03.01.2018 20:40  Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии

Проекты OpenWrt и LEDE, развивающие дистрибутивы для различных сетевых устройств, таких как маршрутизаторы и точки доступа, объявили о воссоединении. В соответствии с ранее согласованным планом, Git-репозиторий OpenWrt заменён на содержимое репозитория LEDE, который послужит основой для дальнейшей совместной разработки.

Разработка объединённого проекта будет вестись под именем OpenWrt, но в соответствии с правилами LEDE, подразумевающими открытый процесс принятия решений с привлечением сообщества, прозрачность взаимодействия разработчиков, регулярный предсказуемый цикл подготовки релизов, первоочередное внимание стабильности дистрибутива, более либеральные правила приёма изменений и получения права коммита. Деятельность, связанная с решением юридических вопросов, сбором пожертвований и распоряжением активами (например, доменом и торговой маркой) нового совместного проекта OpenWrt делегирована некоммерческой организации SPI (Software in the Public Interest), которая также курирует такие проекты, как Debian, Arch Linux, X.Org, 0.A.D, FFmpeg, freedesktop.org и OpenEmbedded.

Старое содержимое репозитория OpenWrt перемещено в архив, но отсутствующие в LEDE патчи, отвечающие требованиям к качеству кода LEDE, будут перенесены в новый репозиторий. Сервисы и элементы инфраструктуры, запущенные в рамках домена lede-project.org, теперь доступны и через домен openwrt.org. Форумы и wiki пока остаются как есть, решение по ним ещё не утверждено.

Поддержка старых выпусков OpenWrt (до 15.05) будет прекращена, а для OpenWrt 15.05 будут предоставляться обновления с исправлением уязвимостей и серьёзных проблем. Поддержка LEDE 17.01 будет обеспечена в полном объёме. В ближайшие несколько месяцев ожидается формирование нового значительного релиза, который выйдет уже под именем OpenWrt.

Выбор в пользу кода LEDE сделан, так как последнее время все новшества и изменения создавались в данном проекте, а разработка OpenWrt практически остановилась после создания форка в 2016 году, когда из проекта ушла группа активных разработчиков, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем. Создатели ответвления, которое получило название LEDE, попытались воплотить в жизнь предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений. Весной 2017 года состоялся первый значительный релиз LEDE, который показал состоятельность проекта.



