28.03.2018 18:12  Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1

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|3.14, pavlinux, 19:39, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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code Default_Scan_16x16 256 0, 1, 16, 32, 17, 2, 3, 18, 33, 48, 64, 49,... весь текст скрыт
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|2.4, J.L., 19:12, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Независимое тестирование показало, что при кодировании видео с качеством 4K новый кодек по уровню сжатия на 30% обгоняет конкурирующие кодеки
> Независимое тестирование от продвигающей кодек коммерческой компании? Ну-ну. А почему
> они умолчали, что там с потреблением ресурсов при кодировании?
> Я не спорю, что такой кодек нужен, но не думаю, что он
> нуждается в такой бессовестной рекламе.
хорошие вещи тоже нуждаются в рекламе
зы: кто ходил по ссылкам - ниже 720p тоже профит есть в весе и цпу при просмотре ?
зыы: чисто из любопытства - а с->js "скомпиленая" реализация при запуске в браузере 720p тянет на офисной машинке ?
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|4.27, пох, 20:27, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Справится ли с этим видеокамера с мозгами как у современных
нет ;-)
потому что в "мозгах у современных" - аппаратный кодек. А ты думал, они процессором это делают?
> или надо ждать появления более мощных и дорогих?
я бы для начала дождался каких-нибудь камер, оправдывающих свои >4k матрицы. Пока что проблемы доступных большинству из нас камер не в кодеках ни разу, а в копеечной оптике, произведенной на китайском заводе, изначально специализирующемся на глазках видеонаблюдения. Да и та криво приколочена.
А на 720p преимущества AV1 не оправдают затрат, можно не париться.
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|4.17, анонимодинодин, 19:43, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В заголовке же есть информация какой тип сжатия используется. AV1 просто ещё для сжатия статических изображений может использоваться, там lossless гораздо полезнее, чем в видео.
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