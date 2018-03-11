11.03.2018 22:39  Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки

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|3.17, pavlinux, 00:48, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> бесплатными торрентами
Почему, зачем торренты? Авторы же будут снимать фильмы с бюджетами по 500 млн.$$$
и сразу раздавать у себя на сайте! Windows тоже будет бесплатный. А зайдя на Алиэкспресс
можешь написать "Эй, жёлтый, высылай мне 32-процессорый комп с последними процами
и 1 Петабайтом оперативки". За один лайк обязан будет выслать!
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|2.25, Имя, 06:30, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Еще один довод к отмене патентов и авторских прав в принципе.
ага-ага! кто-то тратит время, молодость, юность, семью, придумывает.. а кто-то хочет нажиться на чужих интеллектуальных трудах.. ты прямо, как Путин выразился, придурок какой-то!
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|1.4, Ктожееще, 23:16, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Логика критикующей толпы, получается, такая: обогащаться за счет патентов можно только всяким эпплам и майкрософтам, а все остальные должны ждать подачек от суперкорпораций и не вякать? Т.е. происходит монополизация патентного насилия в IT сообществе.
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|1.7, KsenZ, 23:32, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Я может чего то упустил...
Нормальная же практика, когда ты написал "супер" программу, драйвер, планировщик, etc. Давать это использовать остальным, для частных целей. Если ты хочешь использовать эту "программу", "драйвер", etc. для зароботка, тогда будь добр, "отслюнявь" разработчику.
Что не так то? Не так, что он поднял бучу из-за того, что "включено" в ядро? Тогда тут общественность, должна его поддержать... Ну на крайняк Linux Fundation...
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|3.12, KsenZ, 23:50, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Что не так то?
> Сделал на копейку -- требует на хатынку.
Сколько требовать за свою работу, дело сугубо личное... Кто то оценит в 10$, а кто в 10000$, за тот же кусок кода....
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|1.15, DerRoteBaron, 00:43, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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С одной стороны прирезать особо наглым проприетарщикам, демонстративно плюющим на требования OSS-лицензий, права на использования кода надо.
Но когда это делается без какой либо толерантности к тому, что создатели бинарей из модифицированных исходников могут ошибиться (и банально забыть о сорцах) или иметь какие-то внутренние причины невозможности выложить исходники сиюминутно, это тоже не выход, поскольку это создаёт больше проблем, чем решает.
И в качестве соглашения контрибьютора в значимых проектах вроде Ядра стоит прописывать требования соблюдать культуру отзыва лицензии, как то сделали недавно некоторые разработчики с GPLv3.
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|2.21, Андрей, 03:34, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Верно!
Проблема только в том, как отличить компанию, которая просто плюёт на GPL и тянет время, авось, отстанут, от той, в которой действительно всё идёт в верном направлении решения проблемы, но медленно. МакХарди решил, похоже, что компания, которая после 25 лет существования Linux всё ещё "не знает" правил GPL, явно относится к первой категории. А большинство из, наверняка, оплачиваемых разработчиков ядра не хочет пугать своих (потенциальных) работодателей и не против, если процесс соблюдения GPL затянется на десятилетие и не одно.
Не говоря уже о том, что платное членство в Linux Foundation, это как получение коммерческой лицензии на ядро вместо GPL. Вроде, VMWare так действовала.
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|2.22, Андрей, 03:36, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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И если они не в каком-то редком модуле, а реально использются, надо тоже идти требовать: или удаляйте их, или соблюдайте GPL. Но как выше прокомментировали, сначала письменно предупредив компании, давая им разумное время. А вот если они потом всё ещё не готовы, тогда вопрос, как быть дальше, чтобы из тебя не сделали "монстра".
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|1.26, Сергей, 07:41, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотел бы отметить, что версия 2, запрещает вообще использование кода нарущителем вне зависимости исправил ли в дальнейшем он нарущения лицензии, в отличии от 3-тей, чем по существу и пользовался данный чел...
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