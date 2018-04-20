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20.04.2018 08:52  Выпуск KDE Applications 18.04

Доступен релиз набора KDE Applications 18.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице.

Основные новшества:

  • Включены в состав набора KDE Applications и переведены с kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 новые приложения: программа для записи видео с web-камер Kamoso, инструмент резервного копирования KBackup и клиент для мгновенного обмена сообщениями Kopete;
  • Представлена достаточно большая порция улучшений в файловом менеджере Dolphin:
    • Реализована возможность скрытия отдельных секций в панели с избранными путями (Places), добавлена новая секция Network для сохранения ссылок на сетевые разделы.
    • Панель с терминалом (Terminal) теперь может быть прикреплена к любой стороне окна. Добавлена подсказка при попытке открытия панели с терминалом без установки Konsole.
    • Улучшена поддержка HiDPI в информационной панели.
    • Добавлен отдельный значок для пустой корзины.
    • Добавлена настройка 'Show Target' для упрощения определения файлов, на которые указывают символические ссылки.
    • Улучшена интеграция с Git - в контекстное меню, показываемое для каталогов с репозиториями Git, добавлены операции 'git log' и 'git merge'.
    • Добавлена горячая клавиша "/" для быстрого вызова фильтра (Filter Bar).
    • Реализована поддержка сортировки и группировки фотографий по дате. Ускорено выполнение операций drag-and-drop с большим числом мелких файлов.
    • Добавлена поддержка отмены операции пакетного переименования файлов.
  • Заметно расширены возможности просмотрщика изображений Gwenview:
    • Добавлена поддержка удалённого управления с использованием протокола MPRIS, что позволяет применять контроллеры MPRIS для управления показом полноэкранных слайдшоу.
    • Появилась возможность отключения кнопок на миниатюрах изображений.
    • В инструменте кадрирования обеспечено сохранение параметров при переходе к другому изображению и добавлена возможность фиксации формы для кадрирования при удержании клавиши 'Shift' или 'Ctrl'.
    • В полноэкранном режиме предусмотрена возможность выхода через нажатие клавиши 'Escape', при этом настройки будут запомнены и следующий сеанс будет запущен в полноэкранном режиме.
    • Улучшена читаемость файловых путей в списке недавно открытых каталогов (Recent Folders) и добавлены необходимые контекстные меню для записей в списке недавно открытых файлов (Recent Files).
    • Переключаться между режимами навигации и просмотра теперь можно через клик на каталог в боковой панели. Текущий режим просмотра запоминается при переходе к другим каталогам.
    • Функция 'Fit Width' заменена на более общую возможность 'Fill' для равномерного заполнения экранного пространства;
    • По аналогии с другими типами изображения для SVG включена возможность увеличения размера при активации опции 'Image View / Enlarge Smaller Images';
    • Обеспечена синхронизация миниатюр и содержимого предпросмотра после редактирования изображения;
    • При переименовании изображений расширение файла теперь не выделяется по умолчанию;
    • При вызове диалога 'Move/Copy/Link' по умолчанию отображается текущий каталог;
    • В настройки добавлены дополнительные опции для управления преобразованием цветов ICC;
    • Кнопка полноэкранного режима теперь приводит к непосредственному показу изображения вместо отображения содержимого каталога.
    • Проведена модернизация эмулятора терминала Konsole.
      • Обеспечена возможность загрузки цветовых схем через KNewStuff.
      • Полоса прокрутки оптимизирована для лучшего сочетания с активной цветовой схемой.
      • Панель вкладок теперь по умолчанию показывается только при необходимости.
      • Добавлена опция для работы в режиме только для чтения (запрещается вставка из буфера обмена).
      • Добавлена опция для копирования текста как HTML.
      • При запуске под управлением Wayland добавлена поддержка drag-and-drop.
      • Улучшена поддержка протокола ZMODEM.
      • Решены проблемы с прокруткой колесом мыши и запрещена цикличная прокрутка истории операций;
    • В музыкальный проигрыватель JuK добавлена поддержка Wayland и добавлены новые возможности интерфейса, такие как поддержка скрытия панели с меню и визуальный индикатор для воспроизводимого в данный момент трека. Устранены проблемы с автовоспроизведением после возврата из спящего режима;
    • В видеоредакторе Kdenlive улучшена поддержка HiDPI, устранены искажения при изменении размера клипа, исправлена ошибка, приводящая к краху при запуске. Повышены требования к версии MLT (требуется MLT 6.6.0 или более новый выпуск);
    • В просмотрщике документов Okular добавлена возможность отмены выполнения операций отрисовки PDF и извлечения текста (например, можно мгновенно отменить изменение масштаба, не дожидаясь окончания перерисовки). Улучшена поддержка JavaScript в PDF для форм AFSimple_Calculate;
    • В KMail расширены средства для сопровождения бронирования и заказа билетов по email, значительно улучшена поддержка бронирования билетов на поезда и задействована Wikidata БД аэропортов для отображения корректной информации о полётах. Добавлен новый обработчик для извлечения данных из писем с неструктурированной информацией о заказах билетов. Кроме того, в KMail возвращена поддержка показа структуры сообщения при помощи нового плагина 'Expert'. В Sieve Editor добавлен плагин для выбора сообщений из базы Akonadi. Улучшен поиск текста в редакторе сообщений, добавлена поддержка регулярных выражений при поиске;
    • Улучшен интерфейс приложения для создания скриншотов. Переработана нижняя строка кнопок, добавлены кнопка перехода к настройкам, кнопка открытия каталога с последним скриншотом и кнопка для запуска программы записи скринкастов. Обеспечено запоминание последнего выбранного режима сохранения скриншотов. Эскизы скриншотов теперь формируются с учётом коэффициента соотношение сторон экрана. Упрощено окно с настройками. Реализовано автоматическое добавление заголовка окна к имени скриншота. Добавлены опция для выхода после операции сохранения или копирования скриншота;
    • В менеджер сертификатов Kleopatra добавлена возможность генерации ключей Curve 25519 EdDSA при помощи GnuPG. Добавлен режим просмотра 'Notepad' для создания/проверки цифровых подписей и шифрования/расшифровки текста непосредственно в приложении. В блок 'Certificate details' добавлена возможность экспорта сертификата;
    • В программе для работы с архивами Ark появилась возможность остановки сжатия или распаковки ZIP-архивов, при использовании бэкенда libzip.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
  4. OpenNews: В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 17.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним, 10:48, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Радует, что с трудом, но всё же внедряется Wayland В Gnome с этим получше http... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:55, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, не по-лучше В отличие от KDE, Gnome on Wayland все ещё не может запустится... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, manhasnoname, 11:29, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не было у бабы печали, купила баба порося.
     
  • 3.17, iPony, 11:43, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как бэ странное восприятие лучше/хуже.
    По мимо сферической "чистоты" запуска без кусов иксов, есть куда более важные вещи.
     
  • 3.19, Хряк, 11:48, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Gnome on Wayland все ещё не может запустится без иксов.

    Сам то понял логику написанного?

     
  • 1.2, Kott, 10:53, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тортище
     
  • 1.3, ryoken, 10:53, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > обмена сообщениями Kopete (https://www.kde.org/applications/internet/kopete/);

    А писали, что Копыто сдохло, не..?

     
  • 1.4, Фуррь, 10:54, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Божественные Кеды, божественный Qt. Радует, что он развивается так же быстро, как и раньше :3
     
     
  • 2.10, Atterratio, 11:21, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати у меня плазма уже месяца два как не падает)
     
     
  • 3.15, Anonimus, 11:37, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Был бы не на убунте, перестала б года 4 назад;)
     
  • 3.18, Чуваг, 11:47, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Примета  - Чем дольше не включаешь комп, тем дольше плазма не падает.
     
  • 1.5, kknight, 10:55, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный релиз с кучей годноты!
     
  • 1.7, meequz, 11:09, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Kdenlive всё ещё не переехал на рефакторинг-бранч, эх
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:14, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скоро в Париже будет спринт Kdenlive, где обещают обновления https kdenlive... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:10, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, в debian testing KMail падает на любой чих. Какие на хрен билеты?!
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:22, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Thunderbird ? http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48322
     
  • 1.11, Аноним, 11:21, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В копыте есть телеграм?
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:34, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, в Телеграме сделают Копет )
     
  • 2.16, Аноним, 11:42, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    есть транспорт xmpp - telegram.
     

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