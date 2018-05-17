17.05.2018 10:53  Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета

Сенат США проголосовал за отмену изменений, внесённых Федеральным агентством по связи (FCC) в правила соблюдения сетевого нейтралитета. За отмену проголосовало 52 сенатора, против - 47. Если число сторонников и противников сетевого нейтралитета среди законодателей примерно равно, то при опросе обычных граждан, 86% склоняются в пользу обеспечения сетевого нейтралитета.

Для окончательной отмены решения теперь требуется добиться поддержки в Палате представителей. В случае одобрения в Палате представителей 11 июня правила FCC будут возвращены к варианту 2015 года, декларирующему сохранение сетевого нейтралитета, т.е. запрещающему платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет обеспечен в классификации "Title II", ставящей распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускающей дискриминацию одной из сторон (отменённые изменения FCC сдвинули баланс в пользу операторов связи).

Сторонники нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, отстаивают недопустимость разделения приоритетов для разных видов и источников трафика, так как это неизбежно приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, добиваются возможности изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, главным образом с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов.



