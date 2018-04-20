20.04.2018 08:52  Выпуск KDE Applications 18.04

Доступен релиз набора KDE Applications 18.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице.
Основные новшества:
Сам то понял логику написанного?
А писали, что Копыто сдохло, не..?