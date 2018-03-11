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11.03.2018 22:39  Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки

Патрик МакХарди (Patrick McHardy), бывший лидер проекта Netfilter, отозвал свои претензии в отношении компании Geniatech, связанные с нарушением лицензии GPLv2. Напомним, что Патрик МакХарди подвергался критике со стороны сообщества и был исключён из основной команды разработчиков Netfilter, в связи с нарушением этики и агрессивным развязыванием судебных разбирательств против нарушителей GPLv2 с целью получения личного обогащения.

Патрик МакХарди добивался финансовых взысканий с компаний, использующих ядро Linux в своих продуктах без предоставления исходных текстов. Пользуясь тем, что его код входит в состав ядра и он является обладателем авторских прав на этот код, МакХарди трактовал нарушение GPLv2 как нарушение договора и пользовался предусмотренной в GPLv2 возможностью незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя, не давая времени устранить выявленные проблемы.

Деятельность МакХарди вызывала серьёзные опасения в сообществе и подрывало репутацию Linux в глазах компаний. В частности, если бы деятельность МакХарди продолжалась и имела успех, компании могли потерять интерес к применению Linux в своих продуктах, опасаясь, что любой беспринципный разработчик может подать на них в суд и потребовать отчислений, пользуясь даже малейшим непреднамеренным нарушением без предоставления возможности его досудебного устранения.

В итоге, осенью прошлого года часть разработчиков и компаний, код которых используется в ядре, выступила с инициативой адаптации для ядра правил GPLv3 в отношении отзыва лицензии. Данные правила дают возможность устранить выявленные проблемы с публикацией кода в течение 30 дней с момента получения уведомления, если нарушения были выявлены впервые. В этом случае права на лицензию GPL восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен).

Иск против Geniatech был подан МакХарди летом прошлого года и увенчался предварительным запретом на поставку GPL-компонентов в TV-ресиверах данной компании. Компания Geniatech подала апелляцию в суд высшей инстанции и поставила под сомнение возможность МакХарди выступать c претензиями по нарушению лицензии на ядро Linux. МакХарди подключился к разработке значительно позднее создания подсистемы NetFilter (NetFilter появился в 1999 году, а первое изменение МакХарди принято в 2004 году) и на посту мэйнтенера занимался в основном обработкой чужих патчей, т.е. его деятельности больше свойственна работа редактора и "автора редактирования", а не соавтора.

Если МакХарди, как автор редактирования, и мог инициировать отзыв лицензии, то только на части кода, в которых имеются его изменения, а не на всё ядро Linux. При этом МакХарди в достаточной степени не показал какой именно его вклад, как была сформирована защищённая авторским правом работа и насколько его изменения затрагивают ядро за пределами подсистем netfilter/iptables. Кроме того, с защитой некоторых доводов ответчика выступили Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, и Пабло Нейра (Pablo Neira), нынешний мэйнтейнер NetFilter (их показания пока не опубликованы в открытом доступе).

Ответчик также обратил внимание суда, что действия МакХарди, который в одностороннем порядке отозвал лицензию на всё ядро Linux, можно рассмотреть как нарушение GPLv2. МакХарди имел право создавать и публиковать модифицированные версии ядра, с условием, что его работа будет доступа под условиями GPLv2 для любого третьего лица, в том числе для ответчика. Соответственно, отозвав GPLv2, истец сам нарушил требование данной лицензии.

Из других претензий к истцу можно отметить преувеличенный вклад в разработку ядра. Истец занимал пост мэйнтейнера сетевой подсистемы до 2017 года, хотя на деле он был мэйнтейнером только подсистемы netfilter и последний его патч датирован 2015 годом. Перед судом также было выставлено, что действия МакХарди направлены не на достижение соблюдения требований лицензии GPL, а на получение личной выгоды, и он уже участвует в 38 похожих разбирательствах, в одном из которых требует возмещения ущерба в размере 1.8 млн евро, а общая сумма полученных взысканий уже превышает 2 млн евро (сведения из заявления ответчика, достоверность которых не подтверждена).

В итоге, после всех озвученных доводов суд предоставил истцу возможность решить, намерен ли он и дальше отстаивать предварительный судебный запрет. МакХарди, впервые получив столь серьёзный отпор, решил не продолжать дело и отозвал свой запрос. В результате судебный запрет был отозван, а истец должен оплатить все судебные издержки, включая расходы на адвокатов с обеих сторон.

  1. Главная ссылка к новости (http://laforge.gnumonks.org/bl...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  3. OpenNews: Брюс Перенс намерен отсудить у Grsecurity судебные издержки в размере 667 тысяч долларов
  4. OpenNews: Компания DJI начала публикацию GPL кода, используемого в прошивках
  5. OpenNews: Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  6. OpenNews: Artifex и Hancom урегулировали конфликт, связанный с нарушением GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gpl, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 23:03, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Еще один довод к отмене патентов и авторских прав в принципе.
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:11, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    сразу запахло бесплатными торрентами скачать бесплатно без смс прямой ссылкой на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 23:48, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молодец, холоп!
     
  • 3.17, pavlinux, 00:48, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > бесплатными торрентами

    Почему, зачем торренты? Авторы же будут снимать фильмы с бюджетами по 500 млн.$$$
    и сразу раздавать у себя на сайте! Windows тоже будет бесплатный. А зайдя на Алиэкспресс
    можешь написать "Эй, жёлтый, высылай мне 32-процессорый комп с последними процами
    и 1 Петабайтом оперативки". За один лайк обязан будет выслать!  

     
  • 2.3, IdeaFix, 23:11, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Т.е. к отмене гпл?
     
     
  • 3.9, Омномномним, 23:44, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    GPL — оружие, а не цель. News at 11.
     
     
  • 4.20, Аноним, 03:17, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, У ЧК есть оружие массовой расправы Расправы, а не суда Социальное положе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, iPony, 04:21, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только бьёт оно по всем, в том числе по своим, и как попало в итоге...
     
  • 3.24, Аноним, 05:41, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гпл следует полностью отменить, а все проекты под гпл автоматически считать BSD ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Имя, 06:30, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Еще один довод к отмене патентов и авторских прав в принципе.

    ага-ага! кто-то тратит время, молодость, юность, семью, придумывает.. а кто-то хочет нажиться на чужих интеллектуальных трудах.. ты прямо, как Путин выразился, придурок какой-то!

     
  • 1.4, Ктожееще, 23:16, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Логика критикующей толпы, получается, такая: обогащаться за счет патентов можно только всяким эпплам и майкрософтам, а все остальные должны ждать подачек от суперкорпораций и не вякать? Т.е. происходит монополизация патентного насилия в IT сообществе.
     
     
  • 2.16, Аноним84701, 00:44, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Cкандал с ТомТом и ляпшим платиновым дружбаном уже забыт, увы https arstech... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 23:19, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А они то конечно принципиальные, и поэтому, в проприентарщине, используют openso... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:44, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В GPLv2 был не до конца проработан механизм отзыва лицензии, чем начали пользова... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, KsenZ, 23:32, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я может чего то упустил...
    Нормальная же практика, когда ты написал "супер" программу, драйвер, планировщик, etc. Давать это использовать остальным, для частных целей. Если ты хочешь использовать эту "программу", "драйвер", etc. для зароботка, тогда будь добр, "отслюнявь" разработчику.
    Что не так то? Не так, что он поднял бучу из-за того, что "включено" в ядро? Тогда тут общественность, должна его поддержать... Ну на крайняк Linux Fundation...
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin, 23:41, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Что не так то?

    Сделал на копейку -- требует на хатынку.

     
     
  • 3.12, KsenZ, 23:50, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Что не так то?
    > Сделал на копейку -- требует на хатынку.

    Сколько требовать за свою работу, дело сугубо личное... Кто то оценит в 10$, а кто в 10000$, за тот же кусок кода....

     
     
  • 4.14, VimCoder, 00:14, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так работа не его личная заслуга, он просто формошлепил свой код туда
     
  • 3.13, .., 23:55, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Шигорин красава!
    А применить своё высказывание к _платным_ спинам альта слабо?
     
     
  • 4.19, Аноним, 01:19, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > к _платным_ спинам альта

    Это вроде этого?
    http://www.meatspin.com/

     
  • 1.15, DerRoteBaron, 00:43, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С одной стороны прирезать особо наглым проприетарщикам, демонстративно плюющим на требования OSS-лицензий, права на использования кода надо.
    Но когда это делается без какой либо толерантности к тому, что создатели бинарей из модифицированных исходников могут ошибиться (и банально  забыть о сорцах) или иметь какие-то внутренние причины невозможности выложить исходники сиюминутно, это тоже не выход, поскольку это создаёт больше проблем, чем решает.
    И в качестве соглашения контрибьютора в значимых проектах вроде Ядра стоит прописывать требования соблюдать культуру отзыва лицензии, как то сделали недавно некоторые разработчики с GPLv3.
     
     
  • 2.21, Андрей, 03:34, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Верно!

    Проблема только в том, как отличить компанию, которая просто плюёт на GPL и тянет время, авось, отстанут, от той, в которой действительно всё идёт в верном направлении решения проблемы, но медленно. МакХарди решил, похоже, что компания, которая после 25 лет существования Linux всё ещё "не знает" правил GPL, явно относится к первой категории. А большинство из, наверняка, оплачиваемых разработчиков ядра не хочет пугать своих (потенциальных) работодателей и не против, если процесс соблюдения GPL затянется на десятилетие и не одно.

    Не говоря уже о том, что платное членство в Linux Foundation, это как получение коммерческой лицензии на ядро вместо GPL. Вроде, VMWare так действовала.

     
  • 1.18, KonstantinB, 01:12, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, я в таком ключе не думал. Пара моих строчек кода где-то есть же! :)
     
     
  • 2.22, Андрей, 03:36, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И если они не в каком-то редком модуле, а реально использются, надо тоже идти требовать: или удаляйте их, или соблюдайте GPL. Но как выше прокомментировали, сначала письменно предупредив компании, давая им разумное время. А вот если они потом всё ещё не готовы, тогда вопрос, как быть дальше, чтобы из тебя не сделали "монстра".
     
  • 1.26, Сергей, 07:41, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел бы отметить, что версия 2, запрещает вообще использование кода нарущителем вне зависимости исправил ли в дальнейшем он нарущения лицензии, в отличии от 3-тей, чем по существу и пользовался данный чел...
     

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