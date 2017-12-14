The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

14.12.2017 10:52  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.1

Подготовлен релиз FreeNAS 11.1, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (620 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64.

Основные изменения:

  • Кодовая база синхронизирована с FreeBSD 11.1, обновлены драйверы и добавлена поддержка процессоров Intel Xeon Scalable и AMD Ryzen, а также систем хранения HBA 9400-91;
  • Добавлена возможность импорта и экспорта данных в облачные системы. Поддерживаются режимы синхронизации (резервное копирование), перемещения (исходные данные удаляются) и копирования только изменившихся данных между локальной системой и такими облачными провайдерами, как Amazon S3 (Simple Storage Services), Backblaze B2 Cloud, Google Cloud и Microsoft Azure;
  • Увеличена производительности OpenZFS при обработке нескольких снапшотов и работе с большими файлами;
  • Предоставлена возможность управления приоритетом операций перестроения (resilver) данных (например, операции можно сделать более приоритетными в определённые часы для снижения рисков, связанных с перестроением массива на дисках большой емкости);
  • Добавлена начальная поддержка запуска контейнеров Docker, а также средств для автоматического развёртывания приложений в контейнерах и графического инструментария для управления контейнерами Docker;
  • Обновлён новый экспериментальный web-интерфейс на базе фреймворка Angular, который пока находится на стадии бета-тестирования. По сравнению с прошлым выпуском добавлена возможность выбора тем оформления и расширены доступные функции. По своим возможностям новый интерфейс пока отстаёт от предлагаемого по умолчанию, но в следующем выпуске планируется достичь паритета в функциональности.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.freenas.org/blog/fr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenMediaVault 3, продолжающий развитие FreeNAS на технологиях Linux
  4. OpenNews: FreeNAS 10 "Corral" отозван из-за проблем с качеством
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 9.10
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freenas, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Greg KH, 11:08, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кому интересно, прочитайте https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46700 о релизе 11.0. Я как-то пропустил, но историю с отзывом релиза 10й версии помню и хотел итогов.
     
     
  • 2.13, Пользователь FreeNAS, 11:43, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А что читать? 10я была на нестабильной кодовой базе. 11я на основе стабильной 9й. Новая 11.1 еще лучше в этом плане.
     
  • 1.9, Аноним, 11:28, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    На сайте FreeNAS в сравнении с NAS4Free намного лучше, а в реальности http ww... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, arrr, 11:35, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что характерно, нет сравнения по минимальным требованиям
     
     
  • 3.15, Mazis, 11:45, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ест примерно в 2 раза больше, чем NAS4FREE, но оно того стоит.
     
  • 3.16, Greg KH, 11:45, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    там ZFS on FreeBSD. Для этого гуглятся системные требования на раз два. В чем проблема то?
     
  • 1.14, Mazis, 11:44, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    FreeNAS действительно лучший NAS-дистрибутив из всех перепробованных. Но только не для калькуляторов.
     
  • 1.17, Аноним, 11:50, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, и TrueOS-17 12-STABLE и 2017-12-12-UNSTABLE на днях были размещены на оф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Greg KH, 12:20, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего там у вас в TrueOS интересного? И главное, будут ли продолжены традиции Unix-workstation на Solaris и IRIX ? Или все ограничего нескучными обоями
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:33, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пожалуйста, дождитесь пресс-релиза от разработчиков и публикации на OpenNet ru ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 12:19, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем это на сетевом хранилище ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor