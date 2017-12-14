14.12.2017 10:52  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.1

Подготовлен релиз FreeNAS 11.1, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (620 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64. Основные изменения: Кодовая база синхронизирована с FreeBSD 11.1, обновлены драйверы и добавлена поддержка процессоров Intel Xeon Scalable и AMD Ryzen, а также систем хранения HBA 9400-91;

Добавлена возможность импорта и экспорта данных в облачные системы. Поддерживаются режимы синхронизации (резервное копирование), перемещения (исходные данные удаляются) и копирования только изменившихся данных между локальной системой и такими облачными провайдерами, как Amazon S3 (Simple Storage Services), Backblaze B2 Cloud, Google Cloud и Microsoft Azure;

Увеличена производительности OpenZFS при обработке нескольких снапшотов и работе с большими файлами;

Предоставлена возможность управления приоритетом операций перестроения (resilver) данных (например, операции можно сделать более приоритетными в определённые часы для снижения рисков, связанных с перестроением массива на дисках большой емкости);

Добавлена начальная поддержка запуска контейнеров Docker, а также средств для автоматического развёртывания приложений в контейнерах и графического инструментария для управления контейнерами Docker;

Обновлён новый экспериментальный web-интерфейс на базе фреймворка Angular, который пока находится на стадии бета-тестирования. По сравнению с прошлым выпуском добавлена возможность выбора тем оформления и расширены доступные функции. По своим возможностям новый интерфейс пока отстаёт от предлагаемого по умолчанию, но в следующем выпуске планируется достичь паритета в функциональности.



