27.12.2017 18:44  Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan

Компания AMD открыла исходные тексты драйвера AMDVLK с полной реализацией графического API Vulkan 1.0. Драйвер поставлялся в составе проприетарного набора драйверов AMDGPU-PRO и конкурировал с изначально открытым Vulkan-драйвером RADV, развиваемым проектом Mesa. Код драйвера AMDVLK открыт под лицензией MIT. Новый открытый драйвер реализован с использованием прослойки PAL (Platform Abstraction Library), предоставляющей унифицированный набор средств для доступа к оборудованию и низкоуровневым функциям операционной системы. Прослойка применяется в драйверах AMDGPU-PRO для Linux и Windows и создана для абстрагирования взаимодействия высокоуровневого драйвера с операционными системами, GPU и инструментами разработки. Для взаимодействия с оборудованием PAL обращается к встроенному в ядро Linux штатному DRM-модулю amdgpu, который также используется драйверами Mesa. Ключевым компонентом драйвера является компонент XGL (Vulkan API Layer), который занимается трансляцией команд API Vulkan в универсальные команды прослойки PAL, которые затем могут быть переданы для обработки в GPU. Для компиляции шейдеров применяется основанный на наработках проекта LLVM компилятор LLPC (LLVM Pipeline Compiler), который генерирует на выходе объекты VkPipeline, совместимые с ABI PAL. LLPC объединяет в себе три компонента: Транслятор промежуточного представления шейдеров SPIR-V в LLVM IR с дополнительными метаданными;

Lower для трансляции полученного промежуточного кода LLVM IR с метаданными в вызовы функций;

Patcher для замены всех внешних вызовов функций на вызовы, соответствующие PAL Pipeline ABI. Основные возможности драйвера: Поддержка Vulkan 1.0 и более 30 расширений Vulkan;

Возможность использованием системы трассировки Radeon GPUProfiler;

Встроенные инструменты для отладки и профилирования;

Упреждающий разбор буфера промежуточных команд и виртуализация SR-IOV;

Поддержка серий GPU: Radeon HD 7000 Radeon HD 8000M Radeon R5/R7/R9 200/300 Radeon RX 400/500 Radeon M200/M300/M400 Radeon RX Vega AMD FirePro Workstation Wx000/Wx100/Wx300 Radeon Pro WX x100 Radeon Pro 400/500

Запланированные на будущее возможности: Поддержка находящихся в разработке спецификаций Vulkan API;

Использование аппаратных счётчиков производительности для сбора информации через RenderDoc;

Оптимизация LLPC для сокращения времени компиляции и увеличения производительности, упирающейся в возможности GPU;

Оптимизация производительности операций, выполняемых на CPU;



