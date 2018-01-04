The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

04.01.2018 13:13  Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах

Доступен выпуск проприетарного браузера Opera 50, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • В дополнение ко встроенным инструментам для блокировки рекламы добавлено средство для противодействия выполняемым на сайтах скриптам для майнинга криптовалют. В последнее время в результате взломов или желания заработать на сайтах размещаются JavaScript-системы майнинга криптовалют, которые приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя. Защита реализована через добавление фильтра NoCoin к штатному блокировщику рекламы;
  • Добавлена возможность вывода на внешние экраны при помощи устройства Chromecast;
  • Улучшены средства для просмотра пространственного видео, снятого в режиме 360 градусов. Добавлена поддержка вывода трёхмерного контента на шлемы Oculus Rift;
  • Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9 при выводе на шлемы виртуальной реальности;
  • Обеспечено автоматическое определение формата и режима стереовывода для пространственного видео, размещаемого на сайтах YouTube, Facebook и Vimeo;
  • Добавлена функция для сохранения результатов полной отрисовки страниц в формате PDF с возможностью гибкой настройки выводимых элементов, режима отображения и страниц;
  • Проведена реорганизация контекстного меню для вкладок. Добавлены кнопки для обновления содержимого текущей или всех вкладок. Кнопка восстановления недавно закрытых окон и вкладок перенесена в нижнюю часть.
  • Во встроенный интерфейс конвертирования валют добавлена поддержка криптовалют Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BTH) и Litecoin (LTC). Расширены возможности по преобразованию величин, например, можно быстро сконвертировать фунты в килограммы, дюймы в миллиметры или мили в километры;
  • Добавлена дополнительная защита от потери содержимого сеансов (списка открытых вкладок) в результате повторяющихся крахов или сбоев во время синхронизации;
  • Обновлена реализация VPN. Вместо работы через стороннего оператора серверы VPN теперь размещены в собственном датацентре Opera. Вместо выбора привязки VPN к стране теперь предлагается выбор региона (Европа, Америка, Азия) или автоматический выбор оптимального сервера. Добавлен и включен по умолчанию режим прямого обращения к поисковым системам Google, Bing и Yandex, без использования VPN (для включения обращения к поисковым системам через VPN требуется кликнуть на значке VPN при открытии поисковика);
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 63 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.opera.com/desktop...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 49
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 47
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 46
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Когда завезут поддержку GTA 5, 13:17, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Маловат комбайн, надо игори встроить обязательно!
     
  • 1.6, DiabloPC, 13:24, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9

    В чем прикол? Было же и раньше...

    > ........добавлена поддержка криптовалют.............

    Люди на этом окончательно свихнулись(

     
     
  • 2.8, iPony, 13:26, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Вроде не было Наверно перепутал с chrome или chromium ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, DiabloPC, 13:37, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/

    > Вроде не было. Наверно перепутал с chrome или chromium.

    goo.gl/2ag4m4

    Или я что-то не так понял?

     
     
  • 4.44, Аноним, 19:32, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Научись уже читать тексты по слогам Наискосок у тебя стопудово не получается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, iPony, 13:30, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А не так прочитал Да, новость корявая тут Кто-то криво перевёл Прочитай в о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, DiabloPC, 13:43, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Прочитай в оригинале - там чисто про vp8 и vp9 в VR

    Таки да...с

     
  • 2.12, marks, 13:35, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9
    >В чем прикол? Было же и раньше...

    Было, наверное, аппаратное, а тут программное

     
     
  • 3.13, DiabloPC, 13:36, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9
    >>В чем прикол? Было же и раньше...
    > Было, наверное, аппаратное, а тут программное

    ЕМНИП, аппаратного ни в одном браузере нету....

     
     
  • 4.15, iPony, 13:38, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ЕМНИП, аппаратного ни в одном браузере нету....

    Нет. Под вендой есть.

     
     
  • 5.17, DiabloPC, 13:44, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> ЕМНИП, аппаратного ни в одном браузере нету....
    > Нет. Под вендой есть.

    Ну мы ж не о форточках говорим))

     
     
  • 6.20, iPony, 13:47, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не заметил явного указания на это.
    А если про линуксы, то я и не уверен, что все возможные функции в новости под ними доступны, надо проверить...
     
  • 6.45, Аноним, 19:34, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да да, мы же говорим о том, что там тебе в твой бомж-бокс опять не доложили ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.46, Аноним, 19:36, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Под виндой во всех броузерах есть И под Оперой, конечно же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, iPony, 13:34, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Добавлена функция для сохранения результатов полной отрисовки страниц в формате PDF

    А вот это круто.

     
     
  • 2.19, Аноним, 13:46, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    YOLO, дефолтный файрфокс в убунте так умел лет наверное 10. Print -> Print to file -> опа, PDF.
     
     
  • 3.22, DiabloPC, 13:48, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, а CUPS о том что такое pdf-принтер знает еще дольше
     
  • 3.23, Аноним, 13:50, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подтверждаю, проверил - дефолтный FF 57 способен на такое без соответствующих пл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 15:56, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В ФФ ещё есть и отменная скриншотилка теперь которая может сразу всю страницу сн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Аноним, 18:20, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Всегда была.

    Shift+F2
    screenshot --fullpage

     
  • 4.40, Аноним, 18:56, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да это вообще фича CUPS вроде Так что PDFники печатать можно не только из файрф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.32, Аноним, 15:57, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так-то оно так, но вот выбирать что сохранить в пдф нельзя, только для скриншота... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Аноним, 18:58, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде в настройках печати выбирается чего печатать, не Впрочем меня всегда устр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 13:45, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, китайском Если вам казалось что АНБ и ЦРУ мало, теперь вас натянет еще и К... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, Аноним, 19:38, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Яровая или Китай - выбирай!


     
     
  • 3.52, Дима, 00:04, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше китайцы чем Яровая!
     
  • 1.21, Сергей, 13:48, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Самый лучший браузер для домохозяек.
     
  • 1.33, anomymous, 16:14, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка вывода трёхмерного контента на шлемы Oculus Rift

    Yay, хочу.

     
  • 1.39, Аноним, 18:51, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    2020 год Компания Mozilla добавила поддержку в браузере Firefox http-заголовка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним, 18:58, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что, второй раз выпустили или опеннет наконец-то проснулся?
     
     
  • 2.51, Аноним, 23:32, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это кто-то преподнёс бету как релиз Релиз вышел 4 января 21 декабря была бета ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.43, Аноним, 19:29, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Обновился Новая Опера с каждым релизом радует всё больше Хром для нормальных р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, Аноним, 20:45, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чот не добавлена, даже для youtube... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, Аноним, 20:50, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Таки добавлена, надо галочку в настройках поставить
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor