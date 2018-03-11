11.03.2018 22:39  Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки

Патрик МакХарди (Patrick McHardy), бывший лидер проекта Netfilter, отозвал свои претензии в отношении компании Geniatech, связанные с нарушением лицензии GPLv2. Напомним, что Патрик МакХарди подвергался критике со стороны сообщества и был исключён из основной команды разработчиков Netfilter, в связи с нарушением этики и агрессивным развязыванием судебных разбирательств против нарушителей GPLv2 с целью получения личного обогащения. Патрик МакХарди добивался финансовых взысканий с компаний, использующих ядро Linux в своих продуктах без предоставления исходных текстов. Пользуясь тем, что его код входит в состав ядра и он является обладателем авторских прав на этот код, МакХарди трактовал нарушение GPLv2 как нарушение договора и пользовался предусмотренной в GPLv2 возможностью незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя, не давая времени устранить выявленные проблемы. Деятельность МакХарди вызывала серьёзные опасения в сообществе и подрывало репутацию Linux в глазах компаний. В частности, если бы деятельность МакХарди продолжалась и имела успех, компании могли потерять интерес к применению Linux в своих продуктах, опасаясь, что любой беспринципный разработчик может подать на них в суд и потребовать отчислений, пользуясь даже малейшим непреднамеренным нарушением без предоставления возможности его досудебного устранения. В итоге, осенью прошлого года часть разработчиков и компаний, код которых используется в ядре, выступила с инициативой адаптации для ядра правил GPLv3 в отношении отзыва лицензии. Данные правила дают возможность устранить выявленные проблемы с публикацией кода в течение 30 дней с момента получения уведомления, если нарушения были выявлены впервые. В этом случае права на лицензию GPL восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Иск против Geniatech был подан МакХарди летом прошлого года и увенчался предварительным запретом на поставку GPL-компонентов в TV-ресиверах данной компании. Компания Geniatech подала апелляцию в суд высшей инстанции и поставила под сомнение возможность МакХарди выступать c претензиями по нарушению лицензии на ядро Linux. МакХарди подключился к разработке значительно позднее создания подсистемы NetFilter (NetFilter появился в 1999 году, а первое изменение МакХарди принято в 2004 году) и на посту мэйнтенера занимался в основном обработкой чужих патчей, т.е. его деятельности больше свойственна работа редактора и "автора редактирования", а не соавтора. Если МакХарди, как автор редактирования, и мог инициировать отзыв лицензии, то только на части кода, в которых имеются его изменения, а не на всё ядро Linux. При этом МакХарди в достаточной степени не показал какой именно его вклад, как была сформирована защищённая авторским правом работа и насколько его изменения затрагивают ядро за пределами подсистем netfilter/iptables. Кроме того, с защитой некоторых доводов ответчика выступили Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, и Пабло Нейра (Pablo Neira), нынешний мэйнтейнер NetFilter (их показания пока не опубликованы в открытом доступе). Ответчик также обратил внимание суда, что действия МакХарди, который в одностороннем порядке отозвал лицензию на всё ядро Linux, можно рассмотреть как нарушение GPLv2. МакХарди имел право создавать и публиковать модифицированные версии ядра, с условием, что его работа будет доступа под условиями GPLv2 для любого третьего лица, в том числе для ответчика. Соответственно, отозвав GPLv2, истец сам нарушил требование данной лицензии. Из других претензий к истцу можно отметить преувеличенный вклад в разработку ядра. Истец занимал пост мэйнтейнера сетевой подсистемы до 2017 года, хотя на деле он был мэйнтейнером только подсистемы netfilter и последний его патч датирован 2015 годом. Перед судом также было выставлено, что действия МакХарди направлены не на достижение соблюдения требований лицензии GPL, а на получение личной выгоды, и он уже участвует в 38 похожих разбирательствах, в одном из которых требует возмещения ущерба в размере 1.8 млн евро, а общая сумма полученных взысканий уже превышает 2 млн евро (сведения из заявления ответчика, достоверность которых не подтверждена). В итоге, после всех озвученных доводов суд предоставил истцу возможность решить, намерен ли он и дальше отстаивать предварительный судебный запрет. МакХарди, впервые получив столь серьёзный отпор, решил не продолжать дело и отозвал свой запрос. В результате судебный запрет был отозван, а истец должен оплатить все судебные издержки, включая расходы на адвокатов с обеих сторон.



