США народ имеет некоторые рычаги влияния на власть и может таки продавить отмену той или иной инициативы.
    Ещё, конечно, не вечер и "представители" могут более наплевательски отнестить к народному волеизъявлению, но процесс пошёл.
     
     
  • 2.49, Mr. Linux, 13:36, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    > Но нет, похоже в США народ имеет некоторые рычаги влияния на власть и может таки продавить отмену той или иной инициативы.

    Зато в России ниxpeна ничего не имеет. Интернет фактически проcpали. Если получится заблокировать VPN, то вообще все пропало. Придется снова ездить на работу в 7 утра.

     
  • 1.5, Аноним, 11:17, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем закончилась история у Mozilla https www opennet ru opennews art shtml ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, gregg128, 11:21, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Контент-провайдеры это не народ, это бизнес Лобби контент-провайдеров оказалось... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, mrd, 11:55, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дело не в том что контент-провайдеры - это бизнес Это может быть малый бизнес к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, iZEN, 12:01, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это как с коммунальными платежами - вы хотите, чтобы вам приходил каждый месяц о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, mrd, 12:47, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю что это корректное сравнение. Это больше похоже на то, что провайдер коммунальных услуг решает будет ли у Вас горячая вода или нет. При этом платить все-равно придется.
     
     
  • 6.42, Аноним, 13:26, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    коммунальные услуги предоставляются государством, это уже социализм поэтому изме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.63, Аноним, 14:04, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    iZen мне показалось или твои сообщения удалены? Надеюсь ты их сам удалил?
     
  • 3.29, Fracta1L, 12:40, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А бизнес это не народ?
     
     
  • 4.38, mrd, 12:51, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Малый бизнес - ближе. Но вообще правила в бизнесе другие совсем. Обычные покупатели более защищены, чем бизнес-покупатели. Например, если Вы заказываете починить кран, то кроме договора со слесарем действует закон, который Вас защищает от всяких трюков. В бизнесе такого нет. Вы должны составить договор тчательно и все продумать. У Вас практически нет "подушки" в виде закона.
    Тоже самое с работой. Если вы - работник компании, то законов куча, которые определяют выходные дни, отпуск и т.п. Если Вы работаете как предприниматель с этой компанией, то этого ничего нет, Вы - просто бизнес и условия все будут только как в договоре.
     
  • 4.40, кверти, 13:00, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    бизнес - это деньги.
     
     
  • 5.61, Аноним, 13:54, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не всегда В нормальных компаниях важнее люди Деньги сами себя не сделают, и но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.64, анон, 14:07, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    народу вопрос интересен. спасибо Fight For The Future, например. call your lawmaker, вот это всё - https://www.battleforthenet.com/scoreboard/
     
  • 1.18, Аноним, 12:20, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Очень жаль что мнение провайдеров никому не интересно ни в США ни в СНГ А ещё о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 12:41, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однако они не уходят из бизнеса, значит им выгодны такие условия И про бедных п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 13:29, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не против прибыли провайдеров если у меня интернет будет дешевле чем у соседей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Fracta1L, 12:42, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Плачу за интернет 700 рублей в месяц, и это ещё дорого, говорят. Ужас как переплачиваю! Мог бы рублей 200 экономить, даа.
     
     
  • 3.47, Аноним, 13:33, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой провайдер и за какой тариф, если не секрет?
     
  • 3.52, Аноним, 13:39, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вам как стране 3-го мира нечего бояться, интернет в России дешёвый, но это пробл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним, 12:52, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот самый нетфликс и заплатит чтобы его трафик пускали первым У соседей сериал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 13:31, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У тебя всё плохо с пониманием инфраструктуры Со скоростью проблем нет, у всех б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.41, mrd, 13:02, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю откуда Вы взяли что кто-то будет повышать цены Речь идет не об этом, а ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Аноним, 13:38, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да дело не в том что они умрут или нет, интернет-провайдеры и контент-провайдеры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Аноним, 14:08, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Речь не о том, что ты хочешь или не хочешь, за тебя уже решат, как тебе выгодно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, Аноним, 13:41, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В России уже так Плачу за Yota, а P2P трафик режет безбожно При этом использую... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.51, Аноним, 13:38, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты совсем дурачок?
     
     
  • 3.56, Аноним, 13:42, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    аргумент уровня опеннета
     
     
  • 4.60, Аноним, 13:52, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой вброс, такой и ответ.
     

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