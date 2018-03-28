28.03.2018 18:12  Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1

Альянс Open Media, образованный ведущими технологическими компаниями, представил финальный вариант спецификации и эталонной реализации открытого видеокодека AV1. Кодек изначально позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений. Эталонная реализации кодировщика и декодировщика написана на языке Си и поставляется под лицензией BSD. Также поставляются спецификации аппаратного декодировщика, позволяющего производителям чипов интегрировать поддержку аппаратного ускорения AV1 в свои продукты.

Все участники Open Media, включая Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu, предоставили пользователям реализаций кодека лицензию на безвозмездное использование патентов, пересекающихся с AV1. Условия лицензионного соглашения на AV1 также предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1.

Предполагается, что при широком распространении AV1 данное условие позволит защитить свободный кодек от давления со стороны компаний, заинтересованных в продвижении требующих выплаты отчислений кодеков, таких как HEVC. Возможность атаковать AV1 останется у патентных троллей, которые не выпускают своих продуктов и обладают только интеллектуальной собственностью, но у участников альянса имеются и средства, и стимул для подавления подобных троллей.

По своим характеристикам кодек AV1 превосходит HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения. В основе AV1 лежит лучшая комбинация имеющихся открытых технологий, заимствованных из экспериментального проекта VP10, развиваемого Google после VP9, а также из свободных кодеков Daala от Xiph/Mozilla и Thor от Cisco. AV1 может применяться для сжатия видео сверхвысокой чёткости, в том числе обеспечивая возможность потоковой передачи с уровнем качества 4K и выше.

Независимое тестирование показало, что при кодировании видео с качеством 4K новый кодек по уровню сжатия на 30% обгоняет конкурирующие кодеки, такие как AVC, VP9 и HEVC/H.265. Преимущество AV1 в полной мере проявляется при кодировании видео в высоких разрешениях. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC.

AV1 может масштабироваться для любых типов современных устройств и любой пропускной способности каналов связи, и при этом обладает низким потреблением вычислительных ресурсов при декодировании, поддерживает распараллеливание операций кодирования, применяет расширенные методы предсказания межкадровых изменений, оптимизирован для создания аппаратных реализаций. Кодек пригоден для доставки видео в режиме реального времени, для использования в коммуникационных системах и для применения в Web.



