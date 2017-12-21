21.12.2017 08:56  В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений

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|1.2, Greg KH, 09:36, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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да просто заблочить все эти гуглоаналитики и счетчики через hosts и дело в стороне! чего выдумывать то.
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|3.7, anon2, 10:33, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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заблочил на роутере но по моим наблюдениям этот эффект ожидания появляется на ресурсах имеющих высокий уровень вредоносности начиная от содержимого реклам и кончая скрытыми установками вредоносных дополнений и другой малвари. Так что где зависает то просто закрываю вкладку, в 99% случаев там ничего хорошего.
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|3.10, Greg KH, 12:22, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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так если перенаправить на 127.0.0.1 - оно будет быстро ошибку получать. Разьве нет? У самого в hosts кое-что напихано
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|5.32, Ivan_83, 15:51, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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"127.0.0.1 требует таймаута" - зависит от настроек ОС и запущено ли что то на этих портах.
Если включить не слать icmp ответы для закрытых портов, то как минимум на фре, при отсутствии сервисов на этих портах, оно будет висеть и ждать ответа.
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|2.22, Ivan_83, 14:26, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–2 +/–
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hosts это для вендузятников, реальные админы делают на своём днс чтобы 0.0.0.0 возвращалось для всех плохих доменов, и всё плохое уходит сразу со всех компов, не нужно бегать обновлять файлики.
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|3.36, Elhana, 19:29, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Реальные админы для всех соединений на ноутах прописвают свой ДНС? И что они делают, если например халявный wifi редиректит на внутреннюю страничку, где нужно нажать кнопочку, чтобы интернет появился, а свой ДНС о нем не знает?
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|4.41, риальне одмин, 23:02, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Реальные админы для всех соединений на ноутах прописвают свой ДНС?
да, мы умеем пользоваться dhcp и другими средствами автоматической раздачи этих параметров.
> И что они делают, если например халявный wifi редиректит на внутреннюю страничку
поднимают vpn, в котором есть понятие split-dns и многие другие, неведомые типовым юзверям линуксов вещи.
Попутно избавляясь и от назойливой привычки халявных wifi подсовывать рекламу (вместе, разумеется, с трекингом, а то ж как же нам правильно разобраться, каких именно баннеров тебе для счастья не хватает, если мы не знаем, кто ты) в чужие страницы.
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|2.30, user, 15:32, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Иногда нужно что-то разрешить для отдельных сайтов, например скрипты яндекса на яндексмаркете. Или времено разрешить для нужных раз в несколько лет сайтов.
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|1.3, BrainFucker, 09:58, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> JavaScript-код и изображения, связанные с отслеживанием поведения пользователя
А как они их детектируют, тупо встроенный список хостов что ли?
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|1.23, Ivan_83, 14:27, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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У меня уже давно руки чешутся сделать чтобы при установке из портов во фре можно было выбрать какие аддоны идущие в комплекте ставить а какие нет.
Мне из того что идёт практически ничего не надо.
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|1.39, EuPhobos, 22:00, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Например, страницы, использующие Page-Hiding Snippet от Google, стали показываться с задержкой
Страницы от гугла, вообще неадекватные стали. Жрут и трафика и памяти и процессорного времени.
А стоит нажать на Ctrl+u так вообще, какая-то куча JS-магии.
И почему нет стандарта, описывающего приемлемый потолок для страницы из JS-хавнакода, и прочей рекламы.
Сейчас почти каждый сайт, несёт всего лишь < 5% полезной информации в своём трафике.
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