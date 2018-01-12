12.01.2018 10:28  Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM

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|2.30, Аноним, 12:48, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Подскажите живущему в 2005, какие интересные проги есть на node.js?
Чувак, прочитай это и сделай как я написал, обогатишься и прославишься:
1. скоро (или уже) у вас появится браузер гуглохром. выковыряй их него потроха, ответственные за clients-side (js, css, html). на это уйдёт наверное несколько месяцев, но время у тебя есть. автоматизируй этот процесс, чтобы при выходе новой версии хрома не тратить на это много времени (так как версии клепаться со временем будут всё чаще).
2. запакуй их в один архив с последней версией nodejs.
3. назови это Electron, объяви это проектом для создания десктоп-приложений. сделай демку, какой-нибудь helloworld. Будет тормозить и жрать память как не в себя, но не переживай: в наше время все уже привыкли к тормозам и ничего не заметят, а памяти если что ещё докупят.
4. сделай для него сайт. основными особенностями должны быть: на сайте должна быть только одна страница (главная), размер шрифта не меньше 18 (можешь просто сделать такой размер, чтобы было комфортно читать, потом нажать три раза Ctrl-+ и захардкодить в css получившийся размер).
5. создай на гитхабе аккаунт electron, в нём - репозиторий electron (если будут заняты, используй electronjs). а чтобы защититься от киберсквоттеров, зарегай домен electron.org (если уже занят, подойдёт electroljs.org, также популярны домены в зоне io, можешь попробовать какой-нибудь electron.io).
6. в начале 2013 года убирай с сайта robots.txt и готовься к наплыву посетителей и пользователей этой штуки.
P.S. Должен предостеречь, что с самого начала технически подкованные люди будут тебя ненавидеть за это, так что решай сам, стоит ли оно того: стоит ли ненависть тысяч восхищения миллионов.
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|2.60, Виталик, 16:26, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Если речь про десктоп проги она всего 1: визуал студия код от майкрософт (хейтеры будут хейтить, но это не поменяет факт что редактор получился хорошим).
Остальные проги на электроне глючные и неудачные, но стоит отметить брейв (браузер от основателя мозилы и создателя жаваскрипт которого оттудавыгнали за то что он голосовал против гей браков) и дискорд (по странное причине популярный крайне глючный мессенджер и войс чат).
Так же много всяких консольных утилит для разработки сайтов написано на ноде.
Но вообще стоит так же отметить что хейтеры ноды правы в одном: большинство нодежс разработчиков пофиг на секурность, соблюдение приватности пользователей их приложений, включение проприетарных модулей и пр. В той же визуал студии телеметрия слалась даже будучи отключенной и так бы дальше и слалась бы если бы какой-то параноик не просканировал трафик и не поднял шум.
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|1.11, X4asd, 11:19, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> была введена 24-часовая задержка републикации удалённых пакетов (для защиты от незаметного размещения вредоносных пакетов вместо удалённых)
они там реально идиоты?
почему 24 часа, а не скажем 365 дней?
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|1.24, anomymous, 12:20, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Ещё раз: бездумный депенденс на хипстерские репы - зло. Только статическая сборка, причём каждое обновление библиотек должно проходить ревью.
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|3.65, amonymous, 16:44, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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RHEL так и собирается, а что? Да и почти любой бинарный дистр GNU/Linux. Под статической сборкой имеется в виду не статическая линковка, а именно что сборка проекта вместе с библиотеками, которая по желанию левой задней ноги третьих лиц не изменяется.
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|1.29, Нанобот, 12:37, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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обычно борцуны со спамом просто всё ломают, а исправлять последствия ихних "побед" приходится кому-то другому. а тут сами сломали и сами исправили - это довольное необычное поведение для борцунов со спамом
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