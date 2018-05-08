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08.05.2018 09:54  Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc

Среди разработчиков системной библиотеке Glibc разгорелась дискуссия, которая привела к противостоянию между Ричардом Столлманом и сообществом и заставила задуматься над применяемыми в проекте методами управления и полномочиях по принятию решений.

Дискуссия началась с утверждения патча, удалившего из описания функции abort() шутку о том, что рассматриваемый правительством США законопроект о цензуре может трактовать информацию о данной функции как пропаганду абортов, поэтому пользователи должны иметь в виду, что функция abort() не является приемлемым способом преждевременного прерывания выполнения программы. Некоторые разработчики посчитали данную шутку излишне политизированной, засоряющей руководство и вызывающей негативные воспоминания у людей, которым пришлось столкнуться с проведением абортов.

В ответ в списке рассылки Glibc появился Ричард Столлман, который указал, что движение GNU не является чисто техническим проектом и попросил вернуть назад шутку, которую он добавил в 1990-х годах и считает вполне уместной и важной с идеологической точки зрения. Он заявил, что документация GNU, как курс по истории, не должна быть безопасным местом, а также в шутку предложил довести дело до абсурда и добавить предупреждение в текст о функциях создания дочерних процессов, так как роды могут быть гораздо более травматичны, чем аборты. Например, как неплохой вариант отмечено предупреждение "создание детей может занять до 9 месяцев и привести к исчерпанию всех ресурсов".

В конечном счёте, натолкнувшись на большое число возражений Столлман заявил, что как руководитель проекта GNU он отвечает за то, что публикуется в руководствах GNU, и он лично определяет критерии, на основании которых принимаются решения. Разработчики попытались возразить, что решения в Glibc в основном принимаются на основании консенсуса, на что Столлман указал, что Glibc не является независимым проектом, а представляет собой часть проекта GNU и официальные мэйнтейнеры утверждаются лично им.

В подавляющем большинстве случаев назначенные мэйнтейнеры сами принимают решения, связанные с их проектами, но иногда возникают исключения, которые заставляют Столлмана смешиваться в процессы принятия решений. По сложившейся практике в Glibc возникла система принятия решений на основании достижения консенсуса между всеми участниками разработки, но некоторые концептуальные вопросы остаются прерогативой проекта GNU и не могут быть делегированы отдельным подпроектам. Именно таким является вопрос оставления шутки, привлекающей внимание к возможному усилению цензуры.

Торвальд Ригель (Torvald Riegel), один из мэйнтейнеров Glibc из компании Red Hat, входящий в комитеты ISO по стандартизации C++, указал, что пренебрежение коллегиальным мнением сообщества разработчиков является неплохим поводом для форка. Решение об удалении посторонней шутки, которая не имеет отношения к описанию работы функции abort(), было принято коллегиально большинством разработчиков, но Столлман отказался прислушаться к чужому мнению в пользу личных пристрастий.

Несколько мэйнтейнеров Glibc призвали не возвращать шутку пока продолжается обсуждение и не выработано общее соглашение. Тем не менее один из мэйнтейнеров (Alexandre Oliva), несмотря на то, что большинство разработчиков высказались против шутки, уже отменил удаление, сославшись на решение лидера проекта. В качестве компромисса, Столлман разрешил добавить примечание "Предупреждение от Столлмана".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  3. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  4. OpenNews: Смена власти в проекте Glibc, управляющий комитет сложил с себя полномочия
  5. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
  6. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: glibc, gnu
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  • 1.1, Fracta1L, 10:09, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Например, как неплохой вариант отмечено предупреждение "создание детей может занять до 9 месяцев и привести к исчерпанию всех ресурсов".

    Вот это, конечно, зачётная шутка. Но мне всё-таки кажется, что исходники не стоит превращать в политагитацию.

     
     
  • 2.8, Аноним, 10:17, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Просто тут все перегибают палку Придумал Столлман шутеечку - ну да, довольно не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:09, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть разработчики делают свой форк без шуток и прибауток.
     
     
  • 2.3, Fracta1L, 10:12, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или основывают свой проект GNF: GNF is Not Fun
     
  • 1.4, Аноним, 10:13, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Стухлмана на мыло, как и все гну, в общем-то.
     
  • 1.5, Аноним, 10:15, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    стареет дядя
     
  • 1.6, ы, 10:15, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Страсти какие...
     
  • 1.7, Аноним, 10:16, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молодец Столман, респект ему.
     
  • 1.9, Антонимб, 10:17, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего прстали к Столману и абортам. Они бы ещё запретили ядру материттся на языке Линуса и Торвальдса.
     
  • 1.10, пппяяпппяяяпп, 10:18, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
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