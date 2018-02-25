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25.02.2018 21:22  Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, объявили о формировании сборок LineageOS 15.1, основанных на платформе Android 8.1. Выпуск пока помечен как экспериментальный (без OTA-обновления, требуется ручная установка) и доступен для ограниченного числа устройств.

Кроме изменений, свойственных для платформы Android 8.0 и 8.1, в LineageOS 15.1 реализованы следующие улучшения:

  • Возможность настройки стиля интерфейса через задание собственной цветовой палитры и выбора светлой или тёмной тем оформления. Опционально доступна функция автоматической смены оформления в зависимости от времени суток - днём используется светлая тема, а ночью для некоторых элементов устанавливаются более тёмные оттенки, что снижает утомление глаз при работе в темноте. Также представлен режим Automagic, который позволяет автоматически подобрать оптимальную комбинацию цветов в зависимости от текущего фонового изображения.
  • Переписан интерфейс для запуска приложений Trebuchet Launcher, который приведён в соответствие c актуальными для современного Android стандартами разработки. Добавлена поддержка наборов пиктограмм (icon packs) и все приложения LineageOS получили возможность адаптивной смены пиктограммы. Также добавлена возможность выбора формы пиктограмм (квадрат, круг, эллипс, капля и т.п.);
  • В приложении для работы с камерой добавлена поддержка чтения QR-кодов. Через снимок теперь можно определять закодированные в QR ссылки, блоки текста, SMS, адреса электронной почты, записи для адресной книги, информацию о событиях, номера телефонов и координаты.

Устройства, для которых формируются сборки LineageOS 15.1:

Также обновлены стабильные выпуски LineageOS 14.1 и LineageOS 13.0, в которые приняты накопившиеся с декабря исправления и обновлена версия web-движка (Chromium 64). Обновление для ветки LineageOS 13.0 стало последним, больше данный выпуск поддерживаться не будет.

Устройства, для которых добавлены сборки с LineageOS 14.1

Прекращена поддержка устройств в LineageOS 14.1:

  • Варианты Samsung Galaxy S III, поставляемые операторами AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon в США;
  • Asus Zenfone 2 ZE500CL (Z00D), ZE550ML (Z008) и ZE551ML (Z00A).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lineageos.org/Chan...)
  2. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  3. OpenNews: Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod
  4. OpenNews: Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage
  5. OpenNews: Началось формирование сборок CyanogenMod 14
  6. OpenNews: Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineage, cyanogenmod, android
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  • 1.2, Аноним, 21:42, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Спасибо, но я останусь на оригинальной оси от Google Еще не хватало васянопроши... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Анимус, 21:47, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Держи в курсе
     
  • 2.6, NV30, 22:09, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Судя по последним траблам гугла, Васяны перешли к ним.
     
  • 1.4, Аноним, 21:53, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Удобно, ничем не лучше политики принудительного устаревания от производителей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, поледанныхотсутств, 22:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    никто тебе не мешает их дальше поддерживать.
     
  • 1.5, Аноним, 22:07, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А мой n7100 опять через *** прокинули.
     
     
  • 2.9, редстань, 22:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а шо ты хотел там же эксиньос, на него не написать нормальной прошивки..
     
  • 1.7, Аноним, 22:17, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    sgs3 по какой причине дропнули Почти новый телефон, только 5 лет прошло Вы че ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Онаним, 22:26, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Драйвер видеокарты нормальный для VirtualBox встроили наконец или как была пошаговая стратегия так и осталась?
     
  • 1.11, Аноним, 22:52, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где поддержку девайсов глянуть? Очень интересуют LG G3s D724 и Huawei Y6 Pro.
     

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