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10.04.2018 10:53  Выпуск Wayland 1.15 и композитного сервера Weston 4.0

После восьми месяцев разработки сформирован стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.15, а также развиваемого параллельно композитного сервера Weston 4.0. Ветка Wayland 1.15 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и кроме исправления ошибок примечательна следующими изменениями:

  • Добавлен новый API wl_display_destroy_clients() для проведения чистки клиентов до разрушения связанного с ними вывода;
  • Документировано применение двойной буферизации в wl_subcompositor.get_subsurface;
  • В wayland-scanner добавлена возможность генерации как публичных, так и приватных идентификаторов. Добавлен вывод предупреждения при попытке использования старой опции "code". Представлена новая опция "--strict", обеспечивающая мгновенное прекращение работы в случае проблем при верификации DTD;
  • Функциональность библиотеки libwayland-egl включена в состав libwayland и скоро будет удалена из Mesa;
  • В переменной окружения WAYLAND_DISPLAY теперь допускаются только абсолютные пути.

В Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.

Смена номера версии Weston на 4.0 обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость, например, удалена поддержка протокола xdg-shell-v5 (оставлен только xdg-shell-v6). В новой версии Weston добавлена поддержка протокола input-timestamps, позволяющего клиентам с высокой точностью получать информацию о времени наступлений событий ввода. Добавлена базовая поддержка атомарного изменения видеорежимов. Также представлена реализация протокола zwp_linux_dmabuf_v1, в gl-renderer добавлена поддержка EGL-расширения fence_sync (синхронизация формирования вывода), обеспечено кэширование свойств DRM (Direct Rendering Manager).


Статус поддержки Wayland в окружениях рабочего стола и дистрибутивах:

  • В GNOME сеанс на базе Wayland рекомендован в качестве основного. В композитном менеджере Mutter при использовании Wayland обеспечена поддержка систем с несколькими GPU и гибридных графических подсистем (GPU Intel + GPU NVIDIA или AMD). В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола;
  • В выпущенной компанией LG открытой платформе webOS Open Source Edition предложен новый композитный менеджер, основанный на протоколе Wayland;
  • В KDE продолжает наблюдаться прогресс в стабилизации и расширении поддержки Wayland. KDE Plasma 5.12 стал первым LTS-выпуском с поддержкой Wayland. В Kubuntu 18.04 реализован экспериментальный сеанс на базе Wayland;
  • В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland;
  • Использование по умолчанию сеанса на базе Wayland в Ubuntu 17.10. В LTS-выпуске Ubuntu 18.04 по умолчанию будет возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции. В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию;
  • Продолжатся работа по улучшению поддержки Wayland в Enlightenment. В версии 0.22 добавлена поддержка протокола xdg-shell v6, ограничений движения указателя и протокола для относительного позиционирования указателя, а также улучшена поддержка XWayland и повышена стабильность работы под управлением Wayland;
  • В медиаплеере VLC 3.0.0 представлена начальная поддержка Wayland;
  • В дисплейном сервере Mir обеспечена поддержка работы клиентов Wayland, что позволяет организовать запуск Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland;
  • Система вывода в механизме для запуска виртуальных машин с Linux в ChromeOS предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем;
  • Развиваемая проектом Qt платформ для автомобильных систем Qt Automotive Suite включает Qt Wayland Compositor, многопоточную систему отрисовки для встраиваемых устройств, использующую протокол Wayland;
  • Fedora 27 стал третим выпуском, в котором по умолчанию предложен сеанс GNOME на базе Wayland;


  • Для FreeBSD подготовлены порты, необходимые для сборки KDE с поддержкой Wayland;
  • Использующие Wayland пользовательские окружения papyros-shell и Hawaii объединились в новый проект Liri. Liri базируется на Qt 5 (QML) и продвигает оформление в стиле Material Design. Рабочий стол развивается командой дистрибутива LiriOS, примечательного использованием вместо традиционных пакетов готовых системных срезов на основе технологии OSTree, при которой системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива;
  • В ОС DragonFly BSD развивается порт с Wayland и Weston, имеется поддержка XWayland;
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish 2 и Tizen.
  • В панели Cairo-Dock предусмотрена возможность работы в окружении композитного сервера Weston.
  • В рамках проекта AsteroidOS развивается новая открытая ОС для умных часов, использующая Qt5 и Wayland;
  • Работа по добавлению поддержки Wayland ведётся для рабочих столов LXQt и MATE.
  • Развивается десктоп-окружение Orbital, работающее только на базе технологий Wayland;
  • Для тестирования работы GNOME, KDE и Enlightenment, Hawai и Orbital поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK3+, Qt 5, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston.

Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland
  4. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  5. OpenNews: Выпуск Wayland 1.14 и композитного сервера Weston 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, weston
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  • 1.1, Fracta1L, 11:24, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ситуация с Wayland+Nvidia drivers печалит.
     
     
  • 2.3, vz, 11:41, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    И раньше тоже к GNU/Linux выбирали видеокарту, а не наоборот, конечно, это делают те, кто сознательно и давно пересел.
     
  • 2.12, rshadow, 12:15, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Еще лет 10 разработки и "золотой ключик у нас в кармане".
     
  • 2.27, Аноним, 12:42, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Где она печалит-то? Я пользуюсь Fedora + NVIDIA, гном работает
     
  • 1.2, AntonAlekseevich, 11:35, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Печально что Intel G31 не может полноценно работать с Wayland. Вся обработка идет через llvmpipe если используется данная графика. :(
     
     
  • 2.6, vz, 11:45, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Печально что Intel G31 не может полноценно работать с Wayland. Вся обработка
    > идет через llvmpipe если используется данная графика. :(

    В связи с чем?

     
     
  • 3.24, Fracta1L, 12:35, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное, в связи с отсутствием поддержки нужной версии OpenGL. Это ж древность древняя.
     
  • 1.4, Дуплик, 11:41, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Отлично!
    Long Live Wayland!
    X*rg must die!
     
     
  • 2.13, KroTozeR, 12:16, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А по мне, так пусть оба проекта развиваются. Наличие выбора лучше, чем его отсутствие. У "вяленого" и "иксов" уже чётко сложились особенности и ниши применения. Каждый чем-то лучше и чем-то хуже.

    И вообще, "Long Live Rock'n'Roll!", как завещали Rainbow)

     
     
  • 3.23, Аноним, 12:31, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Увы, иксы дырявые, но вот то что гадкий глючащий гном в диком отрыве от KDE, вот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, DerRoteBaron, 11:51, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все бы ничего, но многие, пусть и костыльные, но тем не менее удобные и нужные решения не булки работать с Wayland by design, что пеяалит, так как это в том числе отоичало по удобству никсы от макоси или вантуза
     
     
  • 2.9, Шумер, 12:09, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ме тоже зело печалят булки на вайланде. Чувствую твою боль, бро.
     
     
  • 3.25, Fracta1L, 12:37, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он хотел сказать, что Wayland сейчас промеж булок
     
  • 1.8, Владислав, 11:59, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так я не понял, Вейленд уже победил или нет? Вот смотрю всякие фералы делают порты Linux-игр на Vulkan. Ну а толку то от этого вулкана на древнем как гoвно мамонта дисплейном сервере, который для игр то не предназначен, глюкодром?
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:16, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эм если я не ошибаюсь а могу , то для игр нет разницы в производительности по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 12:18, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фералы не умеют готовить вулкан, почему-то те же самые игры, но запущенные через... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 12:43, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправильно задан вопрос Толку-то от этого Ферала, если там - транслятор из Di... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 12:21, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    картинки показывают стройность и превосходство вялого. Выкусите, атеисты.
     
     
  • 2.19, KroTozeR, 12:23, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > картинки показывают стройность и превосходство вялого. Выкусите, атеисты.

    Только одно пожелание: Возможность удалённой отрисовки, как у X-ов. Причём желательно кроссплатформенно. А так — пусть развивается.

     
     
  • 3.21, Аноним, 12:29, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сдается мне что это не к вейланду вопрос Вейланд композитор Рисует qt и gtk У... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Fracta1L, 12:39, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вейланд это протокол, как X11. Композитор это KWin, Mutter и т.д. - фактически, они вбирают в себя часть функций Xorg.
     
  • 1.30, Аноним, 12:51, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нам нужен Universal Cross-platform Graphics Protocol - UCGP.
     
  • 1.31, iZEN, 12:52, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для FreeBSD подготовлены порты, необходимые для сборки KDE с поддержкой Wayland

    Помимо этого, обновился ключевой для графической подсистемы BSD порт graphics/mesa-dri - сегодня вышли версии 17.3.8 и несколько минут спустя - 18.0.0: https://www.freshports.org/graphics/mesa-dri/

     

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