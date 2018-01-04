04.01.2018 13:13  Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах

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|1.6, DiabloPC, 13:24, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9
В чем прикол? Было же и раньше...
> ........добавлена поддержка криптовалют.............
Люди на этом окончательно свихнулись(
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|2.12, marks, 13:35, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9
>В чем прикол? Было же и раньше...
Было, наверное, аппаратное, а тут программное
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|3.13, DiabloPC, 13:36, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>> Добавлена поддержка программного декодирования контента в форматах VP8 и VP9
>>В чем прикол? Было же и раньше...
> Было, наверное, аппаратное, а тут программное
ЕМНИП, аппаратного ни в одном браузере нету....
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|5.17, DiabloPC, 13:44, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> ЕМНИП, аппаратного ни в одном браузере нету....
> Нет. Под вендой есть.
Ну мы ж не о форточках говорим))
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|6.20, iPony, 13:47, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не заметил явного указания на это.
А если про линуксы, то я и не уверен, что все возможные функции в новости под ними доступны, надо проверить...
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|1.11, iPony, 13:34, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Добавлена функция для сохранения результатов полной отрисовки страниц в формате PDF
А вот это круто.
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