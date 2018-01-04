04.01.2018 13:13  Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах

Доступен выпуск проприетарного браузера Opera 50, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. Основные изменения: В дополнение ко встроенным инструментам для блокировки рекламы добавлено средство для противодействия выполняемым на сайтах скриптам для майнинга криптовалют. В последнее время в результате взломов или желания заработать на сайтах размещаются JavaScript-системы майнинга криптовалют, которые приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя. Защита реализована через добавление фильтра NoCoin к штатному блокировщику рекламы;

Добавлена возможность вывода на внешние экраны при помощи устройства Chromecast;

Улучшены средства для просмотра пространственного видео, снятого в режиме 360 градусов. Добавлена поддержка вывода трёхмерного контента на шлемы Oculus Rift;

Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9 при выводе на шлемы виртуальной реальности;

Обеспечено автоматическое определение формата и режима стереовывода для пространственного видео, размещаемого на сайтах YouTube, Facebook и Vimeo;

Добавлена функция для сохранения результатов полной отрисовки страниц в формате PDF с возможностью гибкой настройки выводимых элементов, режима отображения и страниц;

Проведена реорганизация контекстного меню для вкладок. Добавлены кнопки для обновления содержимого текущей или всех вкладок. Кнопка восстановления недавно закрытых окон и вкладок перенесена в нижнюю часть.

Во встроенный интерфейс конвертирования валют добавлена поддержка криптовалют Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BTH) и Litecoin (LTC). Расширены возможности по преобразованию величин, например, можно быстро сконвертировать фунты в килограммы, дюймы в миллиметры или мили в километры;

Добавлена дополнительная защита от потери содержимого сеансов (списка открытых вкладок) в результате повторяющихся крахов или сбоев во время синхронизации;

Обновлена реализация VPN. Вместо работы через стороннего оператора серверы VPN теперь размещены в собственном датацентре Opera. Вместо выбора привязки VPN к стране теперь предлагается выбор региона (Европа, Америка, Азия) или автоматический выбор оптимального сервера. Добавлен и включен по умолчанию режим прямого обращения к поисковым системам Google, Bing и Yandex, без использования VPN (для включения обращения к поисковым системам через VPN требуется кликнуть на значке VPN при открытии поисковика);

Браузерный движок обновлён до Chromium 63 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.



