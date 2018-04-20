20.04.2018 08:52  Выпуск KDE Applications 18.04

Доступен релиз набора KDE Applications 18.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице. Основные новшества: Включены в состав набора KDE Applications и переведены с kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 новые приложения: программа для записи видео с web-камер Kamoso, инструмент резервного копирования KBackup и клиент для мгновенного обмена сообщениями Kopete;

Представлена достаточно большая порция улучшений в файловом менеджере Dolphin: Реализована возможность скрытия отдельных секций в панели с избранными путями (Places), добавлена новая секция Network для сохранения ссылок на сетевые разделы. Панель с терминалом (Terminal) теперь может быть прикреплена к любой стороне окна. Добавлена подсказка при попытке открытия панели с терминалом без установки Konsole. Улучшена поддержка HiDPI в информационной панели. Добавлен отдельный значок для пустой корзины. Добавлена настройка 'Show Target' для упрощения определения файлов, на которые указывают символические ссылки. Улучшена интеграция с Git - в контекстное меню, показываемое для каталогов с репозиториями Git, добавлены операции 'git log' и 'git merge'. Добавлена горячая клавиша "/" для быстрого вызова фильтра (Filter Bar). Реализована поддержка сортировки и группировки фотографий по дате. Ускорено выполнение операций drag-and-drop с большим числом мелких файлов. Добавлена поддержка отмены операции пакетного переименования файлов.

Заметно расширены возможности просмотрщика изображений Gwenview: Добавлена поддержка удалённого управления с использованием протокола MPRIS, что позволяет применять контроллеры MPRIS для управления показом полноэкранных слайдшоу. Появилась возможность отключения кнопок на миниатюрах изображений. В инструменте кадрирования обеспечено сохранение параметров при переходе к другому изображению и добавлена возможность фиксации формы для кадрирования при удержании клавиши 'Shift' или 'Ctrl'. В полноэкранном режиме предусмотрена возможность выхода через нажатие клавиши 'Escape', при этом настройки будут запомнены и следующий сеанс будет запущен в полноэкранном режиме. Улучшена читаемость файловых путей в списке недавно открытых каталогов (Recent Folders) и добавлены необходимые контекстные меню для записей в списке недавно открытых файлов (Recent Files). Переключаться между режимами навигации и просмотра теперь можно через клик на каталог в боковой панели. Текущий режим просмотра запоминается при переходе к другим каталогам. Функция 'Fit Width' заменена на более общую возможность 'Fill' для равномерного заполнения экранного пространства; По аналогии с другими типами изображения для SVG включена возможность увеличения размера при активации опции 'Image View / Enlarge Smaller Images'; Обеспечена синхронизация миниатюр и содержимого предпросмотра после редактирования изображения; При переименовании изображений расширение файла теперь не выделяется по умолчанию; При вызове диалога 'Move/Copy/Link' по умолчанию отображается текущий каталог; В настройки добавлены дополнительные опции для управления преобразованием цветов ICC; Кнопка полноэкранного режима теперь приводит к непосредственному показу изображения вместо отображения содержимого каталога. Проведена модернизация эмулятора терминала Konsole. Обеспечена возможность загрузки цветовых схем через KNewStuff. Полоса прокрутки оптимизирована для лучшего сочетания с активной цветовой схемой. Панель вкладок теперь по умолчанию показывается только при необходимости. Добавлена опция для работы в режиме только для чтения (запрещается вставка из буфера обмена). Добавлена опция для копирования текста как HTML. При запуске под управлением Wayland добавлена поддержка drag-and-drop. Улучшена поддержка протокола ZMODEM. Решены проблемы с прокруткой колесом мыши и запрещена цикличная прокрутка истории операций; В музыкальный проигрыватель JuK добавлена поддержка Wayland и добавлены новые возможности интерфейса, такие как поддержка скрытия панели с меню и визуальный индикатор для воспроизводимого в данный момент трека. Устранены проблемы с автовоспроизведением после возврата из спящего режима; В видеоредакторе Kdenlive улучшена поддержка HiDPI, устранены искажения при изменении размера клипа, исправлена ошибка, приводящая к краху при запуске. Повышены требования к версии MLT (требуется MLT 6.6.0 или более новый выпуск); В просмотрщике документов Okular добавлена возможность отмены выполнения операций отрисовки PDF и извлечения текста (например, можно мгновенно отменить изменение масштаба, не дожидаясь окончания перерисовки). Улучшена поддержка JavaScript в PDF для форм AFSimple_Calculate; В KMail расширены средства для сопровождения бронирования и заказа билетов по email, значительно улучшена поддержка бронирования билетов на поезда и задействована Wikidata БД аэропортов для отображения корректной информации о полётах. Добавлен новый обработчик для извлечения данных из писем с неструктурированной информацией о заказах билетов. Кроме того, в KMail возвращена поддержка показа структуры сообщения при помощи нового плагина 'Expert'. В Sieve Editor добавлен плагин для выбора сообщений из базы Akonadi. Улучшен поиск текста в редакторе сообщений, добавлена поддержка регулярных выражений при поиске; Улучшен интерфейс приложения для создания скриншотов. Переработана нижняя строка кнопок, добавлены кнопка перехода к настройкам, кнопка открытия каталога с последним скриншотом и кнопка для запуска программы записи скринкастов. Обеспечено запоминание последнего выбранного режима сохранения скриншотов. Эскизы скриншотов теперь формируются с учётом коэффициента соотношение сторон экрана. Упрощено окно с настройками. Реализовано автоматическое добавление заголовка окна к имени скриншота. Добавлены опция для выхода после операции сохранения или копирования скриншота; В менеджер сертификатов Kleopatra добавлена возможность генерации ключей Curve 25519 EdDSA при помощи GnuPG. Добавлен режим просмотра 'Notepad' для создания/проверки цифровых подписей и шифрования/расшифровки текста непосредственно в приложении. В блок 'Certificate details' добавлена возможность экспорта сертификата; В программе для работы с архивами Ark появилась возможность остановки сжатия или распаковки ZIP-архивов, при использовании бэкенда libzip.





