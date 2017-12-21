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21.12.2017 08:56  В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений

В опубликованном в ноябре выпуске Firefox 57, помимо появления опции для блокирования внешних блоков, занесённых в чёрный список disconnect.me, без упоминания в списке изменений была добавлена ещё одна полезная функция для снижения негативного влияния внешнего кода. В браузере была переработана логика построения очерёдности загрузки контента, в результате чего сторонний JavaScript-код и изображения, связанные с отслеживанием поведения пользователя и перемещений между сайтами, стали загружаться в самую последнюю очередь и только после того как загрузится остальное содержимое. Также были добавлены настройки, позволяющие загружать подобный код не сразу, а после определённой задержки (network.http.tailing.delay-quantum-after-domcontentloaded и network.http.tailing.delay-quantum в about:config).

Метод отложенной загрузки применяется для счётчиков, web-систем аналитики, iframe-блоков, виджетов социальных сетей, рекламных блоков и изображений, уличённых в отслеживании пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track и занесённых в чёрный список disconnect.me, который также применяется в системе блокирования отслеживания перемещений. Загрузка подобных компонентов откладывается до завершения загрузки всех остальных ресурсов страницы, если не истёк таймаут, установленный по умолчанию в 6 секунд (network.http.tailing.delay-max в about:config). Отложенная загрузка применяется только для скриптов, добавляемых динамически или определённых с флагом async, а также для всех счётиков-изображений. Для отключения отложенной загрузки, которая включена по умолчанию, в about:config предусмотрен параметр network.http.tailing.enabled.

В большинстве случаев предложенный метод позволяет визуально ускорить появление страницы, так как счётчики и код для отслеживания не мешает загрузке основных частей, но также наблюдаются и аномалии. Например, страницы, использующие Page-Hiding Snippet от Google, стали показываться с задержкой, оставаясь пустыми в течение нескольких секунд, так как в них применяется скрытие ("opacity: 0") контента до окончания загрузки всех элементов страницы. Если на подобных страницах имеются компоненты, загружаемые с сервера Google Analytics или виджеты социальных сетей, то они отображаются после существенной задержки. Другим примером являются страницы, на которых используется обращение к API виджетов (например, Twitter API), полагаясь на то, что код виджета успеет загрузиться раньше, чем будет выполнен вызов API.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.janbambas.cz/firef...)
  2. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  3. OpenNews: В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL "data:"
  4. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
  5. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  6. OpenNews: В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, privacy
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  • 1.1, name, 09:32, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    А я думаю почему у меня JIRA тикеты в новом FF постоянно плывут, а это оказывает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Greg KH, 09:36, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    да просто заблочить все эти гуглоаналитики и счетчики через hosts и дело в стороне! чего выдумывать то.
     
     
  • 2.4, istepan, 10:05, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    У некоторых будет ждать ответа до ошибки по таймауту.
    Плохое решение.
     
     
  • 3.7, anon2, 10:33, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    заблочил на роутере но по моим наблюдениям этот эффект ожидания появляется на ресурсах имеющих высокий уровень вредоносности начиная от содержимого реклам и кончая скрытыми установками вредоносных дополнений и другой малвари. Так что где зависает то просто закрываю вкладку, в 99% случаев там ничего хорошего.
     
  • 3.10, Greg KH, 12:22, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так если перенаправить на 127.0.0.1 - оно будет быстро ошибку получать. Разьве нет? У самого в hosts кое-что напихано
     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov, 13:00, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > так если перенаправить на 127.0.0.1 - оно будет быстро ошибку получать. Разьве
    > нет? У самого в hosts кое-что напихано

    Да. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106702.html#9

     
  • 4.18, user, 14:05, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    >127.0.0.1

    facepalm

    0.0.0.0

     
  • 4.24, Аноним, 14:58, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Есть ли хоть одна причина использовать 127 0 0 1 вместо 0 0 0 0 127 0 0 1 требу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Andrey Mitrofanov, 15:08, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А наоборот Та ты чё user ghost time wget --no-proxy https www google-an... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.35, Анонимный Алкоголик, 19:11, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    time и баги...

     
  • 5.32, Ivan_83, 15:51, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "127.0.0.1 требует таймаута" - зависит от настроек ОС и запущено ли что то на этих портах.
    Если включить не слать icmp ответы для закрытых портов, то как минимум на фре, при отсутствии сервисов на этих портах, оно будет висеть и ждать ответа.
     
  • 2.17, user, 14:04, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кстати, что кроме privoxy умеет блочить доменные имена по регулярным выражениям?
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov, 14:13, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Кстати, что кроме privoxy умеет блочить доменные имена по регулярным выражениям?

    squid.

     
  • 3.21, Ivan_83, 14:24, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    nginx
     
  • 3.45, Casm, 12:45, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Dnscrypt proxy последней версии может по маске * блокировать dns запросы.
     
  • 2.22, Ivan_83, 14:26, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    hosts это для вендузятников, реальные админы делают на своём днс чтобы 0.0.0.0 возвращалось для всех плохих доменов, и всё плохое уходит сразу со всех компов, не нужно бегать обновлять файлики.
     
     
  • 3.33, Аноним, 17:15, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сегодня мы выяснили, что реальные админы не пользуются системами управления конф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Тот_Самый_Анонимус, 18:56, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нимб не жмёт?
     
  • 3.36, Elhana, 19:29, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Реальные админы для всех соединений на ноутах прописвают свой ДНС? И что они делают, если например халявный wifi редиректит на внутреннюю страничку, где нужно нажать кнопочку, чтобы интернет появился, а свой ДНС о нем не знает?
     
     
  • 4.41, риальне одмин, 23:02, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Реальные админы для всех соединений на ноутах прописвают свой ДНС?

    да, мы умеем пользоваться dhcp и другими средствами автоматической раздачи этих параметров.

    > И что они делают, если например халявный wifi редиректит на внутреннюю страничку

    поднимают vpn, в котором есть понятие split-dns и многие другие, неведомые типовым юзверям линуксов вещи.
    Попутно избавляясь и от назойливой привычки халявных wifi подсовывать рекламу (вместе, разумеется, с трекингом, а то ж как же нам правильно разобраться, каких именно баннеров тебе для счастья не хватает, если мы не знаем, кто ты) в чужие страницы.

     
  • 2.30, user, 15:32, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Иногда нужно что-то разрешить для отдельных сайтов, например скрипты яндекса на яндексмаркете. Или времено разрешить для нужных раз в несколько лет сайтов.
     
  • 1.3, BrainFucker, 09:58, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > JavaScript-код и изображения, связанные с отслеживанием поведения пользователя

    А как они их детектируют, тупо встроенный список хостов что ли?

     
     
  • 2.5, Аноним, 10:10, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    используют внешний список от disconnect me https support mozilla org en-US kb ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 10:35, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ого Они бы так над внедрением своего мусора в ESR работали А то грядущий ESR-в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:26, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    как же эти интернет барыгы заколебали со своей телеметрией и аналитическим сбором
     
     
  • 2.31, енторнетбарыга, 15:34, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    а зойчем ты ходишь по нашему инторнету? Мы тебя заставили, чи шо? Чей-та тебе на опеннете не сидится, где баннер лынахжорнал позырил, вроде как и заплатил?

     
  • 1.12, Gabiriru1990, 13:16, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кого волнует эта возня, если данный рекламный мусор в итоге всё равно всегда блокируется (ад)блокером?
     
     
  • 2.13, fr0ster, 13:38, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не все адблокер режет. :(
     
     
  • 3.26, Аноним, 15:05, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Связка uMatrix + uBlockOrigin режет всё
     
  • 2.29, Аноним, 15:13, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Пихание рекламы в контент - это одно, а сбор инфы о хомячках и продажа её маркет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 13:57, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ЯННП. Зачем этот хлам вообще загружать?
     
  • 1.15, Аноним, 14:03, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот гады, как что-то полезное, так по-тихому делают Меж тем это работает не тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Пшлс, 14:10, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сто лет уж как.
     
     
  • 3.25, Аноним, 15:04, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И где про это новость была?
     
     
  • 4.28, Andrey Mitrofanov, 15:10, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > И где про это новость была?

    В 1917ом газеты были заняты другими темами.

     
  • 1.16, Leap42, 14:03, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    еще бы организовывали отложенное выполнение подсунутых шпионских аддонов
     
     
  • 2.38, EHLO, 20:41, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > еще бы организовывали отложенное выполнение подсунутых шпионских аддонов

    что вы такое суете в шпионские аддоны, что они тормозят?

     
  • 1.23, Ivan_83, 14:27, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня уже давно руки чешутся сделать чтобы при установке из портов во фре можно было выбрать какие аддоны идущие в комплекте ставить а какие нет.
    Мне из того что идёт практически ничего не надо.
     
  • 1.37, Аноним, 20:01, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если в актуальном фоксе перестала сохраняться история после обновления потрите ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, EuPhobos, 22:00, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Например, страницы, использующие Page-Hiding Snippet от Google, стали показываться с задержкой

    Страницы от гугла, вообще неадекватные стали. Жрут и трафика и памяти и процессорного времени.
    А стоит нажать на Ctrl+u так вообще, какая-то куча JS-магии.
    И почему нет стандарта, описывающего приемлемый потолок для страницы из JS-хавнакода, и прочей рекламы.
    Сейчас почти каждый сайт, несёт всего лишь < 5% полезной информации в своём трафике.

     
  • 1.42, Аноним, 23:45, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    наконец то, раз разрабы не додумались грузить в последнею очередь Маркетологи у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Аноним, 07:29, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не хватает галочки в конфиге, чтобе не грузить то , что отложено.
     
     
  • 2.44, Аноним, 08:14, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ну, по идее, никто не мешает, отложить загрузку на абсолютно неадекватное время,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.46, Zenitur, 14:12, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно жду фичу, когда можно будет отметить мышкой на карте мира, где я сейчас нахожусь.
     

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