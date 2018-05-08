08.05.2018 09:54  Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc

Среди разработчиков системной библиотеке Glibc разгорелась дискуссия, которая привела к противостоянию между Ричардом Столлманом и сообществом и заставила задуматься над применяемыми в проекте методами управления и полномочиях по принятию решений. Дискуссия началась с утверждения патча, удалившего из описания функции abort() шутку о том, что рассматриваемый правительством США законопроект о цензуре может трактовать информацию о данной функции как пропаганду абортов, поэтому пользователи должны иметь в виду, что функция abort() не является приемлемым способом преждевременного прерывания выполнения программы. Некоторые разработчики посчитали данную шутку излишне политизированной, засоряющей руководство и вызывающей негативные воспоминания у людей, которым пришлось столкнуться с проведением абортов. В ответ в списке рассылки Glibc появился Ричард Столлман, который указал, что движение GNU не является чисто техническим проектом и попросил вернуть назад шутку, которую он добавил в 1990-х годах и считает вполне уместной и важной с идеологической точки зрения. Он заявил, что документация GNU, как курс по истории, не должна быть безопасным местом, а также в шутку предложил довести дело до абсурда и добавить предупреждение в текст о функциях создания дочерних процессов, так как роды могут быть гораздо более травматичны, чем аборты. Например, как неплохой вариант отмечено предупреждение "создание детей может занять до 9 месяцев и привести к исчерпанию всех ресурсов". В конечном счёте, натолкнувшись на большое число возражений Столлман заявил, что как руководитель проекта GNU он отвечает за то, что публикуется в руководствах GNU, и он лично определяет критерии, на основании которых принимаются решения. Разработчики попытались возразить, что решения в Glibc в основном принимаются на основании консенсуса, на что Столлман указал, что Glibc не является независимым проектом, а представляет собой часть проекта GNU и официальные мэйнтейнеры утверждаются лично им. В подавляющем большинстве случаев назначенные мэйнтейнеры сами принимают решения, связанные с их проектами, но иногда возникают исключения, которые заставляют Столлмана смешиваться в процессы принятия решений. По сложившейся практике в Glibc возникла система принятия решений на основании достижения консенсуса между всеми участниками разработки, но некоторые концептуальные вопросы остаются прерогативой проекта GNU и не могут быть делегированы отдельным подпроектам. Именно таким является вопрос оставления шутки, привлекающей внимание к возможному усилению цензуры. Торвальд Ригель (Torvald Riegel), один из мэйнтейнеров Glibc из компании Red Hat, входящий в комитеты ISO по стандартизации C++, указал, что пренебрежение коллегиальным мнением сообщества разработчиков является неплохим поводом для форка. Решение об удалении посторонней шутки, которая не имеет отношения к описанию работы функции abort(), было принято коллегиально большинством разработчиков, но Столлман отказался прислушаться к чужому мнению в пользу личных пристрастий. Несколько мэйнтейнеров Glibc призвали не возвращать шутку пока продолжается обсуждение и не выработано общее соглашение. Тем не менее один из мэйнтейнеров (Alexandre Oliva), несмотря на то, что большинство разработчиков высказались против шутки, уже отменил удаление, сославшись на решение лидера проекта. В качестве компромисса, Столлман разрешил добавить примечание "Предупреждение от Столлмана".



