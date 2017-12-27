The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.12.2017 18:44  Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan

Компания AMD открыла исходные тексты драйвера AMDVLK с полной реализацией графического API Vulkan 1.0. Драйвер поставлялся в составе проприетарного набора драйверов AMDGPU-PRO и конкурировал с изначально открытым Vulkan-драйвером RADV, развиваемым проектом Mesa. Код драйвера AMDVLK открыт под лицензией MIT.

Новый открытый драйвер реализован с использованием прослойки PAL (Platform Abstraction Library), предоставляющей унифицированный набор средств для доступа к оборудованию и низкоуровневым функциям операционной системы. Прослойка применяется в драйверах AMDGPU-PRO для Linux и Windows и создана для абстрагирования взаимодействия высокоуровневого драйвера с операционными системами, GPU и инструментами разработки. Для взаимодействия с оборудованием PAL обращается к встроенному в ядро Linux штатному DRM-модулю amdgpu, который также используется драйверами Mesa.

Ключевым компонентом драйвера является компонент XGL (Vulkan API Layer), который занимается трансляцией команд API Vulkan в универсальные команды прослойки PAL, которые затем могут быть переданы для обработки в GPU. Для компиляции шейдеров применяется основанный на наработках проекта LLVM компилятор LLPC (LLVM Pipeline Compiler), который генерирует на выходе объекты VkPipeline, совместимые с ABI PAL. LLPC объединяет в себе три компонента:

  • Транслятор промежуточного представления шейдеров SPIR-V в LLVM IR с дополнительными метаданными;
  • Lower для трансляции полученного промежуточного кода LLVM IR с метаданными в вызовы функций;
  • Patcher для замены всех внешних вызовов функций на вызовы, соответствующие PAL Pipeline ABI.

Основные возможности драйвера:

  • Поддержка Vulkan 1.0 и более 30 расширений Vulkan;
  • Возможность использованием системы трассировки Radeon GPUProfiler;
  • Встроенные инструменты для отладки и профилирования;
  • Упреждающий разбор буфера промежуточных команд и виртуализация SR-IOV;
  • Поддержка серий GPU:
    • Radeon HD 7000
    • Radeon HD 8000M
    • Radeon R5/R7/R9 200/300
    • Radeon RX 400/500
    • Radeon M200/M300/M400
    • Radeon RX Vega
    • AMD FirePro Workstation Wx000/Wx100/Wx300
    • Radeon Pro WX x100
    • Radeon Pro 400/500

Запланированные на будущее возможности:

  • Поддержка находящихся в разработке спецификаций Vulkan API;
  • Использование аппаратных счётчиков производительности для сбора информации через RenderDoc;
  • Оптимизация LLPC для сокращения времени компиляции и увеличения производительности, упирающейся в возможности GPU;
  • Оптимизация производительности операций, выполняемых на CPU;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В рамках проекта RADV развивается новый драйвер Vulkan для GPU AMD
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  4. OpenNews: Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender
  5. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50
  6. OpenNews: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amd, vulkan, amdvlk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.4, Аноним, 19:57, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    PAL->DRM->Mesa
    Это не будет ли влиять на производительность таких драйверов?
     
     
  • 2.6, vitalif, 20:07, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Скорее PAL это аналог Gallium3d
     
  • 2.7, Аноним, 20:16, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –5 +/
    Эксперты в своем репертуаре. С чего взял, что повлияет?
     
     
  • 3.18, Аноним, 20:58, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Я и не назывался экспертом Если Вы не заметили, я задал вопрос, а не утверждал,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, ano, 23:40, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а счего блин не повлияет дополнительный вызов в цепочке вызовов на производительность?!
     
     
  • 4.43, Ann, 02:16, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Повлияет на загрузку программ/текстур в GPU/память видеокарты, а вычисления в GPU будут производиться без прослойки. Не?
     
  • 2.16, Аноним, 20:50, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Разумеется будет
     
  • 2.23, Аноним, 22:19, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Откуда там взялась меса PAL обращается напрямую к DRM и суть есть обёртка над ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, h31, 00:22, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во-первых, как уже сказали, Mesa в данном драйвере не используется.
    Во-вторых, схема полностью аналогична используемой в проприетарном драйвере (и под линуксом, и под виндоуз).
    В-третьих, схема влияет только на draw call. Скорость работы самой видеокарты от этого не меняется.
     
  • 1.8, Аноним, 20:21, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Лучше б свой OpenCL открыли Месовский всё ещё не дотягивает по производительнос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Анонидзе, 22:30, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Его и так открыли. ROCm называется
     
     
  • 3.32, Аноним, 23:27, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ROCm это отдельный драйвер OpenCL, написанный с нуля Тот, который изначально бы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 20:21, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    AMD в последнее время только радует. Ryzen топ!
     
     
  • 2.24, VINRARUS, 22:23, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Более скучного ЦП АМДы чем Ryzen давно небыло дорогущий, разгон никакой, необхо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, A.Stahl, 22:41, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >скучного

    То ли дело TI и UMC -- обхохочешься.

     
     
  • 4.30, VINRARUS, 22:48, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >То ли дело TI и UMC -- обхохочешься.

    Какое к ним отношение имеет АМДа?

     
  • 3.45, Crazy Alex, 02:34, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, скучно только тебе: https://www.ixbt.com/news/2017/12/05/intel-coffee-lake-cpu-amd-ryzen-mindfacto
     
     
  • 4.54, VINRARUS, 04:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так я ж не продавец, я оверклокер домашний, смотрю на железо как на потенциал получить максимум за минимальные деньги.
    Zen ядра сами по себе конешно хорошые в сравнении с прошлыми, но сам Ryzen стоит непомерно дорого, учитывая его проблемы и более дешовые в производстве чипы (без привязки к месному курсу), а рядом с голубыми конкурентами он вообще сомнительно выглядит и превосходит токо в избранных приложениях.

    Ему даже кулер не особо важен (потому шо не гонится выше турбочастот), какой тут интерес может быть? Для игр так вообще позор.

    По факту это склейка из пары 4х ядерников, токо АМДа умудрилась сделать склейку на 1м кристале, шо является полным идиотизмом, учитывая шо даже в отбраковках 4х ядерных получаем склейку из пары 2х ядер. Вот и получили резкое падение производительности в межёядерной передаче данных. Токо опять вопрос: чо так дорого? Лепили бы 2 кристала рядом - тоже самое бы вышло, токо дешевле.

     
     
  • 5.56, angra, 07:39, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сам Ryzen стоит непомерно дорого

    Мамка отказывается покупать? Бедненький.

    > а рядом с голубыми конкурентами он вообще сомнительно выглядит

    Голубые это intell? Ты не пробовал сравнивать производительность за одну цену?

    > Для игр так вообще позор.

    Все тесты говорят об обратном, но нашего домашнего оверклокера не обмануть.

    > Ему даже кулер не особо важен, какой тут интерес может быть?

    Так тебе шашечки(заюзать крутой кулер) или ехать(получить максимум производительности за фиксированную сумму)?

     
  • 2.31, Аноним, 22:55, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот только будете ли вы радоваться, если амд загнётся и их с потрохами купит nvi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 20:23, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати, а есть у кого вопросы к драйверу 17 50 https www opennet ru opennews... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Ыр2.0, 20:34, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    A когда появится в ядре?
     
     
  • 2.15, фф, 20:47, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Никогда, очевидно же. Это юзерспейс либа.
     
     
  • 3.35, Аноним, 00:17, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не знаешь - молчи Уже начался процесс интеграции плюшек из amdvlk в radv https... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Аноним, 01:48, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может, вы заодно расскажете, каким боком RADV относится к ядру?
     
  • 4.51, Ordu, 03:57, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    На правах ликбеза.

    Драйверы видеокарты делятся на две плюс-минус независимые части -- ядерную и юзерспейсную. Если мы говорим про AMD с драйверном amdgpu, то ядерная часть давно является неотъемлимой частью ядра, компилируется в amdgpu.ko. При этом есть юзерспейсный драйвер amdgpu в mesa, который опирается на ядерный amdgpu, и который компилируется в amdgpu_drv.so. Ты можешь поискать первый в /lib/modules/чё/то/там, а второй в /usr/lib/xorg/modules/drivers. Гарантий, что найдёшь, нет -- первый может быть статически влинкован в bzImage, и любой из них может отсутствовать, если не устанавливался в систему.
    А есть ещё в mesa юзерспейсный radv, который тоже опирается на ядерный amdgpu и компилируется (надо полагать) в radv_drv.so.

    PAL -- это библиотека абстракции от железа, позволяющая написать юзерспейс-драйвер для широкого спектра видеокарт. Совать PAL в ядро не получится -- Торвальдс материться начнёт: ему в ядре вот только сиплюсплюсов всяких с графическими стеками не хватало.

     
     
  • 5.55, JustCurious, 05:27, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 1.17, Аноним, 20:55, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы Wattman наконец запили.
     
     
  • 2.27, Аноним, 22:38, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И автоматическое управление вентиляторами в простое системы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Crazy Alex, 00:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А в чём там такая проблема, что fancontrol не справляется?
     
     
  • 4.40, Аноним, 01:40, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из ядра конечно не умеет, винда умеет и профили писать не нужно в держа лишние ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Crazy Alex, 02:38, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из коробки не умеет, конечно, но накрутить профиль - пара минут. А борьба с "лишними демонами" это забавно, конечно, но абсолютно бессмысленно.

    И никаких тебе ожиданий, когда запилят в ядро. "Не надо звать, не надо ждать - а можно взять и почитать".

     
     
  • 6.53, Reverse Engineering, 04:24, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из коробки не умеет, конечно, но накрутить профиль - пара минут. А
    > борьба с "лишними демонами" это забавно, конечно, но абсолютно бессмысленно.
    > И никаких тебе ожиданий, когда запилят в ядро. "Не надо звать, не
    > надо ждать - а можно взять и почитать".

    Вся суть что эти частоты на борту VBIOS/EFI моудля с динамикой регулировки от нагрузок.

     
  • 4.41, Аноним, 01:45, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Режим автономного управления куллерами из amdgpu подсистемы Linux не умеет, но м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Crazy Alex, 02:39, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну понятно, что настроить надо - но это, как бы, не rocket science совершенно
     
  • 1.34, vantoo, 23:55, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне интересно, если бы в последнее время не теряла долю среди видеокарт, открывала бы она драйвера?
     
     
  • 2.38, rshadow, 01:00, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Встречный вопрос: а открытость драйвера это офиненно прям __коммерческое__ преимущество? Или 99.9% покупателей наср*ть?
     
     
  • 3.44, поднял бабла три топора, 02:17, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    if ("Покупатель" !==  "Энтузиаст") с кучей денег.
     
  • 2.48, leap42, 03:23, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а с какой стати вы решили что продажи падают? только не говорите про статистику steam, им даже четверть покупателей карт не пользуется. финансовые дела у amd идут прилично, а их карточки постоянно в дефиците на полках (в некоторых странах даже при завышенных ценах)
     
     
  • 3.52, майнер, 04:19, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня аж все мосфеты прогорели в питании видеопамяти.
     
  • 2.49, iPony, 03:33, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну игруны обычно AMD сторонкой обходят, так зато майнеры всё смели.
    Так что без денег не останутся пока.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor