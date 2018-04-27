The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.04.2018 02:00  Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS

Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет. Установочные образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu.

Ключевые новшества:

  • По умолчанию возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции (в Ubuntu 17.10 Wayland поставлялся по умолчанию). В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию, но в Ubuntu 18.04 он пока признан не отвечающим требованиям качества из-за недоработок в поддержке совместного доступа к экрану, удалённого доступа к рабочему столу и восстановления сеанса после краха GNOME Shell.
  • В инсталлятор добавлен режим минимальной установки (Minimal Install), при выборе которого после инсталляции будет оставлен только минимальный набор приложений и предложено чистое графическое окружение для пользователей, которые предпочитают самостоятельно выбрать интересующий набор приложений, не полагаясь на чужой вкус. Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки. В том числе удаляются такие приложения, как Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese и Shotwell;
  • Для серверной редакции Ubuntu предложен новый инсталлятор Subiquity, предоставляющий текстовый режим установки. Пользователю предлагаются консольные варианты интерфейса для разбивки дисков, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения, поддерживается настройка RAID, LVM, multipath, VLAN и агрегирования сетевых интерфейсов. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON. Вместе с инсталлятором также поставляется утилита "console-conf" для первичной настройки системы, после первой загрузки;
  • Рабочий стол GNOME обновлён до релиза GNOME 3.28. Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.0;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.15, в котором предложены такие улучшения, как интеграция прослойки DC (Display Core) в драйвер amdgpu, контроллер ресурсов CPU для cgroup2, поддержка технологии AMD Secure Encrypted Virtualization, оптимизация энергопотребления на системах с SATA ALPM, обновление драйвера MD для программных RAID и поддержка протокола ThunderboltIP. Из специфичных для Ubuntu изменений отмечены: Поддержка стековой организации модулей LSM (Linux Security Modules), позволяющей выстраивать цепочки обработчиков, задействуя сразу несколько модулей; Возможность использования верификации по цифровой подписи ядер для POWER и NV; Из ядра 4.16 бэкпортирован код для улучшения поддержки оборудования IBM и Intel;
  • Для повышения безопасности все исполняемые файлы в репозитории main теперь собраны в режиме PIE ("position independent executables") и поддерживают рандомизацию адресного пространства (ASLR). В компиляторе и ядре включены дополнительные механизмы для защиты от атак Spectre и Meltdown;
  • Обеспечена сборка пакетов со включенными флагами компилятора GCC для дополнительной защиты от эксплуатации уязвимостей - "-fstack-clash-protection", "-D_GLIBCXX_ASSERTIONS", "-fcf-protection=full -mcet" и "--enable-default-pie";
  • В большинстве графических приложений обеспечено отображение цветных Emoji;
  • Приложения Calculator, Characters, Logs и System Monitor теперь поставляются с использованием самодостаточного пакета в формате snap, что позволит переходить на новые версии в процессе сопровождения LTS-цикла;
  • Заменено приложение с картой символов (вместо Character Map теперь предлагается GNOME Characters);
  • В календаре обеспечена поддержка показа прогноза погоды;
  • В менеджере установки приложений (Ubuntu Software) реализована возможность простого переключения между разными каналами Snap-приложений (бета, релиз и т.п.)
  • В базовую поставку добавлено приложение для ведения заметок (To Do);
  • Добавлена по умолчанию отправка на серверы Canonical сведений о конфигурации системы пользователя и используемых приложениях. Для отключения отправки статистики в настройках приватности предусмотрена специальная опция. Возможность отключить отправку сведений также предоставляется на экране начальной настройки, выводимом при первом запуске дистрибутива. В обезличенном виде собираются такие сведения, как версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов;
  • Изменён метод симуляции клика правой кнопкой на тачпадах без кнопок - вместо касания в нижнем правом углу тачпада теперь применяется одновременное касание двумя пальцами. Поведение можно изменить в приложении GNOME Tweaks, которое входит в базовую поставку;
  • Для мыши и тачпадов по умолчанию задействован драйвер на основе libinput (драйвер synaptics можно вернуть в настройках, но его поддержка будет прекращена в одном из будущих выпусков);
  • По умолчанию настроен переход в спящий режим после 20 минут неактивости, в случае питания устройства от аккумулятора;
  • В GNOME Shell добавлена поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с;


  • Обновлены компоненты серверной редакции: OpenJDK 10 (OpenJDK 8 остаётся доступен из репозитория universe), PHP 7.2, apache httpd 2.4.29 (с включенной поддержкой HTTP/2), nginx 1.14, QEMU 2.11.1, libvirt 4.0, LXD 3.0, DPDK 17.11.x, Open vSwitch 2.9, SSSD 1.16, cloud-init 18.2, MAAS 2.4b2, OpenStack Queens;
  • Изменена применяемая по умолчанию версия протокола CIFS, при монтировании теперь используется версия SMB 2.1 или SMB 3. Для использования первой версии SMB при монтировании следует указать "vers=1.0";
  • В NetworkManager включена поддержка teaming-устройств, создаваемых для распараллеливания трафика через несколько ethernet-адаптеров;
  • Вместо ntpd для синхронизации точного времени задействован chrony. По функциональности chrony отстаёт от ntpd и не поддерживает некоторые расширения протокола, но для большинства пользователей имеющихся возможностей будет достаточно для обычного клиента или сервера NTP;
  • В основной состав включен пакет spice-vdagent для увеличения производительности удалённой работы при помощи протокола Spice в таких программах, как GNOME Boxes;
  • Пакет landscape-client портирован на Python 3 и теперь входит в базовый состав серверной редакции;
  • Предложен новый диалог приветствия первого входа в систему, в котором предложен мастер быстрой настройки сервиса Livepatch, предоставляющего обновления с устранением опасных уязвимостей в ядре Linux, которые применяются к работающей системе на лету, не требуя перезагрузки;
  • Обновлён пакет ubuntu-advantage-tools. Представлен новый MOTD (message of the day) с поддержкой отображения состояния применения live-патчей (сервис Canonical Livepatch). Добавлена команда enable-fips-updates для включения специализированного репозитория с несертифицированными обновлениями для систем с поддержкой требований FIPS;
  • Задействован новый выпуск системы управления контейнерами LXD 3.0, развиваемой компанией Canonical в качестве надстройки над инструментарием LXC и позволяющей организовать централизованное управление группой серверов. В новой версии добавлена поддержка кластеризации (несколько LXD серверов могут работать как один большой сервер LXD), поддержка проброса обращения к драйверам NVIDIA, расширение API /dev/lxd, добавление утилиты lxd-p2c для переноса существующих систем в контейнеры LXD;
  • Обновлён инсталлятор curtin, в котором появилась поддержка zpool и ZFS (включая корневой раздел на ZFS) и возможность установки содержимого внешних образов файловых систем;
  • Прекращена поставка пакетов со скрипами ifupdown, которые полностью заменены на систему netplan.io. Для настройки сетевой конфигурации в Ubuntu Server по умолчанию применяется systemd-networkd;
  • Из значительных изменений относительно прошлого LTS-релиза 16.04 отмечается поддержка настройки сети при помощи netplan и networkctl, поставка по умолчанию gnupg2, задействования файла подкачки вместо раздела подкачки, прекращение поставки Python 2, прекращение поддержки в OpenSSH RSA-ключей размером меньше 1024 бит.


  • Kubuntu: Рабочий стол обновлён до выпуска KDE Plasma 5.12, а набор приложений до KDE Applications 17.12.3. Вместо Dragonplayer в качестве мультимедийного проигрывателя предложен VLC. Возобновлена поставка по умолчанию интерфейса управления пакетами Muon, в качестве альтернативы Plasma Discover. KTorrent обновлён до выпуска 5.1, переведённого на Qt5/KF5. Из поставки удалён музыкальный проигрыватель Amarok, вместо которого добавлено приложение Cantata (графический фронтэнд к Music Player Daemon, написанный с использованием Qt5). Из базовой поставки удалён коммуникационный клиент Telepathy, который прекратил своё развитие. Обновлены Krita, Kdevelop и другие приложения. В репозиторий добавлены панель latte-dock 0.7.4 и браузер Falkon 3.0.0 (ранее qupzilla). Представлен экспериментальный сеанс на базе Wayland, который можно выбрать на экране входа через опцию "Plasma Wayland";
  • Ubuntu MATE: Задействован новый выпуск MATE Desktop 1.20 с улучшенной поддержкой HiDPI и поддержкой X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent в оконном менеджере Marco, которые позволяют существенно поднять FPS в играх. Значительно улучшена интеграция с глобальным меню (при добавлении на панель апплета Global Menu, меню из окон приложений автоматически переносятся в глобальное меню без необходимости дополнительных настроек). К вызову HUD-экрана теперь приводит только короткое нажатие Alt (при удержании Alt HUD-приглашение не появляется). По умолчанию во всех режимах на панели теперь используются индикаторы (как в Unity 7) вместо апплетов области уведомления, поддержка которых сохранена в качестве запасного варианта. Для использования в некоторых режимах предложен полноэкранный вариант меню приложений Brisk, оформленный в стиле Dash. Для Caja добавлены плагины для управления ACL/xattr и для шифрования с использованием GnuPG;
  • Xubuntu: Из поставки удалён конфигуратор тем оформления, в котором наблюдаются проблемы с переопределением цветов из-за изменений в GTK. Тема оформления Greybird GTK обновлена до версии 3.22.6 с GTK 3 стилями для Chrome/Chromium, тёмным режимом и уменьшенными переключателями. Индикатор управления звуком заменён на Xfce PulseAudio Plugin, а Application Indicator заменён на Xfce Status Notifier Plugin, которые не отстают по функциональности и предоставляют больше настроек. Для просмотра документов вместо Evince задействован Atril, для работы с архивами вместо File Roller добавлен Engrampa, калькулятор GNOME Calculator заменён на MATE Calculator. В состав включены интерфейс поиска файлов Catfish 1.4.4 и редактор меню MenuLibre 2.1.5. Добавлен PulseAudio-модуль для работы со звуковыми устройствами с интерфейсом Bluetooth. Обновлены Parole Media Player 1.0.0, Thunar 1.6.14, Xfce Panel 4.12.2 и многие другие приложения.
  • Ubuntu Budgie: Обновлены различные компоненты рабочего стола, к экрану блокировки применена общая тема оформления Pocillo, улучшена поддержка HiDPI. В Live- и минимальной сборках добавлен запуск Budgie Welcome. Представлен Window Shuffler для быстрой навигации по открытым окнам и компоновки окон на экране с группировкой по сетке; Добавлена возможности установки соединений OpenVNC через апплет network-manager. По умолчанию добавлены новые апплеты: Quick Note для ведения заметок и DropBy для загрузки данных с USB-устройств/смартфонов. Опционально доступны новые апплеты: Hot Corners для привязки команд к углам экрана, Windowpreviews для предпросмотра открытых окон, Clockworks для работы с часовыми поясами, Autoswitch для привязки раскладки клавиатуры к приложениям, Window Mover для быстрого перемещения окон между рабочими столами. Добавлена возможность динамического создания виртуальных рабочих столов. Компоненты GNOME обновлены до версии 3.28, но оставлен файловый менеджер Nautilus 3.26.
  • Ubuntu Studio: В конфигуратор Ubuntu Studio Controls добавлена опция для установки системы энергосбережения в режим высокой производительности. Из поставки удалён пакет zynjacku (больше не сопровождается). Обновлены версии: Blender 2.79b, KDEnlive 17.12.3, GIMP 2.8.22, qJackCtl 0.4.5, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.4.2, Pitivi 0.99, Inkscape 0.92.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 02:09, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Глупый вопрос конечно
    Возможно ли как-то установить эмоджи аппле?
     
     
  • 2.18, soarin, 04:11, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Возможно то всё (хотя не в том смысле).
    Вообще, могу порекомендовать emojione, вот сравни
    🦄 https://emojipedia.org/unicorn-face/

    По сути единственные, кто может на равных соревноваться с Apple

    apt install fonts-emojione

     
  • 2.20, soarin, 04:17, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    И какая всё же разительная разница.
    На macOS с Retina дисплеем Emoji прям выглядят slim and sexy 🌈
    А на Ubuntu в FullHD прям как-то блекло.
    Наверно дело в разрешении.
     
  • 1.2, Аноним, 02:24, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Там какую-то новую тему хотели запилить, но не успели Не нашёл в новости, как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, th3m3, 02:33, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за тема? Как называется?
     
     
  • 3.4, Аноним, 02:41, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    communitheme Вот, взял с какого-то ресурса инструкцию sudo add-apt-repository p... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Sunderland93, 02:48, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Её также из Snap можно установить, и если не ошибаюсь - это рекомендуемый её разрабами способ
     
     
  • 5.10, Anonimus, 02:59, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Её также из Snap можно установить

    А где взять снап?

     
     
  • 6.11, Sunderland93, 03:11, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://github.com/ubuntu/communitheme-snap-helpers/blob/master/README.md
     
  • 1.5, VAK, 02:46, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Прекращена поставка пакетов со скрипами ifupdown" - то ли прекращена со скрипами, то ли ifupdown доскрипелся... Замечательная опечатка :-).
     
  • 1.6, Sunderland93, 02:47, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Как бы противоречиво к Убунте не относились, но она тащит десктопный линукс
     
     
  • 2.12, Vitaliy Blats, 03:14, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    На дно.
     
  • 2.17, Аноним, 04:11, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы правы.
    p.s. ждём elementary os 5.0 https://medium.com/elementaryos
     
  • 2.21, Сергей, 04:30, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Телеметрии насовали, буду переходить на другой дистр, хотя ждал 18.04 (на Ubuntu c 2012). Ранее обрезал ее, но сбор данных происходит сразу же при установке и это отталкивает. В этот раз терпеть не собираюсь метастазы Windows 10 на своей машине.
    Вообще за толковый дистр даже заплатил бы, но если бы он стоил не как Red Hat Enterprise 300$, а какие-нибудь подъемные 30$.  
    Готовлюсь к переезду на Manjaro на этих выходных)
     
     
  • 3.36, h31, 05:59, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Телеметрия отключается один раз перед установкой системы. В отличие от MS, тут список отправляемых данных полный и его всегда можно проверить. Менять дистрибутив, просто чтобы не ставить одну галочку - нууу, странно.
    Кстати, это, получается, от Дебиана тоже нужно отказать? Там же popcon!
     
  • 1.8, Аноним, 02:57, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На всех моих компах стоит Xubuntu 16 04 Система меня всем устраивает, но после ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, h31, 02:59, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Забыл сказать. Пробовал ради теста обновиться на бету Xubuntu 18.04 - шрифты стали мыльными, нечеткими. Конфиги не менял, просто обновил систему. Есть решение?
     
     
  • 3.14, annonim, 03:25, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть решение?

    Сначала бы с причиной разобраться надо. Возможно, это из-за нового freetype.

     
  • 2.13, Shevchuk, 03:24, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE, конечно. Простая, функциональная, настраиваемая, приятная внешне. Довольно лёгкая, несмотря на функционал: в реальном использовании примерно +100 MB RAM по сравнению с XFCE, см. https://www.reddit.com/r/linux/comments/5l39tz/linux_distros_ram_consumption_c
     
     
  • 3.16, h31, 04:06, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждать Neon или ставить Kubuntu?
     
     
  • 4.24, сишечка с пюрешечкой, 05:06, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    neon кончено
     
  • 2.19, Аноним, 04:14, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    DDE- однозначно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Васёк, 05:41, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Недавно переехал с XFCE на Cinnamon. Вполне доволен как отзывчивостью, так и функционалом.
     
  • 2.35, Аноним, 05:59, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    kde
     
  • 1.15, Аноним, 03:30, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё, теперь заживём (C)
     
  • 1.27, Алконим, 05:11, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем этот блоб тут?
     
  • 1.32, Аноним, 05:46, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть Solus Linux, не вижу смысла в глючной вечно пропатченной будунде.
     
  • 1.33, Solus Linux, 05:57, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации..." КГБшник Гундяй.
     
  • 1.34, Solus Linux, 05:58, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скачивайте! https://pastebin.com/kTjT7q1L
     
  • 1.37, Solus Linux, 06:00, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читайте книгу В. Истархова "Удар Русских Богов"!
     
  • 1.38, Solus Linux, 06:00, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слава Антону Коневу! Слава НС партизанам!
     
  • 1.39, Solus Linux, 06:01, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто такие Sparrows Crew?

    Итак, собственно те, о ком речь… Sparrows Crew – это молодая екатеринбургская скин-бригада, завоёвывающая популярность в праворадикальной среде путём вооружённой пропаганды. Группа снимает и распространяет в сети видеоролики собственных акций, среди которых есть поджоги, избиения гастарбайтеров и тестирование газового баллончика. Ролики оригинально оформлены и поставлены под тематическую музыку.

    Вот как они сами заявляют о себе: «Sparrows Crew — это ответвление NS/WP Crew, которое объединяет вокруг себя позитивных людей. Мы никого не призываем к террору и убийствам, таких призывов и без нас достаточно, вот только результатов от подобных призывов не наблюдается. Мы занимаемся старым добрым веселым насилием. Зачем? Насилие ради насилия. Любой человек может выпускать свои веселые видеоакции от нашего имени.»

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor