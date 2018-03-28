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28.03.2018 18:12  Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1

Альянс Open Media, образованный ведущими технологическими компаниями, представил финальный вариант спецификации и эталонной реализации открытого видеокодека AV1. Кодек изначально позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений. Эталонная реализации кодировщика и декодировщика написана на языке Си и поставляется под лицензией BSD. Также поставляются спецификации аппаратного декодировщика, позволяющего производителям чипов интегрировать поддержку аппаратного ускорения AV1 в свои продукты.

Все участники Open Media, включая Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu, предоставили пользователям реализаций кодека лицензию на безвозмездное использование патентов, пересекающихся с AV1. Условия лицензионного соглашения на AV1 также предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1.

Предполагается, что при широком распространении AV1 данное условие позволит защитить свободный кодек от давления со стороны компаний, заинтересованных в продвижении требующих выплаты отчислений кодеков, таких как HEVC. Возможность атаковать AV1 останется у патентных троллей, которые не выпускают своих продуктов и обладают только интеллектуальной собственностью, но у участников альянса имеются и средства, и стимул для подавления подобных троллей.

По своим характеристикам кодек AV1 превосходит HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения. В основе AV1 лежит лучшая комбинация имеющихся открытых технологий, заимствованных из экспериментального проекта VP10, развиваемого Google после VP9, а также из свободных кодеков Daala от Xiph/Mozilla и Thor от Cisco. AV1 может применяться для сжатия видео сверхвысокой чёткости, в том числе обеспечивая возможность потоковой передачи с уровнем качества 4K и выше.

Независимое тестирование показало, что при кодировании видео с качеством 4K новый кодек по уровню сжатия на 30% обгоняет конкурирующие кодеки, такие как AVC, VP9 и HEVC/H.265. Преимущество AV1 в полной мере проявляется при кодировании видео в высоких разрешениях. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC.

AV1 может масштабироваться для любых типов современных устройств и любой пропускной способности каналов связи, и при этом обладает низким потреблением вычислительных ресурсов при декодировании, поддерживает распараллеливание операций кодирования, применяет расширенные методы предсказания межкадровых изменений, оптимизирован для создания аппаратных реализаций. Кодек пригоден для доставки видео в режиме реального времени, для использования в коммуникационных системах и для применения в Web.

  1. Главная ссылка к новости (https://aomedia.org/the-allian...)
  2. OpenNews: Сообщество Xiph.Org представило видеокодек Daala с технологиями, опережающими VP9 и H.265/HEVC
  3. OpenNews: GoPro перевёл видеокодек CineForm в разряд открытых проектов
  4. OpenNews: Google, Cisco, Mozilla и Microsoft объединили усилия в создании нового свободного видеокодека
  5. OpenNews: Компания Cisco представила свободный видеокодек Thor, конкурирующий с VP9 и H.265
  6. OpenNews: Компания Cisco опубликовала исходные тексты видеокодека OpenH264
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: av1, video, codec
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  • 1.1, MoronDude, 18:20, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Радует новость. Жаль про кодек ничего толком не написано.
     
     
  • 2.3, Аноним, 18:46, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    А что ты хотел увидеть Хочешь чистую математику кодека Ну вот https aomedia... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, pavlinux, 19:39, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    code Default_Scan_16x16 256 0, 1, 16, 32, 17, 2, 3, 18, 33, 48, 64, 49,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 18:43, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Независимое тестирование от продвигающей кодек коммерческой компании Ну-ну А п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, J.L., 19:12, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Независимое тестирование показало, что при кодировании видео с качеством 4K новый кодек по уровню сжатия на 30% обгоняет конкурирующие кодеки
    > Независимое тестирование от продвигающей кодек коммерческой компании? Ну-ну. А почему
    > они умолчали, что там с потреблением ресурсов при кодировании?
    > Я не спорю, что такой кодек нужен, но не думаю, что он
    > нуждается в такой бессовестной рекламе.

    хорошие вещи тоже нуждаются в рекламе

    зы: кто ходил по ссылкам - ниже 720p тоже профит есть в весе и цпу при просмотре ?

    зыы: чисто из любопытства - а с->js "скомпиленая" реализация при запуске в браузере 720p тянет на офисной машинке ?

     
  • 2.5, Аноним, 19:20, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не пох, сколько ресурсов он потребляет при кодировании Раз сжали и забыли Д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Аноним, 19:27, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну например это может быть важно для разговоров по скайпу Или для съёмки видео ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 19:53, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сжимать бывает нужно в реальном времени, если что Справится ли с этим видеокаме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 20:27, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не справится пока не встроят чип конкретно для этого кодека, очевидно же.
     
     
  • 5.28, Аноним, 20:34, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чип чипу рознь Одно дело, если на нём будет столько же транзисторов, другое 8... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, пох, 20:27, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Справится ли с этим видеокамера с мозгами как у современных

    нет ;-)
    потому что в "мозгах у современных" - аппаратный кодек. А ты думал, они процессором это делают?

    > или надо ждать появления более мощных и дорогих?

    я бы для начала дождался каких-нибудь камер, оправдывающих свои >4k матрицы. Пока что проблемы доступных большинству из нас камер не в кодеках ни разу, а в копеечной оптике, произведенной на китайском заводе, изначально специализирующемся на глазках видеонаблюдения. Да и та криво приколочена.

    А на 720p преимущества AV1 не оправдают затрат, можно не париться.

     
  • 2.18, Аноним, 19:44, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С кодированием ест много, с декодированием мало.
     
     
  • 3.21, Аноним, 19:54, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за подробный ответ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 19:21, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Судя по всему это очередной кодек с сжатием с потерями Когда сделают видеокодек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 19:26, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что значит когда Их и сейчас полно Да и в VP9 как мне говорили режим без ботер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 19:38, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Один кодек работающий с потерями и без сбивает с толку Не ясно не включена опци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, анонимодинодин, 19:43, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В заголовке же есть информация какой тип сжатия используется. AV1 просто ещё для сжатия статических изображений может использоваться, там lossless гораздо полезнее, чем в видео.
     
     
  • 5.19, Аноним, 19:48, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С картинками всегда было всё хорошо, а вот с видео всегда мыло ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, анонимодинодин, 19:28, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    lossless он тоже умеет
     
     
  • 3.11, Аноним, 19:34, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поколение кодеков-улучшайзеров на нейросетях грядёт?
     
  • 2.10, Аноним, 19:29, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового покол...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 19:56, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Их есть, но зачем они тебе Писать на HDD ты за ними не успеешь, а на SSD разори... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, Аноним, 20:14, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Держи, можешь не благодарить https en wikipedia org wiki List_of_codecs Lossl... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 19:35, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то где-то 2500-3000 раз медленнее, чем VP9 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 19:40, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Слабаки, Rust не осилили... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Диалектик, 19:42, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кроме psnr есть ещё психо-визуальное восприятие пожатого контента, что имхо важнее, вобщем нужны реально независимые тесты а не маркетинговый буллшит.
     
  • 1.24, Аноним, 20:10, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вай, ну наконец-то Слежу за новостями по поводу daala ещё с момента её аннонсир... весь текст скрыт [показать]
     

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