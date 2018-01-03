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03.01.2018 20:40  Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии

Проекты OpenWrt и LEDE, развивающие дистрибутивы для различных сетевых устройств, таких как маршрутизаторы и точки доступа, объявили о воссоединении. В соответствии с ранее согласованным планом, Git-репозиторий OpenWrt заменён на содержимое репозитория LEDE, который послужит основой для дальнейшей совместной разработки.

Разработка объединённого проекта будет вестись под именем OpenWrt, но в соответствии с правилами LEDE, подразумевающими открытый процесс принятия решений с привлечением сообщества, прозрачность взаимодействия разработчиков, регулярный предсказуемый цикл подготовки релизов, первоочередное внимание стабильности дистрибутива, более либеральные правила приёма изменений и получения права коммита. Деятельность, связанная с решением юридических вопросов, сбором пожертвований и распоряжением активами (например, доменом и торговой маркой) нового совместного проекта OpenWrt делегирована некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которая также курирует такие проекты, как Debian, Arch Linux, X.Org, 0.A.D, FFmpeg, freedesktop.org и OpenEmbedded.

Старое содержимое репозитория OpenWrt перемещено в архив, но отсутствующие в LEDE патчи, отвечающие требованиям к качеству кода LEDE, будут перенесены в новый репозиторий. Сервисы и элементы инфраструктуры, запущенные в рамках домена lede-project.org, теперь доступны и через домен openwrt.org. Форумы и wiki пока остаются как есть, решение по ним ещё не утверждено.

Поддержка старых выпусков OpenWrt (до 15.05) будет прекращена, а для OpenWrt 15.05 будут предоставляться обновления с исправлением уязвимостей и серьёзных проблем. Поддержка LEDE 17.01 будет обеспечена в полном объёме. В ближайшие несколько месяцев ожидается формирование нового значительного релиза, который выйдет уже под именем OpenWrt.

Выбор в пользу кода LEDE сделан, так как последнее время все новшества и изменения создавались в данном проекте, а разработка OpenWrt практически остановилась после создания форка в 2016 году, когда из проекта ушла группа активных разработчиков, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем. Создатели ответвления, которое получило название LEDE, попытались воплотить в жизнь предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений. Весной 2017 года состоялся первый значительный релиз LEDE, который показал состоятельность проекта.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.infradead.org/pip...)
  2. OpenNews: Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов
  3. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 15.05.1
  5. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openwrt, lede
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  • 1.1, Анонидзе, 21:14, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Хоть одна приятная новость за день
     
     
  • 2.7, Crazy Alex, 22:11, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чем новость об интеле плоха? По-моему очень мило
     
  • 1.2, Аноним, 21:14, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    круто
     
  • 1.3, Аноним, 21:17, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Отличная новость.
     
  • 1.4, Аноним, 21:22, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Наконецто Полтора года сопли жевали Мб выйдет новая версия дистров под новые р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Анотоним, 23:05, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что раньше мешало LEDE выпустить новую фирмварь?  
    Чем им "новое" название поможет?
     
  • 1.5, lucentcode, 21:33, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Вроде двигаются в правильном направлении. Главное, что-бы после воссоединения не переняли черепашьи замашки разрабов OpenWrt, не перешедших в LEDE после форка. Мой маршрутизатор на LEDE работает куда как лучше, чем на OpenWRT.
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:28, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А в чём это проявляется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, lucentcode, 23:20, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня железка на MT7621AT, у неё при подключении большого количества девайсов WiFi отваливался, и при добавлении более чем одного SSID на интерфейс WiFi отваливался. Проблема проявлялась как в OpenWRT так и в LEDE, но не проявлялась на прошивке на базе Mediatek SDK(OpenWRT с проприетарными дровами). У LEDE довольно быстро это дело пофиксили, вначале частично, затем к 17.01.4 - окончательно. А в OpenWRT даже в транк фикс что-то долго не приходил. Что говорит о том, что патчи в LEDE попадают быстрее, чем в OpenWRT. Есть любители так называемой "стабильности", которые считают что перед принятием патчей их авторов нужно долго мурыжить, вероятно в OpenWRT остались разрабы именно из этой категории. В то время как в LEDE перешли те, кто любит побыстрее формировать релиз, и быстро аппрувить патчи. Мне второй вариант как-то симпатичней, так для моей железки фиксы быстрей прилетают.
     
  • 2.13, grn, 00:26, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня наоборот, OpenWrt работает как часы, а LEDE постоянно зависает, перепробовал все релизы (Xiaomi mi wifi mini)
     
  • 1.6, Аноним, 22:06, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Мне название LEDE больше нравилось. Вот печаль.
     
  • 1.9, Свой, 22:25, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Единогласно одобряю :)
    Качественные и проверенные продукты, что LEDE, что ...
     

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