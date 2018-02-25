25.02.2018 21:22  Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1

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Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, объявили о формировании сборок LineageOS 15.1, основанных на платформе Android 8.1. Выпуск пока помечен как экспериментальный (без OTA-обновления, требуется ручная установка) и доступен для ограниченного числа устройств.
Кроме изменений, свойственных для платформы Android 8.0 и 8.1, в LineageOS 15.1 реализованы следующие улучшения:
- Возможность настройки стиля интерфейса через задание собственной цветовой палитры и выбора светлой или тёмной тем оформления. Опционально доступна функция автоматической смены оформления в зависимости от времени суток - днём используется светлая тема, а ночью для некоторых элементов устанавливаются более тёмные оттенки, что снижает утомление глаз при работе в темноте. Также представлен режим Automagic, который позволяет автоматически подобрать оптимальную комбинацию цветов в зависимости от текущего фонового изображения.
- Переписан интерфейс для запуска приложений Trebuchet Launcher, который приведён в соответствие c актуальными для современного Android стандартами разработки. Добавлена поддержка наборов пиктограмм (icon packs) и все приложения LineageOS получили возможность адаптивной смены пиктограммы. Также добавлена возможность выбора формы пиктограмм (квадрат, круг, эллипс, капля и т.п.);
- В приложении для работы с камерой добавлена поддержка чтения QR-кодов. Через снимок теперь можно определять закодированные в QR ссылки, блоки текста, SMS, адреса электронной почты, записи для адресной книги, информацию о событиях, номера телефонов и координаты.
Устройства, для которых формируются сборки LineageOS 15.1:
Также обновлены стабильные выпуски LineageOS 14.1 и LineageOS 13.0, в которые приняты накопившиеся с декабря исправления и обновлена версия web-движка (Chromium 64). Обновление для ветки LineageOS 13.0 стало последним, больше данный выпуск поддерживаться не будет.
Устройства, для которых добавлены сборки с LineageOS 14.1
Прекращена поддержка устройств в LineageOS 14.1:
- Варианты Samsung Galaxy S III, поставляемые операторами AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon в США;
- Asus Zenfone 2 ZE500CL (Z00D), ZE550ML (Z008) и ZE551ML (Z00A).