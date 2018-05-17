17.05.2018 10:53  Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета

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|4.58, Якше, 13:48, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не надо придираться к словам. Samsung мега-корпорация, котоаря строит корабли и летательные аппараты. Но еще это ИТ кампания, которая производит больше половины всей мировой электроники.
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|1.2, A.Stahl, 11:13, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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А ведь сколько было танцоров, откаблучивающих "линчевание негров" и т.п. национальные танцы.
Но нет, похоже в США народ имеет некоторые рычаги влияния на власть и может таки продавить отмену той или иной инициативы.
Ещё, конечно, не вечер и "представители" могут более наплевательски отнестить к народному волеизъявлению, но процесс пошёл.
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|2.49, Mr. Linux, 13:36, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+13 +/–
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> Но нет, похоже в США народ имеет некоторые рычаги влияния на власть и может таки продавить отмену той или иной инициативы.
Зато в России ниxpeна ничего не имеет. Интернет фактически проcpали. Если получится заблокировать VPN, то вообще все пропало. Придется снова ездить на работу в 7 утра.
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|5.34, mrd, 12:47, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не думаю что это корректное сравнение. Это больше похоже на то, что провайдер коммунальных услуг решает будет ли у Вас горячая вода или нет. При этом платить все-равно придется.
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|4.38, mrd, 12:51, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Малый бизнес - ближе. Но вообще правила в бизнесе другие совсем. Обычные покупатели более защищены, чем бизнес-покупатели. Например, если Вы заказываете починить кран, то кроме договора со слесарем действует закон, который Вас защищает от всяких трюков. В бизнесе такого нет. Вы должны составить договор тчательно и все продумать. У Вас практически нет "подушки" в виде закона.
Тоже самое с работой. Если вы - работник компании, то законов куча, которые определяют выходные дни, отпуск и т.п. Если Вы работаете как предприниматель с этой компанией, то этого ничего нет, Вы - просто бизнес и условия все будут только как в договоре.
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