27.12.2017 18:44  Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan

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|2.36, h31, 00:22, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Во-первых, как уже сказали, Mesa в данном драйвере не используется.
Во-вторых, схема полностью аналогична используемой в проприетарном драйвере (и под линуксом, и под виндоуз).
В-третьих, схема влияет только на draw call. Скорость работы самой видеокарты от этого не меняется.
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|4.54, VINRARUS, 04:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну так я ж не продавец, я оверклокер домашний, смотрю на железо как на потенциал получить максимум за минимальные деньги.
Zen ядра сами по себе конешно хорошые в сравнении с прошлыми, но сам Ryzen стоит непомерно дорого, учитывая его проблемы и более дешовые в производстве чипы (без привязки к месному курсу), а рядом с голубыми конкурентами он вообще сомнительно выглядит и превосходит токо в избранных приложениях.
Ему даже кулер не особо важен (потому шо не гонится выше турбочастот), какой тут интерес может быть? Для игр так вообще позор.
По факту это склейка из пары 4х ядерников, токо АМДа умудрилась сделать склейку на 1м кристале, шо является полным идиотизмом, учитывая шо даже в отбраковках 4х ядерных получаем склейку из пары 2х ядер. Вот и получили резкое падение производительности в межёядерной передаче данных. Токо опять вопрос: чо так дорого? Лепили бы 2 кристала рядом - тоже самое бы вышло, токо дешевле.
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|5.56, angra, 07:39, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> сам Ryzen стоит непомерно дорого
Мамка отказывается покупать? Бедненький.
> а рядом с голубыми конкурентами он вообще сомнительно выглядит
Голубые это intell? Ты не пробовал сравнивать производительность за одну цену?
> Для игр так вообще позор.
Все тесты говорят об обратном, но нашего домашнего оверклокера не обмануть.
> Ему даже кулер не особо важен, какой тут интерес может быть?
Так тебе шашечки(заюзать крутой кулер) или ехать(получить максимум производительности за фиксированную сумму)?
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|4.51, Ordu, 03:57, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На правах ликбеза.
Драйверы видеокарты делятся на две плюс-минус независимые части -- ядерную и юзерспейсную. Если мы говорим про AMD с драйверном amdgpu, то ядерная часть давно является неотъемлимой частью ядра, компилируется в amdgpu.ko. При этом есть юзерспейсный драйвер amdgpu в mesa, который опирается на ядерный amdgpu, и который компилируется в amdgpu_drv.so. Ты можешь поискать первый в /lib/modules/чё/то/там, а второй в /usr/lib/xorg/modules/drivers. Гарантий, что найдёшь, нет -- первый может быть статически влинкован в bzImage, и любой из них может отсутствовать, если не устанавливался в систему.
А есть ещё в mesa юзерспейсный radv, который тоже опирается на ядерный amdgpu и компилируется (надо полагать) в radv_drv.so.
PAL -- это библиотека абстракции от железа, позволяющая написать юзерспейс-драйвер для широкого спектра видеокарт. Совать PAL в ядро не получится -- Торвальдс материться начнёт: ему в ядре вот только сиплюсплюсов всяких с графическими стеками не хватало.
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|5.46, Crazy Alex, 02:38, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Из коробки не умеет, конечно, но накрутить профиль - пара минут. А борьба с "лишними демонами" это забавно, конечно, но абсолютно бессмысленно.
И никаких тебе ожиданий, когда запилят в ядро. "Не надо звать, не надо ждать - а можно взять и почитать".
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|6.53, Reverse Engineering, 04:24, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Из коробки не умеет, конечно, но накрутить профиль - пара минут. А
> борьба с "лишними демонами" это забавно, конечно, но абсолютно бессмысленно.
> И никаких тебе ожиданий, когда запилят в ядро. "Не надо звать, не
> надо ждать - а можно взять и почитать".
Вся суть что эти частоты на борту VBIOS/EFI моудля с динамикой регулировки от нагрузок.
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|2.48, leap42, 03:23, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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а с какой стати вы решили что продажи падают? только не говорите про статистику steam, им даже четверть покупателей карт не пользуется. финансовые дела у amd идут прилично, а их карточки постоянно в дефиците на полках (в некоторых странах даже при завышенных ценах)
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