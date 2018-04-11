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11.04.2018 21:47  Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS

Инженеры из компании Facebook провели тестирование кодека для открытого формата кодирования видео AV1, в сравнении с открытыми кодеками x264 и libvpx-vp9. Тестирование проведено в условиях, приближенных к наиболее распространенным ситуациям применения видео в Facebook и охватывает 400 наиболее популярных в социальной сети видеоролика, находящихся в разрешении 360p, 480p 720p и 1080p (AV1 наиболее эффективен в UHD/4K и 8K, но данные разрешения принципиальной не рассматривались).

По уровню сжатия AV1 опередил x264 (main profile) на 50.3%, x264 (high profile) на 46.2% и libvpx-vp9 на 34.0%, но ценой такого превосходства стало более длительное время кодирования из-за усложнения алгоритмов. Эффективность сжатия измерялась при помощи метода BD-rate (Bjontegaard-Delta), позволяющего оценить какая нижняя планка битрейта достижима при неизменном пиковом отношении сигнала к шуму (PSNR) или индексе структурного сходства (SSIM). Каждое из 400 видео вначале было закодировано используя режимы CRF (Constant Rate Factor) или QP (Quantization Parameter), а затем полученный результат дополнительно был прогнан через двухпроходный режим ABR (Adaptive Bit Rate).

Оценка PSNR (диаграмма показывает экономию битрейта при использовании AV1 по сравнению с x264 и libvpx-vp9):

Оценка SSIM:

Скорость кодирования (показано на сколько AV1 медленнее x264 и libvpx-vp9):

Результаты кодирования в режиме ABR (по сравнению с вышеотмеченными результатами разница по битрету на уровне нескольких процентов, но время кодирования для AV1 и x264 возросло существенно):

Оценка PSNR:

Оценка SSIM:

Скорость кодирования:

Дополнительно можно отметить ещё три события, связанных с AV1 или кодированием видео:

  • Объединённая группа экспертов по фотографии (JPEG) представила будущий новый стандарт сжатия изображений JPEG XS, который позиционируется как легковесная система кодирования изображений, обеспечивающая минимальные задержки при кодировании и декодировании, и ориентированная на оптимизацию передачи последовательностей изображений очень высокого качества (до 8K). JPEG XS может оказаться полезным в системах виртуальной реальности и дронах, которые ранее вынуждены были использовать передачу изображений в несжатом виде из-за ограничений ресурсов и требований к оперативности доставки сигнала. JPEG XS позволяет существенно снизить необходимую пропускную способность канала связи без заметных для человеческого глаза потерь качества. Финальный вариант спецификаций планируют опубликовать в июле этого года, но процесс стандартизации и создания эталонных реализаций будет завершен только к апрелю следующего года.
  • Альянс Open Media развивает формат AVIF, позволяющий распространять отдельные изображения, сжатые при помощи технологий внутрикадрового сжатия из AV1. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). AVIF развивается по аналогии с форматами WebP и HEIF/HEIC, которые использую методы внутрикадрового кодирования из VP8 и HEVC. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF.
  • Сообщество Xiph.Org подготовило обзор технических решений, использованных в формате кодирования видео AV1.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  3. OpenNews: Сообщество Xiph.Org представило видеокодек Daala с технологиями, опережающими VP9 и H.265/HEVC
  4. OpenNews: Компания Cisco представила свободный видеокодек Thor, конкурирующий с VP9 и H.265
  5. OpenNews: Сравнение скорости кодирования и декодирования видео при помощи VP9, HEVC и H.264
  6. OpenNews: Google выпустил библиотеку libvpx 1.5.0, в которой продолжено оттачивание реализации VP9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: av1, jpeg, video, vp9, jpeg, jpegxs, avif
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  • 1.1, Аноним, 23:36, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Результаты радуют Нет разницы сколько времени будет кодироваться, если делаться... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:38, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Владельцы огромных пулов машин для кодирования видео обычные TV каналы, всякие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, пох, 23:46, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    наоборот - им-то пофиг, у них будет еще более огромный пул еще более мощных машин, подумаешь. Зато они выиграют 50% размера хранилки, а диски по прежнему дороги.

    А вот если ты, Анон, хочешь выложить видео для друзей и анонов без помощи этих пулов (включая тот который никакое видео не кодирует, а смотрит за тобой и твоими друзьями-анонами) - вероятнее всего, тебе расхочется ждать "пока дискетка отформатируется", и ты выберешь кодек побыстрее, а диск вместо 4 воткнешь 8T, хрен с ним.

     
  • 2.5, Анонимус142, 23:50, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это первая версия, там ещё нет ни оптимизаций, ничего.
     
  • 1.3, VINRARUS, 23:45, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А шо там с декодированием? Бежать за новым проигрывателем в магазин?
     
     
  • 2.6, vz, 23:51, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для каких целей нужен аппаратный декодер? На видеоядро навесят и пользуйся.
     
     
  • 3.7, VINRARUS, 23:52, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть бежать?
    ПС: огнепанда до сих пор на GNUщихся ОС ютубик через ЦП полностью декодирует...
     

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